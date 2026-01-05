Die besten Handys bis 250 Euro – der große Vergleich

Du bist unsicher, welches neue Smartphone Du Dir zulegen möchtest? freenet hat für Dich eine Handy-Bestenliste der besten Handys 2026 verglichen.

Platz 1: Samsung Galaxy S25 Ultra

Das Samsung Galaxy S25 Ultra (seit Januar 2025 erhältlich) hebt die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz auf ein neues Level. Live-Übersetzungen, Infos ohne App-Wechsel oder KI-gestützte Bearbeitung: Das S25 Ultra erledigt vieles automatisch im Hintergrund und spart Zeit im Alltag. Die 200-MP-Hauptkamera und der neue Snapdragon 8 Gen 4 sorgen für erstklassige Fotos und schnelle Performance. Selbst bei wenig Licht liefert es scharfe Aufnahmen und einen starken Zoom – und zählt damit zu den Samsung-Handys mit der besten Kamera. Dank 5.000-mAh-Akku hält das S25 Ultra problemlos einen ganzen Tag durch. Denkst Du bereits darüber nach, Dir das beste Handy 2026, das Samsung Galaxy S25 Ultra zuzulegen? Hier sind die wichtigsten Merkmale auf einen Blick: Großzügiges 6,9 Zoll Dynamic AMOLED-Display

Vielseitige Quad-Kamera mit einer 200-MP-Hauptlinse, einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und zwei Teleobjektiven (50 MP und 10 MP)

Lange Akkulaufzeit

Schnell und leistungsstark mit dem Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor

Scharfe Quad-HD+-Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln

Intelligente Galaxy AI-Funktionen

Wasserfest nach IP68-Zertifizierung Das Samsung Galaxy S25 Ultra bietet Dir noch mehr Innovation, außergewöhnliche Fotografie und eine unbeschreibliche Leistung im Vergleich zu seinem Vorgänger.

Platz 2: Xiaomi 15 Ultra Das Xiaomi 15 Ultra zählt zu den aktuellen Top-Modellen auf der Smartphone-Bestenliste. Das Quad-Kamerasystem von Leica liefert professionelle Aufnahmen – die vier Linsen der rückseitigen Kamera lösen mit 50/50/50/200 MP auf. Besonders stark ist die 200-MP-Periskop-Telekamera. Auch die Frontkamera ist mit 32 MP gut bestückt. Für Leistung sorgt der Snapdragon 8 Elite, unterstützt von 16 GB Arbeitsspeicher. Damit eignet sich das Gerät auch für anspruchsvolles Gaming. Ein 3D-Dual-Channel-IceLoop-Kühlsystem verhindert Überhitzung und hält die Performance stabil. Der Akku bietet 5.410 mAh und lässt sich mit 90 Watt schnell laden. Das 6,73-Zoll-Display erreicht 522 ppi und eine Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits. Die technischen Daten im Überblick: 6,73 großes 2k-AMOLED-Display mit 3.200 Nits Spitzenhelligkeit

Leica-Quadkamerasystem mit 50-MP-Hauptkamera, 50-MP-Ultraweitwinkellinse, 50-MP-Telekamera mit - Floating-Technologie, 200-MP-Persikop-Telekamera

32-MP-Frontkamera

Leistungsstarker Snapdragon Elite 8 Prozessor mit 16 GB RAM

Effizientes 3D-Dual-Channel-IceLoop-System

Großzügiger Akku mit 5.410 mAh Kapazität

512 GB oder 1 TB interner Speicherplatz

HyperAI für zahlreiche KI-Funktionen

Platz 3: Motorola Edge 60 Pro

Das Motorola Edge 60 Pro verbindet auffälliges Design mit viel Power. Das 6,67-Zoll-Super-HD-Display und die Pantone™-Farben wirken modern und hochwertig. Im Inneren arbeitet der MediaTek Dimensity 8350 Extreme-Chip mit bis zu 12 GB RAM – ideal für Gaming, Multitasking und 4K-Videos. Für Fotos gibt es ein Quad-Kamera-Setup mit einer 50-MP-Hauptkamera (Sony LYTIA™-Sensor) sowie Ultraweitwinkel, Tele- und Tiefensensor. Die 50-MP-Frontkamera sorgt für klare Selfies. Alltagstauglich wird es durch den 6.000-mAh-Akku mit 90W-TurboPower™, der in kurzer Zeit lädt. Dazu kommen robuste Materialien, Wasserschutz und smarte Funktionen wie Circle to Search. Ein starkes Gesamtpaket – und eines der besten Smartphones 2026 auf der Handy-Bestenliste. Die technischen Daten im Überblick: 6,67" Super-HD-Display mit Pantone™-zertifizierten Farben

MediaTek Dimensity 8350 Extreme-Chip mit bis zu 12 GB RAM

Quad-Kamera mit 50-MP-Hauptkamera (Sony LYTIA™-Sensor)

50-MP-Frontkamera für hochauflösende Selfies

Moto AI zur Optimierung von Fotos, Videos und Nutzererlebnis

6.000-mAh-Akku mit 90W-TurboPower™-Schnellladung

Robustes, wasserabweisendes Gehäuse nach Militärstandard

Google-Funktionen wie Circle to Search & Gemini Live

Platz 4: Google Pixel 10 Pro XL Das Google Pixel 10 Pro XL gehört zweifellos zu den besten Handys auf der Smartphone-Bestenliste und bietet mit seinem leistungsstarken Google Tensor G5 Prozessor eine beeindruckende Performance. Es ist speziell auf KI-basierte Funktionen optimiert, die das Nutzererlebnis durch smarte Assistenz und schnelle Verarbeitung verbessern. Das 6,8 Zoll große LTPO OLED-Display mit einer 120-Hz-Bildwiederholrate sorgt für eine unglaublich flüssige Darstellung und eine herausragende visuelle Erfahrung. Der Akku mit 5.200 mAh ermöglicht eine lange Laufzeit und unterstützt superschnelles Laden mit 45W. Das Pixel 10 Pro XL ist zudem IP68-zertifiziert und widerstandsfähig gegen Wasser und Staub, was es zu einem äußerst robusten Gerät macht. Es ist mit bis zu 1 TB Speicher und 16 GB RAM für alle Ansprüche bestens ausgestattet. Hier sind die wichtigsten Merkmale auf einen Blick: 6,8 Zoll LTPO OLED-Display, 120-Hz-Bildwiederholrate für flüssige Darstellungen

Google Tensor G5 Prozessor für herausragende Leistung und KI-Funktionen

5.200 mAh Akku mit 45W Schnellladen für schnelle Ladezeiten

IP68 Staub- und Wasserschutz für extra Robustheit

Bis zu 1 TB Speicher und 16 GB RAM für maximale Leistung und Platz

48-MP-Telekamera mit 5-fachem optischen Zoom und 100-fachem Pro-Resolution-Zoom

42-MP-Frontkamera für beeindruckende Selfies und 4K-Videoaufnahmen

8K-Videoaufnahme bei 30 fps für professionelle Videografie

Platz 5: Apple iPhone 17 Pro Max Das iPhone 17 Pro Max ist seit September 2026 auf dem Markt und gehört zu den besten Handys auf der Smartphone-Bestenliste. Es bietet Spitzenleistung mit dem A19 Pro Chip und einer 48-MP-Pro-Fusion-Kamera. Das 6,7-Zoll-Super Retina XDR-Display sorgt für brillante Farben, und mit bis zu 37 Stunden Videowiedergabe hält der Akku den ganzen Tag. Schnellladen via USB-C und die zusätzliche Akkufunktion MagSafe machen das Laden bequem. Die wichtigsten Features im Überblick: 6,9 Zoll Super Retina XDR Display mit 2868 x 1320 Pixeln, bis zu 3.000 Nits Helligkeit, HDR10+ und Dolby Vision

A19 Pro Chip mit 6-Core CPU und 6-Core GPU für exzellente Leistung

48-MP-Pro-Fusion-Hauptkamera mit ƒ/1.78 Blende, optischer Bildstabilisierung und 100 % Focus Pixeln

12-MP-Telekamera mit 2x optischem Zoom und Ultraweitwinkelkamera

Bis zu 40x digitaler Zoom und ProRAW für professionelle Fotografie

18-MP-Frontkamera mit Center Stage und 4K Dolby Vision Videoaufnahmen

Bis zu 37 Stunden Video-Wiedergabe und 50 % Aufladung in 20 Minuten

5G, Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 für ultraschnelle Verbindungen

IP68 Wasserschutz (bis 6 Meter für 30 Minuten) und Staubschutz Das iPhone 17 Pro Max bietet Dir die perfekte Kombination aus Leistung, Fotografie und Design. Perfekt für alle, die nach einem Gerät suchen, das keine Wünsche offenlässt.

Platz 6: Apple iPhone 16 Pro Max

Das iPhone 16 Pro Max ist seit September 2024 verfügbar und bietet mit seinem 6,9 Zoll LTPO Super Retina XDR-Display und dem leistungsstarken A18 Bionic Chip erstklassige Performance und brillante Bildqualität. Die 48-MP-Hauptkamera sowie das Dreifachkamera-System liefern auch bei schwachem Licht beeindruckende Aufnahmen. Der Akku hält bis zu 20 Stunden bei Videowiedergabe, und das Gerät ist nach IP68 wasserdicht. Dank der erweiterten Zoom-Funktionen und Dynamic Island bietet es ein noch besseres Nutzungserlebnis im Vergleich zum iPhone 16 Pro. Hier gibt’s das Wichtigste auf einen Blick: 6,9 Zoll LTPO Super Retina XDR-Display mit 2.796 x 1.290 Pixeln

48 MP Hauptkamera + 12 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Teleobjektiv

A18 Bionic Chip für schnelle Leistung

Bis zu 20 Stunden Videowiedergabe

Photonic Engine für bessere Low-Light-Aufnahmen

Dynamic Island für intuitive Steuerung

Face ID & Touch ID für sichere Anmeldung

IP68-Wasserschutz (bis 6 Meter Tiefe)

5.000 mAh Akku für längere Laufzeiten

Verbesserte Zoom-Funktionen für entfernte Motive

Pro Max Modell mit größerem Display und Akku im Vergleich zum iPhone 16 Pro

Platz 7: Xiaomi 15 Das Xiaomi 15, erhältlich seit März 2025, beeindruckt mit einem 6,36-Zoll-Display, einer Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits und einer variablen Bildwiederholrate bis 120 Hz. Angetrieben vom Snapdragon 8 Elite und 12 GB RAM liefert es starke Leistung, während die Leica Triple-Kamera mit 50-MP-Linsen herausragende Fotos liefert. Mit einer 32-MP-Frontkamera, einem 5.240-mAh-Akku (bis zu 25 Stunden Videowiedergabe) und HyperCharge (90 Watt) ist es auch in Sachen Ladegeschwindigkeit unschlagbar. Xiaomi Hyper AI bringt zahlreiche intelligente Funktionen. Technische Daten in der Übersicht: 6,36 Zoll Display mit einer Spitzenhelligkeit von 3.200 Nits für beste Sichtbarkeit, auch bei direkter Sonneneinstrahlung

Variable Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz für flüssige Darstellungen und optimierte Energieeffizienz

Snapdragon 8 Elite Prozessor sorgt für hohe Leistung bei allen Anwendungen, unterstützt von 12 GB RAM

5.240-mAh-Akku, der bis zu 25 Stunden Videowiedergabe ermöglicht

90 Watt HyperCharge für ultraschnelles Aufladen des Akkus

Leica Triple-Kamera-System mit 50-MP-Weitwinkel, 50-MP-Telelinse und 50-MP-Ultraweitwinkel für erstklassige Fotografie

32-MP-Frontkamera für gestochen scharfe Selfies bei allen Lichtverhältnissen

Xiaomi Hyper AI bietet Funktionen wie intelligente Fotografie-Optimierung, Übersetzungsfunktionen, KI-Schreibfunktion und Spracherkennung

KI-unterstützte Fotografie für bessere Aufnahmen bei wenig Licht und detailliertere Bilder

Platz 8: Google Pixel 10 Das Google Pixel 10, vorgestellt im August 2025, bietet mit dem Google Tensor G5 Prozessor und 16 GB RAM herausragende Leistung und Multitasking-Fähigkeiten. Das 6,3 Zoll OLED-Display mit 1.280 x 2.856 Pixeln und variabler Bildwiederholrate sorgt für exzellente Bildqualität. Die Triple-Kamera mit einer 50-MP-Hauptkamera, 48-MP-Ultraweitwinkel und 48-MP-Teleobjektiv ermöglicht Fotos in Top-Qualität. Der 4.700-mAh-Akku bietet eine lange Laufzeit und lässt sich mit 30 W schnell aufladen. Mit IP68-Zertifizierung ist das Pixel 10 zudem staub- und wasserdicht. Hauptmerkmale auf einen Blick: 6,3 Zoll OLED-Display mit 1.280 x 2.856 Pixeln und variabler Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz

Triple-Kamera: 50-MP-Hauptkamera, 48-MP-Ultraweitwinkelkamera, 48-MP-Teleobjektiv mit 5-fachem optischen Zoom

Google Tensor G5 Prozessor mit 16 GB RAM

4.700-mAh-Akku mit 30 W Schnellladen

Wasserdicht und staubgeschützt nach IP68

IP68-Zertifizierung für Staub- und Wasserschutz

Verfügbar in Speicheroptionen von 128 GB und 256 GB

Platz 9: Samsung Galaxy Z Fold7

Das faltbare Samsung Galaxy Z Fold 7 beeindruckt mit zwei Dynamic AMOLED 2x-Displays: einem 8-Zoll-großen Hauptdisplay und einem 6,5-Zoll-Frontdisplay, beide mit 2.600 Nits Spitzenhelligkeit und einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz. Der Snapdragon 8 Elite Prozessor und bis zu 16 GB RAM sorgen für herausragende Leistung. Der 4.400-mAh-Akku bietet bis zu 24 Stunden Videowiedergabe und lässt sich mit 25 W schnell aufladen. Mit der 200-MP-Hauptkamera und zwei 10-MP-Frontkameras liefert das Z Fold 7 gestochen scharfe Fotos und Selfies. Somit ist es zu Recht in der Top 10 der Handy-Bestenliste 2026. Alle Fakten auf einen Blick: 6,5 bzw. 8 Zoll Dynamic AMOLED Displays

Triple-Kamera (200 MP + 12 MP + 10 MP) und 2 Frontkameras (10 MP + 10 MP) mit bis zu 120 Hz adaptiver Bildschirmrate

4.400 mAh Akku mit 25 W Schnellladung für bis zu 24 Stunden Videowiedergabe

Snapdragon 8 Elite Prozessor mit 12 GB RAM (256 GB und 512 GB Speicher) oder 16 GB RAM (1 TB Speicher) für anspruchsvolles Gaming und Multitasking

Interner Speicher 256 GB (12 GB RAM) / 512 GB (12 GB RAM) / 1 TB (16 GB RAM)

IP-48-Zertifizierung

Platz 10: Samsung Galaxy Z Flip7 Das Samsung Galaxy Z Flip7, seit Juli 2025 erhältlich, überzeugt mit dem Exynos 2500 Prozessor und 12 GB RAM. Der 4.300-mAh-Akku ermöglicht bis zu 31 Stunden Videowiedergabe. Das 6,9-Zoll Dynamic AMOLED 2x-Display bietet 2.600 Nits Helligkeit, während das 4,1-Zoll Super AMOLED-Frontdisplay auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar bleibt. Die 50-MP-Hauptkamera und 12-MP-Ultraweitwinkelkamera liefern hochwertige Fotoaufnahmen, unterstützt durch KI-Funktionen wie Superstabil-Videostabilisierung. Das Z Flip7 ist zudem IP48-zertifiziert. Die wichtigsten Daten im Überblick: 6,9 Zoll Dynamic AMOLED 2x-Display mit 2.600 Nits Helligkeit und 400 ppi Pixeldichte

4,1 Zoll Super AMOLED-Frontdisplay mit 2.600 Nits Helligkeit für klare Sicht bei direkter Sonneneinstrahlung

Exynos 2500 Prozessor mit 10 Kernen (Deca Core) und 12 GB RAM für starke Leistung

4.300 mAh Akku mit bis zu 31 Stunden Videowiedergabe

Dual-Kamera: 50-MP-Hauptkamera und 12-MP-Ultraweitwinkelkamera; 10-MP-Frontkamera

KI-Funktionen wie Qualitätsoptimierung, Superstabil-Videostabilisierung und Bewegungsaufnahmen

IP48-Zertifizierung für Schutz vor Staub und Wasser

Beste Handys 2026: Häufig gestellte Fragen Welches Handy ist derzeit das Beste? Zu den herausragendsten Handys 2026 auf der Smartphone-Bestenliste zählen das Samsung Galaxy S25 Ultra, das Xiaomi 15 Ultra, das Motorola Edge 60 Pro, das Google Pixel 10 Pro XL, das Sony Xperia 1 VII, das Apple iPhone 17 Pro Max, das Apple iPhone 16 Pro Max, das Xiaomi 15, das Samsung Galaxy Z Fold7, das Samsung Galaxy Z Flip7 und das das Google Pixel 10. Welches Handy lohnt sich 2026? In diesem Jahr haben viele spannende Smartphone-Modelle das Licht der Welt erblickt oder kommen noch auf den Markt. Die aktuellen Top-Smartphones auf dem Markt sind das Samsung Galaxy S25 Ultra, das Xiaomi 15 Ultra, das Motorola Edge 60 Pro, das Google Pixel 10 Pro XL, die Modelle iPhone 17 Pro Max und iPhone 16 Pro Max sowie das Samsung Galaxy S25 Edge, Z Fold7 und Z Flip7. Diese Modelle bieten Spitzenleistung in Sachen Kamera und Prozessor. Welches Handy hat aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Das Google Pixel 10 bietet für den Preis eines Mittelklasse-Smartphones eine erstklassige Leistung und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Was sind die 10 besten Handymarken? Aktuell bleibt Samsung auch 2026 der führende Hersteller, dicht gefolgt von Apple und Xiaomi. vivo und OPPO teilen sich den vierten Platz, während Marken wie Huawei und TRANSSION in aufstrebenden Märkten weiterhin beachtliches Wachstum verzeichnen. ©Foto: Apple, Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Motorola

