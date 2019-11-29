Umfragen, Mikrojobs, Daten – es gibt diverse Möglichkeiten, um mit Apps Geld zu verdienen. Wir verraten, wie’s geht.

Einen Großteil deiner Freizeit vertreibst du dir mit dem Smartphone? Dann nutze die Zeit in der U-Bahn oder auf der Couch, um mit Apps Geld zu verdienen. Mit ein paar Wischgesten und ein bisschen Zeit ist es nämlich gar nicht so schwierig, kleine Geldbeträge zu erwirtschaften und dein „Taschengeld“ aufzubessern**.** Wir stellen dir lukrative Apps vor, mit denen du Geld verdienen kannst. Google-Play-Guthaben verdienen mit der Google Umfrage-App Geld verdienen mit Apps, die an deiner Meinung interessiert sind? Das geht! Bei der Registrierung für die Google Umfrage-App ( Android) machst du ein paar persönliche Angaben und erhältst anschließend regelmäßig Umfragen. Beantwortest du diese, kannst du Google-Play-Guthaben verdienen – bis zu 80 Cent pro Umfrage. Geld verdienen mit der i-Say Umfrage-App Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert i-Say. Mit der Umfrage-App kannst du zwar nicht wirklich Geld verdienen, aber immerhin Punkte, die du gegen Amazon-Gutscheine eintauschen kannst. Einfach runterladen, anmelden, und schon nimmst du an mobilen Umfragen teil. Deine Antworten werden zu Marktforschungszwecken verwendet. Allerdings geben einige User in den Bewertungen an, dass sie nur wenige Anfragen für die Teilnahme an Erhebungen bekommen. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, kann mit der i-Say App ein wenig „Geld“ verdienen, um es sinnvoll beim nächsten Amazon-Einkauf einzusetzen. Marketagent: Marktforschung, die sich auszahlt Etwas Geld verdienen kannst du auch mit der App Marketagent ( iOS | Android). Täglich gibt es neue Umfragen, in denen du deine Meinung zu Produkten oder Dienstleistungen abgibst. Allerdings musst du auch hier Geduld haben, bis etwas Geld zusammengekommen ist.

Collekt: Bargeld für deine Standortdaten Diese Apps sind sicherlich nicht für jeden etwas: Mit Apps wie Collekt verdienst du Geld, ohne etwas dafür tun zu müssen. Das große ABER: Du musst den Apps erlauben, im Hintergrund deine Standortdaten zu sammeln. Diese werden zu Marktforschungszwecken verwendet. Wenn du beim Thema Datenschutz vorsichtig bist, sind solche Apps eher weniger zum Geldverdienen geeignet. Bei Collekt kannst du zusätzlich an Umfragen teilnehmen. Du erhältst Punkte, die du in Einkaufsgutscheine oder in Bargeld umwandeln kannst. Geld verdienen mit Mikrojobs-Apps wie Roamler

Zahlreiche Apps zum Geldverdienen bieten sogenannte Mikrojobs an, so zum Beispiel Roamler ( iOS | Android). Mikrojobs sind kleine Aufträge, die du ohne große Vorkenntnisse und mit wenig Zeitaufwand mit deinem Smartphone erledigst, zum Beispiel Fotos von öffentlichen Orten machen, die Verfügbarkeit bestimmter Produkte in einem Geschäft überprüfen oder die Richtigkeit von Öffnungszeiten kontrollieren. Dir werden in der App die aktuellen Aufträge in deiner Nähe angezeigt und du kannst selbst entscheiden, welche du annimmst. Für jede Aufgabe erhältst du entweder Bargeld oder Punkte gutgeschrieben. Die Punkte kannst du in Gutscheine oder Bargeld umwandeln lassen. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert auch die App Streetbees ( iOS | Android). Geld mit der App CASH QUIZ verdienen Du willst dein Allgemeinwissen zu Geld machen? Dann solltest du die App CASH QUIZ ausprobieren! Um mit der App Geld zu verdienen, musst du dich im Zweikampf gegen andere Mitspieler behaupten. Und wie soll es anders sein: Du bekommst Punkte für richtige Antworten und gehst bestenfalls als Sieger aus dem Duell hervor. Wenn du nicht gewinnst, erhältst du Treuepunkte, die du sammeln und gegen Gutscheine und Rabatte einlösen kannst. Auch Google-Play-Guthaben kannst du dir so verdienen. Wer auch ohne Wissen punkten möchte, kann dies mittlerweile mit Umfragen tun. Geld verdienen ja, reich werden nein Mit Apps Geld verdienen – das klingt verlockend, aber reich wirst du dadurch nicht. Dafür sind die Beträge, die du für Umfragen, Werbunganschauen und kleine Aufgaben erhältst, zu gering. Bedenke auch, dass du wahrscheinlich nicht regelmäßig Umfragen erhältst und dir die Mikrojobs mit anderen teilen musst. Ein kleiner Zuverdienst ist jedoch drin – und gegen Langeweile helfen diese Apps auch.

Du solltest dir im Klaren darüber sein, dass du eine Weile brauchst, bis du genug Geld verdient hast. Und selbst wenn du die Auszahlung oder die Umwandlung von gesammelten Punkten in Geld beantragst, kann es sein, dass du warten musst. In den App-Bewertungen ist häufig zu lesen, dass das Geld mit Verzögerung ankommt. Aber wenn du erst einmal genug Kohle zusammen hast, dann kannst du dir auch endlich ein neues Handy kaufen; schau dir einfach unsere Smartphone-Angebote an! Fazit: Mit Apps Geld verdienen Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Apps Geld zu verdienen, zum Beispiel Umfragen, die Freigabe deiner Standortdaten oder Mikrojobs.

Mit einigen Apps kannst du auch Gutscheine oder Google-Play-Guthaben verdienen.

Die Beträge, die du mit den Apps verdienst, sind normalerweise gering.

Laut den Bewertungen kommt es bei vielen Apps zu verzögerten Auszahlungen. Foto: ©Shutterstock/pathdoc

