Immer wieder mal gibt es Situationen, in denen uns langweilig ist. Wir zeigen dir coole Apps gegen die Langweile.

Es gibt Menschen, die behaupten, Langeweile gebe es gar nicht. Schließlich sei doch immer etwas zu tun. Manchmal sind die Optionen aber eingeschränkt: im Stau, im Wartezimmer, auf einer öden Veranstaltung oder wenn du gerade mal nicht das Haus verlassen kannst. Ein Glück, dass das Smartphone immer griffbereit ist. Mit unseren App-Tipps gegen Langeweile kannst dir in fast jeder Situation die Zeit vertreiben. 1. Plopp: Es mal so richtig knallen lassen Das Platzen von Luftpolsterfolie ist ungemein beruhigend. Das dachten sich wahrscheinlich auch die Macher der App Ploppen ( iOS). Bei dem kostenlosen Spiel ploppst du, was das Zeug hält, und kannst dich mit Freunden im Game Center messen. So vergeht die Zeit im Nu. Speicherst du deinen aktuellen Stand in der Cloud, kannst du ohne Verluste auf allen Geräten weiterploppen. Leider ist Plopp aktuell nur für iOS erhältlich. Unterstützt dein iPhone 3D Touch, kannst du dich doppelt freuen. Denn dann kannst du das Ploppen sogar fühlen. 2. Labyrinthe und mehr: Ein wenig Retro-Spaß

Ähnlich simpel und ein wenig retro ist die App Labyrinthe und mehr ( Android). Worum es bei dem Spiel gegen Langeweile geht, sollte klar sein: Du musst den richtigen Weg durch den Irrgarten finden. Die Bedienung ist einfach. Unterschiedliche Spiel-Modi bringen die erwünschte Abwechslung. Bis jetzt ist das Gratisspiel nur für Android erhältlich. Bist du Labyrinth-Fan und iOS-Nutzer, musst du dich jedoch nicht grämen: Ähnlich coole Apps gibt es auch für iOS, beispielsweise Labyrinth Lite 2 ( iOS). Dort musst du eine Kugel wie in der realen Vorlage durch das Neigen eines hölzernen Labyrinths lenken. 3. Mini Metro: Werde dein eigener Verkehrsplaner Ein sicherer Tipp gegen Langeweile ist der U-Bahn-Simulator Mini Metro ( iOS| Android). In der App baust du dir dein eigenes U-Bahn-Netz, das Pendler durch die virtuelle Stadt bringt. Das heißt: immer wieder neue Strecken planen, Linien miteinander verbinden und Stationen bauen. Du musst deine Ressourcen so einsetzen, dass die Stadt am Laufen bleibt. Das Coole an der App: Du planst das Streckennetz von 20 Weltstädten. In welcher Stadt du den öffentlichen Nahverkehr sicherst, entscheidet das Zufallsprinzip. 4. Angry Birds: Der Klassiker Auch wenn du es noch nie gespielt hast, kennst du wahrscheinlich Angry Birds. Die wütenden Vögel waren irgendwann so berühmt, dass niemand an ihnen vorbeikam. Im Klassiker geht es darum, die „Angry Birds“ mithilfe von Steinschleudern auf unterschiedliche Ziele zu katapultieren. Je größer der Schaden ist, umso mehr Punkte bekommst du. Die Classic-Version ist inzwischen im Google Play-Store und im Apple-Shop nicht mehr erhältlich. Du hast aber ausreichend alternative Spiele gegen die Langeweile zur Verfügung. In Angry Birds 2 ( Android| iOS) kannst du zwischen verschiedenen Vögeln wählen und dich mit Freunden oder anderen Spielern auf der ganzen Welt messen. Interessierst du dich auch im Real Life für Vögel? Dann schau dir unsere Favoriten unter den Vogelstimmen-Apps an.

5. Quizduell: Graue Zellen in Schwung bringen Langeweile vertreiben und etwas dabei lernen – das hört sich doch gut an. Spiele-Apps gegen Langweile mit Quiz-Charakter gibt es so einige. Eine der beliebtesten ist Quizduell ( Android| iOS). Die kostenlose Anwendung benötigt keine umständliche Anmeldung. Durch die recht kurzen Spielrunden ist die Quiz-App ausgezeichnet für zwischendurch geeignet. Du trittst in 20 verschiedenen Kategorien gegen Freunde oder zufällig ausgewählte Spieler aus aller Welt an. In dem Monatsquizze kannst du beweisen, wie gut du in den letzten Wochen die News verfolgt hast. Nutze die Option Spezialquizze, um dein Nischenwissen unter Beweis zu stellen. Coole Apps außerhalb der Spielewelt Spiele-Apps gegen Langeweile sind nicht dein Ding? Auch wenn du kein großer Gamer bist, gibt es genügend coole Apps, mit denen sich die Zeit vertreiben lässt. Unsere unschlagbaren Tipps gegen Langweile ganz ohne Gaming-Faktor: Paperama: Unterwegs Origami-Welten entstehen lassen Diese App ist etwas für Bastelfreunde. In Paperama können über 70 virtuelle Figuren gestaltet werden. Das erfordert einiges an Fingerspitzengefühl, ist gleichzeitig aber auch ein entspannter Zeitvertreib. Am Ende hast du mit der kostenlosen Anwendung eine wunderschöne Origami-Welt erschaffen. Canva: Design für zwischendurch Ganz nebenbei aufsehenerregende Designs erstellen: Das ist Canva ( Android| iOS). Mit der All-in-One-Design-App kannst du ohne Vorkenntnisse schicke Designs aus deinen Fotos und Videos erstellen. Bastle Logos, Flyer und Einladungen selbst oder nutze eine von über 60.000 kostenlosen Vorlagen. Mit Canva kannst du auch Bilder bearbeiten – zum Beispiel für dein Instagram-Profil. Mematic: Reihenweise Lacher produzieren Ein Top-Tipp gegen Langeweile: Erstelle lustige Memes. Am einfachsten geht das mit Mematic ( Android| iOS). Wähle deine Favoriten aus zahlreichen Beispiel-Memes aus oder verwende deine eigenen Bilder und versehe sie mit lustigen Sprüchen und/oder Stickern. Deine Kreationen sollst du natürlich nicht für dich behalten. Teile sie über Facebook, Twitter, WhatsApp oder Instagram. Instant Buttons: Witziges Soundboard Warum solltest du nur die eigene Langeweile bekämpfen? Mit der App Instant Buttons ( Android| iOS) bringst du Abwechslung in deinen Alltag und den deiner Mitmenschen. In der Sammlung von Tönen findest du den richtigen für fast jede Situation. Deinen Lieblingston kannst du übrigens auch als Klingel- oder Signalton verwenden. Duolingo: Sprachen lernen leichtgemacht Eine coole Möglichkeit, sich die Langeweile zu vertreiben: Lerne eine neue Sprache! In der kostenlosen App Duolingo ( Android| iOS) kannst du aus über 23 Sprachen auswählen. Die Lektionen sind kurz und machen Spaß. Erfolge stellen sich schnell ein. Dir gefällt die Idee? Wir haben die besten Sprachen-Apps für dich unter die Lupe genommen.

