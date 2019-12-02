Ein verrücktes GIF, ein idyllisches Bild oder ein Spruch, der zum Nachdenken anregt: Du kannst deinen WhatsApp-Status auf viele Arten gestalten. Du weißt gar nicht, was der WhatsApp-Status ist? Stell ihn dir vor wie die Instagram Stories: Dort versammeln sich viele Bilder, Zitate oder News deiner Kontakte.

Wir erklären dir, wie du einen Status erstellst und haben auch ein paar schöne Sprüche für den WhatsApp-Status zusammengesammelt.

Wie funktioniert das mit dem Status?

Einmal ist immer das erste Mal – wir zeigen dir, wie du einen WhatsApp-Status erstellst.

Zuerst musst du in der geöffneten Chat-Übersicht oben auf „Status“ klicken. Hier siehst du alle aktuellen Meldungen deiner Kontakte – und gleich auch von dir. Tippe auf das Stift-Symbol, um einen schönen Spruch für deinen WhatsApp-Status einzugeben. Du kannst Emojis oder GIFs hinzufügen, die Hintergrundfarbe sowie die Schriftart ändern. Am Ende einfach auf den Senden-Button klicken.