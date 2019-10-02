Der schiefe Klang einer verstimmten Gitarre schmerzt in den Ohren. Statt glasklarem Sound und melodiösen Akkordfolgen hören sich die Töne dermaßen verrutscht an, als hättest du falsch gegriffen.

Deine Gitarre stimmen kannst du per App häufig kostenlos. Du brauchst dir nicht erst eine Stimmgabel oder ein Stimmgerät anschaffen. Diese Hilfsmittel setzen außerdem etwas Notenkenntnis voraus. Anfänger ohne geübtes Gehör müssen sich nicht erst an einem vorgespielten Referenzton abmühen, denn die App zeigt dir an, ob du richtig liegst.

Auf dem Display siehst du sofort, in welche Richtung du die Wirbel drehen musst, bis alles präzise klingt. Neben dem Gitarrestimmen bieten einige Apps Tutorials als Zusatzfeature an. Darin lernst du beispielsweise, wie du Akkorde greifst oder deinen Fingersatz perfektionierst.

Gitarren stimmen online mit Guitar Tuna

Die App Guitar Tuna ( iOS| Android) ist für Anfänger ideal. Sie eignet sich zudem für verschiedene Gitarrenarten und Zupfinstrumente wie zum Beispiel Mandoline und Ukulele. Schlag einfach eine Saite an. Über das Smartphone-Mikro identifiziert die App die Saite automatisch und zeigt dir an, ob der Ton stimmt.

Weicht der Klang ab, hebt die App die betreffende Saite anhand eines Gitarrenbildes farblich hervor. Sie zeigt dir auch, an welchem Einstellregler du wie stark drehen musst. Beim Gitarrestimmen punktet die App daher durch ihre klare Bildsprache.

Profis können neben der Standardstimmung auch Halbtonschritte und andere Stimmvarianten auswählen. In-App-Produkte kosten extra. Zu ihnen gehören ein Metronom, ein Gehörbildungstraining und Lernspiele für bessere Fingerfertigkeit.

Gitarre stimmen mit der App gStrings Free: Das kostenlose Stimmgerät

Die App gStrings Free ( Android) ähnelt einem analogen Stimmgerät. Sie besitzt eine Tachometeranzeige. Aufgrund vieler Details wie Frequenzwerte und Tonstufen wirkt das Design auf den ersten Blick etwas unübersichtlich. Dennoch lässt sich die App leicht bedienen.