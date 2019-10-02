Gitarre stimmen: Apps für präzise Töne
Zu hoch oder zu tief? Apps zum Gitarrestimmen helfen dir, wieder einen harmonischen Gitarrensound zu erzeugen.
Der schiefe Klang einer verstimmten Gitarre schmerzt in den Ohren. Statt glasklarem Sound und melodiösen Akkordfolgen hören sich die Töne dermaßen verrutscht an, als hättest du falsch gegriffen.
Deine Gitarre stimmen kannst du per App häufig kostenlos. Du brauchst dir nicht erst eine Stimmgabel oder ein Stimmgerät anschaffen. Diese Hilfsmittel setzen außerdem etwas Notenkenntnis voraus. Anfänger ohne geübtes Gehör müssen sich nicht erst an einem vorgespielten Referenzton abmühen, denn die App zeigt dir an, ob du richtig liegst.
Auf dem Display siehst du sofort, in welche Richtung du die Wirbel drehen musst, bis alles präzise klingt. Neben dem Gitarrestimmen bieten einige Apps Tutorials als Zusatzfeature an. Darin lernst du beispielsweise, wie du Akkorde greifst oder deinen Fingersatz perfektionierst.
Die App Guitar Tuna ( iOS| Android) ist für Anfänger ideal. Sie eignet sich zudem für verschiedene Gitarrenarten und Zupfinstrumente wie zum Beispiel Mandoline und Ukulele. Schlag einfach eine Saite an. Über das Smartphone-Mikro identifiziert die App die Saite automatisch und zeigt dir an, ob der Ton stimmt.
Weicht der Klang ab, hebt die App die betreffende Saite anhand eines Gitarrenbildes farblich hervor. Sie zeigt dir auch, an welchem Einstellregler du wie stark drehen musst. Beim Gitarrestimmen punktet die App daher durch ihre klare Bildsprache.
Profis können neben der Standardstimmung auch Halbtonschritte und andere Stimmvarianten auswählen. In-App-Produkte kosten extra. Zu ihnen gehören ein Metronom, ein Gehörbildungstraining und Lernspiele für bessere Fingerfertigkeit.
Die App gStrings Free ( Android) ähnelt einem analogen Stimmgerät. Sie besitzt eine Tachometeranzeige. Aufgrund vieler Details wie Frequenzwerte und Tonstufen wirkt das Design auf den ersten Blick etwas unübersichtlich. Dennoch lässt sich die App leicht bedienen.
Fortgeschrittene Spieler erhalten alternative Stimmarten und viele Tipps. Sie können sich auch einen Referenzton vorspielen lassen, um nach dem Gehör zu stimmen.
Das Prinzip der Stimmgerät-App ist simpel, wenn auch nicht so intuitiv wie bei anderen. Schlägst du beispielsweise die hohe e-Saite an, bewegt sich der Zeiger des Tachometers in Richtung dieser Tonhöhe. Trifft der Zeiger links oder rechts daneben, weißt du, wie viel und wo du nachbessern musst.
Für verschiedene Bauweisen von Gitarren ist die App kostenlos. Andere Instrumente kannst du durch In-App-Käufe hinzufügen.
Free Guitar Tuner ( iOS| Android) ist die Stimmhilfe des Gitarrenherstellers Fender. Auch sie verfügt über die Tachometeranzeige eines analogen Stimmgeräts. Sofort weißt du, ob die angespielte Saite zu hoch oder zu tief gestimmt ist.
Mit der App erzeugst du auch auf E-Gitarren und Bässen harmonischen Klang. Neben siebenstufigen Tonleitern kannst du auch chromatische und andere Tonskalen als Vorlage nutzen.
Willst du beispielsweise Tipps zur richtigen Wahl von Gitarrensaiten, Infos zu Verstärkern und weitere Funktionen nutzen, zahlst du zwischen 1,09 und 5,49 Euro.
Für präzise Töne müssen Gitarrensaiten regelmäßig gestimmt werden.
Per App funktioniert das Gitarrestimmen auch online ganz ohne analoge Stimmhilfe und kostenfrei.
Apps zeigen die angespielte Saite und deren Tonabweichung an.
Um das Instrumentenspektrum zu erweitern und noch mehr Features zu nutzen, musst du oft draufzahlen.
