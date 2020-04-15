Es befreit, ab und an Platz zu schaffen– sei es im Kleiderschrank, in der Garage oder im Keller. Hast du ordentlich aussortiert und möchtest gut erhaltene Dinge verkaufen? Wenn Flohmärkte nicht dein Ding sind, gibt es virtuelle Alternativen. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Flohmarkt-Apps. Vielleicht findest du beim Stöbern ja auch das eine oder andere interessante Angebot für dich.

eBay Kleinanzeigen: Flohmarkt-App für alles

Auf eBay kannst du Artikel aus der ganzen Welt kaufen und verkaufen. Bei eBay Kleinanzeigen ( Android| iOS) geht es lokaler zu. Willst du dich nicht mit Versandoptionen befassen und die Ware vorm Bezahlen erstmal anschauen, ist das durchaus vorteilhaft. Denn sie wird in der Regel persönlich abgeholt und bar bezahlt. Das ist schnell und praktisch.

eBay Kleinanzeigen eignet sich für den Kauf und Verkauf von Kleidung, Accessoires und Elektrogeräten. Aber auch sperrige Dinge stehen zum Verkauf, etwa Fahrräder und Möbel. Aufgrund der vielen Nutzer der Flohmarkt-App findest du online sehr wahrscheinlich einen Käufer in deiner Nähe. Die Suche lässt sich auf eine Stadt oder Postleitzahl eingrenzen.

Die App selbst ist kostenlos, ebenso wie das Einstellen von Anzeigen – zumindest innerhalb eines gewissen Rahmens: Willst du deine Inserate pushen, damit sie in den Suchergebnissen ganz oben stehen, kannst du auch die kostenpflichtigen Zusatzoptionen nutzen.

Etsy: Marktplatz für Kreative

Du möchtest nicht Altes verkaufen, sondern bist selbst kreativ? Wenn du DIY-Produkte online an den Mann oder die Frau bringen willst, ist Etsy die erste Wahl. Auf der internationalen Plattform kannst du dir einen eignen Shop basteln und Selbstgemachtes ganz einfach verkaufen. Wichtig: Es gibt unterschiedliche Apps für Käufer und Verkäufer.

Nutze „Verkaufen auf Etsy“ ( Android| iOS), wenn du über die Flohmarkt-App deinen eigenen Online-Shop aufbauen möchtest. Die App wurde speziell für Verkäufer entwickelt und ermöglicht es dir unter anderem, Kundenanfragen zu beantworten und Bestellungen zu prüfen. Checke deine Statistiken, um den Erfolg deines Shops im Blick zu behalten.

Bist du selbst auf der Suche nach individuellen, selbstgemachten Dingen, suchst aber nicht gerne auf dem Flohmarkt? Mit der Etsy-App für Käufer ( Android| iOS) findest du besondere Produkte.

Vinted: Kleinanzeigen-App für Kleidung und Accessoires

Hast du deine Garderobe ausgemistet und möchtest aussortierte Kleidung und Accessoires verkaufen, empfehlen wir dir die kostenlose Flohmarkt-App Vinted ( Android| iOS). Die Anzeigen sind schnell und einfach mit dem Handy erstellt und gebührenfrei. Du erhältst den vollen Verkaufspreis. Praktisch ist auch die Option „Tauschen“.