Ende August 2025 ist es endlich soweit, dass Google die zehnte Generation der Pixel Smartphones vorstellt. Zu ihnen wird auch das Google Pixel 10 als Nachfolger des derzeit aktuellen Google Pixel 9 gehören. Schon jetzt gibt es einige spannende Leaks, die wichtige Änderungen erwarten lassen.

Google Pixel 10: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Release : Geplant für den 20. August 2025

Modelle : Vier Varianten – Basis, zwei Pro-Versionen und ein Foldable

Kamera : Basisversion möglicherweise mit Telekamera für optischen Zoom

KI-Features: Neue Funktionen, darunter eine kontextbasierte KI-Assistenz

Wann erscheint das Google Pixel 10?

Google hat kürzlich „Superfans“ zu einem exklusiven Hands-On-Event eingeladen, bei dem sie unveröffentlichte Pixel-Hardware testen können – und das schon Ende Juni. Viele spekulierten daraufhin, dass das Pixel 10 früher als erwartet erscheinen könnte.

Doch die Realität ist anders: Das Google Pixel 10 wird laut Google erst am 20. August 2025 im Rahmen eines „Made by Google“-Events enthüllt – also fast zwei Monate nach dem Hands-On-Event. Vorbestellungen werden gleichzeitig starten, und die Auslieferung der Geräte wird voraussichtlich ab dem 28. August beginnen. Schon jetzt können sich Fans für den Newsletter und damit auch den Launch anmelden.

Die neue Reihe wird aus dem Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL und einem faltbaren Pixel 10 Pro Fold bestehen. Erste Preisgerüchte sprechen von einem Preis von etwa 1.099 Euro für das Pixel 10 Pro, ähnlich wie beim Vorgänger. Das Basismodell könnte bei rund 999 Euro starten, während das Pixel 10 Pro XL mit etwa 1.299 Euro zu Buche schlagen soll. Bei den Pro-Modellen ist also mit leichten Preiserhöhungen zu rechnen.

Google zeigt das Pixel 10 im offiziellen Video

Google hat kürzlich ein erstes offizielles Video veröffentlicht, in dem das kommende Pixel 10 zu sehen ist. Im Clip reagiert Google auf die zahlreichen Leaks des Geräts und gibt einen ersten Blick auf das Design und die Triple-Kamera. In dem kurzen Video, das auf der Homepage von Google veröffentlicht wurde, ist das Pixel 10 von hinten zu sehen. Auffällig ist vor allem das neue Kamera-Modul, das nun eine dritte Kamera beinhaltet – eine Funktion, die zuvor nur den Pro-Modellen vorbehalten war.

In einem kürzlich über Social-Media veröffentlichten Video soll Google zudem gegen Apple schießen: Dabei verweist Google auf fehlende Updates der Konkurrenz, ohne den iPhone-Hersteller beim Namen zu nennen. Anspielen soll der Sport auf die zum Start des neuen iPhones verpassten KI-Updates für Apples Sprachassistenten Siri, die noch immer nicht erschienen sind.

Was ist zu Display und Performance des Google Pixel 10 bekannt?

Wahrscheinlich gibt es keine Neuerung hinsichtlich der Displaygröße beim Google Pixel 10. Bereits gesichtete Bilder lassen auch bei ihm ein 6,3 Zoll großes Display erwarten. Die Gerätemaße sollen 152,8 Millimeter Höhe, 72 Millimeter Breite und eine Dicke von 8,5 Millimetern betragen. Deutlich spannender ist der Blick auf die Google Pixel 10 News zur Performance. Sie besagen, dass die neue Generation auch mit einem neuen Prozessor auf den Markt kommt. Google bleibt seiner Linie scheinbar treu und nutzt einen Prozessor aus eigener Entwicklung, nämlich den Tensor G5, der für noch mehr Leistungssteigerung sorgen soll.

Trendwende bei Kameras des Google Pixel 10 erwartet

Erste Leaks deuten darauf hin, dass Google für das Pixel 10 eine ähnliche Kameratechnik wie für das Mittelklasse-Modell Pixel 9a vorsieht. Anders als das Pixel 9 wird das Google Pixel 10 laut erster Fotos nun mit einer Triple-Kamera ausgestattet sein. Neben der 50-MP-Hauptkamera und einer 13-MP-Ultraweitwinkelkamera wird eine 11-MP-Telezoomkamera erwartet. Interessant ist, dass Google die Kamerasensoren des Pixel 9a verwenden könnte. Das Telezoom-Modul soll jedoch ein Samsung-Sensor vom Typ 3J1 sein, der auch im Pixel 9 Pro Fold zu finden ist.