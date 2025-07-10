Mit Spannung wurde die neue Generation der Foldables aus dem Hause Samsung erwartet. Am 9. Juli 2025 hatten Spekulationen endlich ein Ende, denn der südkoreanische Hersteller präsentierte seine neuen Klapphandys. Neben dem Galaxy Z Flip7 gibt es erstmals auch eine Fan-Edition, nämlich das Galaxy Z Flip7 FE . Welche Unterschiede es zwischen beiden Smartphones gibt und in welchen Bereichen sie mit gleichwertiger Technik ausgestattet sind, erfährst Du hier im großen Vergleich Galaxy Z Flip7 vs. Z Flip7 FE.

Größe und Design des Flip7 FE vs. Flip7

Das Design der beiden neuen Foldables von Samsung ähnelt sich, zeigt im Detail jedoch Unterschiede. Das günstigere Galaxy Z Flip7 FE weist ein Design wie das Vorgängermodell Samsung Galaxy Z Flip6 auf und kommt mit einem dickeren Gehäuse. Im geöffneten Zustand ist das Galaxy Z Flip7 166,7 x 75,2 x 6,5 Millimeter groß. Das Galaxy Z Flip7 FE ist im aufgeklappten Zustand etwas kleiner und dicker, nämlich 165,1 x 71,9 x 6,9 Millimeter.

Vergleich der Displays des Galaxy Z Flip7 vs. Z Flip7 FE



Der Größenunterschied der Geräte macht sich auch beim Vergleich der Displays des Samsung Galaxy Z Flip7 vs. Samsung Galaxy Z Flip7 FE bemerkbar. Das größere Z Flip7 hat ein 6,9 Zoll großes Hauptdisplay mit einer Auflösung von 2.520 x 1.080 Pixeln und 1.000 Nits Spitzenhelligkeit. Etwas kleiner fällt das Hauptdisplay des Z Flip7 FE mit 6,64 Zoll aus. Hier beträgt die Auflösung 2.640 x 1.080 Pixel und die Spitzenhelligkeit nur 500 Nits. Zusätzlich gibt es beim Galaxy Z Flip7 ein 4,1 Zoll großes Frontdisplay. Beim Galaxy Z Flip7 FE misst das Frontdisplay nur 3,4 Zoll.

Galaxy Z Flip7: 6,9 Zoll Hauptdisplay, 4,1 Zoll Frontdisplay

Galaxy Z Flip7 FE: 6,64 Zoll Hauptdisplay, 3,4 Zoll Frontdisplay

Galaxy Z Flip7 vs. Z Flip7 FE: die Performance

Das Galaxy Z Flip7 wird von einem Zehnkerner, namentlich dem Exynos 2500, angetrieben. Ihm stehen je nach Modellvariante 12 oder 16 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Die Fan-Edition hingegen kommt mit dem Prozessor Exynos 2400 und 12 GB RAM auf den Markt. Damit zeichnet sich das Galaxy Z Flip7 deutlich als Performance-Sieger ab. Legst Du Wert auf einen großzügigen Gerätespeicher, ist das Z Flip7 ebenfalls die bessere Wahl. Denn hier stehen dir wahlweise 256 oder 512 GB interner Speicher zur Verfügung. Das Galaxy Z Flip7 FE ist lediglich mit 128 und 256 GB Gerätespeicher erhältlich.

Galaxy Z Flip7: Exynos 2500 mit 12 oder 16 GB RAM

Galaxy Z Flip7 FE: Exynos 2400 mit 12 GB RAM

Akkuleistung beim Flip7 FE vs. Flip7

Wie lange halten die beiden Klapphandys von Samsung im Alltag durch? Diese Frage lässt sich mit einem Blick auf die Akkus im Samsung Galaxy Z Flip7 vs. Samsung Galaxy Z Flip7 FE beantworten. Die Fan-Edition Galaxy Z Flip7 FE hat einen 4.000 mAh starken Akku eingebaut. Etwas ausdauernder ist das Galaxy Z Flip7 mit seinem 4.300 mAh starken Akku. Beide Foldables kannst Du sowohl per Kabel als auch kabellos mit maximal 25 Watt aufladen. Was beide Modelle ebenfalls gemeinsam haben: Sie bieten die Funktion Wireless PowerShare und unterstützen induktives Laden.