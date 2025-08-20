Wie in den Jahren zuvor hat Google im August 2025 seine neue Pixel-Reihe vorgestellt. Mit dem Google Pixel 10 bietet der Hersteller ein Flaggschiff an, das einige wichtige Verbesserungen gegenüber dem Google Pixel 9 mitbringt. Welche Unterschiede es konkret bei Google Pixel 10 vs. Pixel 9 gibt, erfährst Du hier.

Gibt es optische Unterschiede beim Google Pixel 10 vs. Pixel 9?

Nebeneinander gelegt, sehen sich das Pixel 9 und Pixel 10 von Google sehr ähnlich. Sie sind jeweils 152,8 Millimeter breit und 72 Millimeter hoch. Abweichungen gibt es bei der Dicke und dem Gewicht. Das ältere Google Pixel 9 ist 8,5 Millimeter dick und wiegt 198 Gramm. Die neue Generation hat 0,1 Millimeter bei der Gehäusedicke zugelegt und wiegt 204 Gramm. Der Designlinie mit Kamerabalken ist Google hingegen treu geblieben.

Pixel 10: 204 g, 152,8 x 72 x 8,6 mm

Pixel 9: 198 g, 152,8 x 72,0 x 8,5 mm

Displays des Pixel 10 und Pixel 9

Kleine Unterschiede bringt auch ein genauer Blick auf die Displays der beiden Pixel-Generationen zutage. In ihrer Größe von 6,3 Zoll und der Auflösung von 1.080 × 2.424 Pixeln unterscheiden sie sich nicht. Hinsichtlich der Spitzenhelligkeit legt das Pixel 10 jedoch zu und bietet statt der 2.700 Nits des Pixel 9 sogar 3.000 Nits Spitzenwert. Bemerkbar macht sich das, wenn Du Inhalte bei grellem Kunstlicht oder strahlender Sonne vom Display ablesen möchtest.

beide Modelle: 6,3 Zoll, 1.080 × 2.424 Pixel, bis 120 Hz

Spitzenhelligkeit: 3.000 Nits beim Pixel 10, 2.700 Nits beim Pixel 9

Wichtige Neuerung beim Prozessor

Zu den wichtigsten Unterschieden beim Google Pixel 9 vs. Pixel 10 gehört der Prozessor. Steckte im Pixel 9 noch das Modell Tensor G4, ist das Pixel 10 mit einer neuen Generation, nämlich dem Tensor G5 ausgestattet. Er weist eine bessere Kühlung und höhere Energieeffizienz als sein Vorgänger auf. Unverändert ist die Größe des Arbeitsspeichers, die bei 12 GB liegt. Dich erwartet beim neuen Pixel 10 eine flüssigere Performance aufgrund des neuen Prozessors. Hinsichtlich des Gerätespeichers nimmt Google keine Neuerung vor. Das Pixel 10 wird wie schon das Pixel 9 mit 128 und 256 GB Gerätespeicher angeboten.

Pixel 10: Tensor G5 mit 12 GB RAM, 128 und 256 GB Speicher

Pixel 9: Tensor G4 mit 12 GB RAM, 128 und 256 GB Speicher

Akku mit spannender Neuheit im Google Pixel 10

Was die Kapazität des Akkus betrifft, hat Google nur eine leichte Steigerung von 4.700 auf 4.970 mAh vorgenommen. Ein Blick auf die Ladetechnik bringt hingegen deutlich interessantere Neuheiten ans Licht. Das Pixel 10 kannst Du erstmals kabellos mit der Qi2-Technologie aufladen. Was die Ladekapazität beim Aufladen per Kabel betrifft, gibt es eine Verbesserung von 27 Watt beim Pixel 9 auf 29 Watt beim Pixel 10. Auch die Laufzeit des neuen Pixel 10 fällt etwas länger aus.

Pixel 10: 4.970 mAh, 29 Watt, Qi2-Technologie

Pixel 9: 4.700 mAh, 27 Watt

Kamera: wichtigster Unterschied zwischen Google Pixel 10 vs. Pixel 9

Für Aufsehen sorgte bei der Präsentation der Pixel-10-Reihe eine Neuerung bei der Kameratechnik des Flaggschiffs Pixel 10. Es ist erstmals mit einer Triple-Kamera bestückt. Das Pixel 9 musste noch auf eine Telelinse verzichten und hat stattdessen eine Dual-Kamera mit 50- und 48-MP-Auflösung. Beim Pixel 10 fotografierst Du jetzt mit der Triple-Kamera, deren Linsen mit 48, 13 und 10,8 MP auflösen. Unverändert ist hingegen die Selfie-Kamera mit 10,5 Megapixeln Auflösung.

Pixel 10: Triple-Kamera: 48, 13, 10,8 MP, Frontkamera: 10,5 MP

Pixel 9: Dual-Kamera: 50 + 48 MP, Frontkamera: 10,5 MP

Neue KI-Funktionen beim Google Pixel 10

Beim direkten Vergleich der KI-Funktionen des Google Pixel 10 vs. Pixel 9 fällt vor allem eine Neuheit auf, die auf den Namen Pixel Sense hört. Darüber lassen sich Google-Dienste wie Chrome, der Kalender und Gmail miteinander verknüpfen, um ein personalisiertes Benutzererlebnis zu erzeugen. Somit ist Pixel Sense vergleichbar mit dem Assistenten Siri, der beispielsweise beim iPhone 16 installiert ist. Was ebenfalls neu ist, sind die Möglichkeiten der Bildbearbeitung. Du kannst auf dem Google Pixel 10 verschiedene Bearbeitungsfunktionen per Sprachbefehl ausführen, was die Fotobearbeitung deutlich erleichtert.