Gleich zwei neue Foldables mischen den Markt der faltbaren Smartphones derzeit auf. Die Rede ist vom Samsung Galaxy Z Fold6 und Google Pixel 9 Pro Fold . Samsung hat seinen neuen Falter im Juli 2024 für einen UVP von 1.999 Euro in der kleinsten Speichervariante auf den Markt gebracht. Nur einen Monat später präsentiert auch Google ein neues faltbares Smartphone, nämlich das Google Pixel 9 Pro Fold. Mit einem UVP von 1.899 Euro liegt der Preis einhundert Euro unter dem Galaxy Fold6 von Samsung. Alle technischen Details vergleicht freenet im Duell Google Pixel 9 Pro Fold vs. Samsung Galaxy Fold6.

Google Pixel 9 Pro Fold vs. Samsung Galaxy Fold6: Displays

Der Vergleich der Displays zeigt Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Top-Faltern. Das Außendisplay des Pixel 9 Pro Fold ist mit 6,3 Zoll ebenso groß wie das außenliegende Display des Galaxy Fold6. Im aufgeklappten Zustand messen beide Displays 7,3 Zoll. In beiden Fällen wurde für das Display Gorilla Glass Victus 2 verwendet. Auch die Bildwiederholfrequenz ist mit maximal 120 Hertz identisch.

Displaytyp Google Pixel 9 Pro Fold Samsung Galaxy Fold6 Außendisplay 6,3 Zoll, Gorilla Glass Victus 2 6,3 Zoll, Gorilla Glass Victus 2 Innendisplay 7,3 Zoll, Gorilla Glass Victus 2 7,3 Zoll, Gorilla Glass Victus 2 Bildwiederholfrequenz 120 Hertz 120 Hertz

Designvergleich von Galaxy Fold6 und Pixel 9 Pro Fold

Hinsichtlich des Designs fällt auf, dass Google sein Foldable im Vergleich zum Vorgänger Google Pixel 8 Pro Fold verschlankt. Es hat zugeklappt eine Höhe von 155,2 Millimetern, eine Tiefe von 77,1 Millimetern und ist 10,5 Millimeter breit. Markant sind zudem die abgerundeten Ecken.

Dagegen wirkt das Galaxy Z Fold6 kantiger. Es misst im zugeklappten Zustand 68,1 x 153,5 x 12,1 Millimeter. Du kannst hier zwischen den Farben Weiß, Schwarz, Silber, Blau und Pink wählen. Das Google Pixel 9 Pro erhältst Du in den Farben Schwarz und Gold.

Maßangaben (Zugeklappt) Google Pixel 9 Pro Fold Samsung Galaxy Fold6 Höhe 155,2 mm 153,5 mm Tiefe 77,1 mm 68,1 mm Breite 10,5 mm 12,1 mm Farben Schwarz, Gold Weiß, Schwarz, Silber, Blau, Pink

Blick auf die Performance beim Samsung Galaxy Fold6 vs. Google Pixel 9 Pro Fold

Wer unter die Aluminiumhülle der Foldables schaut, der entdeckt aktuelle Technik. Samsung hat seinem Galaxy Fold6 einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 spendiert und stellt ihm 12 GB Arbeitsspeicher an die Seite. Mit 16 GB liefert das Pixel 9 Pro Fold noch mehr RAM und nutzt ebenfalls das neueste Prozessormodell, nämlich den Tensor G4 aus eigener Herstellung. Beide Modelle werden mit 256 und 512 GB Gerätespeicher angeboten. Das Samsung Galaxy Z Fold6 erhältst Du zusätzlich auch in der Version mit einem TB Speicher. Im Vergleich der Akkus beim Samsung Galaxy Fold6 vs. Google Pixel 9 Pro Fold hat Google mit 4.650 mAh Kapazität die Nase etwas vor dem Galaxy Z Fold6 mit 4.400 mAh.

Technische Details Google Pixel 9 Pro Fold Samsung Galaxy Fold6 Prozessor Google Tensor G4 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB 12 GB Interner Speicher 256 GB, 512 GB 256 GB, 512 GB, 1 TB Akkukapazität 4.650 mAh 4.400 mAh

Was leisten die Kameras beim Google Pixel 9 Pro Fold und Samsung Galaxy Fold6?

Samsung nutzt für das Galaxy Fold6 ein sehr ähnliches Kamera-Set-up wie für das Galaxy Fold5. Googles Foldable überzeugt mit lichtstärkeren Kameras, außer beim Teleobjektiv, wo Samsung den besseren Wert liefert. Für Videoaufnahmen ist ebenfalls das Galaxy Fold6 von Samsung deutlich besser ausgestattet, denn hier beträgt die Videoauflösung der Hauptkamera 33,2 MP. Googles Pixel 9 Pro Fold fällt mit 8,3 MP Videoauflösung deutlich ab. Mit 10 MP Fotoauflösung und 8,3 MP Videoauflösung sind die Selfie-Kameras beider Modelle wiederum identisch.

Die Kameradetails des Samsung Galaxy Fold6

Hauptkamera: 50,3 MP Auflösung, Blende f/1.8 und 33,2 MP Videoauflösung

Ultraweitwinkelkamera: 12,2 MP Auflösung und Blende f/2.2

Teleobjektiv: 10 MP Auflösung und Blende f/2.4

Details zu Kameras des Google Pixel 9 Pro Fold

Hauptkamera: Fotoauflösung von 48 MP mit Blende f/1.7 und Videoauflösung 8,3 MP

Ultraweitwinkelkamera: 10 MP Auflösung und Blende f/2.2

Teleobjektiv: Auflösung von 11 MP und Blende f/3.1

Fazit zum Vergleich Google Pixel 9 Pro Fold vs. Samsung Galaxy Fold6

Die beiden Top-Falter von Samsung und Google sind gleichwertig und unterscheiden sich lediglich in einigen Details. Legst Du Wert auf erstklassige Videos, ist die technische Ausstattung des Galaxy Z Fold6 für Dich besser geeignet. Hier überzeugt zudem die Helligkeit des Displays. Nutzt Du hingegen regelmäßig komplexe Anwendungen, kann der 16 GB große Arbeitsspeicher des Google Pixel 9 Pro Fold eher überzeugen. Es hat zudem einen etwas besseren Akku und nutzt eine lichtstarke Hauptkamera. Welches Smartphone besser zu Dir passt, hängt also von Deinen Vorlieben ab. Allerdings musst Du für das Galaxy Fold6 etwas Tiefer in die Tasche greifen, denn das Foldable kostet einhundert Euro mehr als das Pixel 9 Pro Fold von Google.

FAQ zum Pixel 9 Pro Fold und Samsung Galaxy Fold6

Ist das Google Pixel 9 Pro Fold besser als das Samsung Galaxy Fold6?

Während das Google Pixel 9 Pro Fold mit 16 GB den größeren Arbeitsspeicher und somit eine flüssigere Performance sowie einen besseren Akku und ein lichtstärkeres Hauptobjektive hat, punktet das Samsung Galaxy Fold6 mit einer höheren Videoauflösung, hellerem Display und mehr Speichervarianten.

Google Pixel 9 Pro Fold oder Samsung Galaxy Fold6, welches Handy hat die bessere Kamera?

Der Vergleich der Kameras zeigt, dass das Googles Pixel 9 Pro Fold ein lichtstärkeres Hauptobjektiv besitzt, dessen Auflösung vergleichbar mit dem des Galaxy Fold6 von Samsung ist. Das Samsung Galaxy Fold6 ermöglicht allerdings signifikant bessere Videoaufnahmen, weshalb es für alle Filmer die erste Wahl sein sollte.

Wie unterscheiden sich die Displays des Google Pixel 9 Pro Fold und des Samsung Galaxy Fold6?

Beide Foldables haben ein Innendisplay von 7,6 Zoll Größe mit einer Bildwiederholrate bis 120 Hertz und ein Außendisplay in der Größe von 6,3 Zoll. Etwas besser ist die Helligkeit beim Galaxy Z Fold6 von Samsung mit maximal 2.600 Nits.

Welche Akkulaufzeit bieten das Google Pixel 9 Pro Fold und das Samsung Galaxy Fold6 im Vergleich?

Mit einer Akkukapazität von 4.650 mAh besitzt das Pixel 9 Pro Fold von Google den stärkeren Akku und somit die längere Akkulaufzeit als das Galaxy Fold6 von Samsung mit 4.400 mAh.

