Handysicherheit im Fokus: So geht's!
Du möchtest für eine sichere Nutzung auf dem Handy sorgen? Mit den folgenden Tipps musst Du Dir rund um die Sicherheit auf Deinem Smartphone keine Gedanken machen.
Die Smartphones von heute sind schon längst nicht mehr nur für einfaches Telefonieren oder das bequeme Surfen im Internet unterwegs geeignet. Über Dein Endgerät kannst Du ganz einfach Dateien herunterladen, Apps installieren, Spiele in brillanter Qualität erleben oder hochauflösende Fotos schießen. Möglich macht dies die moderne Technik und die umfangreiche Ausstattung der Geräte.
Doch mit der zunehmenden Nutzung der Smartphones steigt auch das Interesse Krimineller, wenn es um die persönlichen Daten geht. Denn auch viele sensible Informationen finden sich auf dem Smartphone, etwa die Log-in-Daten für das Online-Banking oder für Online-Shops. Gerade Geräte mit einem Android-Betriebssystem aus dem Hause Google stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Hacker. Perfide Versuche, an Deine Daten zu gelangen oder die Kontrolle über Dein Gerät zu erhalten, sind somit alles andere als selten. Höchste Zeit also, genauer auf die Möglichkeiten für eine effektive Absicherung Deines Smartphones einzugehen.
Die gängigen Smartphones auf dem Markt bringen Möglichkeiten für mehr Sicherheit mit sich. Welche Apps, Einstellungsmöglichkeiten und Anwendungen ab Werk zur Verfügung stehen, ist jedoch von verschiedenen Faktoren abhängig.
Durch eine Optimierung der Einstellungen auf Deinem Smartphone kannst Du das Sicherheitsniveau deutlich verbessern. So solltest Du etwa automatische Updates aktivieren, dies gilt vor allem für das Betriebssystem. Denn die gängigen Geräte mit Android oder mit iOS werden im Laufe der Monate immer wieder auf den neuesten Stand gebracht, hierbei werden auch zahlreiche gefundene Sicherheitslücken direkt geschlossen. Entsprechend wichtig: Lass die Updates direkt und automatisch installieren, damit Du hier auf der sicheren Seite bist.
Ein unbefugter Zugriff auf Deine Daten kann nicht nur über Malware erfolgen, das Auslesen gelingt natürlich auch über das Smartphone selbst. Dementsprechend solltest Du mit den richtigen Einstellungen einen unbefugten Zugriff verhindern. Richte unbedingt eine sichere Sperre für Dein Gerät ein, etwa über eine PIN oder auch über biometrische Daten. Selbst günstige Einsteiger-Handys bieten hierfür die passenden Features, damit Du Dein Gerät schützen und gleichzeitig bequem entsperren kannst.
Externe Apps stellen gerade auf Android-Geräten eine gute Möglichkeit für mehr Sicherheit dar. Die Sicherheitsprogramme verschlüsseln etwa Deine Daten oder erkennen Malware auf Deinen Geräten.
Die besten Sicherheits-Apps für Android:
AvastMobile Security
AVGFree Antivirus
BitdefenderMobile Security für Android
Die genannten Anwendungen und natürlich auch alle weiteren Sicherheits-Apps für Android fungieren als Virenscanner. Neue Anwendungen oder auch heruntergeladene Dateien werden genau unter die Lupe genommen, gescannt und gefährliche Programme erkannt. Auch weitere Möglichkeiten zur Verschlüsselung der übertragenen Daten, etwa beim Surfen im Internet, stehen mit den praktischen Anwendungen zur Verfügung.
Selbst für iPhones mit iOS-Betriebssystem gibt es Sicherheits-Apps, die sich aber grundlegend von den Varianten für Android-Geräte unterscheiden. Denn die spezielle Architektur der Software verhindert, dass die Dateien durch eine Sicherheits-Software gescannt werden können.
Beliebte Sicherheitslösungen für iOS:
1Password
Hotspot Shield VPN
Avira Mobile Security
Hier stehen eine effektive, sichere Datenübertragung und die Sicherung der persönlichen Daten im Mittelpunkt. Du profitierst unter anderem von einem virtuellen Tresor, in diesem werden Deine Zugangsdaten zu verschiedenen Diensten sicher gespeichert und verschlüsselt. Die Möglichkeiten, ein praktisches VPN zu nutzen, stehen ebenfalls mit der Nutzung der Sicherheits-Anwendungen für iOS zur Verfügung. Hierbei erfolgt eine automatische, direkte Verschlüsselung der übertragenen Daten, dies erweist sich gerade bei der Verwendung eines öffentlichen Netzwerks als besonders praktisch.
Auf dem Smartphone spielen die passenden Apps eine zentrale Rolle, dies gilt für das aktuelle iPhone 17 oder das neue Samsung Galaxy S25 gleichermaßen. Doch gerade bei dem Download der kleinen Anwendungen kann es zu Sicherheitsproblemen kommen.
Dies gilt vor allem dann, wenn die Apps aus dubiosen Quellen stammen. Bei Android ist durch eine entsprechende Freigabe die Installation aus externen Quellen möglich, dies ist allerdings grundsätzlich keine gute Idee. Nicht selten gelangt auf diese Art und Weise Malware auf Dein Smartphone, die dann persönliche Daten abgreift. Somit solltest Du auch bei einem Android-Smartphone darauf achten, ausschließlich Apps über den Play Store zu installieren und hierbei auf erfahrene Entwickler zu vertrauen.
Übrigens: Bei einem iPhone gibt es diese Möglichkeit zur Installation aus alternativen Quellen nicht, zumindest nicht ab Werk. Mit einem sogenannten Jailbreak kannst Du das System zwar hierfür öffnen, mit Blick auf die Sicherheit solltest Du hierauf allerdings lieber verzichten.
Bei der Wahl zwischen Smartphones mit einem Android- oder einem iOS-Betriebssystem kommt es natürlich in erster Linie auf den individuellen Geschmack an. Gerade mit Blick auf das Sicherheitsniveau lassen die Geräte aus dem Hause Apple allerdings die Android-Modelle weit hinter sich.
Hierfür sorgt vor allem die spezielle Struktur von iOS. Das System ist so konzipiert, dass Anwendungen kaum auf Daten zugreifen können. Die Interaktionsmöglichkeiten sind hierdurch stark begrenzt, sodass auch Malware kaum eine Chance erhält, Schaden auf Deinem Smartphone anzurichten. Wer also vor allem ein sicheres Endgerät für die tägliche Nutzung sucht, trifft mit einem iPhone in der aktuellen Generation also eine gute Wahl.
Da Smartphones immer mehr vertrauliche Daten beinhalten und intensiv genutzt werden, solltest Du Dir Gedanken um die Sicherheit machen.
Installiere immer die neuesten Updates, am besten automatisch.
Praktische Sicherheits-Apps können Dir zusätzlichen Schutz bieten.
Grundsätzlich gilt iOS aufgrund der besonderen Architektur als deutlich sicherer.
Viren gelangen vor allem über Downloads auf Dein Handy. Dies gilt etwa über infizierte Apps, die in den jeweiligen Stores für Dein Smartphone angeboten werden. Aber auch beim Surfen im Internet und entsprechenden Vorgängen zum Herunterladen kann schnell Schadsoftware auf Dein Smartphone gelangen.
Bei der Nutzung Deines Handys solltest Du immer vorsichtig agieren. Installiere Apps etwa nur aus vertrauenswürdigen Quellen und vermeide Downloads von unseriösen Seiten im Internet. Klicke niemals auf zweifelhafte Links, die Du per Messenger, SMS oder auch per E-Mail erhalten hast. Zusätzlich lohnen sich gerade für Android-Geräte praktische Sicherheits-Apps, die Du über den Store herunterladen kannst. Diese sichern Dein Smartphone an vielen Stellen effektiv ab.
Gerade die Android-Smartphones gelten aufgrund der offenen Struktur des Betriebssystems als anfällig für Hacker und Schadsoftware. Mit praktischen Apps bekannter Entwickler kannst Du das Sicherheitsniveau jedoch deutlich erhöhen. Zu den beliebtesten Anbietern in diesem Segment gehören etwa Kaspersky, Avast oder AVG.
Foto: ©Unsplash/Vojtech Bruzek