Welche Gefahren drohen auf dem Handy?

Die Smartphones von heute sind schon längst nicht mehr nur für einfaches Telefonieren oder das bequeme Surfen im Internet unterwegs geeignet. Über Dein Endgerät kannst Du ganz einfach Dateien herunterladen, Apps installieren, Spiele in brillanter Qualität erleben oder hochauflösende Fotos schießen. Möglich macht dies die moderne Technik und die umfangreiche Ausstattung der Geräte.

Doch mit der zunehmenden Nutzung der Smartphones steigt auch das Interesse Krimineller, wenn es um die persönlichen Daten geht. Denn auch viele sensible Informationen finden sich auf dem Smartphone, etwa die Log-in-Daten für das Online-Banking oder für Online-Shops. Gerade Geräte mit einem Android-Betriebssystem aus dem Hause Google stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Hacker. Perfide Versuche, an Deine Daten zu gelangen oder die Kontrolle über Dein Gerät zu erhalten, sind somit alles andere als selten. Höchste Zeit also, genauer auf die Möglichkeiten für eine effektive Absicherung Deines Smartphones einzugehen.

Einstellungen optimieren für mehr Sicherheit

Die gängigen Smartphones auf dem Markt bringen Möglichkeiten für mehr Sicherheit mit sich. Welche Apps, Einstellungsmöglichkeiten und Anwendungen ab Werk zur Verfügung stehen, ist jedoch von verschiedenen Faktoren abhängig.

Durch eine Optimierung der Einstellungen auf Deinem Smartphone kannst Du das Sicherheitsniveau deutlich verbessern. So solltest Du etwa automatische Updates aktivieren, dies gilt vor allem für das Betriebssystem. Denn die gängigen Geräte mit Android oder mit iOS werden im Laufe der Monate immer wieder auf den neuesten Stand gebracht, hierbei werden auch zahlreiche gefundene Sicherheitslücken direkt geschlossen. Entsprechend wichtig: Lass die Updates direkt und automatisch installieren, damit Du hier auf der sicheren Seite bist.

Ein unbefugter Zugriff auf Deine Daten kann nicht nur über Malware erfolgen, das Auslesen gelingt natürlich auch über das Smartphone selbst. Dementsprechend solltest Du mit den richtigen Einstellungen einen unbefugten Zugriff verhindern. Richte unbedingt eine sichere Sperre für Dein Gerät ein, etwa über eine PIN oder auch über biometrische Daten. Selbst günstige Einsteiger-Handys bieten hierfür die passenden Features, damit Du Dein Gerät schützen und gleichzeitig bequem entsperren kannst.

Externe Apps nutzen für Deine Sicherheit

Externe Apps stellen gerade auf Android-Geräten eine gute Möglichkeit für mehr Sicherheit dar. Die Sicherheitsprogramme verschlüsseln etwa Deine Daten oder erkennen Malware auf Deinen Geräten.

Die besten Sicherheits-Apps für Android:

AvastMobile Security

AVGFree Antivirus

BitdefenderMobile Security für Android

Die genannten Anwendungen und natürlich auch alle weiteren Sicherheits-Apps für Android fungieren als Virenscanner. Neue Anwendungen oder auch heruntergeladene Dateien werden genau unter die Lupe genommen, gescannt und gefährliche Programme erkannt. Auch weitere Möglichkeiten zur Verschlüsselung der übertragenen Daten, etwa beim Surfen im Internet, stehen mit den praktischen Anwendungen zur Verfügung.

Selbst für iPhones mit iOS-Betriebssystem gibt es Sicherheits-Apps, die sich aber grundlegend von den Varianten für Android-Geräte unterscheiden. Denn die spezielle Architektur der Software verhindert, dass die Dateien durch eine Sicherheits-Software gescannt werden können.

Beliebte Sicherheitslösungen für iOS:

1Password

Hotspot Shield VPN

Avira Mobile Security

Hier stehen eine effektive, sichere Datenübertragung und die Sicherung der persönlichen Daten im Mittelpunkt. Du profitierst unter anderem von einem virtuellen Tresor, in diesem werden Deine Zugangsdaten zu verschiedenen Diensten sicher gespeichert und verschlüsselt. Die Möglichkeiten, ein praktisches VPN zu nutzen, stehen ebenfalls mit der Nutzung der Sicherheits-Anwendungen für iOS zur Verfügung. Hierbei erfolgt eine automatische, direkte Verschlüsselung der übertragenen Daten, dies erweist sich gerade bei der Verwendung eines öffentlichen Netzwerks als besonders praktisch.