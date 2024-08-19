Im Oktober 2023 ist die Pixel-8-Serie von Google mit den Modellen Google Pixel 8, Pixel 8 Pro und Pixel 8a auf den Markt gekommen. Inzwischen gibt es bereits die Nachfolgegeneration mit dem Google Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL. Hier erfährst Du im Vergleich Google Pixel 9 vs. Pixel 8, was sich bei der neuesten Generation der Standardmodelle der Serie verbessert hat und ob sich der Kauf des neueren Modells lohnt. Zur Veröffentlichung liegt der UVP des Pixel 9 rund 100 Euro über dem des Pixel 8. Dafür erwarten Dich jedoch einige technische Verbesserungen und ein frisches Design. Modell Veröffentlichungsdatum Preis (UVP) Modelle der Serie Google Pixel 8 Oktober 2023 ca. 100 Euro weniger Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a Google Pixel 9 August 2024 ca. 100 Euro mehr Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL Vergleich Google Pixel 9 vs. Pixel 8 zeigt große Designunterschiede Hältst Du das bereits ein Jahr alte Google Pixel 8 neben das brandneue Google Pixel 9 fallen sofort signifikante Unterschiede beim Design ins Auge. Google setzt in der neunten Generation auf flachere Kanten und einen etwas schmaleren Rahmen um das Display. Noch deutlicher wird der Unterschied auf der Rückseite, denn hier fehlt der typische Kamerabalken. Diese markanten Änderungen des Designs betreffen übrigens nicht nur das Pixel 9, sondern fallen auch beim Vergleich Google Pixel 8 Pro vs. 9 Pro auf. Designmerkmale Google Pixel 8 Google Pixel 9 Rahmen um das Display Etwas breiter Schmaler Kanten Abgerundeter Flacher Kamerabalken auf Rückseite Vorhanden Nicht vorhanden

Displays des Google Pixel 8 und Pixel 9 Während das Display des Google Pixel 8 noch 6,2 Zoll misst, ist es beim Pixel 9 mit 6,24 Zoll etwas größer. Auch die Auflösung steigt minimal und liegt in der neuen Generation bei 1.080 x 2.424 Pixeln. Unverändert ist die Bildwiederholrate, welche bei beiden Modellen zwischen 60 und 120 Hertz beträgt. Einen Sprung nach vorn macht das Display des Pixel 9 von Google in Sachen Helligkeit. Dadurch kannst Du das Smartphone auch bei starkem Sonnenlicht komfortabler nutzen. Displaymerkmale Google Pixel 8 Google Pixel 9 Größe 6,2 Zoll 6,24 Zoll Auflösung 1.080 x 2.400 Pixel 1.080 x 2.424 Pixel Bildwiederholrate 60 - 120 Hz 60 - 120 Hz Helligkeit Standard Höhere Helligkeit Performance beim Google Pixel 9 vs. Pixel 8: mehr Leistung beim Pixel 9 Für die flüssige Wiedergabe komplexer Anwendungen spielt die Performance des Smartphones die entscheidende Rolle. Hier hat Google die Leistung des aktuellen Pixel 9 im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich verbessert. Während im Google Pixel 8 noch ein Google Tensor G3 als Prozessor eingesetzt war, erhält die neunte Pixel-Generation den aktuellen Google Tensor G4. Er ist übrigens auch der Hauptunterschied im Vergleich von Google Pixel 8 Pro vs. Google Pixel 9 Pro. Hinzu kommt ein deutlich größerer Arbeitsspeicher. Statt wie bisher 8 GB RAM zu nutzen, greift das Pixel 9 auf stattliche 12 GB Arbeitsspeicher zu. Gerade mit Blick auf anspruchsvolle KI-Anwendungen ist das ein wichtiger Unterschied bei der Gegenüberstellung Google Pixel 9 vs. Pixel 8. Leistungsmerkmale Google Pixel 8 Google Pixel 9 Prozessor Google Tensor G3 Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 8 GB RAM 12 GB RAM Verbesserungen der Kameratechnik im Duell Google Pixel 8 vs. Pixel 9 Der deutlichste Unterschied im Duell Pixel 9 vs. Pixel 8 wird beim Blick auf die Ultraweitwinkelkamera sichtbar. Sie löste bisher mit 12,2 MP auf. Das Pixel 9 bekommt nun eine deutlich bessere Variante spendiert, die eine Auflösung von 48 MP und die Blende ƒ/1,7 mitbringt. Die technischen Daten der Hauptkamera und Selfiekamera sind beim Vergleich von Google Pixel 8 vs. Pixel 9 nahezu identisch. Hier erwarten Dich: Kamera Google Pixel 8 Google Pixel 9 Ultraweitwinkelkamera 12,2 MP, ƒ/2.2 48 MP, ƒ/1.7 Hauptkamera 50 MP, ƒ/1.68 50 MP, ƒ/1.68 Frontkamera 10,5 MP, ƒ/2.2 10,5 MP, ƒ/2.2 Pixel 9 und Pixel 8: Vergleich zwischen Speicher, Akku und mehr Einen Kritikpunkt an der achten Pixel-Generation hat sich Google beim Pixel 9 nicht zu Herzen genommen. Wie schon der Vorgänger wird das Smartphone lediglich in zwei Varianten angeboten: mit 128 und 256 GB Gerätespeicher. Eine leichte Leistungssteigerung verzeichnet hingegen der eingebaute Akku. Seine Kapazität steigt von 4.575 mAh beim Pixel 8 auf 4.700 mAh beim Pixel 9. Du kannst beide Modelle mit zwei SIM-Karten nutzen. Dazu ist die Kombination aus einer physischen SIM-Karte und einer eSIM erforderlich. Unverändert sind zudem die Möglichkeiten der Geräteentsperrung per Fingerabdruck oder Face-Scan. Außerdem wird auch das neue Google Pixel 9 zunächst ebenfalls mit Android 14 als Betriebssystem ausgeliefert. Du erhältst jedoch sieben Jahre lang Sicherheits-Updates und Updates für das Betriebssystem. Merkmale Google Pixel 8 Google Pixel 9 Speicheroptionen 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB Akkukapazität 4.575 mAh 4.700 mAh SIM-Unterstützung Physische SIM + eSIM Physische SIM + eSIM Betriebssystem Android 14 Android 14 Updates Sicherheits- und OS-Updates Sicherheits- und OS-Updates

Fazit des Vergleichs Google Pixel 9 vs. Pixel 8 Auffällig ist das neue Design der Pixel-9-Reihe von Google. Mit schmalerem Rahmen, flacheren Kanten und dem Verzicht auf den Kamerabalken nähert sich das Pixel 9 optisch dem iPhone 15 an. Sieger im Duell Google Pixel 9 vs. Pixel 8 ist das neuere Modell vor allem hinsichtlich der Performance. Dafür sorgen die neue Prozessorgeneration und der größere Arbeitsspeicher. Interessant ist ein Umstieg auf die neunte Generation für Dich auch, wenn Du leidenschaftlich gerne fotografierst. Die deutlich bessere Ultraweitwinkelkamera sorgt für bessere Fotoergebnisse. FAQ zu den Unterschieden zwischen Google Pixel 8 und Pixel 9 Was ist besser, Google Pixel 9 oder Pixel 8? Das neuere Google Pixel 9 überzeugt mit einem moderneren Prozessor, mehr Arbeitsspeicher, besserer Kameratechnik und einem helleren Display. Allerdings liegt der UVP 100 Euro über dem des Vorgängers Pixel 8. Welches Smartphone hat die bessere Kamera, Pixel 8 oder Pixel 9? Eine wichtige Neuheit beim Google Pixel 9 betrifft das Kamera-Set-up. Zwar setzt Google nach wie vor auf eine rückseitige Dual-Kamera, die Ultraweitwinkelkamera ist jedoch mit 48 MP statt wie bisher 12,2 MP Auflösung deutlich besser. Außerdem wurde der Kamerabalken durch eine Kamerainsel ersetzt. Welches ist das beste Pixel? Sowohl was die Performance betrifft als auch hinsichtlich der Akkuleistung und Kameratechnik ist das Google Pixel 9 Pro XL das leistungsfähigste Modell der Pixel-Reihe. Worin unterscheiden sich Google Pixel 8 Pro und Google Pixel 9 Pro? Neben dem offensichtlichen Designunterschied gibt es beim Pixel 9 Pro einige Verbesserungen bei der technischen Ausstattung. Es ist mit einer besseren Ultraweitwinkelkamera ausgestattet, hat mehr Arbeitsspeicher und eine neue Prozessor-Generation. Auch die Leistung des Akkus fällt beim Pixel 9 Pro etwas besser aus. Foto: © Google

Maro Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor. Alle Artikel aufrufen