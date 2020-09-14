Nur noch wenige Menschen halten ihre Termine und To-dos in einem analogen Kalender fest. Kalender auf Smartphones sind da viel bequemer: kein unnötiges Gewicht, weniger Zettelwirtschaft und das Handy hat man ohnehin immer dabei.

Einige Smartphone-Hersteller haben deshalb einen eigenen Kalender auf ihren Geräten vorinstalliert – so wie Samsung seinen S Planner. Auch wenn der S Planner mittlerweile einfach „Kalender“ heißt, sind seine Funktionen nahezu gleich geblieben.

Samsungs Kalender S Planner: Das solltest du wissen

Der S Planner von Samsung läuft mittlerweile unter dem Namen „Kalender“ und ist auf allen Samsung-Geräten vorinstalliert.

Die Bedienung unterscheidet sich nicht großartig von anderen Kalender-Anwendungen: Per Fingertipp wählst du den Tag aus, für den du einen Eintrag machen möchtest, und gibst alle wesentlichen Informationen zu deinem Termin ein.

Da es sich bei der App um eine Anwendung handelt, die Daten nur lokal auf dem Gerät speichert, wird der S Planner von Samsung erst dann richtig nützlich, wenn du ihn mit anderen Kalender-Anwendungen synchronisierst.

Die meisten verwenden dafür den Google-Kalender. Diesen kannst du geräteunabhängig mit deiner Google-E-Mail-Adresse aufrufen und deine Termine dann beispielsweise auf dem Laptop oder PC einsehen. Auch die Kombination von privatem und beruflichem Kalender ist damit möglich. Viele Unternehmen nutzen beispielsweise Google-Anwendungen für die interne Organisation.