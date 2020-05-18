Ob Google Maps, Google Drive oder Google Music: Die Google-Play-Dienste sind das Herzstück deines Android-Smartphones. Ohne sie geht es einfach nicht. Umso ärgerlicher, wenn die Google-Play-Dienste beendet wurden und die aktuelle Anwendung ohne Vorwarnung geschlossen wird.

Zum Glück lässt sich das Problem ganz einfach lösen. Versuche es zunächst mit dem Klassiker: einfach das Smartphone neu starten. Das hilft nicht? Dann führt sicher einer der folgenden Wege zum Erfolg.

Google Play Store nach einem Update angehalten?

Dein Smartphone führt regelmäßig automatische Updates durch – es sei denn, du hast die Funktion deaktiviert. Auch Google-Play-Dienste werden regelmäßig aktualisiert, um Neuheiten einzuführen oder Probleme zu beheben.

In einigen Fällen kann die Aktualisierung allerdings fehlerhaft sein. Das kann dazu führen, dass die Google-Play-Dienste auf einmal angehalten werden, obwohl sie vorher noch reibungslos funktionierten.

In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, das letzte Update wieder rückgängig zu machen. So gehst du dabei vor:

Öffne die „Einstellungen“ deines Smartphones und gehe zum Unterpunkt „Apps und Benachrichtigungen“. Gehe in die App-Übersicht, öffne also das Untermenü „Alle Apps anzeigen“ oder „Apps“ – je nach Gerätehersteller. Wähle nun „Google-Play-Dienste“ aus der Liste aus. Tippe auf die drei Punkte oben oder auf den Punkt „Menü“. Wähle „Updates/Aktualisieren deinstallieren“ und bringe die Apps wieder auf den alten Stand. Starte dein Smartphone neu. Besteht eine Internetverbindung, werden die Updates nun erneut heruntergeladen.

Google Play angehalten: Cache leeren!

Ist kein Software-Update für die angehaltenen Google-Play-Dienste verantwortlich, kann es helfen, den Cache-Speicher der fehlerhaften App (oder radikal: den Cache-Speicher aller Google-Play-Dienste) zu leeren. Aber Achtung: Mit dem Zurücksetzen der Speicherdaten gehen möglicherweise einige App-Einstellungen verloren.

Und so funktioniert’s:

Wähle „Einstellungen“ und gehe zum Unterpunkt „Apps und Berechtigungen“. Öffne das Untermenü „Alle Apps anzeigen“ oder „Apps“. Wähle die entsprechende App aus – oder gehe den radikalen Weg und wähle einfach „Google Play Dienste“ aus. Tippe auf den Unterpunkt „Speicher“. Du erhältst nun die Schaltflächen zum Löschen der App-Speicherdaten und des App-Cache. Nun kannst du beides leeren.

Zum Aktivieren der Google-Play-Dienste: Reset der installierten Apps

Sollte der Fehler noch nicht behoben sein, kannst du alle vorinstallierten Apps in ihren Anfangszustand zurückversetzen. Anschließend müssen die Anwendungen allerdings neu eingerichtet werden.

So gehst du vor:

Wähle „Einstellungen“ aus und gehe zum Unterpunkt „Apps und Berechtigungen“. Öffne das Untermenü „Alle Apps anzeigen“ oder „Apps“. Tippe auf die drei Punkte oben oder den Punkt „Menü“. Wähle „Standard-Apps zurücksetzen“ oder „App-Einstellungen zurücksetzen“.

Synchronisierung zwischen Google Play Store und Google-Konto fehlgeschlagen