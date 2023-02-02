Das Samsung Galaxy S23 ist da! Wie gewohnt in drei Varianten: Worin unterscheiden sich das Standard-, Plus- und Ultra-Modell?

Basisversion, Plus oder Ultra? Die neue Samsung Galaxy S23-Serie bietet die Auswahl zwischen drei verschiedenen Varianten. Das Spitzenmodell ist das S23 Ultra – aber worin genau liegen die Unterschiede? Wir haben die drei neuen Samsung Galaxy S23-Modelle unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse findest du im großen Samsung S23-Vergleich.

Samsung Galaxy S23 vs. S23+ vs. S23 Ultra: Unterschiedliches Design Im Vergleich zum Basis- und Plus-Modell weist das Ultra einige Besonderheiten im Design auf. So besticht das Samsung Galaxy S23 Ultra durch sein kantiges Gehäuse und das seitlich abgerundete Displayglas. Der Kamerablock versinkt weitgehend im Gehäuse und die Kameraobjektive sind mit Ringen eingefasst. Für effektives Multitasking ist zusätzlich der Eingabestift S Pen integriert, der lediglich dem Ultra-Modell vorbehalten ist. Die Optik des Basismodells Samsung Galaxy S23 und des Galaxy S23+ zeigt sich mit abgerundeten Ecken softer und glänzt mit einem stabilen Glasrücken aus Gorilla Glass Victus 2. Die Farbpalette ist jedoch bei allen S23-Modellen gleich. Du hast die Qual der Wahl aus folgenden Nuancen: Schwarz

Beige

Grün

Lavendel

Samsung Galaxy S23-Reihe: Die Displays im Vergleich Grundsätzlich stellt sich in puncto Display eine entscheidende Frage: Magst du es lieber handlicher oder kann es nicht groß genug sein? Die Samsung S23-Reihe zeigt sich im Vergleich variabel und bietet dir verschiedene Optionen. Samsung Galaxy S23 vs. S23+ Das Basismodell S23 erweist sich als das kompakteste Modell. Mit seinem 6,1 Zoll Dynamic-AMOLED-Display ist es deutlich kleiner als sein großer Bruder, das S23+. Dieses kommt mit einer Displaygröße von stolzen 6,6 Zoll zu dir nach Hause, die Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln (FHD+) bleibt allerdings gleich. Ebenso verhält es sich mit der Bildwiederholrate. Diese liegt sowohl beim S23 als auch beim S23+ bei 120 Hertz. Samsung Galaxy S23+ vs. S23 Ultra Wer Smartphones mit großem Display bevorzugt, greift zum Samsung Galaxy S23 Ultra, das mit einem 6,8 Zoll Dynamic-AMOLED-Display und einer Auflösung von 3.088 x 1.440 Pixeln (Quad HD+) überzeugt. Somit übertrumpft das Gerät das S23+ noch mal um 0,2 Zoll. Trotz der gesteigerten Displaygröße bleibt die Bildwiederholrate bei beeindruckenden 120 Hertz gleich. Auch die Bildschirmhelligkeit von bis zu 500 Nits fällt bei beiden Modellen gleich aus.

Die Kameras der S23-Modelle im Vergleich Auch bei der Kamera gibt es zwischen den einzelnen Varianten der S23-Reihe im Vergleich einige Unterschiede – insbesondere zum Ultra-Modell. Samsung Galaxy S23 vs. S23+ Die Basis- und die Plus-Ausführung gleichen sich in ihrer Kameraausstattung, die es ermöglicht, nahezu professionelle Fotos auch bei schwierigen Lichtverhältnissen und 8K-Videos aufzunehmen. Das Samsung Galaxy S23+ verfügt wie das Basismodell über drei Hauptkameras auf der Rückseite: eine Weitwinkel-Kamera mit 50 Megapixeln, eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln und ein 10-MP-Teleobjektiv mit dreifachem optischem Zoom. Bei allen S23-Modellen unterstützt zudem die künstliche Intelligenz (KI) bei der Bildverarbeitung, um für helle, klare Aufnahmen zu sorgen. Dies verleiht den Fotos und Videos auch bei Nacht viel Tiefe und Detailreichtum. Samsung Galaxy S23+ vs. S23 Ultra In Sachen Kamera macht allerdings keiner dem Ultra-Modell etwas vor. Beim Samsung Galaxy S23 Ultra steigt die Anzahl im direkten Vergleich zum S23+ sogar auf vier Hauptkameras: eine Weitwinkel-Kamera mit 200 Megapixeln, eine 12 MP-Ultraweitwinkelkamera sowie zwei Teleobjektive mit jeweils 10 Megapixeln. Dabei wechselt der optische Zoom von dreifacher zu zehnfacher Vergrößerung, sobald du näher heranzoomst.

Samsung Galaxy S23-Modelle: Prozessor, Akku und weitere Features im Vergleich Bei allen drei Modellen hat Samsung den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor mit acht Kernen verbaut. Im Akkuvergleich zwischen dem Samsung Galaxy S23 vs. S23+ hat Letzteres die Nase vorn. Während in der Basisausführung der kleinste Akku mit einer Kapazität von 3.900 mAh verbaut ist, verfügt die Plus-Variante über eine Akkukapazität von 4.700 mAh. Auch hinsichtlich Der Ladegeschwindigkeit liegt das S23 hinten. Der Akku kann maximal 25 Watt bewältigen, beim S23+ sind es 45 Watt. Das S23 Ultra stellt jedoch beide Modelle in den Schatten: Mit einer Akku-Kapazität von 5.000 mAh erweist es sich als das stärkste Gerät der Reihe. Samsung Galaxy S23 Vergleich: Speicher und Preise Auch hinsichtlich des Speichers und der Preise bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen S23-Modellen. Samsung Galaxy S23 vs. S23+ Das Basismodell Samsung Galaxy S23 verfügt wahlweise über 128 GB oder 256 GB internen Speicher und 8 GB RAM. Die Einstiegsvariante ist ab 949 Euro erhältlich. Mehr Platz, um all deine Lieblings-Playlists oder Fotogalerien auf dem Gerät zu speichern, bietet dir das Samsung Galaxy S23+. Das Gerät hat wahlweise einen 256 GB oder 512 GB großen internen Speicher und verfügt ebenfalls über 8 GB RAM. Die günstigste Variante des S23+ ist ab 1.199 Euro erhältlich. Samsung Galaxy S23+ vs. S23 Ultra Wer viel Speicherplatz auf dem Smartphone benötigt, greift zum Samsung Galaxy S23 Ultra mit 512 GB internem Speicher und 12 GB Arbeitsspeicher – einer weiteren Steigerung im Vergleich zum S23+. Dafür musst du aber mit 1.579 Euro auch ordentlich in die Tasche greifen. Die günstigste Variante des S23 Ultra mit 256 GB internem Speicher und 8 GB RAM kostet immerhin noch 1.399 Euro.

Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Display Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Bildschirmdiagonale 6,1 Zoll 6,6 Zoll 6,8 Zoll Auflösung 2.340 x 1.080 Pixel 2.340 x 1.080 Pixel 3.088 x 1.440 Pixel Bildwiederholrate 120 Hz 120 Hz 120 Hz Gewicht 168 g 195 g 233 g Abmessungen 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Kamera Triple-Kamera: 50-MP-Weitwinkel / 12-MP-Ultraweitwinkel / 10-MP-Teleobjektiv Triple-Kamera: 50-MP-Weitwinkel / 12-MP-Ultraweitwinkel / 10-MP-Teleobjektiv Quad-Kamera: 200-MP-Weitwinkel / 12-MP-Ultraweitwinkel / 10-MP-3x-Zoom-Teleobjektiv / 10-MP-10x-Zoom-Teleobjektiv Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 5G Ja Ja Ja RAM 8 GB 8 GB 8 GB / 12 GB Interner Speicher 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB Akkukapazität 3.900 mAh 4.700 mAh 5.000 mAh Betriebssystem Android 13.0 Android 13.0 Android 13.0 IP-Zertifizierung IP68 IP68 IP68 Farben Schwarz, Beige, Grün, Lavendel Schwarz, Beige, Grün, Lavendel Schwarz, Beige, Grün, Lavendel S Pen Nein Nein Ja

Samsung Galaxy S23-Modelle: Das Wichtigste im Überblick Beim Design besticht das Samsung Galaxy S23 Ultra durch sein kantiges Gehäuse und das seitlich abgerundete Displayglas. Die Optik des Basismodells Samsung Galaxy S23 und des S23+ zeigt sich mit abgerundeten Ecken softer und glänzt mit einem stabilen Glasrücken aus Gorilla Glass Victus 2.

Das Basismodell Samsung Galaxy S23 erweist sich als das kompakteste Modell. Mit seinem 6,1 Zoll Dynamic-AMOLED-Display ist es deutlich kleiner als das S23+ mit einer Displaygröße von stolzen 6,6 Zoll. Das S23 Ultra übertrumpft beide Modelle mit einem 6,8 Zoll Display und einer Auflösung von 3.088 x 1.440 Pixeln (Quad HD+).

Bezüglich der Kamera kann das S23 Ultra-Modell mit einer 200-MP-Hauptkamera und einem zweiten Teleobjektiv überzeugen. Gelungene Fotos auch bei schwierigen Lichtverhältnissen sind aber auch mit dem Standardmodell möglich.

Dank seines 5.000-mAh-Akkus hält das Samsung Galaxy S23 Ultra länger durch als das Basismodell S23 mit 3.700-mAh-Akku oder das S23+ mit seinem 4.700 mAh-Akku.

Die günstigste Variante des Samsung Galaxy S23 Ultra mit 256 GB internem Speicher und 8 GB Arbeitsspeicher kostet 1.399 Euro. Das Standardmodell S23 bekommst du ab 949 Euro, das S23+ für 1.199 Euro.

