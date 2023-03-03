Das Xiaomi 13 Pro überzeugt mit seinen technischen Daten. Wir haben alle Funktionen des Geräts für Dich zusammengefasst.

Mit seiner neuen 13er-Serie verspricht der chinesische Smartphone-Tycoon Xiaomi völlig neue Maßstäbe in puncto Kameraleistung. Du spielst mit dem Gedanken, Dir das Xiaomi 13 Pro zu kaufen, fragst Dich aber, was alles in dem leistungsstärksten Modell der Reihe steckt? Wir haben das Xiaomi 13 Pro und seine technischen Daten für Dich unter die Lupe genommen. Erfahre im Folgenden, was Du mit dem Xiaomi-Flaggschiff alles anstellen kannst.

Unaufgeregte Ästhetik: Das Design des Xiaomi 13 Pro in der Übersicht Das Xiaomi 13 Pro sorgt für einen guten ersten Eindruck. Denn nicht nur die inneren Werte des Xiaomi 13 Pro und somit sämtliche technische Daten sind wichtig für das Usererlebnis, auch äußerlich hat sich das neue Smartphone in Schale geworfen. Der Hersteller setzt hier insgesamt auf eine edle Optik und ein geschwungenes 3D-Design. Während die Basisversion des Xiaomi 13 und auch das Xiaomi 13 Lite eher flache Kanten aufweisen, zeichnet sich das Xiaomi 13 Pro in der Übersicht durch folgende Merkmale aus: • runde Kanten

• glatte Oberfläche

• optisch herausstehendes Kameramodul Direkt erkennbar ist zudem die präzise und hochwertige Verarbeitung. So punktet auch das Gorillaglass des Displays mit seiner hohen Qualität. Hier offenbart sich allerdings ein kleines Design-Manko: Die Oberfläche ist anfällig für Fingerabdrücke. Im Einklang mit dem unaufgeregten und schlichten, aber dadurch sehr eleganten Design zeigt sich die Farbpalette. Kunden haben die Wahl zwischen: • Ceramic Black

• Ceramic White

Xiaomi 13 Pro: Hochauflösendes Display auf dem Datenblatt & in der Realität In Sachen Display hält das Xiaomi 13 Pro, was die technischen Daten des Herstellers versprechen. Das Top-Smartphone liegt nicht nur gut in der Hand, mit einer Bildschirmdiagonale von 6,73 Zoll hast Du alle Deine Apps immer gut im Blick. Für eine fast unglaublich scharfe Grafik sowie Bildqualität sorgen unter anderem diese Merkmale: Merkmal Technische Daten Display-Typ AMOLED Auflösung mit 3.200 x 1.440 px (WQHD+) Bildwiederholfrequenz bis zu 120 Hz Touch-Abtastrate bis 240 Hz LTPO Farben 68 Mrd. Farben aufdem DCI-P3 TrueColor-Display Spitzenhelligkeit 1900 nit Diese Werte garantieren Dir vor allem eines: Eine brillante Bildauflösung und eine nahezu naturgetreue Darstellung. Die Farben erscheinen äußerst intensiv und selbst bei starker Sonneneinstrahlung am Strand hast Du keinerlei Probleme Nachrichten zu verschicken oder sogar Videos zu streamen. Apropos Videos streamen: Die hohe Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hertz ermöglicht Scrollen ganz ohne Ruckeln oder lästige Nachzieheffekte. Natürlich darf ein Fingerabdrucksensor nicht fehlen. Du findest ihn unterhalb des Displays.

Der Star des Xiaomi 13 Pro Datenblatts: Die Kamera Um Dir ein fantastisches Kameraerlebnis zu bescheren, arbeitete Xiaomi mit Leica zusammen. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Denn nicht nur auf dem Papier sprechen das Xiaomi 13 Pro und seine technischen Daten in Bezug auf die Kamera Bände. Auch in der Realität kannst Du jeden Moment genau so einfangen, wie er ist. Dafür sorgt die authentische Leica-Fotografie, die eine enorm hohe Bildqualität gewährleistet. Das Kamerasystem des Xiaomi 13 Pro begeistert mit folgenden Highlights: • Ein 50-MP-Hauptobjektiv mit drei Kameras, Weitwinkel und neuester Stabilisierungstechnologie. So nimmst Du scharfe Bilder und Videos auf – egal, ob Du gerade in Bewegung bist.

• 3,2 x optischer Zoom beim Hauptobjektiv.

• Leica-True-Color-Imaging-Technologie für unglaublich lebensechte Aufnahmen.

• 1-Zoll-Kamerasensor für eine enorm hohe Bildqualität.

• Ein 75-mm-Floating-Teleobjektiv für Porträts und Nahaufnahmen mit enormer Tiefe.

• Selfie-Kamera mit 32 MP mit Nachtmodus und einer Videobildrate von 30 fps. Natürlich kommt die Kamera des Xiaomi 13 Pro auch mit altbewährten Funktionen daher. Dazu gehören unter anderem eine lange Belichtungszeit, Panorama-Aufnahmen, Zeitraffer und -lupe, ein Nachtmodus sowie ein Dokumentenscanner. Im Vergleich zu anderen Top-Kamerahandys auf unserer Bestenliste macht das Xiaomi 13 Pro so ebenfalls eine super Figur.

Das Xiaomi 13 Pro in der Übersicht: Leistungsstarker Prozessor & großer Speicher Auch beim Prozessor legte Xiaomi für sein 13 Pro hohe Maßstäbe hinsichtlich der technischen Daten. Denn ähnlich wie andere aktuelle Android-Modelle setzt der Hersteller hier auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor. Die CPU-Frequenz fußt auf einem Octa-Core-Prozessor mit bis zu 3,19 Ghz Leistung. Hinzu kommt ein Adreno-GPU-Grafikprozessor. So müssen User selbst beim Gaming kein störendes Ruckeln befürchten. Auf dem deutschen Markt gibt es das Xiaomi 13 Pro mit einem 256 Gigabyte großen Speicher sowie einem 12 Gigabyte großen Arbeitsspeicher. Dies sollte Dir reichen, um all Deine Lieblingsfotos und -musik sowie Apps auf Deinem Gerät zu speichern. Negativ fällt auf, dass sich kein zusätzlicher Speicherchip einsetzen lässt.

Das Xiaomi 13 Pro Datenblatt zeigt: Der Akku verfügt über einen Turbogang Die Akkukapazität des neuen Xiaomi Flaggschiffs liegt bei 4.820 mAh, also rund 220 mAh höher als beim Vorgängermodell. Absolut unschlagbar zeigt sich das Xiaomi 13 Pro bei der Funktion des Turboladens: Mit Kabel lädt der Akku mit 120 Watt, kabellos sind es immer noch stolze 50 Watt. Das entsprechende Schnelladegerät ist im Lieferumfang enthalten. Im Zusammenspiel mit dem effizienten Prozessor hält Dein Akku so den ganzen Tag – und so manche Nacht.

Das Wichtigste in Kürze • Das 6,73 Zoll große AMOLED-Display bietet Dir eine ausgezeichnete Bildauflösung, Spitzenhelligkeit und Farbbrillanz. Die hohe Bildwiederholungsrate sorgt für gleichmäßiges Scrollen.

• Die gemeinsam mit Leica entwickelte Kamera mit 50-MP-Hauptobjektiv macht all Deine Fotos zu Meisterwerken – auch bei Nacht oder in Bewegung.

• Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor sorgt für reibungsloses Gaming ohne Ruckeln.

• Mit der Akkukapazität von 4.820 mAh machst Du die Nacht zum Tag. Dank der 120 Watt Schnellade-Funktion ist Dein Xiaomi 13 Pro außerdem blitzschnell aufgeladen. Foto: ©Xiaomi

