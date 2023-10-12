Das Xiaomi 13T ist vor Kurzem erschienen. Worin es sich vom Xiaomi 13 unterscheidet, erfährst Du hier.

Im März 2023 kam die Xiaomi 13-Serie auf den Markt. Nun hat der chinesische Hersteller die Baureihe unter anderem mit dem Xiaomi 13T ergänzt. Zum Release hat freenet das Modell genau unter die Lupe genommen und mit dem Xiaomi 13 verglichen. Im Folgenden erfährst Du alle wichtigen Infos und Unterschiede zwischen dem Xiaomi 13 und dem Xiaomi 13T.

Unterschied zwischen Xiaomi 13 vs. Xiaomi 13T: Das Design Selbst bei genauer Betrachtung lassen sich zwischen den beiden Xiaomi-Modellen nur wenige optische Unterschiede feststellen. Das Design ist sowohl beim Xiaomi 13 als auch beim Xiaomi 13T durch abgerundete Ecken und schmale Displayränder geprägt. Zudem ist der Kamerablock auf der Rückseite bei beiden Modellen zu einem Viereck angeordnet und ragt jeweils minimal aus dem Gehäuse heraus. Im Vergleich zum Xiaomi 13 ist das T-Modell allerdings etwas größer. So ist es knapp zehn Millimeter höher und etwa vier Millimeter breiter. Hinsichtlich der Farbauswahl gibt es ebenfalls ein paar Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Während das Xiaomi 13 in den Farben Black, White und Flora Green erhältlich ist, steht das T-Modell in den folgenden Farbvarianten zur Auswahl: Black

Alpine Blue

Meadow Green Xiaomi 13 vs. Xiaomi 13T: Die Displays im Vergleich Das seit März verfügbare Xiaomi 13] verfügt über ein 6,36 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Je höher der letztere Wert ausfällt, desto flüssiger stellt das Display bewegte Inhalte wie etwa Videos oder Spiele dar. Im direkten Vergleich zum Xiaomi 13 besitzt das seit September 2023 verfügbare Xiaomi 13T mit 6,67 Zoll ein etwas größeres AMOLED-Display, das eine höhere Auflösung von 2.712 x 1.220 Pixeln liefert. Auch die Bildwiederholfrequenz steigt beim T-Modell von 120 auf 144 Hertz.

Xiaomi 13 vs. Xiaomi 13T: Die Kameras im Vergleich Beide Modelle besitzen eine Triple-Cam, die Xiaomi in Zusammenarbeit mit dem Kamerahersteller Leica entwickelte. Sowohl das Xiaomi 13 als auch das T-Modell sind daher jeweils mit einer 50-MP-Leica-Weitwinkel-Kamera sowie einer 12-MP-Leica-Ultraweitwinkel-Kamera ausgestattet. Doch während das Xiaomi 13 über eine Leica-Telefoto-Linse mit zehn Megapixeln verfügt, löst die gleiche Linse beim T-Modell sogar mit 50 Megapixeln auf. Bei der Frontkamera verhält es sich jedoch umgekehrt: Diese knipst Deine Selfies beim Xiaomi 13 mit 32 statt 20 Megapixeln und damit in höherer Auflösung als beim T-Modell. Xiaomi 13 vs. Xiaomi 13T: Prozessor und Akku Für die Rechenpower im Xiaomi 13 sorgt der Achtkern-Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm, der eine Taktrate von bis zu 3,2 GHz erreicht. Im Xiaomi 13T ist dagegen der Achtkern-Prozessor MediaTek Dimensity 8200-Ultra verbaut. Dieser erreicht jedoch eine etwas niedrigere Taktfrequenz von bis zu 3,1 GHz. Damit ermöglichen beide Xiaomi-Modelle schnelles Multitasking sowie ruckelfreies Gaming. Bezüglich der Akkuleistung liegt wiederum das Xiaomi 13T vorne: Darin ist eine Batterie mit einer Kapazität von 5.000 mAh verbaut, während das Xiaomi 13 lediglich über einen 4500-mAh-Akku verfügt. Beide Xiaomi-Modelle unterstützen eine Schnellladefunktion für bis zu 67 Watt. Unterschied zwischen Xiaomi 13 vs. Xiaomi 13T: Speicher und Preise In Bezug auf den Speicherplatz liegen beide Smartphones gleichauf. Sowohl das Xiaomi 13 als auch das Xiaomi 13T sind jeweils mit 256 GB internem Speicher sowie 8 GB Arbeitsspeicher erhältlich. Allerdings machen sich die zahlreichen anderen technischen Unterschiede auch preislich bemerkbar. Während das Xiaomi 13T bereits für 649,90 Euro verfügbar ist, liegt der Preis für das Xiaomi 13 aktuell bei 999,90 Euro.

Xiaomi 13 vs. Xiaomi 13T: Das Wichtigste im Überblick In der folgenden Tabelle findest Du noch einmal alle Unterschiede zwischen dem Xiaomi 13 und dem Xiaomi 13T im Überblick: Xiaomi 13 Xiaomi 13T Display AMOLED AMOLED Bildschirmdiagonale 6,36 Zoll 6,67 Zoll Auflösung 2.400 x 1.080 Pixel 2.712 x 1.220 Pixel Bildwiederholrate 120 Hz 144 Hz Gewicht 189 g 197 g Abmessungen (HxBxT) 152,8 x 71,5 x 8,1 mm 162,2 x 75,7 x 8,5 mm Kamera 50-MP-Leica-Weitwinkel-Kamera / 12-MP-Leica-Ultraweitwinkel-Kamera / 10-MP-Leica-Telefoto-Kamera 50-MP-Leica-Weitwinkel-Kamera / 12-MP-Leica-Ultraweitwinkel-Kamera / 50-MP-Leica-Telefoto-Kamera Frontkamera 32 MP 20 MP Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 8200-Ultra 5G Ja Ja RAM 8 GB 8 GB Interner Speicher 256 GB 256 GB Akkukapazität 4.500 mAh 5.000 mAh Betriebssystem Android 13 Android 13 IP-Zertifizierung IP68 IP68 Farben Black, White, Flora Green Black, Alpine Blue, Meadow Green Xiaomi 13 vs. Xiaomi 13T: Häufig gestellte Fragen Worin unterscheidet sich das Xiaomi 13 von dem Xiaomi 13T? Das Xiaomi 13T verfügt mit 6,67 statt 6,36 Zoll über das etwas größere AMOLED-Display. Dieses liefert zudem mit 2.712 x 1.220 Pixeln die höhere Auflösung und mit 144 Hertz die höhere Bildwiederholrate als das Xiaomi 13. Beide Modelle sind jeweils mit einer 50-MP-Leica-Weitwinkel-Kamera sowie einer 12-MP-Leica-Ultraweitwinkel-Kamera ausgestattet. Das T-Modell bietet jedoch eine Leica-Telefoto-Linse mit 50 statt zehn Megapixeln. Das Xiaomi 13 besitzt wiederum den etwas leistungsstärkeren Achtkern-Prozessor Snapdragon 8 Gen 2, der statt 3,1 GHz eine Taktrate von bis zu 3,2 GHz erreicht. Dagegen verfügt das Xiaomi 13T über den Akku mit einer höheren Kapazität von 5.000 mAh. Sind die Modelle Xiaomi 13 und Xiaomi 13T wasserdicht? Ja, beide Modelle sind nach IP68 zertifiziert und somit bei einer Wassertiefe von 1,5 Metern maximal 30 Minuten lang wasserdicht. Foto: © Xiaomi

