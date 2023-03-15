15.03.2023

Vergleich: Xiaomi 13 vs. 13 Pro vs. 13 Lite

Die neue Xiaomi 13-Serie ist da! Erfahre hier, worin sich die drei Xiaomi 13-Modelle voneinander unterscheiden.

Xiaomi 13 vs. 13 Pro vs. 13 Lite
Inhalt

Die neue Xiaomi 13-Serie besteht aus insgesamt drei verschiedenen Modellen. Dabei stellt sich die Frage, worin sich das Xiaomi 13 von dem Xiaomi 13 Lite und dem Xiaomi 13 Pro unterscheidet. Im folgenden Xiaomi 13-Vergleich haben wir die wichtigsten Unterschiede zusammengefasst.

Xiaomi 13 vs. 13 Pro vs. 13 Lite: Unterschiedliche Displaygrößen und Farben

Im Großen und Ganzen sehen sich die drei Xiaomi 13-Modelle im direkten Vergleich sehr ähnlich. Im Gegensatz zu den anderen beiden Modellen, weist das Xiaomi 13 Lite den größten Unterschied auf: Es verfügt an der Vorderseite über zwei Frontkameras. Zudem fällt der Kamerablock auf der Rückseite etwas kleiner aus als beim Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro. Hinzu kommen Unterschiede bezüglich der Displaygröße:

  • Das Pro-Modell verfügt mit 6,73 Zoll über das größte AMOLED-Display mit der höchsten Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln.

  • Das Xiaomi 13 hat mit 6,36 Zoll das kleinste Display der Serie. Die Auflösung fällt mit 2.400 x 1.080 Pixeln ebenfalls geringer aus als bei der Pro-Variante.

  • Das Xiaomi 13 Lite kommt mit einem 6,55 Zoll großen AMOLED-Display zu Dir, das ebenso wie die Basis-Variante mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln überzeugt.

Alle drei Modelle verfügen über eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Hinsichtlich der Farbauswahl gibt es erhebliche Unterschiede: Während das Xiaomi 13 in den Farben Schwarz, Weiß und Grün erhältlich ist, beschränkt sich die Farbpalette beim Xiaomi 13 Pro lediglich auf Schwarz und Weiß. Beim Xiaomi 13 Lite hast Du im Vergleich dazu die Wahl zwischen Schwarz, Blau und Pink.

Die Kameras der Xiaomi 13-Serie im Vergleich

Bezüglich der Kameras gibt es zwischen den einzelnen Modellen der Xiaomi 13-Serie einige Unterschiede, insbesondere zur Lite-Variante.

Xiaomi 13 vs. 13 Lite

Der wichtigste Unterschied zur Lite-Variante ist, dass der chinesische Handyhersteller die Kameras des Xiaomi 13 und 13 Pro in Zusammenarbeit mit dem deutschen Highend-Kamerahersteller Leica entwickelte. Das Xiaomi 13 Lite bietet folgende Gadgets:

  • eine Weitwinkel-Kamera mit IMX766-Sensor und 50 Megapixeln

  • eine Ultraweitwinkel-Kamera mit acht Megapixeln

  • eine Makro-Kamera mit zwei Megapixeln

Das Xiaomi 13 stellt Dir hingegen diese Merkmale zur Verfügung, um meisterhafte Fotos und Videos aufzunehmen:

  • eine Leica-Weitwinkel-Kamera mit IMX800-Sensor und 50 Megapixeln

  • eine Leica-Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln

  • eine Leica-Telefoto-Kamera mit 8 Megapixeln

Xiaomi 13 vs. 13 Pro

Im Vergleich zum Xiaomi 13 verfügt das Xiaomi 13 Pro neben der Leica-Weitwinkel-Kamera mit ebenfalls 50 Megapixeln zusätzlich über eine Leica-Ultraweitwinkel-Kamera mit 50 Megapixeln sowie eine Leica-Telefoto-Kamera mit 50 Megapixeln. Die Frontkameras der drei Modelle mit jeweils 32 Megapixeln sorgen für brillante Selfies.

Xiaomi 13 vs. 13 Pro vs. 13 Lite: Prozessor und Akku im Vergleich

Sowohl im Xiaomi 13 als auch in der Pro-Variante hat der chinesische Hersteller den Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor von Qualcomm verbaut. Der Chipsatz verfügt über acht Prozessorkerne und setzt in Sachen Rechenleistung neue Maßstäbe. Das Xiaomi 13 Lite ist dagegen mit dem Snapdragon 7 Gen 1 Prozessor ausgestattet, der ebenfalls über acht Prozessorkerne verfügt. Diese bieten jedoch eine geringere Taktfrequenz als beim Xiaomi 13 und der Pro-Variante.

Auch bezüglich der Akkus bestehen einige kleine Unterschiede zwischen den drei Xiaomi 13-Modellen: Während sowohl das Xiaomi 13 als auch das Xiaomi 13 Lite über eine Akkukapazität von jeweils 4.500 mAh verfügen, bietet das Xiaomi 13 Pro mit 4.820 mAh eine etwas höhere Akkukapazität. Bei der Schnellladefunktion hat die Pro-Variante ebenfalls die Nase vorn, die bis zu 120 Watt bewältigen kann. Das Xiaomi 13 und das Xiaomi 13 Lite können jeweils lediglich mit bis zu 67 Watt geladen werden.

Xiaomi 13 vs. 13 Pro vs. 13 Lite: Speicher und Preise

In unserem Xiaomi 13-Vergleich zeigen sich hinsichtlich Speicher und Preis einige Unterschiede bei den drei Geräten:

  • Das Xiaomi 13 Lite verfügt mit 8 GB Arbeitsspeicher sowie 128 GB internem Speicher über den kleinsten Speicherplatz der drei Modelle und ist für 499,90 Euro erhältlich.

  • Mehr Platz, um all Deine Lieblings-Musik, Videos oder Fotos auf dem Gerät zu speichern, bietet Dir das Xiaomi 13, das mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internem Speicher ausgestattet ist und 999,90 Euro kostet.

  • Das Xiaomi 13 Pro verfügt neben 256 GB internem Speicher sogar über 12 GB Arbeitsspeicher und ist für 1299,90 Euro erhältlich.

Alle Modelle der Xiaomi 13-Serie im Vergleich

Xiaomi 13Xiaomi 13 ProXiaomi 13 Lite
DisplayAMOLEDAMOLEDAMOLED
Bildschirmdiagonale6,36 Zoll6,73 Zoll6,55 Zoll
Auflösung2.400 x 1.080 Pixel3.200 x 1.440 Pixel2.400 x 1.080 Pixel
Bildwiederholrate120 Hz120 Hz120 Hz
Gewicht189 g229 g171 g
Abmessungen (HxBxT)152,8 x 71,5 x 8,1 mm162,9 x 74,6 x 8,38 mm159,2 x 72,7 x 7,23 mm
Kamera50 MP Leica-Weitwinkel-Kamera / 12 MP Leica-Ultraweitwinkel-Kamera / 8 MP Leica-Telefoto-Kamera50 MP Leica-Weitwinkel-Kamera / 50 MP Leica-Ultraweitwinkel-Kamera / 50 MP Leica-Telefoto-Kamera50 MP Weitwinkel-Kamera / 8 MP Ultraweitwinkel-Kamera / 2 MP Makro-Kamera
Frontkamera32 MP32 MP32 MP
ProzessorSnapdragon 8 Gen 2Snapdragon 8 Gen 2Snapdragon 7 Gen 1
5GJaJaJa
RAM8 GB12 GB8 GB
Interner Speicher256 GB256 GB128 GB
Akkukapazität4.500 mAh4.820 mAh4.500 mAh
BetriebssystemAndroid 13Android 13Android 13
IP-ZertifizierungIP68IP68IP53
FarbenSchwarz, Weiß, GrünSchwarz, WeißSchwarz, Blau, Pink

Die Xiaomi 13-Serie im Vergleich: Das Wichtigste im Überblick

  • Das Xiaomi 13 erweist sich als das kompakteste Modell der Reihe. Mit seinem 6,36 Zoll AMOLED-Display ist es deutlich kleiner als das Xiaomi 13 Pro mit einer Displaygröße von stolzen 6,73 Zoll und einer Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln. Das Xiaomi 13 Lite liegt mit seiner Displaygröße von 6,55 Zoll genau dazwischen.

  • Das Xiaomi 13 Pro bietet das beste Kamera-Setup der drei Modelle mit seiner Leica-Hauptkamera, der Ultraweitwinkel-Kamera sowie der Telefoto-Kamera mit jeweils 50 Megapixeln.

  • Das Xiaomi 13 Lite weist mit dem Snapdragon 7 Gen 1 den etwas schwächeren Prozessor mit geringerer Taktfrequenz auf als das Xiaomi 13 und das Xiaomi 13 Pro, die jeweils mit dem Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor ausgestattet sind.

  • Dank des 4.820-mAh-Akkus hält das Xiaomi 13 Pro bezüglich der Laufzeit am längsten durch und ist von allen drei Modellen am schnellsten geladen dank der Schnellladefunktion mit bis zu 120 Watt.

Maro

Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor.

Alle Artikel aufrufen
