Android-Kompass kalibrieren

Es könnte so einfach sein. Mit dem Handy den richtigen Weg zu finden, klappt aber leider nicht immer. Das liegt auch daran, dass wir es ständig bei uns haben. Fliegt es in der Tasche oder im Rucksack bei deinen Outdoor-Abenteuern hin und her, kommt der integrierte Kompass durcheinander. Das ist kein Drama, kann beim Navigieren aber nerven. Wir zeigen dir, wie du bei Android-Handys den Kompass kalibrierst.

Kompass mit Android-App Google Maps einstellen

Google Maps gehört bei Android-Smartphones zum Standard. Das trifft sich gut, denn mit der App lässt sich der GPS-Kompass wortwörtlich im Handumdrehen kalibrieren. So geht’s:

Öffne Google Maps auf deinem Handy und warte, bis sich die Kartenansicht aufgebaut hat. Tippe auf den blauen Punkt, der deinen Standort auf der Karte markiert. Wähle unten links in dem sich öffnenden Fenster die Option „Kompass kalibrieren“. Bewege dein Smartphone entsprechend der Anleitung dreimal in Form einer Acht. Checke die angezeigte Kompassgenauigkeit und wiederhole den Vorgang, wenn diese „Niedrig“ ist. Tippe auf „Fertig“, wenn die Genauigkeit hoch ist und schließe die Kalibrierung des Android-Kompasses ab.

Tipp: Das Kalibrieren des Kompasses funktioniert nicht immer. Stelle in einem solchen Fall sicher, dass sich keine elektrischen Geräte in der Nähe des Smartphones befinden. Sie können die Sensoren des Handys stören.

GPS-Kompass mit App von Drittanbietern kalibrieren