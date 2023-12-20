Alte Handys richtig entsorgen
Du hast ein neues Smartphone? Perfekt. freenet zeigt Dir, wie Du Dein altes Handy entsorgen oder zu Geld machen kannst.
Im Schnitt tauschen wir unsere Smartphones alle zweieinhalb Jahre gegen ein neueres Modell aus. Doch alte Geräte gehören nicht einfach in die Tonne. Schließlich haben auch ausgediente Smartphones aufgrund der verbauten Materialien einen Wert und sind zu einem großen Teil recyclebar. Außerdem funktionieren alte Smartphones häufig noch und lassen sich unter Umständen als generalüberholte Geräte wieder verkaufen. Eine nachhaltige Entsorgung von Mobiltelefonen ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch ressourcenschonend. Durch die sachgerechte Entsorgung und das Recycling der Elektronik lassen sich wertvolle Rohstoffe wiedergewinnen, und Umwelt und Geldbeutel schonen. Hier erfährst Du, wie Du Dein altes Handy richtig entsorgen kannst.
Wenn Dein Handy seinen Geist aufgibt und sich nicht mehr reparieren lässt – und möglichst nur dann –, solltest Du das Gerät ordnungsgemäß entsorgen.
Hierbei gibt es eine goldene Regel: Das Smartphone gehört in keine der heimischen Mülltonnen. Einige der verbauten Materialien sind nämlich giftig bzw. umweltschädlich – wie zum Beispiel der Akku. Andere lassen sich wiederum recyceln.
Wenn Du Dein altes Handy entsorgen willst, stehen Dir verschiedene Anlaufstellen zur Auswahl. Wir haben die wichtigsten für Dich zusammengetragen:
Kaputtes Handy beim Elektronikhändler entsorgen: Nur Wenige wissen, dass das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) Produzenten und Händler seit 2016 verpflichtet, alte Elektrogeräte wie Smartphones zurückzunehmen – selbst, wenn Du sie nicht dort gekauft hast. So kannst Du zum Beispiel Dein altes Handy in der Regel beim Elektromarkt in Deiner Nähe abgeben (ab 400 m² Verkaufsfläche). Einige der größeren Elektronik-Ketten belohnen die Rückgabe des alten Smartphones mit einem Geldbetrag in bar oder in Form eines Gutscheins. Besonders einfach gestaltet sich die Entsorgung Deines alten Smartphones bei MediaMarkt: Hier findest Du nämlich einen Handy-Abgabe-Automaten, der den Restwert Deines Geräts feststellt.
Kommunaler Recyclinghof: Auch bei kommunalen Wertstoffhöfen kannst Du Dein altes Handy – ebenso wie andere Elektronik – ordnungsgemäß entsorgen. Deutschlandweit gibt es rund 500 kommunale Sammelstellen, die Elektroschrott entgegennehmen und dem Recycling-Kreislauf zuführen.
Bei der Umwelthilfe abgeben: Beim Programm „Handys für die Umwelt“ der deutschen Umwelthilfe können Privatpersonen und Unternehmen alte Handys entsorgen. Das Programm ist auf Smartphones spezialisiert und ermöglicht ein besonders effizientes Handy-Recycling. Jedes eingesandte Gerät wird vom DUH-Partner Mobile-Box auf seine Funktionstüchtigkeit hin untersucht. Wenn sich herausstellen sollte, dass das jeweilige Handy doch noch seinen Zweck erfüllt, wird von einer Entsorgung des Geräts abgesehen. Persönliche Daten werden natürlich gelöscht.
Beim Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) abgeben: Dein altes Handy kannst Du außerdem beim NABU entsorgen. Die Organisation kümmert sich anschließend um die Entsorgung bzw. das Recycling, falls die Geräte irreparabel beschädigt sind. Alte Smartphones, die sich reparieren lassen, erhält das gemeinnützige IT-Unternehmen AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung). Die dort arbeitenden Menschen erwecken die defekten Handys – falls möglich – wieder zum Leben. Recycelte Geräte landen schließlich in AfB-Shops in ganz Europa auf dem Markt.
Bei freenet kannst Du Dein altes Handy sowohl online als auch in einer der vielen Filialen zurückgeben. So gehst Du sicher, dass Du Dein Handy ordnungsgemäß entsorgst. Außerdem kannst Du Dein altes Handy dabei sogar zu Geld machen. freenet ermittelt den Wert des Geräts und macht Dir ein unverbindliches Angebot.
Auch der Mobilfunk lässt sich nachhaltig gestalten. Denn nicht immer, wenn Du Dir ein neues Smartphone kaufst, ist das alte Handy schrottreif. Bei vielen wandert es einfach in die Schublade – nach dem Motto: „Man kann’s ja vielleicht noch mal gebrauchen“. In der freenet Nachhaltigkeitsstudie gab fast die Hälfte der Befragten an mindestens zwei ungenutzte Smartphones zuhause zu haben.
Im Folgenden findest Du deshalb Möglichkeiten, ein altes, aber funktionsfähiges Handy sinnvoll zu verwenden.
Wer sein altes Handy nicht entsorgen und dennoch Platz in der heimischen Schublade schaffen will, kann das Gerät jemandem geben, der es wirklich nutzt. Freunde und Familie sind bereits versorgt? Dann fördert eine Anfrage bei Facebook oder auf anderen Social-Media-Plattformen oft Personen zutage, die auf der Suche nach einem Handy sind.
Wenn Du Dich fragst, wohin mit Deinem alten Handy, kannst Du natürlich auch erwägen, es für einen guten Zweck zu spenden und damit jemandem eine Freude zu bereiten. Seit vielen Jahren gibt es Möglichkeiten, ein Smartphone als gemeinnützige Spende abzugeben.
Wofür Vereine, Stiftungen oder andere gemeinnützige Organisationen das Gerät verwenden, ist ganz unterschiedlich: Vogel-, Wild- und Naturschutz sowie soziale Projekte sind die häufigsten Spendenempfänger. Diese Methode zählt somit klar zu den nachhaltigsten, wenn Du Dein altes Handy entsorgen willst.
Auf diese Weise kannst Du Dein altes Smartphone womöglich noch zu Geld machen. Vor allem bei relativ aktuellen Handy-Modellen lohnt sich der Weiterverkauf oft.
Versteigerungs- oder Verkaufsplattformen im Internet sind eine gute Möglichkeit, Handys für bares Geld loszuwerden. Viele Portale erlauben es auch, das Gerät zu einem festen Preis anzubieten. Auf diese Weise stellst Du sicher, dass das Gerät möglichst lange in Betrieb ist – was letztlich auch der Umwelt zuträglich ist.
Die Deutschen sind Spitze, wenn es um das Elektroschrottaufkommen pro Kopf geht. Was mit den ungenutzten Geräten in deutschen Haushalten passiert, siehst Du in der folgenden Infografik:
Mehr Infografiken findest Du bei Statista
Egal, auf welche Art Du Dein Handy entsorgen möchtest: Du solltest immer daran denken, vorher Deine Daten zu löschen. Außerdem ist es ratsam, das Gerät vor der Weitergabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wer richtig gründlich vorgehen möchte, kann zusätzlich ein Programm einsetzen, das die Daten vom Telefon löscht.
Du möchtest lediglich Deinen kaputten Handy-Akku entsorgen? Auch in diesem Fall gibt es einiges zu beachten:
Berühre den Akku nicht mit bloßen Händen, wenn er ausgelaufen ist. Die säurehaltige Flüssigkeit kann zu Verletzungen führen.
Entsorgen kannst Du das gute Stück in den Sammelboxen, die häufig an den Kassen von Supermärkten oder Baumärken zu finden sind, oder auch am örtlichen Recyclinghof.
Alternativ kannst Du einen Händler aufsuchen, der Smartphones oder Handyakkus verkauft, und den Handy-Akku dort entsorgen lassen.
Wirf den ausgedienten Akku auf keinen Fall in den Hausmüll. Das ist nach dem Batteriegesetz eine Straftat, die mit hohen Bußgeldern geahndet wird.
Nur wenige würden aus Nachhaltigkeitsgründen auf ihr Smartphone verzichten. Häufig tauschen wir unser altes Handy nicht aus, weil wir ein aktuelleres Modell haben wollen, sondern, weil es ganz einfach kaputt ist. Reparaturen lohnen sich oftmals nicht und die meisten Module sind in der Regel fest verbaut. Abhilfe schaffen hier nachhaltige Smartphones: Bei dem Fairphone und dem rephone lassen sich aufgrund der modularen Bauweise Akku, Display und Kamera bei einem Defekt ganz leicht austauschen.
Die Besonderheit beim rephone; Solltest Du irgendwann tatsächlich keine Verwendung mehr für das Gerät haben, kannst Du es einfach an den Hersteller zurückschicken und entsorgen lassen. Dafür bekommst Du sogar bares Geld zurück – 25 Euro, um genau zu sein. Aus den alten Smartphones fertigt 4G Systems anschließend wieder neue Handys.
Hier findest Du noch einmal alle wichtigen Informationen darüber, wie und wo Du Dein altes Handy entsorgen kannst:
Alte Handys gehören fachgerecht entsorgt und keinesfalls in den normalen Hausmüll! Sie enthalten zum einen wertvolle Bestandteile, die sich wiederverwerten lassen und zum anderen umweltschädliche Stoffe, die eine besondere Behandlung erfordern.
Meist kannst Du Altgeräte einfach im Elektronikfachmarkt abgeben oder zu einem Recycling- bzw. Wertstoffhof in Deiner Nähe bringen.
Nicht ganz so alte Modelle und solche, die noch gut in Schuss sind, kannst Du alternativ auch für einen guten Zweck spenden. Oder Du versuchst, Dein altes Handy noch zu Geld zu machen.
Solltest Du Dir ein neues Smartphone anschaffen wollen und Wert auf Nachhaltigkeit legen, rät freenet Dir zum Fairphone oder zum rephone. Beide Geräte lassen sich bei einem Defekt leicht reparieren.
©Foto: Pixabay/AndreaHuyoff