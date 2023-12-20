Im Schnitt tauschen wir unsere Smartphones alle zweieinhalb Jahre gegen ein neueres Modell aus. Doch alte Geräte gehören nicht einfach in die Tonne. Schließlich haben auch ausgediente Smartphones aufgrund der verbauten Materialien einen Wert und sind zu einem großen Teil recyclebar. Außerdem funktionieren alte Smartphones häufig noch und lassen sich unter Umständen als generalüberholte Geräte wieder verkaufen. Eine nachhaltige Entsorgung von Mobiltelefonen ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch ressourcenschonend. Durch die sachgerechte Entsorgung und das Recycling der Elektronik lassen sich wertvolle Rohstoffe wiedergewinnen, und Umwelt und Geldbeutel schonen. Hier erfährst Du, wie Du Dein altes Handy richtig entsorgen kannst.

Altes Handy entsorgen: So machst Du es richtig

Wenn Dein Handy seinen Geist aufgibt und sich nicht mehr reparieren lässt – und möglichst nur dann –, solltest Du das Gerät ordnungsgemäß entsorgen.

Hierbei gibt es eine goldene Regel: Das Smartphone gehört in keine der heimischen Mülltonnen. Einige der verbauten Materialien sind nämlich giftig bzw. umweltschädlich – wie zum Beispiel der Akku. Andere lassen sich wiederum recyceln.

Wenn Du Dein altes Handy entsorgen willst, stehen Dir verschiedene Anlaufstellen zur Auswahl. Wir haben die wichtigsten für Dich zusammengetragen:

Kaputtes Handy beim Elektronikhändler entsorgen: Nur Wenige wissen, dass das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) Produzenten und Händler seit 2016 verpflichtet, alte Elektrogeräte wie Smartphones zurückzunehmen – selbst, wenn Du sie nicht dort gekauft hast. So kannst Du zum Beispiel Dein altes Handy in der Regel beim Elektromarkt in Deiner Nähe abgeben (ab 400 m² Verkaufsfläche). Einige der größeren Elektronik-Ketten belohnen die Rückgabe des alten Smartphones mit einem Geldbetrag in bar oder in Form eines Gutscheins. Besonders einfach gestaltet sich die Entsorgung Deines alten Smartphones bei MediaMarkt: Hier findest Du nämlich einen Handy-Abgabe-Automaten, der den Restwert Deines Geräts feststellt.

Kommunaler Recyclinghof: Auch bei kommunalen Wertstoffhöfen kannst Du Dein altes Handy – ebenso wie andere Elektronik – ordnungsgemäß entsorgen. Deutschlandweit gibt es rund 500 kommunale Sammelstellen, die Elektroschrott entgegennehmen und dem Recycling-Kreislauf zuführen.

Bei der Umwelthilfe abgeben: Beim Programm „Handys für die Umwelt“ der deutschen Umwelthilfe können Privatpersonen und Unternehmen alte Handys entsorgen. Das Programm ist auf Smartphones spezialisiert und ermöglicht ein besonders effizientes Handy-Recycling. Jedes eingesandte Gerät wird vom DUH-Partner Mobile-Box auf seine Funktionstüchtigkeit hin untersucht. Wenn sich herausstellen sollte, dass das jeweilige Handy doch noch seinen Zweck erfüllt, wird von einer Entsorgung des Geräts abgesehen. Persönliche Daten werden natürlich gelöscht.

Beim Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) abgeben: Dein altes Handy kannst Du außerdem beim NABU entsorgen. Die Organisation kümmert sich anschließend um die Entsorgung bzw. das Recycling, falls die Geräte irreparabel beschädigt sind. Alte Smartphones, die sich reparieren lassen, erhält das gemeinnützige IT-Unternehmen AfB (Arbeit für Menschen mit Behinderung). Die dort arbeitenden Menschen erwecken die defekten Handys – falls möglich – wieder zum Leben. Recycelte Geräte landen schließlich in AfB-Shops in ganz Europa auf dem Markt.

Bei freenet kannst Du Dein altes Handy sowohl online als auch in einer der vielen Filialen zurückgeben. So gehst Du sicher, dass Du Dein Handy ordnungsgemäß entsorgst. Außerdem kannst Du Dein altes Handy dabei sogar zu Geld machen. freenet ermittelt den Wert des Geräts und macht Dir ein unverbindliches Angebot.

Altes Handy entsorgen: Welche Alternativen gibt es?

Auch der Mobilfunk lässt sich nachhaltig gestalten. Denn nicht immer, wenn Du Dir ein neues Smartphone kaufst, ist das alte Handy schrottreif. Bei vielen wandert es einfach in die Schublade – nach dem Motto: „Man kann’s ja vielleicht noch mal gebrauchen“. In der freenet Nachhaltigkeitsstudie gab fast die Hälfte der Befragten an mindestens zwei ungenutzte Smartphones zuhause zu haben.

Im Folgenden findest Du deshalb Möglichkeiten, ein altes, aber funktionsfähiges Handy sinnvoll zu verwenden.

Tipp 1: Handy an Freunde, Bekannte und Co. verschenken

Wer sein altes Handy nicht entsorgen und dennoch Platz in der heimischen Schublade schaffen will, kann das Gerät jemandem geben, der es wirklich nutzt. Freunde und Familie sind bereits versorgt? Dann fördert eine Anfrage bei Facebook oder auf anderen Social-Media-Plattformen oft Personen zutage, die auf der Suche nach einem Handy sind.

Tipp 2: Das Handy spenden

Wenn Du Dich fragst, wohin mit Deinem alten Handy, kannst Du natürlich auch erwägen, es für einen guten Zweck zu spenden und damit jemandem eine Freude zu bereiten. Seit vielen Jahren gibt es Möglichkeiten, ein Smartphone als gemeinnützige Spende abzugeben.

Wofür Vereine, Stiftungen oder andere gemeinnützige Organisationen das Gerät verwenden, ist ganz unterschiedlich: Vogel-, Wild- und Naturschutz sowie soziale Projekte sind die häufigsten Spendenempfänger. Diese Methode zählt somit klar zu den nachhaltigsten, wenn Du Dein altes Handy entsorgen willst.

Tipp 3: Das Handy versteigern oder verkaufen

Auf diese Weise kannst Du Dein altes Smartphone womöglich noch zu Geld machen. Vor allem bei relativ aktuellen Handy-Modellen lohnt sich der Weiterverkauf oft.

Versteigerungs- oder Verkaufsplattformen im Internet sind eine gute Möglichkeit, Handys für bares Geld loszuwerden. Viele Portale erlauben es auch, das Gerät zu einem festen Preis anzubieten. Auf diese Weise stellst Du sicher, dass das Gerät möglichst lange in Betrieb ist – was letztlich auch der Umwelt zuträglich ist.

Die Deutschen sind Spitze, wenn es um das Elektroschrottaufkommen pro Kopf geht. Was mit den ungenutzten Geräten in deutschen Haushalten passiert, siehst Du in der folgenden Infografik: