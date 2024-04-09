Darüber hinaus bietet der kabellose Ladevorgang einen weiteren Vorteil: Weder am Steckkontakt des Handys noch am Ladegerät kommt es zu Verschleißerscheinungen. Das kann die Lebensdauer Deiner Hardware verlängern und Dir somit durchaus bares Geld ersparen.

Der größte Vorteil, den Wireless Charging mit sich bringt, liegt auf der Hand: Du kannst den Akku Deines Handys immer und überall aufladen , auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Das kann zum Beispiel beim Campen, an Bahnhöfen oder auf Flugreisen sehr praktisch sein. Die Anwendung ist denkbar einfach: Du musst Dein Smartphone einfach nur auf die Ladeschale legen – das war’s.

Jedoch lassen sich Stationen zum kabellosen Laden einfach in Gegenstände des täglichen Gebrauchs installieren, zum Beispiel in Autos oder Möbel. IKEA bietet beispielsweise Mobiliar an, das mit einem Ladepad ausgestattet ist.

Dafür ist eine kompatible Ladestation erforderlich. Eine direkte Verbindung der Zahnbürste oder des Smartphones zur Steckdose ist nicht nötig. Jedoch muss die jeweilige Station per Kabel mit der Energiequelle verbunden sein. Ganz ohne Kabel geht es dann oftmals doch nicht.

Kabelloses Laden (oder Wireless Charging) ist die Technologie, die es ermöglicht, akkubetriebene Geräte ohne Kabelverbindung zum Stromnetz aufzuladen. Zu den bekanntesten Geräten, die sich drahtlos laden lassen, gehören Smartphones. Aber auch andere elektrische Geräte, zum Beispiel elektrische Zahnbürsten, lassen sich kabellos aufladen.

Zur Freude vieler User lassen sich immer mehr Handys kabellos laden. Aber wie kannst Du Dein Handy ohne Kabel laden? Und gibt es eine Möglichkeit, Handys, die sich nicht kabellos laden lassen, nachzurüsten? All das erfährst Du hier.

Ladekabel können aufgrund ihrer Länge lästig sein, und oft sind sie gerade dann nicht aufzuspüren, wenn Du sie am dringendsten benötigst. Aus diesen und vielen anderen Gründen erfreut sich das kabellose Laden von Handys einer großen Beliebtheit.

Handys ohne Kabel laden: Wie funktioniert das eigentlich?

Die kabellose Ladefunktion basiert auf dem Induktionsprinzip. Und das funktioniert so: Unter der Haube von Smartphone und Ladestation sind elektrische Spulen verbaut. Durch diese fließt der Strom im Geräteinneren.

Der elektrische Strom wird in der Ladestation in ein Magnetfeld umgewandelt. Legst Du das Smartphone auf die Station, wird diese Energie aufgenommen, in der Spule im Smartphone-Inneren wieder in elektrische Energie verwandelt und der Akku geladen.

Da über die direkte Verbindung vom Ladekabel zur Steckdose mehr Energie übertragen werden kann, dauert das drahtlose Laden in der Regel etwas länger als mit Kabel. Allerdings hängt die Geschwindigkeit auch davon ab, mit wie viel Watt sich das Handy kabellos laden lässt und wie viel Watt die Ladestation zulässt.

Die technische Entwicklung sorgt jedoch dafür, dass das drahtlose Laden immer zügiger vonstattengeht. Das Xiaomi 14 lässt sich beispielsweise drahtlos mit satten 50 Watt laden, wodurch die Geräte in weniger als einer Stunde wieder voll sind.

Was ist der Qi-Standard?

Um sich im Hinblick auf die kabellose Ladefunktion auf einen gemeinsamen Standard zu einigen, haben sich Elektronikhersteller wie Samsung und Sony bereits in den 2000er Jahren zum sogenannten Wireless Power Consortium zusammengeschlossen. Im Zuge dessen wurde die Qi-Technik als Standard bei der kabellosen Energieübertragung auserkoren.

Andere Technologien, die kabelloses Laden ermöglichen, zum Beispiel die Powermat oder Rezence, spielen hingegen nur eine untergeordnete Rolle und können mit der Reichweite von Qi nicht mithalten.

Der Begriff „Qi“ stammt aus dem Chinesischen und bedeutet so viel wie „Lebensenergie“. Die meisten Handys, die sich kabellos laden lassen, sind heutzutage mit dem Qi-Standard ausgestattet, der diese Funktion technisch maßgeblich beeinflusst hat.

Zu diesen zählen u. a. die Samsung-Galaxy-S-Modelle, zum Beispiel das Samsung Galaxy S25, das Google Pixel 10 und das Sony Xperia 5 V, aber auch das Apple iPhone 17 und iPhone 17 Pro (Max). All diese Smartphones findest Du übrigens auch bei freenet im Shop.

Du kannst dein Handy nicht kabellos laden? Nachrüsten ist oft möglich!

Besitzer älterer Smartphones haben in puncto Wireless Charging das Nachsehen. Jedoch lassen sich viele Handys, die sich nicht kabellos laden lassen, leicht und günstig nachrüsten.

Am einfachsten funktioniert das mit einer Handyhülle, in die ein Qi-Receiver integriert ist, mit einem Qi-Aufkleber oder mit einem Qi-Receiver, der sich ohne Hülle am Handy installieren lässt.

Dafür schließt Du den Stecker in die Ladebuchse des Handys und klappst die daran befestigte Qi-Matte auf die Rückseite Deines Smartphones. Bei einer Hülle ist diese bereits darin integriert. Nun kannst Du Dein Handy zum Laden auf eine beliebige Station legen.

Reverse Charging: Der nächste Schritt beim kabellosen Laden

Die nächste Evolutionsstufe in Sachen kabelloses Laden ist die Technologie des Reverse Chargings. Einer der ersten Hersteller, der Reverse Charging in seinen Smartphones integrierte, war Huawei mit dem P20. Aber auch Samsung hat diese Technik längst für sich entdeckt und alle Modelle der neuen S-24-Reihe damit ausgestattet.

Beim Reverse Charging nutzt Du kein Qi-Pad, sondern ein anderes Handy als Ladestation. So kannst Du beispielsweise Dein Handy auf das Handy eines Freundes legen und Dir etwas von dessen Energie abzweigen und das Smartphone auf diese Weise drahtlos laden. Dafür muss Dein Gerät allerdings über den Qi-Standard verfügen. Auch Smartwatches lassen sich auf diese Weise aufladen.

MagSafe: Das steckt hinter der Apple-Technologie

Wenn es um innovative Features geht, ist Apple meistens ganz vorne mit dabei – so auch beim kabellosen Laden. Damit das Wireless Charging möglichst fix von der Hand geht, stattet der US-Hersteller seine iPhone-Modelle seit der 12er-Baureihe mit einem magnetischen Ring auf der Rückseite aus. Dadurch schmiegt sich der Charger optimal an das Gerät an.

MagSafe, wie dieses Feature heißt, ist deshalb so praktisch, weil Du Dein iPhone während des Qi-Ladevorgangs problemlos weiter nutzen kannst. Dank dieser Vorrichtung sind bei den iPhone-Modellen bis zu 15 Watt Ladeleistung drin. Falls Du Dein Apple-Handy allerdings mit einer Hülle schützen willst, benötigst Du ein kompatibles Case.

Handy laden ohne Kabel: Das Wichtigste in Kürze

Das drahtlose Laden basiert auf dem Prinzip der Induktion, bei der elektrische Energie von einer Ladestation zu einem Smartphone übertragen wird.

Der Qi-Standard ist die am weitesten verbreitete Technologie zur kabellosen Energieübertragung.

In der Regel dauert es länger, ein Handy ohne Kabel zu laden, als mit Kabel. Dafür entfallen die Suche nach einem Kabel und der Verschleiß von Ladebuchse und Kabel.

Wenn Du bei Deinem Handy kabelloses Laden nachrüsten willst, ist lediglich ein Qi-Receiver notwendig.

Beim Reverse Charging fungiert ein Smartphone als Ladestation für andere Handys.

Mit der Apple-Technologie MagSafe, einem magnetischen Ring auf der Rückseite des iPhones, kannst Du Dein Handy kabellos laden und dennoch weiter nutzen.

Handy kabellos laden – die häufigsten Fragen

Welche Handys lassen sich ohne Kabel laden?

Mittlerweile ist das kabellose Laden bei vielen Hersteller zum Standard geworden. So sind die meisten der neuen Modelle, die auf den Markt kommen, mit diesem Feature ausgestattet. Dazu gehören die iPhone-Modelle ab der 12er-Serie, Samsung-Smartphones ab dem S6, diverse Xiaomi-Geräte wie das Xiaomi 14 sowie die Google-Phones ab dem Pixel 3.

Wie funktioniert das Handy laden ohne Kabel?

Beim induktiven Laden, oder Wireless Charging, müssen die Ladestation sowie das Smartphone über Ladespulen verfügen. Diese erzeugen ein Magnetfeld, über das dann die Energie zwischen den beiden Objekten übertragen wird. Das Handy nimmt diese Energie auf und verwandelt diese in elektrischen Strom, um den Akku zu laden.

Foto: ©Unsplash | Lasse Jensen