Wenn du tiefer in die NABU Vogelwelt eintauchst, lernst du alle regelmäßig in Deutschland vorkommenden Vogelarten kennen und anhand äußerer Merkmale wie Schnabelform und Gefieder zu unterscheiden. Außerdem erhältst du Informationen über den bevorzugten Lebensraum der jeweiligen Art.

Beginnen wir mit der Vogelstimmen-App des Naturschutzbund Deutschland (NABU) ( Android | iOS) . Mit dieser Anwendung triffst du eine gute Wahl und hast jederzeit umfangreiche Informationen über mehr als 300 Vogelarten zur Hand.

WICHTIG : Wenn du die App deiner Wahl testest und Vogelstimmen in der freien Natur abspielst, solltest du das stets nur leise tun. Sorge dafür, dass du die Vögel nicht irritierst und nicht in ihrem natürlichen Lebensraum störst. Das Bundesnaturschutzgesetz (§ 39 BNatSchG) verbietet es, wildlebende Tiere mutwillig zu beunruhigen.

Die Ornithologie (Vogelkunde) befasst sich mit einer der artenreichsten Klassen der Wirbeltiere, die rund 10.000 Arten zählt. Du interessierst dich für die gefiederten Zeitgenossen? Willst dein Wissen erweitern? Und am liebsten jede Art am charakteristischen Ruf oder Gesang erkennen? Dann findest du unter den folgenden fünf Vogelstimmen-Apps bestimmt die passende für dich.

Die Basisversion der App kannst du kostenlos nutzen. Die Vogelstimmen sind darin aber nur zum Teil enthalten. Für das Gesamtpaket werden einmalig 3,99 Euro per In-App-Kauf fällig. Anschließend kannst du alle verfügbaren Vogelstimmen abspielen. Weitere freischaltbare Funktionen umfassen eine automatische Vogelstimmenerkennung sowie die Möglichkeit, Vögel auf Fotos zu identifizieren.

Durch deine In-App-Käufe in der NABU Vogelwelt unterstützt du übrigens Projekte zum Schutz der heimischen Vogelwelt.

Kosmos Vogelführer

Der Kosmos Vogelführer ( Android | iOS) ist äußerst umfangreich, kostet mit rund 15 Euro aber auch etwas mehr. Die Vogelstimmen-App ist ein ornithologischer Reiseführer, der dir mehr als 750 Vogelarten aus Europa, Nordafrika und Vorderasien nahebringt. Das erfolgt nicht nur anhand ihrer charakteristischen Rufe und Gesänge, sondern auch mittels tausender Illustrationen.

Grundlage der App, mit der du Vogelstimmen bequem vom iPad oder Smartphone aus schnell und sicher bestimmen kannst, ist das gleichnamige Vogelbestimmungs-Buch samt Naturführer, verfasst von den Autoren Lars Svensson, Killian Mullarney und Dan Zetterström.

Zwitschomat

Kennst du „Shazam“ – die App, die Musikstücke erkennt? Der Zwitschomat ( iOS) funktioniert praktisch genauso. Hörst du einen Piepmatz singen oder rufen, machst du einfach eine Aufnahme, um die Vogelstimme per App zu erkennen. Der Zwitschomat kennt rund 220 Vogelstimmen, mit denen er die Aufnahme abgleicht.

Nicht immer kann die App die kleinen Interpreten eindeutig zuordnen. In diesem Fall bekommst du aber immerhin eine Auswahl der möglichen Kandidaten angezeigt. Dank praktischem Vogelschutzmodus lassen sich die Aufnahmen zudem automatisch so leise abspielen, dass du die wildlebenden Vögel nicht in ihrem natürlichen Umfeld störst.

Besonders praktisch: Der Zwitschomat funktioniert auch offline und braucht keine Internetverbindung, da er nicht auf eine externe Datenbank angewiesen ist. So kannst du auch in netzfernen Regionen tief im Wald oder mitten in der Pampa Vogelstimmen per App erkennen.

Merlin Bird ID

Sprichst du Englisch oder Spanisch? Dann ist die Vogelstimmen-App der Cornell University bestimmt etwas für dich. Merlin Bird ID ( Android | iOS) (er)kennt mehr als 4.500 Vogelarten weltweit. Neben europäischen Artgenossen sind auch Piepmätze aus Nord- und Südamerika sowie aus Australien und Asien vertreten.

Obendrein spendiert der Entwickler – das Cornell Lab of Ornithology – einen Fotoerkennungsmodus. Das alles bekommst du komplett kostenfrei aufs Smartphone oder Tablet.