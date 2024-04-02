Die besten Smartwatches
Die besten Smartwatches auf dem Markt sind eine praktische Funktionserweiterung für Dein Smartphone im Alltag. Welche Smartwatch am besten zu Dir und Deinem Smartphone passt, erfährst Du hier.
Wenn Du High-End-Smartwatches für Dein iPhone suchst, wirst Du bei den aktuellen Apple Watch Modellen fündig. Mit seinen drei Reihen bietet Apple Smartwatches für jeden Bedarf.
Bereits seit der Apple Watch Series 7 sind die Smartwatches von Apple mit Funktionen zur Messung von Gesundheitsdaten wie EKG, Pulsmessung und Sauerstoffsättigung ausgestattet. Die Apple Watch Series 8 integriert bereits eine Unfall- und Sturzerkennung, die selbstständig einen Notruf absetzen kann. Mit der neuen Apple Watch Series 9 wurde außerdem eine Temperaturerkennung implementiert, die Dir beim Tracken Deines Zyklus helfen kann. Zu den Neuheiten der neunten Generation gehört zusätzlich die praktische Double-Tap-Geste. Tippst Du beim Tragen der Uhr Daumen und Zeigefinger zweimal nacheinander zusammen, steuerst Du damit beispielsweise die Anrufannahme.
Die Verbindung von Apple Watch und iPhone funktioniert, wie von Apple gewohnt, problemlos. Allerdings fallen die Preise vergleichsweise hoch aus - die Apple Watch Series 9 gibt es ab 449 Euro. Zusätzlich haben die Apple Watches durch ihre hohe Funktionalität nur eine Laufzeit von zirka 30 Stunden, deutlich weniger als die konkurrierenden Android-Smartwatches.
Noch mehr als die Apple Watch Series 9 kann die Apple Watch Ultra 2. Mit einem 49 mm Titangehäuse ist die Smartwatch von Apple perfekt geeignet für Outdoor-Sportler. Das robuste Gehäuse ist wasserfest und kann auch auf Tauchgängen bis 40 m Tiefe getragen werden. Außerdem hält der Akku gute 60 Stunden. Zur persönlichen Sicherheit für Dich verfügt die Apple Watch Ultra 2 über alle Funktionen der Apple Watch Series 9, ergänzt durch ein noch präziseres Dual-Frequenz GPS und eine Sirene, die im Notfall einen lauten Ton abspielt, sodass Du auch Offroad gut gefunden wirst.
Wenn Dir die Apple Watch Series 9 zu teuer ist und Du nach einer günstigen Smartwatch für Dein iPhone suchst, lohnt sich ein Blick auf die Apple Watch SE. Sie ist deutlich preiswerter, bietet jedoch trotzdem einen großen Funktionsumfang. Bereits beim ersten Blick fällt das großzügige und helle Retina-OLED-Display ins Auge. Hinzu kommen Funktionen wie Pulsmessung und Schlafüberwachung, auf eine Blutsauerstoff- und EKG-Messung musst Du allerdings verzichten. Immerhin ist auch sie mit GPS ausgestattet und verfügt über die Unfall- und Sturzerkennung.
Android-Smartwatches bieten den Vorteil von einer hohen Gerätekompatibilität - besitzt Du ein Android-Handy bist Du nicht auf den gleichen Hersteller für die Smartwatch angewiesen und hast So eine größere Auswahl, um eine Smartwatch zu finden, die zu Dir passt. Auch preislich sind die Android-Smartwatches meist deutlich günstiger als die vergleichbaren Modelle von Apple.
Die Android-Smartwatches von Samsung stehen technisch den Apple Modellen in nichts nach. Neben dem hochwertigen Metallgehäuse verfügen die Samsung-Modelle auch über ein Super-AMOLED-Display. Zahlreiche Trackingfunktionen, die Always-on-Funktion des Displays und GPS machen die Galaxy Watch zum perfekten Wearable für den Alltag. Gesundheitsfunktionen wie Schlaf- und Fitnesstracker sowie Blutdruckmesser und eine Sturzerkennung komplettieren die Funktionen der Smartwatch.
Im Vergleich untereinander punktet die Galaxy Watch5 vor allem durch ihre lange Akkulaufzeit von über 50 Stunden, während die Galaxy Watch6 nur auf die Hälfte kommt. Dafür verfügt die Galaxy Watch6 über eine höhere Auflösung sowie einen höheren Arbeitsspeicher und damit eine schnellere Performance. Schwimmen gehen kannst Du mit beiden, denn sie sind bis zu 5 ATM gegen das Eindringen von Wasser geschützt.
Eine andere Top-Android-Smartwatch liefert Google: Neben Sensoren zum Messen der Herzfrequenz und Hauttemperatur, hilft Dir die Smartwatch dabei, Anzeichen von Stress im Auge zu behalten und Stress zu bewältigen, zum Beispiel mit geführten Atemübungen. Außerdem ist Google Pixel Watch 2 mit einem Sicherheitscheck ausgestattet: Wenn Du allein unterwegs bist, kannst Du einen Timer setzen. Dieser teilt nach Ablauf Deinen Standort mit Deinen Notfallkontakten, wenn Du nicht reagierst.
Du bist begeisterter Hobbysportler und verbringst Deine Freizeit gerne im Fitnessstudio, beim Lauftraining im Wald, auf dem Rennrad oder gehst leidenschaftlich gerne Wandern? Dann sollte eine Smartwatch für Dich mit praktischen Sportfunktionen ausgestattet sein und durch integrierte Sensoren Deine Fitnessdaten messen können.
Klassische Smartwatches von Herstellern wie Apple, Samsung und Co. bieten zwar auch Tracking-Funktionen für Sportler, jedoch in deutlich geringerem Umfang als andere Modelle. Im freenet-Ratgeber zu den besten Smartwatches findest Du daher auch zwei Modelle speziell für Hobbysportler: die Garmin Venu 2 Plus und die Fitbit Sense 2.
Der größte Pluspunkt der Venu 2 Plus von Garmin sind die vielen Sport-Funktionen. Du misst mit ihr nicht nur Deinen Puls, sondern auch die Sauerstoffsättigung im Blut, überwachst Deinen Schlaf und kannst Trainingseinheiten aufzeichnen. Smarte Funktionen, wie die Telefonie, ein Sprachassistent und das kontaktlose Bezahlen sind mit der Garmin Venu 2 Plus ebenfalls möglich. Stark ist auch der eingebaute Akku, der im Smartwatch-Modus erst nach etwa neun Tagen geladen werden muss. Auf Offline-Karten, EKG und kabelloses Aufladen musst Du bei dieser Smartwatch allerdings verzichten.
Eine weitere Smartwatch für Sportler mit sehr guter Performance ist die Fitbit Sense 2. Sie überzeugt unter anderem durch Funktionen wie EKG, Pulsmessung, Schlaftracking, Messung der Sauerstoffsättigung sowie des Stresslevels. Weitere Vorteile sind neben dem soliden Akku mit sechs Tagen Laufzeit das moderne AMOLED-Display, die Funktion Fitbit Pay für kontaktloses Zahlen sowie die praktische Spotify-Steuerung über die Fitbit Sense 2. Im Vergleich zu Garmin-Smartwatches gibt es für die Sense 2 allerdings deutlich weniger Apps und zur Nutzung einiger Funktionen muss ein kostenpflichtiges Fitbit-Premium-Abo abgeschlossen werden.
Wenn Du die beste Smartwatch für Dich suchst, solltest Du Dir vorab überlegen, worauf Du besonders viel Wert legst. Elegantes Design bietet zum Beispiel die Galaxy Watch6 von Samsung. Besitzt Du ein iPhone, sind die Smartwatches der Apple Watch Series die beste Wahl. Weniger Funktionen, dafür jedoch auch einen deutlich geringeren Preis hat die Apple Watch SE. Als begeisterter Sportler profitierst Du hingegen vom großen Funktionsumfang und der langen Akkulaufzeit bei der Garmin Venu 2 Plus und Fitbit Sense 2.
|Akkulaufzeit
|Funktionen
|Neu-Preis
|Apple Watch Series 9
|29 Stunden
|GPS, EKG, Sauerstoffsättigung, Schlaftracker, Mobiles Bezahlen, Sturzerkennung, Wasserdicht, Alway-On Display
|ab 450 Euro
|Apple Watch Ultra 2
|61 Stunden
|GPS, EKG, Sauerstoffsättigung, Schlaftracker, Mobiles Bezahlen, Sturzerkennung, Wasserdicht, Alway-On Display
|ab 900 Euro
|Apple Watch SE
|52 Stunden
|GPS, Schlaftracker, Mobiles Bezahlen, Sturzerkennung, Wasserdicht
|ab 280 Euro
|Samsung Galaxy Watch5
|31 Stunden
|GPS, EKG, Sauerstoffsättigung, Schlaftracker, Mobiles Bezahlen, Sturzerkennung, Wasserdicht, Alway-On Displayy
|ab 350 Euro
|Samsung Galaxy Watch6
|26 Stunden
|GPS, EKG, Sauerstoffsättigung, Schlaftracker, Mobiles Bezahlen, Sturzerkennung, Wasserdicht, Alway-On Display
|ab 370 Euro
|Google Pixel Watch 2
|46 Stunden
|GPS, EKG, Sauerstoffsättigung, Schlaftracker, Mobiles Bezahlen, Sturzerkennung, Wasserdicht, Alway-On Display
|ab 450 Euro
|Sicherheitscheck
|Garmin Venu 2 Plus
|9 Tage
|GPS, EKG, Sauerstoffsättigung, Schlaftracker, Mobiles Bezahlen, Sturzerkennung, Wasserdicht, Alway-On Display
|ab 300 Euro
|Fitbit Sense 2
|9,5 Tage
|GPS, EKG, Sauerstoffsättigung, Schlaftracker, Mobiles Bezahlen, Sturzerkennung, Wasserdicht, Alway-On Display
|ab 240 Euro
Die Apple Watch Ultra 2 in Tests als beste Smartwatch ab, allerdings zu einem hohen Preis. Eine vergleichbare Performance liefert die Apple Watch Series 9. Unter den Android-Smartwatches sind die Google Pixel Watch 2 und die Samsung Galaxy Watch5 am besten.
Wichtig ist, dass die Smartwatch kompatibel mit dem eigenen Smartphone ist. Darüber hinaus sollte der vorhandene Funktionsumfang zum eigenen Bedarf passen. Überlege Dir, worauf Du wirklich wert legst und auf welche Features Du verzichten kannst.
Viele Nutzer legen vor allem Wert auf praktische Funktionen wie Anrufannahme, kontaktloses Bezahlen mit der Smartwatch sowie die Messung und Aufzeichnung unterschiedlicher Gesundheitsdaten. Außerdem sind Unfall- und Sturzerkennung sehr genau und können im Notfall Leben retten. Welche Funktionen aber für Dich wichtig sind, kannst nur Du festlegen.
Der Unterschied liegt im Betriebssystem, weshalb Apple Smartwatches nur mit dem iPhone verwendet werden können. Das gilt auch umgekehrt, eine Android-Smartwatch ist oft nicht mit dem iPhone kompatibel, eine Ausnahme ist zum Beispiel die Fitbit Sense 2, die sowohl Android als auch iOS unterstützt.
