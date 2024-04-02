Die besten Smartwatches

Die besten Apple Smartwatches mit iOS

Wenn Du High-End-Smartwatches für Dein iPhone suchst, wirst Du bei den aktuellen Apple Watch Modellen fündig. Mit seinen drei Reihen bietet Apple Smartwatches für jeden Bedarf.

Apple Watch Series: Die Allrounder

Bereits seit der Apple Watch Series 7 sind die Smartwatches von Apple mit Funktionen zur Messung von Gesundheitsdaten wie EKG, Pulsmessung und Sauerstoffsättigung ausgestattet. Die Apple Watch Series 8 integriert bereits eine Unfall- und Sturzerkennung, die selbstständig einen Notruf absetzen kann. Mit der neuen Apple Watch Series 9 wurde außerdem eine Temperaturerkennung implementiert, die Dir beim Tracken Deines Zyklus helfen kann. Zu den Neuheiten der neunten Generation gehört zusätzlich die praktische Double-Tap-Geste. Tippst Du beim Tragen der Uhr Daumen und Zeigefinger zweimal nacheinander zusammen, steuerst Du damit beispielsweise die Anrufannahme.

Die Verbindung von Apple Watch und iPhone funktioniert, wie von Apple gewohnt, problemlos. Allerdings fallen die Preise vergleichsweise hoch aus - die Apple Watch Series 9 gibt es ab 449 Euro. Zusätzlich haben die Apple Watches durch ihre hohe Funktionalität nur eine Laufzeit von zirka 30 Stunden, deutlich weniger als die konkurrierenden Android-Smartwatches.

Apple Watch Ultra 2: High-End-Smartwatch von Apple

Noch mehr als die Apple Watch Series 9 kann die Apple Watch Ultra 2. Mit einem 49 mm Titangehäuse ist die Smartwatch von Apple perfekt geeignet für Outdoor-Sportler. Das robuste Gehäuse ist wasserfest und kann auch auf Tauchgängen bis 40 m Tiefe getragen werden. Außerdem hält der Akku gute 60 Stunden. Zur persönlichen Sicherheit für Dich verfügt die Apple Watch Ultra 2 über alle Funktionen der Apple Watch Series 9, ergänzt durch ein noch präziseres Dual-Frequenz GPS und eine Sirene, die im Notfall einen lauten Ton abspielt, sodass Du auch Offroad gut gefunden wirst.

Apple Watch SE: Günstige Einsteiger-Smartwatch von Apple

Wenn Dir die Apple Watch Series 9 zu teuer ist und Du nach einer günstigen Smartwatch für Dein iPhone suchst, lohnt sich ein Blick auf die Apple Watch SE. Sie ist deutlich preiswerter, bietet jedoch trotzdem einen großen Funktionsumfang. Bereits beim ersten Blick fällt das großzügige und helle Retina-OLED-Display ins Auge. Hinzu kommen Funktionen wie Pulsmessung und Schlafüberwachung, auf eine Blutsauerstoff- und EKG-Messung musst Du allerdings verzichten. Immerhin ist auch sie mit GPS ausgestattet und verfügt über die Unfall- und Sturzerkennung.

Die besten Android-Smartwatches

Android-Smartwatches bieten den Vorteil von einer hohen Gerätekompatibilität - besitzt Du ein Android-Handy bist Du nicht auf den gleichen Hersteller für die Smartwatch angewiesen und hast So eine größere Auswahl, um eine Smartwatch zu finden, die zu Dir passt. Auch preislich sind die Android-Smartwatches meist deutlich günstiger als die vergleichbaren Modelle von Apple.

Galaxy Watch5 und Galaxy Watch6

Die Android-Smartwatches von Samsung stehen technisch den Apple Modellen in nichts nach. Neben dem hochwertigen Metallgehäuse verfügen die Samsung-Modelle auch über ein Super-AMOLED-Display. Zahlreiche Trackingfunktionen, die Always-on-Funktion des Displays und GPS machen die Galaxy Watch zum perfekten Wearable für den Alltag. Gesundheitsfunktionen wie Schlaf- und Fitnesstracker sowie Blutdruckmesser und eine Sturzerkennung komplettieren die Funktionen der Smartwatch.

Im Vergleich untereinander punktet die Galaxy Watch5 vor allem durch ihre lange Akkulaufzeit von über 50 Stunden, während die Galaxy Watch6 nur auf die Hälfte kommt. Dafür verfügt die Galaxy Watch6 über eine höhere Auflösung sowie einen höheren Arbeitsspeicher und damit eine schnellere Performance. Schwimmen gehen kannst Du mit beiden, denn sie sind bis zu 5 ATM gegen das Eindringen von Wasser geschützt.

Google Pixel Watch 2

Eine andere Top-Android-Smartwatch liefert Google: Neben Sensoren zum Messen der Herzfrequenz und Hauttemperatur, hilft Dir die Smartwatch dabei, Anzeichen von Stress im Auge zu behalten und Stress zu bewältigen, zum Beispiel mit geführten Atemübungen. Außerdem ist Google Pixel Watch 2 mit einem Sicherheitscheck ausgestattet: Wenn Du allein unterwegs bist, kannst Du einen Timer setzen. Dieser teilt nach Ablauf Deinen Standort mit Deinen Notfallkontakten, wenn Du nicht reagierst.