Du willst ein Top-Handy? Aber vor allem ein Smartphone mit langer Akkulaufzeit? Hier findest Du die Handys mit bestem Akku.

Platz 2: Xiaomi 15

Das Xiaomi 15 beeindruckt mit einer Akkukapazität von 5.240 mAh bei einer Displaygröße von 6,36 Zoll AMOLED. Dabei ist das Display ebenso wie beim Spitzenmodell Xiaomi 15 Ultra mit 3.200 Nits maximaler Helligkeit ausgestattet.

Der leistungsstarke Prozessor, der Snapdragon 8 Elite, überzeugt mit einem Arbeitsspeicher von 12 RAM. Damit lässt sich bereits das ein oder andere Spiel hervorragend auf dem Smartphone nutzen.

Um den Akku brauchst Du Dir dabei wenig Sorgen zu machen, denn der soll laut Herstellerangaben bis zu 25 Stunden Video-Streaming mit nur einer Ladung ermöglichen. Das ist nicht zuletzt dem Prozessor und dem effizienten AI-Ökosystem zu verdanken.

Platz 3: Google Pixel 10 Pro XL

Ein freenet-Favorit, der durch seine starke Leistung und Kamera überzeugt, ist das Google Pixel 10 Pro XL. Bei diesem Gerät beträgt die Akkukapazität 5.200 mAh und ermöglicht Dir laut Herstellerangabe eine Nutzung von bis zu einem Tag. Mit einer Ladekapazität von 45 Watt kannst Du den Akku in etwa 90 Minuten vollständig aufladen. Zudem unterstützt das Pixel 10 Pro XL kabelloses Laden mit bis zu 25 Watt und bietet die Wireless PowerShare-Funktion, mit der Du auch andere Geräte kabellos aufladen kannst. Praktischer gehts kaum! Das Google Pixel 10 Pro XL ist außerdem mit einem 6,8 Zoll Super Actua OLED-Display ausgestattet, das eine QHD+ Auflösung bietet. Für eine starke Performance sorgt der Google Tensor G5 Prozessor in Kombination mit 16 GB RAM. Die Kamera des Pixel 10 Pro XL umfasst eine 50-MP-Hauptkamera, eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 48-MP-Telekamera mit 5-fachem optischen Zoom, während die 42-MP-Frontkamera gestochen scharfe Selfies garantiert.

Platz 4: Samsung Galaxy Z Fold7 Ein Handy mit langer Akkulaufzeit, das Du aufklappen kannst, ist das Samsung Galaxy Z Fold7. Bei diesem Foldable beträgt die Akkukapazität 4.400 mAh und ermöglicht laut Herstellerangabe eine Videowiedergabe von maximal 24 Stunden. Mit einer Ladekapazität von 25 Watt lässt es sich innerhalb von knapp 90 Minuten vollständig aufladen. Außerdem besteht die Möglichkeit des kabellosen Ladens und die Funktion Wireless PowerShare ist beim Samsung Galaxy Z Fold7 ebenfalls vorhanden. Neben dem starken Akku hat das Galaxy Z Fold7 von Samsung gleich zwei Displays zu bieten: ein Hauptdisplay mit 8 Zoll sowie ein Außendisplay mit 6,5 Zoll. Die starke Performance kommt vom eingesetzten Snapdragon 8 Elite und den 12 oder 16 GB Arbeitsspeicher. Ebenfalls vorhanden ist eine Triple-Kamera mit starker 200-MP-Weitwinkelkamera, 10-MP-Telekamera und 12-MP-Ultraweitwinkelkamera. Die beiden Frontkameras mit ihren 10 MP Auflösung stehen für Selfies zur Verfügung.

Platz 5: Samsung Galaxy S25 Ultra Das seit Januar 2025 erhältliche Samsung Galaxy S25 Ultra hat wie sein Vorgänger eine Akkukapazität von 5.000 mAh. Innerhalb von 68 Minuten lässt er sich mit maximal 45 Watt vollständig aufladen. Es unterstützt sowohl Schnell- als auch induktives Laden sowie einen Wireless Power Share. In ihm steckt ein leistungsstarker Prozessor, der Qualcomm Snapdragon 8 Elite mit 12 GB RAM. Dank seiner effizienten 8 Kerne sind Laufzeiten von bis zu 95 Stunden Musikwiedergabe möglich. Die reine LTE-Internetnutzung wird mit 28 Stunden angegeben, während Du Videos bis zu 31 Stunden am Stück anschauen kannst. Somit ist selbst bei intensiver Nutzung ausreichend Akku vorhanden. Das ist bei einem 6,9 Zoll großen Dynamic AMOLED Display mit punktueller Spitzenhelligkeit von bis zu 2.600 Nits beeindruckend. Dieses kommt mit einer Bildwiederholungsrate von maximal 120 Hertz. Der neue Prozessor unterstützt zudem die vier Kameras sowie die zahlreichen Kamera-KI-Funktionen, wie: Szeneoptimierung

Aufnahmevorschläge

Superstabil-Videostabilisierung Das macht es zu einem der besten Kamerahandys auf dem Markt.

Platz 6: iPhone 17 Pro Max Seit dem September 2025 ist das iPhone 17 Pro Max das neue Spitzenmodell aus dem Hause Apple. Es überzeugt mit einer erstklassigen Performance durch den energieeffizienten A19 Pro Chip. Auch die Akkulaufzeit hat sich im Vergleich zum Vorgänger verbessert. Mit einer Akkukapazität von 4.823 mAh streamst Du laut Hersteller bis zu 37 Stunden lang Videos. Interessant ist auch die Ladegeschwindigkeit, die mit Kabel bei 40 Watt und kabellos bei maximal 25 Watt liegt. Abgerundet wird die technische Ausstattung durch eine neue 18-MP-Frontkamera und eine lichtstarke Triple-Kamera auf der Rückseite. Damit ist das iPhone 17 Pro Max nicht nur ein ausdauernder Begleiter für den ganzen Tag, sondern begeistert auch mit seiner hochwertigen Ausstattung. Die wichtigsten technischen Daten zum iPhone 17 Pro Max: helles Display: 6,9 Zoll, 460 ppi, bis 3.000 Nits und 120 Hz

starker Prozessor: A19 Pro Chip mit 12 GB RAM

großer Speicher: 256 GB bis 2 TB

ausdauernder Akku: 4.823 mAh für maximal 37 Std. Videowiedergabe

erstklassige Kamera: Triple-Kamera mit jeweils 48 MP und 4-fachem optischem Zoom, 18-MP-Frontkamera

Platz 7: Samsung Galaxy Z Flip7 Eine lange Akkulaufzeit bietet auch das Galaxy Z Flip7 von Samsung. In ihm steckt ein Akku mit 4.300 mAh Kapazität, welcher aufgrund der optimalen Energieeffizienz des Foldables bis zu 31 Stunden Laufzeit bei Videowiedergabe erreicht. Das Aufladen ist mit 25 Watt möglich, wodurch eine vollständige Akkuladung rund 90 Minuten dauert. Kabelloses Laden ist ebenso möglich, wie das Aufladen anderer Geräte über das Galaxy Z Flip7 durch die Funktion Wireless PowerShare. Neben dem starken Akku bietet Dir das Galaxy Z Flip7 aus dem Hause Samsung als Foldable eine praktische Bedienung. Zusammengeklappt begeistert es mit seinem handlichen Maß und Du kannst das 4,1 Zoll große Außendisplay nutzen. Aufgeklappt steht Dir ein 6,9 Zoll messendes Hauptdisplay zur Verfügung. Eine Dual-Kamera mit 50 und 12 MP Auflösung sowie eine 10-MP-Selfiekamera stehen für die Fotografie bereit. Die Performance wird vom Exynos 2500, einem Prozessor von Samsung, bereitgestellt.

Platz 8: Sony Xperia 5 V Das nächste Modell der Bestenliste „Handys mit bestem Akku“ bietet Dir ebenfalls eine Akkukapazität von 5.000 mAh. Auch das Sony Xperia 5 V arbeitet mit dem neuen, energiesparenden Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor, der zu längeren Laufzeiten beiträgt. So ermöglicht Dir das Smartphone problemlos schnelles Multitasking und flüssiges Mobile Gaming. Wenn Dir einmal der Saft ausgegangen ist, kannst Du den Akku mit bis zu 30 Watt wieder aufladen. Videos und andere Inhalte kannst Du gestochen scharf auf dem 6,1 Zoll großen OLED-Display mit einer Auflösung von 2.520 x 1.080 Pixeln ansehen. Dank der Bildwiederholrate von 120 Hertz macht das Videostreaming mit dem Sony Xperia 5 V besonders viel Spaß. Das Handy mit bestem Akku von Sony steht Dir in diversen Farbtönen zur Verfügung: Du hast die Wahl zwischen Blau, Schwarz oder Silber. Auf der Rückseite hat das Modell zwei übereinander angeordnete Kameralinsen zu bieten: Eine Weitwinkelkamera mit 48 Megapixeln und eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln Auflösung.

Platz 9: Google Pixel 10 Pro

Das Google Pixel 10 Pro ist ein echtes Kraftpaket mit herausragender Leistung und einer starken Kamera. Der Akku dieses Smartphones hat eine beeindruckende Kapazität von 4.870 mAh, sodass Du problemlos durch den Tag kommst. Mit einer Ladekapazität von 30 Watt ist der Akku in rund 90 Minuten komplett aufgeladen. Auch kabelloses Laden wird unterstützt, und mit der praktischen Wireless PowerShare-Funktion kannst Du andere Geräte direkt vom Pixel 10 Pro aufladen. Das 6,3 Zoll Super Actua OLED-Display bietet Dir gestochen scharfe QHD+ Auflösung und sorgt für brillante Farben und klare Kontraste. Angetrieben von dem Google Tensor G5 Prozessor und 16 GB RAM, bietet das Pixel 10 Pro eine rasante Performance – perfekt für Multitasking und anspruchsvolle Apps. Mit der Kamera-Ausstattung des Google Pixel 10 Pro bist Du bestens gerüstet: Die __50-MP-Hauptkamera, eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie eine 48-MP-Telekamera mit 5-fach optischen Zoom garantieren Dir fantastische Fotos und Videos. Die 42-MP-Frontkamera sorgt zudem für großartige Selfies und klare Videoanrufe.

Handys mit bestem Akku: Häufig gestellte Fragen Wie heißt das Handy mit dem besten Akku? Zu den Handys mit dem besten Akku gehören Spitzenmodelle wie das Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Google Pixel 10 Pro XL, Samsung Galaxy S25 Ultra und das Sony Xperia 5 V mit jeweils 5.000 mAh oder mehr Akkukapazität. Eine lange Ausdauer haben aber auch das Samsung Galaxy Z Fold7, iPhone 17 Pro Max, Google Pixel 9 Pro und Samsung Galaxy Z Flip7. Wer hat den besseren Akku – Samsung oder iPhone? Im Vergleich der aktuellen Top-Modelle, dem iPhone 17 Pro Max und dem Samsung Galaxy S25 Ultra, hat das Samsung-Modell knapp die Nase vorn: Es verfügt über einen 5.000-mAh-Akku, das Apple-Modell muss sich mit einer Kapazität von 4.823 mAh begnügen. Weitere Samsung-Handys mit ausdauerndem Akku sind die beiden Foldables Samsung Galaxy Z Fold7 und Samsung Galaxy Z Flip7. Welches Handy bietet die beste Balance zwischen Akkulaufzeit und Kameraqualität? Zu den Handys mit der besten Akkulaufzeit und gleichzeitig hochwertiger Kameratechnik gehören das Google Pixel 10 Pro XL und das iPhone 17 Pro Max. Während das Pixel 10 Pro XL eine Akkukapazität von 4.700 mAh aufweist, bringt das iPhone 17 Pro Max einen 4.823 mAh starken Akku mit. Das Google-Spitzenmodell hat außerdem eine Triple-Kamera mit 50 + 48 + 48 Megapixel Auflösung. Die Triple-Kamera des High-End-Geräts von Apple bietet jeweils 48 MP Auflösung. Wie kann ich die Akkulaufzeit meines Handys optimieren? Um die Akkulaufzeit zu optimieren, kannst Du Helligkeitseinstellungen anpassen, unnötige Apps im Hintergrund schließen und den Energiesparmodus aktivieren. Wie kann ich die Lebensdauer meines Handy-Akkus verlängern? Um die Lebensdauer Deines Akkus zu verlängern, solltest Du extreme Temperaturen vermeiden, regelmäßige Software-Updates durchführen und den Akku nicht ständig auf 100 % oder unter 20 % entladen. Sind Handys mit größeren Akkus immer besser? Nicht unbedingt. Ein größeres Akku-Volumen kann zwar zu längeren Laufzeiten führen, jedoch spielen auch die Effizienz des Prozessors, die Optimierung der Software und das Display eine Rolle. Manchmal kann ein kleinerer Akku in einem effizienteren Gerät eine bessere Leistung bieten. Ein gutes Beispiel dafür ist das iPhone 17 Pro Max mit bis zu 37 Stunden Videowiedergabe bei einer Akkukapazität von 4.823 mAh. Foto: Canva | charliepix

