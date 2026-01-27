Du möchtest kein Schwergewicht in Deiner Tasche? freenet stellt Dir die besten kleinen, leichten Smartphones des Jahres vor.

Platz 2: iPhone Air Mit lediglich 165 Gramm schickt Apple das iPhone Air ins Rennen der besten leichten Smartphones und sichert sich den zweiten Platz der freenet-Rangliste. Neben dem niedrigen Gewicht punktet auch das extrem schlanke Titangehäuse mit 5,64 Millimetern. Im Inneren steckt der Spitzenchip A19 Pro und auch das 6,5 Zoll große Display bietet einigen Komfort. Lediglich die Kameraausstattung fällt mit der 48-MP-Fusion Kamera etwas schwach aus. Eigenschaft Details Gewicht 165 g Abmessungen 156,2 x 74,7 x 5,64 mm Displaygröße 6,5 Zoll Material Titan Prozessor A19 Pro Kamera 48 MP Fusion Kamera Akku 3.149 mAh Farben Schwarz, Weiß, Lichtgold, Himmelblau

Platz 3: Samsung Galaxy S25 Edge

Ein weiteres Fliegengewicht unter den Spitzen-Smartphones ist das Samsung Galaxy S25 Edge. Auch hier ist neben dem geringen Gewicht von 163 Gramm das nur 5,8 Millimeter dicke Gehäuse auffällig. Es besteht übrigens aus robustem Aluminium und hat ein 6,7 Zoll messendes Display. Neben einer Dual-Kamera ist darin auch der hochwertige Prozessor Snapdragon 8 Elite verbaut. Eigenschaft Details Gewicht 163 g Abmessungen 158,2 x 75,6 x 5,8 mm Displaygröße 6,7 Zoll Material Aluminium Prozessor Snapdragon 8 Elite for Galaxy Kamera Dual-Kamera mit 200 + 12 MP Akku 3.900 mAh Farben Silber, Icyblue, Schwarz

Platz 4: Motorola edge 70 Leichtestes Smartphone in der freenet-Bestenliste für leichte Handys ist das Motorola edge 70 mit einem Gewicht von gerade einmal 159 Gramm. Gleichzeitig handelt es sich bei diesem Modell um ein extrem schlankes Smartphone mit einer Gehäusedicke von nur 5,99 Millimetern. Seine Ausstattung gehört mit dem Prozessor Snapdragon 7 Gen 4, einer Dual-Kamera und 4.800 mAh starkem Akku zur gehobenen Mittelklasse. Eigene KI spendiert Motorola dem Motorola edge 70 in Form von Moto AI ebenfalls. Ungewöhnlich ist das Material dieses leichten Smartphones, denn seine Rückseite besteht aus einem speziellen Silikon. Eigenschaft Details Gewicht 159 g Abmessungen 159 x 74 x 5,99 mm Displaygröße 6,67 Zoll OLED-Display, 120 Hz Material Rückseite aus Silikon, Rahmen aus Aluminium Prozessor Snapdragon 7 Gen 4 Kamera Dual-Kamera mit 50 + 50 MP, Frontkamera mit 50 MP Akku 4.800 mAh, Schnellladefunktion mit 68 Watt Farben Gadget Grey, Bronze Green, Lily Pad

Platz 5: iPhone 17 Auch das derzeitige Flaggschiff iPhone 17 von Apple ist mit 177 Gramm ein kleines, leichtes Smartphone mit hochwertiger Ausstattung. Es besteht aus Aluminium und nutzt den Chip A19, dessen Performance Dir im Alltag genug Leistung bietet. Mit einer 48 MP starken Fusion Kamera und der neuen 18 MP Center Stage Frontkamera macht es in allen Lebenssituationen detailreiche Fotos. Eigenschaft Details Gewicht 177 g Abmessungen 149,6 x 71,5 x 7,95 mm Displaygröße 6,3 Zoll Material Aluminium Prozessor A19 Chip Kamera 48 MP Fusion Kamera Akku 3.692 mAh Farben Schwarz, Weiß, Lavendel, Salbei, Nebelblau

Platz 6: Samsung Galaxy S24 Im Januar 2024 kam die neue Samsung Galaxy S24-Serie auf den Markt. Das kleinste und leichteste der S24-Reihe ist das Basismodell Samsung Galaxy S24: Es misst 6,2 Zoll und wiegt gerade mal 167 Gramm. Sein geringes Gewicht steht seiner Robustheit nicht im Weg – das Gerät ist aus weltraumtauglichem Aluminium gefertigt, das großen Schutz bietet, aber leichter als Edelstahl ist. Leicht, aber oho – dafür steht das S24. Eine leistungsstarke Triple-Cam, 4.000 mAh Akkukapazität, bis zu 256 GB interner Speicher und ein schneller Prozessor sorgen für ein Smartphone-Erlebnis, das Freude macht. Eigenschaft Details Gewicht 167 g Abmessungen 147 x 70.6 x 7.6 mm Displaygröße 6,2 Zoll Material Weltraumtaugliches Aluminium Prozessor Exynos 2400 / Snapdragon Kamera Triple-Kamera (50 MP + 12 MP + 10 MP) Akku 4.000 mAh Farben Violett, Gelb, Schwarz, Grau

Platz 7: Samsung Galaxy Z Flip7

Suchst Du ein leichtes Handy mit großem Display, lohnt sich ein Blick auf das Samsung Galaxy Z Flip7. Das Foldable bietet Dir bei einem Gewicht von 188 Gramm stattliche 6,9 Zoll Displaygröße im aufgeklappten Zustand. Gleichzeitig lässt es sich zusammengeklappt mühelos in der Hosentasche verstauen. Eine Triple-Kamera ist ebenso mit an Bord wie der Prozessor Exynos 2500. Eigenschaft Details Gewicht 188 g Abmessungen 166,7 x 75,2 x 6,5 mm Displaygröße 6,9 Zoll Material Armor Aluminium Prozessor Exynos 2500 Kamera Triple-Kamera mit 50 + 12 + 10 MP Akku 4.300 mAh Farben Schwarz, Dunkelblau, Coralred

Platz 8: iPhone 16e

Das iPhone 16e bietet eine perfekte Kombination aus Leistung, Design und Innovation für alle, die ein kompaktes und leistungsstarkes Apple-Smartphone suchen. Mit einem Gewicht von nur 167 g ist es angenehm handlich und kommt in einem robusten Gehäuse, das mit Ceramic Shield auf der Vorderseite ausgestattet ist – härter als jedes andere Smartphone-Glas. Das 6,1-Zoll-OLED-Display sorgt für lebendige Farben und tiefe Schwarztöne, ideal für das Ansehen von Videos und das Surfen im Netz. Angetrieben vom neuen A18 Chip, der eine 6-Core CPU, eine 4-Core GPU und eine 16-Core Neural Engine umfasst, liefert das iPhone 16e blitzschnelle Leistung, die auch für anspruchsvolle Aufgaben wie Gaming und Fotografie bestens geeignet ist. Die 48-MP-Hauptkamera sorgt für gestochen scharfe Fotos in höchster Auflösung, während die 12-MP-Frontkamera ansehnliche Selfies liefert. Hervorzheben ist auch der für Apple vergleichsweise sehr leistungsstarke Akku, der eine Kapazität von 3.951 mAh aufweist. Eigenschaft Details Gewicht 167 g Abmessungen 146,7 x 71,5 x 7,8 mm Displaygröße 6,1 Zoll Material Aluminium und Glas Prozessor A18 Kamera Single-Kamera (12 MP) Akku 3.951 mAh Farben Schwarz, Weiß

Platz 9: Sony Xperia 10 VI Mit dem Xperia 10 VI hat Sony ein überzeugendes Mittelklasse-Smartphone entwickelt. Dank seiner kompakten Maße passt das leichte Handy in jede Tasche. Gleichzeitig wiegt das Gerät gerade mal 164 Gramm – und das, obwohl die Akkukapazität des preiswerten Android-Phones bei satten 5.000 mAh liegt. Da sich der Snapdragon 6 Gen 1 Prozessor zudem als ausgesprochen genügsam entpuppt, kommt das Xperia 10 VI auf eine Laufzeit von mehr als zwei Tagen. Wenn Du das Sony-Modell nicht durchgehend im Online-Modus nutzt, hält die Batterie sogar noch wesentlich länger durch. Eigenschaft Details Gewicht 164 g Abmessungen 153 x 67 x 8.3 mm Displaygröße 6,1 Zoll Material Kunststoff Prozessor Snapdragon 6 Gen 1 Kamera Dual-Kamera (48 MP + 8 MP) Akku 5.000 mAh Farben Schwarz, Weiß, Blau

Platz 10: Google Pixel 9a Ein gutes leichtes Smartphone der Mittelklasse ist das Google Pixel 9a mit seinen 186 Gramm Gewicht. Hier besteht das Gehäuse aus einer Mischung von Kunststoff und Metall. Die technische Ausstattung entspricht der Preisklasse und umfasst unter anderem den starken Prozessor Google Tensor G4 sowie eine Dual-Kamera für Deine Fotos. Eigenschaft Details Gewicht 186 g Abmessungen 154,7 × 73,3 × 8,9 mm Displaygröße 6,3 Zoll Material Metall und Kunststoff Prozessor Google Tensor G4 Kamera Dual-Kamera mit 48 + 13 MP Akku 5.100 mAh Farben Schwarz, Weiß, Iris, Peony

FAQ zum Thema leichte Smartphones Welches Samsung-Handy ist das leichteste? Das leichteste Smartphone von Samsung stellt das Samsung Galaxy S25 dar, denn es wiegt nur 162 Gramm. Mit 163 Gramm ist das Samsung Galaxy S25 Edge allerdings nur ein Gramm schwerer und gehört zu den dünnsten Smartphones auf dem Markt. Wie viel wiegt das leichteste Handy? Derzeit leichtestes Smartphone ist das Motorola edge 70 mit nur 159 Gramm. Ebenfalls zu den besten leichten Smartphones gehören das Samsung Galaxy S25 (162 g), Samsung Galaxy S25 Edge (163 g), Sony Xperia 10 VI (164 g) und iPhone Air (165 g). Sind leichte Smartphones genauso robust wie schwerere Modelle? Moderne leichte Smartphones sind oft aus hochwertigen Materialien wie Aluminium oder gehärtetem Glas gefertigt, was ihnen eine hohe Robustheit verleiht. Modelle wie das Samsung Galaxy S25 sind aus weltraumtauglichem Aluminium gefertigt, das sowohl leicht als auch widerstandsfähig ist. Beim Motorola edge 70 setzt der Hersteller auf eine Rückseite aus Silikon mit besonders geringem Materialgewicht. Beeinflusst das Gewicht eines Smartphones die Leistung? Das Gewicht eines Smartphones hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Leistung. Leichte Smartphones können genauso leistungsfähig sein wie schwerere Modelle, da sie oft mit modernen Prozessoren und leistungsstarken Komponenten ausgestattet sind. Hersteller setzen auf Materialien wie Silikon beim Motorola edge 70 oder Aluminium beim Samsung Galaxy S25 und vielen weiteren leichten Smartphones. Dadurch reduzieren sie das Gewicht, gehen gleichzeitig jedoch keine Kompromisse bei Leistung und Robustheit der Geräte ein. Foto: © Apple, Samsung, Google

