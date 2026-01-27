27.01.2026

Die besten leichten Smartphones 2026

Du möchtest kein Schwergewicht in Deiner Tasche? freenet stellt Dir die besten kleinen, leichten Smartphones des Jahres vor.

Header Image Bestenliste leichte Smartphones, Produktbilder Samsung Galaxy S25, iPhone Air, Samsung Galaxy S25 Edge, jeweils Vorder- und Rückseite
Inhalt

Leichte Smartphones 2026 in der Kurzübersicht

Die wichtigsten Punkte zu den besten leichten Handys auf einen Blick:

Die folgende Tabelle zeigt Dir die besten leichten Smartphones im Überblick. Von Samsung über Apple bis hin zu Xiaomi und Google – entdecke, welches Modell am besten zu Dir passt.

ModellGewichtAbmessungenDisplaygröße
Samsung Galaxy S25 mit Vertrag162 g146,9 x 70,5 x 7,2 mm6,2 Zoll
iPhone Air mit Vertrag165 g156,2 x 74,7 x 5,64 mm6,5 Zoll
Samsung Galaxy S25 Edge mit Vertrag163 g158,2 x 75,6 x 5,8 mm6,7 Zoll
Motorola Edge 70159 g159 x 74 x 5,99 mm6,67 Zoll
Apple iPhone 15 mit Vertrag171 g147,6 x 71,6 x 7,8 mm6,1 Zoll
Samsung Galaxy S24 mit Vertrag167 g147 x 70,6 x 7,6 mm6,2 Zoll
Samsung Galaxy Z Flip7 mit Vertrag188 g166,7 x 75,2 x 6,5 mm6,9 Zoll
Apple iPhone 16e mit Vertrag167 g146,7 x 71,5 x 7,8 mm6,1 Zoll
Sony Xperia 10 VI mit Vertrag164 g153 x 67 x 8,3 mm6,1 Zoll
Google Pixel 9a mit Vertrag186 g154,7 x 73,3 x 8,9 mm6,3 Zoll

Platz 1: Samsung Galaxy S25

Im Januar 2025 kam die neue Samsung Galaxy S25-Reihe auf den Markt. Mit gerade einmal 162 Gramm Gewicht überzeugt das S25 als leichtestes Handy der Reihe. Damit ist es sogar leichter als sein Vorgänger, das Samsung Galaxy S24. Denn das bringt noch 167 Gramm auf die Waage. Trotz geringen Gewichts befindet sich ein leistungsstarker Akku mit 4.000 mAh und ein schneller Prozessor in dem Basismodell.

Das ist dank des aus robustem Armor Aluminium gefertigten Gehäuses möglich – denn Aluminium ist im Gegensatz zu Edelstahl ein Leichtmetall. Zusätzlich bietet das S25 einen 6,2 Zoll großen Bildschirm, der mit Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 verstärkt ist. So liegt das Smartphone angenehm in der Hand und ist selbst bei einem Sturz gut geschützt.

Mit der Triple-Kamera entstehen Schnappschüsse fürs Leben. So ist das Samsung Galaxy S25 insgesamt ein handliches Gerät, das sich selbst für kleine Hände gut eignet und sich mühelos halten lässt.

EigenschaftDetails
Gewicht162 g
Abmessungen146,9 x 70,5 x 7,2 mm
Displaygröße6,2 Zoll
MaterialArmor Aluminium
ProzessorSnapdragon 8 Elite
KameraTriple-Kamera (50 MP + 12 MP + 10 MP)
Akku4.000 mAh
FarbenNavy, Icyblue, Mint, Silver Shadow
Ähnliche Modelle:

Platz 2: iPhone Air

Mit lediglich 165 Gramm schickt Apple das iPhone Air ins Rennen der besten leichten Smartphones und sichert sich den zweiten Platz der freenet-Rangliste. Neben dem niedrigen Gewicht punktet auch das extrem schlanke Titangehäuse mit 5,64 Millimetern. Im Inneren steckt der Spitzenchip A19 Pro und auch das 6,5 Zoll große Display bietet einigen Komfort. Lediglich die Kameraausstattung fällt mit der 48-MP-Fusion Kamera etwas schwach aus.

EigenschaftDetails
Gewicht165 g
Abmessungen156,2 x 74,7 x 5,64 mm
Displaygröße6,5 Zoll
MaterialTitan
ProzessorA19 Pro
Kamera48 MP Fusion Kamera
Akku3.149 mAh
FarbenSchwarz, Weiß, Lichtgold, Himmelblau
Ähnliche Modelle:

Platz 3: Samsung Galaxy S25 Edge


Ein weiteres Fliegengewicht unter den Spitzen-Smartphones ist das Samsung Galaxy S25 Edge. Auch hier ist neben dem geringen Gewicht von 163 Gramm das nur 5,8 Millimeter dicke Gehäuse auffällig. Es besteht übrigens aus robustem Aluminium und hat ein 6,7 Zoll messendes Display. Neben einer Dual-Kamera ist darin auch der hochwertige Prozessor Snapdragon 8 Elite verbaut.

EigenschaftDetails
Gewicht163 g
Abmessungen158,2 x 75,6 x 5,8 mm
Displaygröße6,7 Zoll
MaterialAluminium
ProzessorSnapdragon 8 Elite for Galaxy
KameraDual-Kamera mit 200 + 12 MP
Akku3.900 mAh
FarbenSilber, Icyblue, Schwarz
Ähnliche Modelle:

Platz 4: Motorola edge 70

Leichtestes Smartphone in der freenet-Bestenliste für leichte Handys ist das Motorola edge 70 mit einem Gewicht von gerade einmal 159 Gramm. Gleichzeitig handelt es sich bei diesem Modell um ein extrem schlankes Smartphone mit einer Gehäusedicke von nur 5,99 Millimetern. Seine Ausstattung gehört mit dem Prozessor Snapdragon 7 Gen 4, einer Dual-Kamera und 4.800 mAh starkem Akku zur gehobenen Mittelklasse. Eigene KI spendiert Motorola dem Motorola edge 70 in Form von Moto AI ebenfalls. Ungewöhnlich ist das Material dieses leichten Smartphones, denn seine Rückseite besteht aus einem speziellen Silikon.

EigenschaftDetails
Gewicht159 g
Abmessungen159 x 74 x 5,99 mm
Displaygröße6,67 Zoll OLED-Display, 120 Hz
MaterialRückseite aus Silikon, Rahmen aus Aluminium
ProzessorSnapdragon 7 Gen 4
KameraDual-Kamera mit 50 + 50 MP, Frontkamera mit 50 MP
Akku4.800 mAh, Schnellladefunktion mit 68 Watt
FarbenGadget Grey, Bronze Green, Lily Pad
Ähnliche Modelle:

Platz 5: iPhone 17

Auch das derzeitige Flaggschiff iPhone 17 von Apple ist mit 177 Gramm ein kleines, leichtes Smartphone mit hochwertiger Ausstattung. Es besteht aus Aluminium und nutzt den Chip A19, dessen Performance Dir im Alltag genug Leistung bietet. Mit einer 48 MP starken Fusion Kamera und der neuen 18 MP Center Stage Frontkamera macht es in allen Lebenssituationen detailreiche Fotos.

EigenschaftDetails
Gewicht177 g
Abmessungen149,6 x 71,5 x 7,95 mm
Displaygröße6,3 Zoll
MaterialAluminium
ProzessorA19 Chip
Kamera48 MP Fusion Kamera
Akku3.692 mAh
FarbenSchwarz, Weiß, Lavendel, Salbei, Nebelblau
Ähnliches Modell:
Verwandte Artikel

Platz 6: Samsung Galaxy S24

Im Januar 2024 kam die neue Samsung Galaxy S24-Serie auf den Markt. Das kleinste und leichteste der S24-Reihe ist das Basismodell Samsung Galaxy S24: Es misst 6,2 Zoll und wiegt gerade mal 167 Gramm. Sein geringes Gewicht steht seiner Robustheit nicht im Weg – das Gerät ist aus weltraumtauglichem Aluminium gefertigt, das großen Schutz bietet, aber leichter als Edelstahl ist.

Leicht, aber oho – dafür steht das S24. Eine leistungsstarke Triple-Cam, 4.000 mAh Akkukapazität, bis zu 256 GB interner Speicher und ein schneller Prozessor sorgen für ein Smartphone-Erlebnis, das Freude macht.

EigenschaftDetails
Gewicht167 g
Abmessungen147 x 70.6 x 7.6 mm
Displaygröße6,2 Zoll
MaterialWeltraumtaugliches Aluminium
ProzessorExynos 2400 / Snapdragon
KameraTriple-Kamera (50 MP + 12 MP + 10 MP)
Akku4.000 mAh
FarbenViolett, Gelb, Schwarz, Grau

Samsung Galaxy S24 128 GB Amber Yellow

Akku
Speicher
Kamera
Online bestellbar
799.00
Zum Produkt
Zum Produkt
Ähnliche Modelle:

Platz 7: Samsung Galaxy Z Flip7


Suchst Du ein leichtes Handy mit großem Display, lohnt sich ein Blick auf das Samsung Galaxy Z Flip7. Das Foldable bietet Dir bei einem Gewicht von 188 Gramm stattliche 6,9 Zoll Displaygröße im aufgeklappten Zustand. Gleichzeitig lässt es sich zusammengeklappt mühelos in der Hosentasche verstauen. Eine Triple-Kamera ist ebenso mit an Bord wie der Prozessor Exynos 2500.

EigenschaftDetails
Gewicht188 g
Abmessungen166,7 x 75,2 x 6,5 mm
Displaygröße6,9 Zoll
MaterialArmor Aluminium
ProzessorExynos 2500
KameraTriple-Kamera mit 50 + 12 + 10 MP
Akku4.300 mAh
FarbenSchwarz, Dunkelblau, Coralred
Ähnliche Modelle:

Samsung Galaxy Z Flip7 256 GB Blue Shadow

Energieeffizienzklasse
Akku
Display
Performance
Online bestellbar
1199.00
Energieeffizienzklasse
Zum Produkt
Zum Produkt

Platz 8: iPhone 16e


Das iPhone 16e bietet eine perfekte Kombination aus Leistung, Design und Innovation für alle, die ein kompaktes und leistungsstarkes Apple-Smartphone suchen. Mit einem Gewicht von nur 167 g ist es angenehm handlich und kommt in einem robusten Gehäuse, das mit Ceramic Shield auf der Vorderseite ausgestattet ist – härter als jedes andere Smartphone-Glas. Das 6,1-Zoll-OLED-Display sorgt für lebendige Farben und tiefe Schwarztöne, ideal für das Ansehen von Videos und das Surfen im Netz.

Angetrieben vom neuen A18 Chip, der eine 6-Core CPU, eine 4-Core GPU und eine 16-Core Neural Engine umfasst, liefert das iPhone 16e blitzschnelle Leistung, die auch für anspruchsvolle Aufgaben wie Gaming und Fotografie bestens geeignet ist. Die 48-MP-Hauptkamera sorgt für gestochen scharfe Fotos in höchster Auflösung, während die 12-MP-Frontkamera ansehnliche Selfies liefert. Hervorzheben ist auch der für Apple vergleichsweise sehr leistungsstarke Akku, der eine Kapazität von 3.951 mAh aufweist.

EigenschaftDetails
Gewicht167 g
Abmessungen146,7 x 71,5 x 7,8 mm
Displaygröße6,1 Zoll
MaterialAluminium und Glas
ProzessorA18
KameraSingle-Kamera (12 MP)
Akku3.951 mAh
FarbenSchwarz, Weiß

Apple iPhone 16e 128 GB Schwarz

Energieeffizienzklasse
Display
Preis-/ Leistungsverhältnis
Akku
Online bestellbar
599.00
Energieeffizienzklasse
Zum Produkt
Zum Produkt
Ähnliche Modelle:

Platz 9: Sony Xperia 10 VI

Mit dem Xperia 10 VI hat Sony ein überzeugendes Mittelklasse-Smartphone entwickelt. Dank seiner kompakten Maße passt das leichte Handy in jede Tasche. Gleichzeitig wiegt das Gerät gerade mal 164 Gramm – und das, obwohl die Akkukapazität des preiswerten Android-Phones bei satten 5.000 mAh liegt.

Da sich der Snapdragon 6 Gen 1 Prozessor zudem als ausgesprochen genügsam entpuppt, kommt das Xperia 10 VI auf eine Laufzeit von mehr als zwei Tagen. Wenn Du das Sony-Modell nicht durchgehend im Online-Modus nutzt, hält die Batterie sogar noch wesentlich länger durch.

EigenschaftDetails
Gewicht164 g
Abmessungen153 x 67 x 8.3 mm
Displaygröße6,1 Zoll
MaterialKunststoff
ProzessorSnapdragon 6 Gen 1
KameraDual-Kamera (48 MP + 8 MP)
Akku5.000 mAh
FarbenSchwarz, Weiß, Blau

Platz 10: Google Pixel 9a

Ein gutes leichtes Smartphone der Mittelklasse ist das Google Pixel 9a mit seinen 186 Gramm Gewicht. Hier besteht das Gehäuse aus einer Mischung von Kunststoff und Metall. Die technische Ausstattung entspricht der Preisklasse und umfasst unter anderem den starken Prozessor Google Tensor G4 sowie eine Dual-Kamera für Deine Fotos.

EigenschaftDetails
Gewicht186 g
Abmessungen154,7 × 73,3 × 8,9 mm
Displaygröße6,3 Zoll
MaterialMetall und Kunststoff
ProzessorGoogle Tensor G4
KameraDual-Kamera mit 48 + 13 MP
Akku5.100 mAh
FarbenSchwarz, Weiß, Iris, Peony
Ähnliches Modell:

Google Pixel 9a 128 GB Obsidian

Energieeffizienzklasse
Design
Preis-/ Leistungsverhältnis
Akku
Online bestellbar
549.00
Energieeffizienzklasse
Zum Produkt
Zum Produkt

FAQ zum Thema leichte Smartphones

Welches Samsung-Handy ist das leichteste?

Das leichteste Smartphone von Samsung stellt das Samsung Galaxy S25 dar, denn es wiegt nur 162 Gramm. Mit 163 Gramm ist das Samsung Galaxy S25 Edge allerdings nur ein Gramm schwerer und gehört zu den dünnsten Smartphones auf dem Markt.

Wie viel wiegt das leichteste Handy?

Derzeit leichtestes Smartphone ist das Motorola edge 70 mit nur 159 Gramm. Ebenfalls zu den besten leichten Smartphones gehören das Samsung Galaxy S25 (162 g), Samsung Galaxy S25 Edge (163 g), Sony Xperia 10 VI (164 g) und iPhone Air (165 g).

Sind leichte Smartphones genauso robust wie schwerere Modelle?

Moderne leichte Smartphones sind oft aus hochwertigen Materialien wie Aluminium oder gehärtetem Glas gefertigt, was ihnen eine hohe Robustheit verleiht. Modelle wie das Samsung Galaxy S25 sind aus weltraumtauglichem Aluminium gefertigt, das sowohl leicht als auch widerstandsfähig ist. Beim Motorola edge 70 setzt der Hersteller auf eine Rückseite aus Silikon mit besonders geringem Materialgewicht.

Beeinflusst das Gewicht eines Smartphones die Leistung?

Das Gewicht eines Smartphones hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf die Leistung. Leichte Smartphones können genauso leistungsfähig sein wie schwerere Modelle, da sie oft mit modernen Prozessoren und leistungsstarken Komponenten ausgestattet sind. Hersteller setzen auf Materialien wie Silikon beim Motorola edge 70 oder Aluminium beim Samsung Galaxy S25 und vielen weiteren leichten Smartphones. Dadurch reduzieren sie das Gewicht, gehen gleichzeitig jedoch keine Kompromisse bei Leistung und Robustheit der Geräte ein.

Foto: © Apple, Samsung, Google

Daniel

Das Beste ist für Daniel gerade gut genug, und das will der gebürtige Berliner auch immer für seine Leser rausholen. Auf seiner persönlichen Tier-Bestenliste stehen übrigens Giraffen ganz oben.

Alle Artikel aufrufen
Weitere Beiträge zu diesen Themen
Samsung Apple Google
DR: Bestenliste Android-Handys_header image; Produktbilder Google Pixel 10 Pro, Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra
Die besten Android-Handys 2026
Bestenlisten
27.01.2026
DR: Android Alternativen_Headerbild_Quelle-Unsplash-Pathum-danthanarayana
Die besten Android-Alternativen 2026
Bestenlisten
27.01.2026
Headerbild Bestenliste wasserdichte Handys - Nahaufnahme von Handydisplay mit Wassertropfen in einer Hand
Die besten wasserdichten Handys in 2026
Bestenlisten
27.01.2026