Das neue Samsung Galaxy A55 ist da! Worin unterscheidet sich das Modell von seinem Vorgänger, dem Galaxy A54?

Immer im ersten Quartal des Jahres bringt Samsung ein neues Modell der A-Reihe auf den Markt. Während 2022 das Samsung Galaxy A53 erschien, wurde es im ersten Quartal 2023 durch das neue Galaxy A54 abgelöst. Kürzlich begann in Europa der Verkaufsstart des Galaxy A55. Hier findest Du den großen Vergleich Samsung Galaxy A55 vs. A54 mit Details zu technischen Daten, Design, Speicher, Kamera und Akku.

Galaxy A55 vs. A54: Material und Design Bereits auf den ersten Blick zeigen sich Neuerungen beim Samsung Galaxy A55: Die Linienführung ist an der seitlichen Position der Knöpfe runder und das Gerät wirkt insgesamt schlanker als das Vorgängermodell. Zwar setzte Samsung bereits beim Samsung Galaxy A54 Glas für die Rückseite des Smartphones ein, der Rahmen geriet jedoch vielfach in Kritik. Er wurde aus Kunststoff produziert. Genau diesen Kritikpunkt hat sich der südkoreanische Smartphonehersteller scheinbar zu Herzen genommen und die neueste Generation mit einem Metallrahmen ausgestattet. Mit 6,6 Zoll ist das Display beim Galaxy A55 etwas größer, hat mit 2.400 x 1.080 Pixeln jedoch die gleiche Auflösung wie das A54. Galaxy A55 und A54: Prozessoren im Vergleich Der sicherlich wichtigste Unterschied zwischen dem Galaxy A54 und A55 ist der verbaute Prozessor. Hier spendiert Samsung der neuesten Generation auch ein leistungsstärkeres Modell, was sich auf die Performance des Smartphones auswirkt. Statt des Exynos 1380 im Samsung Galaxy A54 steckt ein Exynos 1480 im Galaxy A55. Damit steigt die Prozessorgeschwindigkeit von 2.400 MHz auf 2.750 MHz. Mit Android 14 ist zudem eine neuere Variante von Android auf dem aktuellen Samsung Galaxy A55 vorinstalliert. Sowohl beim älteren Galaxy A54 als auch beim neuen Galaxy A55 gibt es NFC, 5G, GPS, Fingerabdrucksensor und Bluetooth. Galaxy A55 vs. A54: Speichervergleich Hinsichtlich des internen Speichers gibt es keinen Unterschied zwischen den Mittelklasse-Modellen von Samsung: Beide Geräte sind mit Speicherkapazitäten von 128 GB oder 256 GB erhältlich. Bei beiden Generationen ist eine Erweiterung des Speicherplatzes durch Einsetzen einer microSD, microSDHC oder microSDXC Karte um bis zu 1.000 GB möglich. Auch beim Arbeitsspeicher hat sich in der neuesten Generation nichts getan, denn das Samsung Galaxy A55 ist wie das Vorgängermodell mit 8 GB RAM ausgestattet.

Kameravergleich beim Galaxy A55 vs. A54 Für viele Käufer eines Mittelklasse-Smartphones spielt die Qualität der Kamera eine wichtige Rolle. Hier zeigt der Vergleich Galaxy A55 vs. A54 jedoch keine Neuheiten. Die Leistung der Triple-Kamera ist bei beiden Modellen identisch und erlaubt gute Fotos in fast allen Situationen. Die Kameradaten vom Samsung Galaxy A55 sowie A54 auf einen Blick: Selfie-Kamera: 32 MP und f/2.2

Hauptkamera: 50 MP Auflösung und eine Blende von f/1.8

Ultraweitwinkelkamera: 12 MP und f/2.2

Macro-Kamera: 5 MP und f/2.4 Die Akkus von Galaxy A55 vs. A54 Bezogen auf die Leistung gibt es bei den Akkus im Samsung Galaxy A54 und A55 keinen Unterschied, denn sie beträgt bei beiden Modellen 5.000 mAh. Neu ist allerdings die Art des eingebauten Akkus: Setzte Samsung beim Galaxy A54 noch einen Lithium-Ionen-Akku ein, ist im Nachfolgemodell ein Lithium-Polymer-Akku verbaut. Wer auf die neue Möglichkeit des kabellosen Ladens beim Galaxy A55 von Samsung gehofft hat, der wird leider enttäuscht. Wie auch schon beim Vorgängermodell gehört kabelloses Laden nicht zum Funktionsumfang. Samsung Galaxy A55 vs. A54: Technische Daten Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy A54 Display 6,6 Zoll Super-AMOLED-Display 6,4 Zoll Super-AMOLED-Display Auflösung 2.340 x 1.080 Pixel 2.340 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate 120 Hz 120 Hz Arbeitsspeicher 8 GB 8 GB Interner Speicher 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB Prozessor Exynos 1480 Exynos 1380 Akkukapazität 5.000 mAh 5.000 mAh Kamera-Setup 50 MP / 12 MP / 5 MP 50 MP / 12 MP / 5 MP Frontkamera 32 MP 32 MP Abmessungen 161,1 x 77,4 x 8,2 mm 158,2 x 76,7 x 8,2 mm Gewicht 213 g 202 g Farben Lilac, Navy, Lemon, Iceblue Lime, Violet, Graphite, White Fazit zum Vergleich von Galaxy A54 und Galaxy A55 von Samsung Im direkten Vergleich zwischen dem Galaxy A55 vs. A54 wird deutlich, dass Samsung seine neueste Generation der A5-Reihe mit etwas besserer Hardware ausgestattet und sich die Optik leicht verändert hat. Was neben dem etwas schlanker wirkenden Design und dem hochwertigeren Metallgehäuse beim Galaxy A55 neu ist, ist das Herzstück eines jeden Smartphones: der Prozessor. Dank der neueren Chip-Generation bietet das Galaxy A55 eine bessere Performance. Auch etwas mehr Arbeitsspeicher hat das aktuelle Gerät von Samsung spendiert bekommen. Hinsichtlich Akkuleistung und Kamera gibt es jedoch keine Unterschiede zwischen den beiden Modellen. FAQ zu Galaxy A55 vs. A54 Was sind die Hauptunterschiede zwischen dem Samsung Galaxy A55 und dem A54? Der wichtigste Unterschied beim Vergleich Galaxy A55 vs. A54 ist der Prozessor. Mit dem Exynos 1480 ist das Galaxy A55 leistungsstärker. Ebenfalls deutlich wird ein Unterschied beim Design, das beim Galaxy A55 schlanker wirkt und mit einem hochwertigen Metallgehäuse überzeugt. Welches Modell bietet eine bessere Kameraqualität, das Galaxy A55 oder das A54? Hinsichtlich der Kamera gibt es keine Unterschiede zwischen dem Galaxy A54 und dem A55. Beide sind mit einer Triple-Kamera mit identischer Auflösung sowie mit einer Frontkamera mit 32 MP ausgestattet. Wie vergleichen sich die Akkulaufzeiten des Galaxy A55 und A54? Sowohl bei der Laufzeit als auch der Ladezeit des Akkus unterscheiden sich die beiden Generationen der A5-Reihe von Samsung nicht. Die Art des Akkus variiert jedoch, denn während beim Samsung Galaxy A54 noch ein Lithium-Ionen-Akku eingesetzt wurde, steckt im Galaxy A55 ein Lithium-Polymer-Akku. Welches Gerät hat ein besseres Display, das Galaxy A55 oder das A54? Zwar sind die Displays der beiden Generationen nicht komplett identisch, der Unterschied ist jedoch gering. Das Display des neuen Galaxy A55 ist mit 6,6 Zoll im Vergleich zum 6,4 Zoll großen Display des A54 etwas größer. Beide Geräte haben allerdings eine identische Display-Auflösung und die gleiche Bildwiederholrate. Foto: ©Samsung

