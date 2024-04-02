Im Vergleich der zwei Modelle des Herstellers Xiaomi stellt freenet das High-End-Modell dem Mittelklasse-Modell gegenüber. Erfahre, wer das Duell Xiaomi 14 vs. Redmi Note 13 für sich entscheidet!

Xiaomi 14 vs. Redmi Note 13: Design und Material Das Design beider Geräte unterscheidet sich kaum. Die Gehäuse beider Modelle sind aus Aluminium gefertigt, die Rückseiten besitzen eine glänzende Oberfläche durch einen Überzug aus Glas. Die abgerundeten Kanten verleihen beiden Smartphones eine weiche Optik. Das Gehäuse des Xiaomi 14 ist mit der Schutzklasse IP68 zertifiziert. Daher ist das Gerät vor dem Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1,5 m geschützt. Das Redmi Note 13 verfügt über die Schutzklasse IP54, da es mit einem Anschluss für Klinkenstecker versehen ist. Daher ist das Modell nur gegen Spritzwasser geschützt. Bei beiden Modellen sind die Kameras auf der Rückseite sehr präsent und gegenüber dem restlichen Gehäuse erhaben. Und auch in der Farbauswahl der beiden Modelle gibt es Unterschiede: Xiaomi 14: Black, White, Jade Green

Redmi Note 13: Graphite Black, Arctic White, Ocean Teal Xiaomi 14 vs. Redmi Note 13: Welches Gerät hat das bessere Display? Das dynamische CrystalRes AMOLED-Display des Xiaomi 14 überzeugt durch seine Größe von 6,36 Zoll und einer Auflösung von 1.200 x 2.670 Pixel. Die Pixeldichte beträgt dabei 460 ppi. Dagegen hat das AMOLED-Display des Redmi Note 13 eine Größe von 6,67 Zoll mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixel bei einer Pixeldichte von 395 ppi. Damit ist die Bildschirmauflösung zwar geringer als beim Xiaomi 14, im alltäglichen Gebrauch fällt dieser Unterschied aber kaum auf.

Xiaomi 14 vs. Redmi Note 13: Prozessor und Speicherkapazität Im Xiaomi 14 ist der Hochleistungsprozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 verbaut. Er sorgt mit einem Arbeitsspeicher von 12 GB für eine schnelle Ausführung der Anwendungen und einen zügigen Aufbau von Websites. Im Redmi Note 13 ist ein MediaTek Dimensity 6080 mit 8 GB Arbeitsspeicher verbaut. Der Prozessor des Xiaomi 14 ist damit gegenüber dem Redmi Note 13 im Vorteil. Dieser Vorteil zeigt sich vor allem, wenn mehrere Anwendungen parallel laufen oder Anwendungen laufen, die eine hohe Leistung erfordern - zum Beispiel beim Gaming. Im alltäglichen Gebrauch ist ein Arbeitsspeicher von 8 GB allerdings vollkommen ausreichend. Bist Du als Nutzer auf eine große Speicherkapazität angewiesen, kannst Du mit beiden Modellen nichts falsch machen. Während das Xiaomi 14 mit einer internen Speicherkapazität von 512 GB erhältlich ist, besitzt das Redmi Note 14 immerhin 256 GB internen Speicher. Reicht das immer noch nicht aus, können beide Geräte mit einer Speicherkarte um bis zu 1 TB erweitert werden. Es ist somit bei beiden Geräten ausreichend Speicherkapazität vorhanden.

Xiaomi 14 vs. Redmi Note 13: Welcher Akku hält länger? Die Akkukapazität beim Xiaomi 14 beträgt 4.610 mAh. Das Redmi Note 13 verfügt sogar über eine Akkukapazität von 5.000 mAh. Die Akkulaufzeit ist jedoch nicht nur von der Kapazität abhängig, sondern davon, wie viel Strom der Prozessor verbraucht. Das Xiaomi 14 kommt deshalb auf eine Laufzeit von zirka 14 Stunden, das Redmi Note 13 hält 11 Stunden ohne zu laden. Außerdem wird der Akku des Xiaomi 14 mit 90 W HyperCharge in 43 Minuten komplett aufgeladen. Zudem bietet das Modell induktives Laden an. Der Ladevorgang bei Redmi Note 13 dauert dagegen 75 Minuten. Xiaomi 14 vs. Redmi Note 13: Kameras im Test Die Kameraausstattung der beiden Xiaomi-Modelle zeigen große Unterschiede. Die Triple-Kamera des Xiaomi 14 besteht aus einer 50-MP-Hauptkamera, einem 50-MP-Teleobjektiv sowie einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera. Das Redmi Note 13 kommt mit einer 108-MP-Hauptkamera, 8-MP-Ultraweitwinkelkamera sowie 2-MP-Makroobjektiv. Aufnahmen mit der Hauptkamera gelingen dem Redmi Note 13 daher besser, kommen allerdings die anderen Linsen ins Spiel oder willst Du die verschiedenen Kamera-Modi nutzen, hat das Xiaomi 14 die Nase vorn. Auch die Front-Kamera des Xiaomi 14 ist deutlich besser ausgestattet als beim Vergleichsmodell: Mit 32 Megapixeln ist die Auflösung doppelt so hoch, wie beim Redmi Note 13. Xiaomi 14 vs. Redmi Note 13: Technische Daten im Überblick Beide Geräte performen im Alltag gut. Das Xiaomi 14 ist dabei insgesamt besser ausgestattet, allerdings spiegelt sich das auch in seinem Preis wider. Das Redmi Note 13 überzeugt mit seinem günstigen Preis als solides Smartphone der Mittelklasse und muss sich definitiv nicht verstecken. Xiaomi 14 Redmi Note 13 Display 6,36" AMOLED Display 6,67" FHD+ AMOLED Display Auflösung 2.670 x 1.200 Pixel 2.400 x 1.080 Pixel Bildwiederholrate maximal 120 Hz maximal 120 Hz Arbeitsspeicher 12 GB RAM 6 GB RAM; 8 GB RAM Speicherplatz 256 GB; 512 GB 128 GB; 256 GB Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 MediaTek Dimensity 6080 Akkukapazität 4.610 mAh 5.000 mAh Kamera 50 MP + 32 MP + 50 MP 108 MP + 8 MP + 2 MP Frontkamera 32 MP 16 MP Abmessungen 152,8 x 71,5 x 8,2 mm 161,11 x 74,95 x 7,6 mm Gewicht 193 g 175 g FAQ Welches Modell hat den leistungsstärkeren Prozessor? Der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor des Xiaomi 14 überzeugt mit einem Arbeitsspeicher von 12 GB und sorgt damit für die schnelle Ausführung von mehreren Anwendungen gleichzeitig. Das Redmi Note 13 mit einem Arbeitsspeicher von 8 GB ist jedoch für den alltäglichen Gebrauch ebenso geeignet, lediglich bei Apps, die viel Prozessorkapazität verbrauchen, kann es holprig werden. Welches Gerät verfügt über die bessere Akkulaufzeit? Trotz seiner etwas geringeren Akkukapazität hat das Xiaomi 14 bei moderater Nutzung eine größere Laufzeit als das Redmi Note 13. Die Akkulaufzeit ist jedoch immer abhängig von der Intensität der Nutzung des Geräts. Worin unterscheiden sich das Xiaomi 14 und das Redmi Note 13 bezüglich der Bildschirmauflösung? Das Xiaomi 14 hat ein im Vergleich zum Redmi Note 13 kleineres Display mit einer höheren Auflösung. Daher wirst Du beim Anschauen von Filmen feststellen, dass die Bildschirmauflösung beim Redmi Note 13 etwas schlechter ist. Bei der Betrachtung von Websites und beim Versenden von Textnachrichten wirst Du diesen Unterschied jedoch kaum wahrnehmen. In welchem Gerät ist die bessere Kamera verbaut? Im Xiaomi 14 ist eine Hauptkamera verbaut, die mit einer Auflösung von 50 Megapixel scharfe Fotos schießt. Die Hauptkamera des Redmi Note 13 bietet den Nutzern sogar eine Auflösung von 108 Megapixeln. Im Xiaomi 14 sind jedoch zusätzlich bessere Teleobjektiv- und Ultraweitwinkelkamera vom Hersteller LEICA verbaut. Für Fotografie-Liebhaber ist das Xiaomi 14 die bessere Wahl. Foto: ©Xiaomi

Mia Mia fragt immer als erste, was das neue Smartphone außer Telefonieren, Fotografieren und Musikabspielen noch kann. Gut so. Mehr als neue Technik und das Internet liebt Mia nur ihren kleinen Sohn. Alle Artikel aufrufen