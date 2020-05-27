Auch die Kleinen spielen gerne mit dem iPhone – allerdings kann dabei so einiges schiefgehen. Du befürchtest einen geleerten Nachrichtenspeicher oder unerwartete App-Käufe? Mit einer iPhone-Kindersicherung gibst du dein Smartphone beruhigt in Kinderhände.

Der iPhone-Kinderschutz ist im Handumdrehen individuell eingerichtet und kann bei Bedarf auch durch eine iPhone-Kindersicherungs-App aus dem App Store ergänzt werden. Diese Apps regulieren viele Einschränkungen automatisch. Um den iPhone-Kinderschutz manuell anzupassen, musst du nur einige Einstellungen vornehmen.

Die iPhone-Kindersicherung aktivieren

So richtest du den Kinderschutz am iPhone ein:

Navigiere zu „Einstellungen“. Wähle den Bereich „Allgemein“. Hier findest du die Option „Einschränkungen“. Wähle für die iPhone Kindersicherung „Einschränkungen aktivieren“. Nun wirst du aufgefordert, einen vierstelligen Einschränkungs-Code festzulegen, den du zur Bestätigung zweimal eingibst. Damit ist der iPhone-Kinderschutz aktiviert. Achtung: Vergisst du den Code, musst du das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Nutze also idealerweise eine Kombination, die du dir gut merken kannst oder schreibe sie dir auf und verwahre den Code an einem sicheren Ort.

Die iPhone-Kindersicherung anpassen

Die „Einschränkungen“-Ansicht bietet dir eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten, mit denen du präzise festlegen kannst, was die Kleinen mit deinem iPhone machen können. Folgende Einstellungen sind beispielsweise empfehlenswert:

Deaktiviere „Apps installieren“ und „Apps löschen“. So verhinderst du, dass dein iPhone die Kinderhände randvoll mit Apps verlässt, wenn du es wiederbekommst, oder dass sämtliche Apps deinstalliert wurden. Weiter unten in der Rubrik „Zulässiger Inhalt“ kannst du die Einstellungen für Musik, Filme und andere Dienste einschränken. Lege fest, welche Inhalte mit welcher Altersfreigabe verfügbar sein sollen; der Zugriff auf nicht jugendfreie Webseiten wird automatisch eingeschränkt. Auch die In-App-Käufe kannst mit ein paar Klicks unterbinden. Diese sind insbesondere in iPhone-Spielen vertreten und locken Kinder mit schnellen (und teuren) Erfolgserlebnissen. Richte außerdem die Passworteinstellungen ein. Um zu verhindern, dass die Kleinen auf App-Shopping-Tour gehen, wähle die Option „sofort abfragen“.

Für kleine Kinder: „Geführter Zugriff“ als Kindersicherung