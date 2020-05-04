Der Google Play Store ist für Android-Nutzer DIE App schlechthin – quasi das Tor zu allen weiteren Apps. Denn ohne den Play Store wird es schwierig, weitere Anwendungen auf das Smartphone zu laden und diese aktuell zu halten. Hast du plötzlich keine Verbindung zum Play Store oder die App funktioniert einfach nicht, ist das mehr als ärgerlich.

Play Store funktioniert nicht: So macht es sich bemerkbar

Dass es ein Problem mit dem Play Store gibt, zeigt sich auf viele verschiedene Arten – und wahrscheinlich hat jeder Android-Nutzer schon mindestens eines der folgenden Szenarien erlebt.

Besonders häufig bleiben Downloads einfach bei 0 % stehen oder starten gar nicht, der Hinweis „Wird geladen…“ bleibt einfach bestehen und entfaltet seine hypnotisierende Wirkung oder kryptische Fehlercodes stellen dich vor Rätsel. In manchen Fällen siehst du auch einfach nur eine leere Seite oder die App stürzt beim Öffnen ab.

So vielfältig die sichtbaren Probleme sind, so verschieden sind auch die Lösungsansätze für einen nicht funktionierenden Play Store. iPhone-Nutzer kennen viele dieser Probleme wahrscheinlich ebenfalls – was du tun kannst, wenn der App Store nicht funktioniert, verraten wir dir allerdings in einem separaten Ratgeber.

Die naheliegenden Lösungen

„Haben Sie das Gerät schon einmal neugestartet?“ Kommt dir dieser Satz bekannt vor, vielleicht aus dem letzten Telefonat mit einem ITler?! So abgedroschen er klingt, so viel Wahres steckt oft darin. Starte dein Smartphone neu und prüfe, ob der Play Store danach wieder normal funktioniert.