Seit dem bundesweiten Warntag am 8. Dezember 2022 ist der Mobilfunkdienst Cell Broadcast in aller Munde. Denn an jenem Donnerstag heulten nicht nur zahlreiche Alarmsirenen auf, sondern erstmals gingen auch auf etlichen deutschen Handys Testwarnmeldungen ein. Doch was ist Cell Broadcast eigentlich? Wir klären auf und verraten dir zudem, wie du den Dienst ganz einfach aktivieren kannst.

Cell Broadcast: Das steckt dahinter

Hättest du’s gewusst? Cell Broadcast gibt es tatsächlich schon seit mehr als 20 Jahren, genauer gesagt seit dem Jahr 1999. Durch den Dienst können Nachrichten an sämtliche Empfänger innerhalb einer bestimmten Funkzelle gesendet werden – ganz egal, ob der jeweilige Nutzer auf den 2G-, 3G-, 4G- oder 5G-Standard zugreift. Das Verschicken der Nachrichten soll nur wenige Sekunden dauern.

Damit ist Cell Broadcast prädestiniert für Warnmeldungen, die im Falle von Naturkatastrophen, bei einem Blackout oder in anderen verheerenden Situationen hunderttausende Bürger erreichen sollen, zumal der Dienst in technologischer Hinsicht nicht allzu komplex gestrickt ist und somit eine vergleichsweise hohe Stabilität mitbringt.