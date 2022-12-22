Was ist Cell Broadcast?
Cell Broadcast kann sich im Katastrophenfall als wichtiges Hilfsmittel erweisen. Wir verraten dir, was dahinter steckt.
Seit dem bundesweiten Warntag am 8. Dezember 2022 ist der Mobilfunkdienst Cell Broadcast in aller Munde. Denn an jenem Donnerstag heulten nicht nur zahlreiche Alarmsirenen auf, sondern erstmals gingen auch auf etlichen deutschen Handys Testwarnmeldungen ein. Doch was ist Cell Broadcast eigentlich? Wir klären auf und verraten dir zudem, wie du den Dienst ganz einfach aktivieren kannst.
Hättest du’s gewusst? Cell Broadcast gibt es tatsächlich schon seit mehr als 20 Jahren, genauer gesagt seit dem Jahr 1999. Durch den Dienst können Nachrichten an sämtliche Empfänger innerhalb einer bestimmten Funkzelle gesendet werden – ganz egal, ob der jeweilige Nutzer auf den 2G-, 3G-, 4G- oder 5G-Standard zugreift. Das Verschicken der Nachrichten soll nur wenige Sekunden dauern.
Damit ist Cell Broadcast prädestiniert für Warnmeldungen, die im Falle von Naturkatastrophen, bei einem Blackout oder in anderen verheerenden Situationen hunderttausende Bürger erreichen sollen, zumal der Dienst in technologischer Hinsicht nicht allzu komplex gestrickt ist und somit eine vergleichsweise hohe Stabilität mitbringt.
Wenn du am bundesweiten Warntag keine Textnachricht erhalten hast, kann das ganz verschiedene Ursachen haben. Folgende Erklärungen kommen infrage:
Dein Smartphone war ausgeschaltet, als die Nachrichten verschickt wurden.
Das Gerät war in keinem Mobilfunknetz eingebucht.
Auf deinem Smartphone war nicht das aktuellste Android- bzw. iOS-Update installiert.
Dein Smartphone ist mit Cell Broadcast nicht kompatibel, zum Beispiel, weil es zu alt ist.
Deine SIM-Karte bzw. dein Mobilfunkanbieter unterstützen Cell Broadcast nicht.
Der Empfang von Warnmeldungen ist auf deinem Smartphone deaktiviert. Wie du den Dienst einschaltest, erklären wir dir im nächsten Abschnitt.
Um Warnungen über Cell Broadcast empfangen zu können, musst du keine App herunterladen und dich auch nirgendwo mit deinen Daten registrieren. Allerdings muss dein Smartphone eingeschaltet sein und auf deinem Gerät muss die aktuellste Version des jeweiligen Betriebssystems installiert sein. Daher solltest du stets alle neuen Android- und iOS-Updates herunterladen.
Darüber hinaus musst du noch einige Schritte befolgen, um den Dienst zu aktivieren. Wenn du Cell Broadcast auf deinem iPhone einschalten möchtest, sieht das Prozedere folgendermaßen aus:
Öffne als erstes die Einstellungen deines iPhones.
Wähle den Menüpunkt „Mitteilungen“.
Navigiere zu „Offizielle Warnmeldungen“ und aktiviere die Option.
Möchtest du Cell Broadcast bei Android aktivieren, sind die folgenden Schritte notwendig:
Zuallererst öffnest du die Einstellungen deines Smartphones.
Anschließend tippst du auf den Menüpunkt „Sicherheit und Notfälle“.
Drücke auf die Option „Notfallbenachrichtigungen für Mobilgeräte“.
Jetzt musst du nur noch alle Notfallbenachrichtigungen aktivieren, indem du auf die Schieberegler tippst.
Cell Broadcast ist keine App, sondern ein Mobilfunkdienst, durch den alle Smartphone-Nutzer einer Funkzelle im Katastrophenfall Warnmeldungen empfangen können.
Um den Dienst nutzen zu können, musst du zunächst die Notfallbenachrichtigungen auf deinem Smartphone aktivieren.
Außerdem müssen einige weitere Voraussetzungen erfüllt sein, zum Beispiel muss das Smartphone eingeschaltet und mit der aktuellsten Software-Version bespielt sein.
