Nummer unterdrücken bei Android-Handys

Du legst bei Handytelefonaten großen Wert auf Deine Privatsphäre? Dann lohnt es sich, die eigene Rufnummer zu unterdrücken.

Wenn Du eine andere Person anrufst, erscheint Deine Nummer in aller Regel auf deren Handydisplay. Doch in manchen Fällen ist es ratsam, seine Nummer nicht preiszugeben. Schließlich ist die eigene Privatsphäre ein hohes Gut und nicht immer ist die angerufene Person ein guter Freund oder ein Familienmitglied. Daher erklärt Dir freenet im Folgenden, wie Du bei Android-Handys Deine eigene Nummer ganz einfach unterdrücken kannst. Nummer unterdrücken bei Android: 3 Möglichkeiten im Überblick Um Deine Rufnummer zu unterdrücken, gibt es bei Android drei verschiedene Möglichkeiten. Hier siehst Du alle Optionen für Android-Smartphones wie das Google Pixel 9a, Xiaomi 15 oder Samsung Galaxy S25 Ultra in einer kurzen Übersicht, bevor Du anschließend ausführliche Erklärungen dazu erhältst. Möglichkeit Erklärung Kurzanleitung Rufnummer dauerhaft unterdrücken Nummer wird bei allen Anrufen unterdrückt Einstellungen unter „Anrufe“, „Zusätzliche Einstellungen“, „Anrufer-ID anzeigen“ auf „Nie anzeigen“ Rufnummer einmalig unterdrücken Nummer wird nur bei einem Anruf nicht angezeigt #31# vor der Telefonnummer eingeben Rufnummer für einzelnen Kontakt unterdrücken Nummer wird nur bei Anrufen dieser Person nicht angezeigt Nummer des Kontakts mit #31# vor der Telefonnummer im Adressbuch speichern Rufnummer dauerhaft unterdrücken bei Android-Handys: So funktioniert es Wenn Du bei Android-Handys Deine eigene Nummer dauerhaft unterdrücken möchtest, gehst Du am besten folgendermaßen vor: Öffne die Telefon-App auf Deinem Android-Smartphone. Wähle nun unter „Allgemein” den Unterpunkt „Anrufkonten aus”. Wähle nun Deinen Provider. Klicke im Anschluss auf „Zusätzliche Einstellungen”. Hier findest Du den Menüpunkt „Anrufer-ID”, klicke diesen an. Nun hast du die Möglichkeit, Deine Rufnummer aktiv zu unterdrücken oder bei Bedarf wieder anzeigen zu lassen.







Sobald Du diese Einstellungen vorgenommen hast, erscheint Dein Anruf bei allen folgenden Telefonaten als „Unbekannte Nummer“ oder „Private Nummer“ auf dem Display der kontaktierten Person. Du nutzt kein Android-Handy, sondern bist stolzer Besitzer eines Apple iPhones? Auch in diesem Fall lässt sich Deine Rufnummer unterdrücken. Bei freenet findest du hilfreiche Tipps, wie Du bei iPhones Deine Nummer unterdrückst.

Nummer einmalig unterdrücken bei Android-Handys: So geht‘s Du möchtest Deine Rufnummer nicht generell, sondern nur einmalig unterdrücken? Kein Problem! Setze vor die Nummer des Anrufempfängers einfach die Kombination #31#. Auf diese Weise stellst Du sicher, dass Deine Nummer beim folgenden Anruf auf dem Display der kontaktierten Person nicht erscheint. Bei Android Rufnummer unterdrücken für einzelne Kontakte Bei manchen Personen wie einem Arbeitskollegen, Nachbarn oder einer anderen nicht nahestehenden Person möchtest Du vielleicht nicht, dass diese bei einem eingehenden Anruf Deine Nummer auf dem Display sieht. In solchen Fällen kannst Du bei Android die Rufnummer für einzelne Kontakte dauerhaft unterdrücken. Das funktioniert durch einen kleinen Trick beim Speichern der Telefonnummer dieser Person. Gehe dazu folgendermaßen vor: Schritt 1: Öffne den betreffenden Kontakt in Deinem Adressbuch.

Schritt 2: Bearbeite die gespeicherte Telefonnummer, indem Du vor der eigentlichen Rufnummer „#31#“ eingibst.

Schritt 3: Speicher die Änderung, damit Deine Nummer bei zukünftigen Anrufen dieser Person unterdrückt ist. Aber auch der umgekehrte Fall ist möglich. Wenn Deine Nummer dauerhaft unterdrückt ist, Du aber bei einigen Personen eine Ausnahme machen willst, verwendest Du einfach die Kombination *31#. Dies hat zur Folge, dass Deine Nummer beim folgenden Anruf einmalig angezeigt wird. Beide Codes funktionieren übrigens bei allen Smartphones – und zwar unabhängig von Hersteller oder Mobilfunknetzbetreiber. Hinweis: Selbst wenn eine Nummer für den Anrufempfänger nicht mehr sichtbar ist, so sind Netzbetreiber und Behörden ohne Weiteres in der Lage, die anrufende Person zu identifizieren. Dies ist vor allem bei der Strafverfolgung ein wichtiges Mittel. Rufnummernunterdrückung aufheben bei Android Hast Du in der Vergangenheit eine Rufnummernunterdrückung eingerichtet, benötigst diese nun aber nicht mehr? Mit der folgenden Erklärung hebst Du die Unterdrückung Deiner Rufnummer bei Android für alle Kontakte auf: 1. Schritt: Öffne die Einstellungen auf Deinem Smartphone.

2. Schritt: Wähle hier „Anrufe“ und anschließend „zusätzliche Einstellungen“.

3. Schritt: Tippe unter dem Punkt „Anrufer-ID anzeigen“ auf „Anrufer-ID anzeigen“. Ist die Rufnummernunterdrückung hingegen nur bei einer bestimmten Person eingerichtet, gehst Du folgendermaßen vor, um die Unterdrückung aufzuheben: Schritt 1: Gehe in Dein Telefonbuch und öffne den betreffenden Kontakt.

Schritt 2: Lösche den Zusatz „#31#“ vor der Telefonnummer.

Schritt 3: Speicher Deine Änderung und anschließend wird Deine Nummer bei Anrufen wieder angezeigt. Wichtig zu wissen: Du kannst die deaktivierte Unterdrückung Deiner Nummer selbstverständlich jederzeit erneut für einzelne Kontakte oder alle Kontakte einrichten. Nummer unterdrücken bei Android-Handys: Das Wichtigste in Kürze Um bei einem Android-Handy die eigene Nummer dauerhaft zu unterdrücken, legst Du in den Anrufeinstellungen der Telefon-App fest, dass Deine Anrufer-ID nicht mehr erscheint. Indem Du vor eine Rufnummer die Tastenkombination #31# setzt, unterdrückst Du Deine Nummer nur einmalig.

Um bei einem einzelnen Kontakt Deine Rufnummer zu unterdrücken, speicherst Du seine Nummer mit der Kombination #31# vor der eigentlichen Rufnummer.

Für den umgekehrten Fall verwendest Du die Tastenkombination *31#.

Netzbetreiber und Behörden können Anrufer trotz unterdrückter Nummer identifizieren.

Nummer unterdrücken bei Android-Handys: Häufig gestellte Fragen Wie kann ich bei Android meine Rufnummer unterdrücken? Über die Einstellungen Deines Smartphones hast Du die Möglichkeit, unter dem Punkt „Anrufe Zusatzdienste“ oder „zusätzliche Einstellungen“ auszuwählen. Hier findest Du den Punkt „Anrufer-ID anzeigen“ und kannst die Option „nie“ auswählen. Anschließend ist Deine Rufnummer bei Android unterdrückt. Für einen einzelnen Anruf mit unterdrückter Nummer wählst Du einfach die Tastenkombination #31# vor der Telefonnummer. Wie kann ich die Rufnummernunterdrückung rückgängig machen? Um eine eingerichtete Rufnummernunterdrückung rückgängig zu machen, gehst Du in die Einstellungen Deines Telefons, danach auf „Anrufe“ und änderst hier die Einstellung auf „Anrufer-ID anzeigen“. Ist die Unterdrückung der Nummer nur für einen einzelnen Kontakt eingerichtet, löschst Du im Adressbuch die Kombination #31# vor der Telefonnummer dieser Person. Wo finde ich die Anrufeinstellungen bei Android-Handys? Öffne auf Deinem Android-Handy die Telefon-App und tippe auf die drei übereinander angeordneten Punkte oben rechts. Dort wählst Du anschließend „Einstellungen“ aus. Wie unterdrücke ich meine Nummer bei Samsung-Handys? Wähle in den Anrufeinstellungen den Menüpunkt „Zusatzdienste“ bzw. „Weitere Einstellungen“ aus. Die Bezeichnungen variieren je nach Android-Version. Tippe anschließend auf „Ihre Anrufer-ID anzeigen“ bzw. „Anrufer-ID“. In dem eingeblendeten Menü wählst Du danach die Option „Nie“ bzw. „Rufnummer unterdrücken“ aus. Foto: ©Getty Images/ Rafael Abdrakhmanov, Canva Pro

