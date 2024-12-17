Handy lädt nicht mehr: Was nun?

Speicher voll? Kein Problem! So verschiebst Du Apps blitzschnell auf Deine SD-Karte.

Mediendateien in die Cloud schieben? Ein Klacks! Doch Apps in die sogenannte digitale Wolke senden? Das geht leider nicht. Bei Smartphones mit einem entsprechenden Slot hast Du jedoch die Möglichkeit, Apps auf eine SD-Karte zu verschieben. freenet zeigt Dir, wie Du das machst und so wertvollen Speicherplatz freigibst! SD-Karte formatieren: So funktioniert’s Bevor Du Apps von Deinem Smartphone auf eine externe Speicherkarte verschieben kannst, musst Du diese erst noch formatieren. Dabei gilt es, zwei Dinge zu beachten. Erstens: Nach dem Formatieren ist die SD-Karte wie ein treuer Hund. Das heißt, sie funktioniert nur noch mit Deinem Handy und sonst mit keinem anderen Gerät. Zweitens: Beim Formatieren verschwinden alle Daten von der Karte. Also, mach vorher ein Backup, wenn Dir etwas lieb ist. Jetzt zur Action! Um die Speicherkarte zu formatieren, musst Du die folgenden drei Schritte befolgen: Schritt 1 : Öffne die Einstellungen Deines Smartphones.

Schritt 2 : Navigiere zu „Speicherplatz & USB/SD-Karte“.

Schritt 3 : Wähle „Als intern formatieren“, um die SD-Karte als internen Speicher zu nutzen.

Schritt 4 : Bestätige die Speicherung der Daten auf der SD-Karte.

Schritt 5 : Warte auf den Neustart des Geräts.

Schritt 6: Nach dem Neustart ist die SD-Karte als interner Speicher einsatzbereit.

Android Apps auf SD-Karte verschieben bei Samsung, Google und Co. Wenn Du bei Android Apps auf eine SD-Karte verschieben willst, musst Du nur fünf Schritte befolgen. Der Speicherort einer App ist in den Android-Systemeinstellungen angegeben. Dort kannst Du auch Apps auf eine SD-Karte verschieben. Folgendermaßen gehst Du vor: Schritt 1 : Gehe in die Einstellungen Deines Smartphones.

Schritt 2 : Rufe den Menüpunkt „Apps“ auf.

Schritt 3 : Wähle aus der Liste die App aus, die Du auf die SD-Karte verschieben möchtest.

Schritt 4 : Tippe auf „Speicher“ und dann auf „Ändern“, falls „Interner Speicher“ angezeigt wird.

Schritt 5: Wähle als neuen Speicherort für Deine App „SD-Karte“ aus. Je nach Smartphone-Marke könnten die Menünamen ein bisschen anders aufgebaut sein, aber der Tanz bleibt derselbe! Bei einigen Android-Modellen hast Du auch die Möglichkeit, mehrere Apps auf einmal auf eine SD-Karte zu verschieben. Dazu musst Du lediglich diese Schritte befolgen: Schritt 1 : Öffne die Einstellungen Deines Smartphones.

Schritt 2 : Wähle „Speicher“ und dann „Daten auf SD-Karte übertragen“.

Schritt 3 : Setze jeweils ein Häkchen bei den Apps, die Du verschieben möchtest.

Schritt 4: Tippe auf „Übertragen“. Der Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Wichtig: Wenn Du für Deine extern abgelegten Apps Updates aus dem Google Play Store herunterlädst, werden die entsprechenden Anwendungen wieder automatisch in den internen Speicher verschoben. Das heißt, Du musst die Apps nach dem Download des Updates erneut auf die microSD-Karte übertragen.

Android Apps mithilfe von Migrations-Apps auf SD-Karte speichern Beispiel 1: Files Natürlich gibt es bei Google Play einige Apps, mit denen Du Dateien oder Anwendungen auf Deine SD-Karte verfrachten kannst, zum Beispiel "Files" ( Android). Migrations-Apps bieten oftmals noch eine Reihe anderer Funktionen, die sich als nützlich erweisen können. So funktioniert's mit „Files“: Schritt 1 : Lade die App aus dem Google Play Store herunter und öffne sie.

Schritt 2 : Tippe auf das „Bereinigen“-Symbol unten links.

Schritt 3 : Gehe zu „Auf SD-Karte verschieben“ und wähle „Auswählen & bis zu [xxx GB] freigeben“.

Schritt 4 : Markiere die gewünschten Apps oder Dateien.

Schritt 5: Bestätige mit „Auf SD-Karte verschieben“. Übrigens: „Files“ bietet Dir neben dem Verschieben auch die Dateiverwaltung und -freigabe. Beispiel 2: AppMgr III (App 2 SD) Ein weiteres hilfreiches Tool ist „AppMgr III (App 2 SD)“ ( Android). Es zeigt verschiebbare Apps an und ermöglicht das automatische Verschieben. Mit dieser Anwendung kannst Du auch nicht löschbare System-Anwendungen verbergen und ungenutzte Apps einfrieren, um Speicher und Leistung zu sparen. Wichtig: „AppMgr III (App 2 SD)“ bietet eine ganze Reihe an praktischen Funktionen. Allerdings solltest Du unbedingt beachten, dass Du Dein Smartphone für diese App rooten musst. Das Rooten kann Risiken bergen, wie mögliche Geräteschäden und den Verlust der Garantie.

Warum sich manche Apps nicht auf die SD-Karte verschieben lassen In den Android-Einstellungen wirst Du Apps entdecken, bei denen der „Ändern“-Button fehlt. Das bedeutet, dass diese Apps nicht verschiebbar sind. Oft sind es vorinstallierte Apps, Google-Dienste oder systemrelevante Anwendungen. Du kannst diese Apps in der Regel deaktivieren. Sie bleiben zwar auf dem Gerät, aber Updates werden entfernt und keine neuen mehr geladen. Das heißt im Klartext: Der Speicherplatz, den all diese Apps verbrauchen, wird auf ein Minimum beschränkt. Manchmal werden auch nur Teile einer App auf die SD-Karte verschoben, während essenzielle Komponenten im internen Speicher verbleiben. Lassen sich iPhone-Apps auf eine SD-Karte auslagern? Wer auf seinem iPhone den verfügbaren Speicherplatz erschöpft hat, guckt leider in die Röhre. Im Gegensatz zu Android-Geräten haben iPhones keinen microSD-Slot. Das ist besonders für Besitzer älterer iPhones mit begrenztem Speicherplatz herausfordernd. Eine Lösung bieten USB-Sticks mit Lightning-Anschluss oder SD-Kartenleser. Alternativ kann der iCloud-Dienst von Apple helfen, den Speicher zu erweitern. Aber Achtung: Über diese Methoden können nur Fotos, Dokumente, Videos und Musik ausgelagert werden, nicht jedoch Apps.

Smartphones ohne microSD-Slot: Auch bei Android keine Seltenheit Mittlerweile haben viele neue Android-Smartphones keinen Steckplatz für eine microSD mehr. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S25, das Google Pixel 9 oder das Xiaomi 14 T Pro. Nur bei einigen wenigen aktuellen Modellen wie dem Sony Xperia 5 IV oder dem Samsung Galaxy A14 ist noch ein entsprechender Slot vorhanden. Damit es im Hinblick auf die Speicherkapazität keine Engpässe gibt, setzen viele Android-Hersteller auf einen großen internen Speicher von 256 oder sogar 512 GB. Mit internen Speichern, die bis zu 512 GB reichen, wie beim luxuriösen Samsung Galaxy S25 Ultra, ist Platzmangel passé. Und für alle, die ihre Mediensammlung auslagern wollen: Cloud-Apps wie „Google One“, „Microsoft OneDrive“ oder „Dropbox“ sind nützliche digitale Schatztruhen. Also, warum nicht auf Cloud Storage setzen, ohne den alten microSD-Freund? Apps auf SD-Karte verschieben: Das Wichtigste in Kürze Bei Android-Smartphones, die über eine Speichererweiterung verfügen, lassen sich Apps easy auf die SD-Karte verschieben. Bei einigen Modellen kannst Du auch mehrere Apps auf einmal übertragen.

Du kannst die Migration über die Einstellungen oder mithilfe von Apps vornehmen.

Nicht alle Apps lassen sich auf die SD-Karte verschieben. Vor allem System-Apps sind fest mit dem Betriebssystem verbunden.

Da iPhones keinen microSD-Slot besitzen, lassen sich iOS-Anwendungen nicht auf eine SD-Karte verschieben. Denn kein Slot bedeutet kein Verschieben.

Auch bei den neuen Android-Handys wird der SD-Slot langsam zum Exoten. Aber hey, mit Cloud-Apps wie „Google One“, „Microsoft OneDrive“ oder „Dropbox“ hast Du immer noch genug Platz für Deine Datenschätze.

Apps auf SD-Karte verschieben: Häufig gestellte Fragen Wie kann ich Apps auf die SD-Karte verschieben? Um Apps bei Android auf eine SD-Karte zu verschieben, navigiere in den Systemeinstellungen zu „Apps“. Wähle die gewünschte App, tippe auf „Speicher“ und ändere den Speicherort auf „SD-Karte“. Kann ich Apps auf eine SD-Karte beim iPhone verschieben? Leider ist es auf einem iPhone nicht möglich, Apps auf eine SD-Karte zu verschieben. Du kannst jedoch Apps auf den iCloud-Speicher verschieben oder den internen Speicher Deines iPhones verwalten, indem Du nicht benötigte Daten oder Apps entfernst, um Platz zu schaffen. Foto: ©Pixabay/Ippicture

Lisa Lisa hat schon früher ihren kleinen Brüdern die neuesten Gadgets erklärt. Sie weiß aber nicht nur technisch viel, sondern auch, wo es in Hamburg die beste Pizza gibt. Alle Artikel aufrufen