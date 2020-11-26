Du möchtest dein Handy mit einem tollen Hintergrund individualisieren? Erfahre hier, welche Möglichkeiten du hast.

Ein neues Wallpaper für das Handy oder doch gleich ein anderes Theme? Während du mit einem Wallpaper den Hintergrund des Start- und/oder des Sperrbildschirms festlegst, verändern Handy-Themes das gesamte Aussehen der Benutzeroberfläche. Das umfasst den Hintergrund, mitunter aber auch Elemente wie Icons, Schriftarten und Sound. Wie passe ich den Handy-Hintergrund an? Die Anpassung des Handy-Hintergrunds ist sowohl bei Android als auch bei iOS unkompliziert, kann aber je nach Version des Betriebssystems leicht variieren. Wir erklären, wie du bei den aktuellen Versionen vorinstallierte Hintergründe auswählen bzw. kostenlose und kostenpflichtige Wallpaper herunterladen kannst: iOS : Gehe in „Einstellungen“ auf die Auswahloption „Hintergrundbild“. Unter „Neuen Hintergrund wählen“ kannst du dann ein Bild aus den verschiedenen Kategorien wählen. Die vorhandenen Hintergrundbilder ändern sich mit jedem iOS-Update. Wenn du ein Wallpaper für dein iPhone ausgewählt hast, kannst du es als Startbildschirm, Sperrbildschirm oder Start- und Sperrbildschirm festlegen.

Android: Wähle in „Einstellungen“ die Kategorie „Hintergründe und Themes“ aus. Unter „Meine Hintergrundbilder“ hast du die Wahl aus vordefinierten Hintergründen und Wallpapern zum Download. Auch bei Android kannst du diese sowohl als Start- wie auch als Sperrbildschirm nutzen.

Noch schneller geht es, wenn du mit deinem Finger einige Sekunden auf einen leeren Bereich des Startbildschirms tippst. Wähle anschließend in der sich öffnenden Ansicht die Option „Hintergründe“, um in den oben beschriebenen Bereich zu kommen. Persönlich und schnell: Fotos als Wallpaper für das Handy

Ein schöner Schnappschuss aus dem Urlaub, das Bild vom Haustier oder die per Foto-App erstellte Collage – Fotos sind eine einfache Möglichkeit, den Handy-Hintergrund individuell zu gestalten. Persönlicher geht es kaum. Wähle einfach das Foto deiner Wahl aus der Galerie aus und lege es über die Optionen im Menü als Hintergrundbild fest. Alternativ kannst du sowohl bei iOS als auch bei Android über den oben beschriebenen Weg Bilder aus deiner eigenen Galerie auswählen und als Handy-Hintergrund festlegen. Apps für individuelle Wallpaper Bei Google Play und im App Store von Apple findest du zahlreiche Wallpaper-Apps, die dir noch mehr Möglichkeiten bieten, den Hintergrund deines Handys individuell zu gestalten. Wir stellen dir eine Auswahl der besten kostenlosen Apps vor: iOS-Apps: Über die App Walli ( iOS) teilen mehr als 200 ausgewählte Künstler aus der ganzen Welt ihre Werke mit den Nutzern. Du kannst Hintergründe aus verschiedenen Kategorien wählen und deinen Lieblingskünstlern folgen. Die Künstler gehen dabei nicht leer aus: Sie werden über Einnahmen aus Anzeigen und In-App-Käufen unterstützt.

Mit Kappboom ( iOS) kannst du aus über 200.000 Hintergründen fürs Handy wählen. Darüber hinaus erstellst du Collagen, fügst coole Effekte, Rahmen oder Text hinzu oder bearbeitest deine eigenen Fotos, bevor du daraus einen Handy-Hintergrund bastelst.

Mit Live Hintergrundbilder ( iOS) kommt Bewegung ins Spiel. Wähle aus spektakulären Zeitraffern, niedlichen Tier-Animationen und hypnotisierenden Mustern deine Favoriten. Deine eigenen Videos als bewegter Handy-Hintergrund? Mit dem enthaltenen Tool zur Livehintergrunderstellung kein Problem.

Die beste App, um HD- und 4K-Wallpaper für dein iPhone zu finden, ist Everpix ( iOS). Über 4.000 Hintergrundbilder sind auf die Display-Größen von iPhone, iPad und Apple Watch abgestimmt. Nutze den Vorschau-Modus und teile die Wallpaper für das Handy über soziale Netzwerke. Everpix gibt's übrigens auch für Android-Smartphones.

Tipp: Hochwertige Hintergründe für dein iPhone findest du auch auf der Foto-Plattform Unsplash. In der Sammlung „ HD iPhone Wallpapers“ stellen Fotografen Hintergründe lizenz- und kostenfrei zur Verfügung. Android-Apps: Mit der App Tapet ( Android) wirst du selber zum Designer deines Handy-Hintergrunds. Wischst du mit dem Finger über den Bildschirm, kreiert die App zufällige Wallpaper, die du dann weiter anpassen kannst. Mit Tapet musst du keine Bilder aus dem Internet downloaden, alle Hintergründe werden mit dem Handy generiert.

Suchst du tolle HD-Wallpaper für dein Handy, ist die App Hintergrundbilder HD 4K ( Android) von WallpapersCraft eine gute Anlaufstelle. Sie bietet über 10.000 Full-HD-Wallpaper, mehr als 5.000 2K-QHD-Wallpaper und rund 1.000 4K-Wallpaper in mehr als 20 Kategorien. Zudem unterstützt die App auch Geräte mit großen Bildschirmen.

Abwechslung ist dir wichtig? Hintergrundbilder HD & 4K Hintergründe ( Android) bietet dir über 120.000 HD-Wallpaper. Damit es nicht langweilig wird, kannst du ein Zeitintervall festlegen, in dem die Hintergründe automatisch wechseln. Uns hat diese Funktion überzeugt.

Ein echter Klassiker ist ZEDGE ( Android). Mit der App bekommst du Zugriff auf Handy-Hintergründe in Full-HD und 4K sowie eine große Auswahl an Live-Hintergründen. Das ist aber noch nicht alles. Du findest auch jede Menge Klingel-, Alarm- und Benachrichtigungstöne sowie App-Symbole und Widgets.

Dein Interesse liegt ganz klar auf Life-Wallpapers? Dann empfehlen wir dir Walloop ( Android). Zu den Besonderheiten der App gehören innovative Kategorien. Hat dein Handy zum Beispiel ein Amoled-Display, kannst du aus darauf abgestimmten Sammlungen wählen – hohe Kontraste, satte Farben und geringer Akkuverbrauch inklusive.

Du willst nicht nur den Hintergrund, sondern auch die Hardware upgraden? In unserem Shop findest du eine große Auswahl an Smartphones mit und ohne Vertrag wie das iPhone 12 oder das Samsung Galaxy S20. Foto: ©Shutterstock/bangoland

Lisa Lisa hat schon früher ihren kleinen Brüdern die neuesten Gadgets erklärt. Sie weiß aber nicht nur technisch viel, sondern auch, wo es in Hamburg die beste Pizza gibt. Alle Artikel aufrufen