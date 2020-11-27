Tablets und iPads eignen sich mit ihrem großen Bildschirm perfekt zum Streamen von Serien, zum Surfen im Internet, zum Spielen von Games oder zum Lesen der digitalen Tageszeitung. Der Vorteil gegenüber Laptops: Tablets oder iPads sind handlicher und leichter. Du musst also nicht stundenlang ein schweres Gerät auf deinem Schoß balancieren.

Außer surfen, streamen und Games zocken kannst du mit Tablets oder iPads auch ganz normal telefonieren. Natürlich sind die Geräte nicht so leicht zu handhaben wie Smartphones. Dafür erlauben Tablets etwa via Videotelefonie entspannte Gespräche, weil man den anderen Teilnehmer über das große Display gut sieht.

Das brauchst du zum Telefonieren mit dem Tablet

Je nachdem von welchem Hersteller dein Tablet ist, benötigst du zusätzliche Dinge, um mit dem Telefonieren loslegen zu können.

So kommst du bei Geräten von Lenovo, Samsung und allen anderen, die das Android-Betriebssystem nutzen, um eine SIM-Karte meist nicht herum. Damit erhältst du eine eigene Rufnummer, unter der dich Freunde und Familie erreichen können. Einfach in den passenden Slot einsetzen und schon kann es losgehen.

Voraussetzung hierfür ist, dass dein Tablet auch einen SIM-Karten-Slot hat. Da Tablets nicht in erster Linie aufs Telefonieren ausgerichtet sind, gibt es etliche Modelle, die ohne SIM-Karte auskommen müssen. Hier bieten sich dann Apps an, mit denen du deine WLAN-Verbindung zur Übertragung der Telefonate nutzt.

Wichtig: Viele der aktuellen Geräte nutzen microSIM-Karten. Bevor du eine Karte für dein Tablet kaufst, solltest du darum bei deinem Anbieter schauen, welche SIM-Karten-Größe er liefert. Bei manchen Anbietern musst du im Vorfeld auch wählen, welche Größe du erhalten möchtest. Wenn du die Fingerfertigkeit dafür besitzt, kannst du auch eine größere SIM-Karte zuschneiden.

Telefonieren mit dem iPad oder Tablet per App