Was nützt ein High-End-Smartphone, wenn Du damit nicht schnell im mobilen Internet surfen kannst? Glücklicherweise bieten die meisten Mobilfunkanbieter inzwischen Tarife an, die Highspeed-Surfgeschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s versprechen.

Die Website lädt schon eine gefühlte Ewigkeit? Das YouTube-Video läuft hakelig? Dann ist es höchste Zeit, Deine Internetgeschwindigkeit zu überprüfen . Mit einem Handy-Speedtest findest Du heraus, ob Du tatsächlich mit LTE-Geschwindigkeit surfst oder noch im Edge-Zeitalter lebst. freenet gibt Dir alle Infos und Tipps rund um den LTE-Speedtest.

Die Realität sieht leider meist anders aus: Häufig werden nur etwa 50 Prozent der vertraglich zugesicherten Übertragungsgeschwindigkeit erreicht. Sind die örtlichen Netze überlastet, weil sich zu viele Geräte in einer Funkzelle befinden, oder ist der LTE-Ausbau in der Region noch nicht abgeschlossen, kann das Aufrufen einer Website zur Geduldsprobe werden.

Wenn Du merkst, dass Deine Surfgeschwindigkeit dauerhaft niedrig ist, kann ein Speedtest mit Deinem Handy sinnvoll sein. Damit findest Du heraus, wie hoch die Ping-Rate, die Download- und Upload-Geschwindigkeit und unter Umständen der Jitter tatsächlich sind.

Download : Die Download-Geschwindigkeit gibt an, welche Datenmenge innerhalb einer Sekunde aus dem Internet heruntergeladen werden kann. Sie ist ein Indikator dafür, wie schnell sich eine Website aufbaut und wie flüssig Du im Internet surfen kannst.

Upload : Die Upload-Geschwindigkeit zeigt hingegen an, wie schnell Daten von Deinem Gerät ins Internet übertragen werden. Das ist wichtig, wenn Du zum Beispiel über WhatsApp Nachrichten an Deine Freunde schicken oder Fotos und Videos auf Facebook oder Instagram hochladen möchtest.

Ping : Die Ping-Rate oder auch Latenzzeit gibt die Zeitspanne an, die zwischen dem Versand eines Datenpaketes und der Antwort des Servers liegt.

Jitter: Einige Handy-Speedtests zeigen zudem den Jitter-Wert Deiner Verbindung an. Dieser gibt Aufschluss über die Taktschwankungen der digitalen Signale. Auf einen zu hohen Jitter-Wert reagieren vor allem Anwendungen empfindlich, die auf eine stabile Übertragungsrate angewiesen sind, zum Beispiel Streaming oder VoIP.

So funktioniert der LTE-Speedtest

Für einen LTE-Speedtest musst Du nicht tief in die Soft- und Hardware Deines Handys eintauchen. Es gibt viele Websites im Internet, die Speedtests für Handys und Festnetzverbindungen anbieten, wie zum Beispiel der Speedtest von geschwindigkeit.de. Um den Test zu beginnen, klickst Du einfach auf die Start-Schaltfläche. Innerhalb weniger Sekunden erhältst Du das Ergebnis.

Doch Vorsicht: Ein LTE-Speedtest verbraucht zwischen 10 und 50 MB Deines Datenvolumens. Führe ihn also nur aus, wenn Du auf diese Kapazität verzichten kannst und mach den Test nicht zu häufig.

Die besten Apps für einen Handy-Speedtest

Wenn Du nicht im Internet nach einem Handy-Speedtest suchen möchtest, gibt es auch die Möglichkeit, eine App direkt auf Deinem Smartphone zu installieren. In den Stores von Google und Apple findest Du mehrere Anwendungen, mit denen Du die Geschwindigkeit Deiner LTE-Verbindung überprüfen kannst. Auch für sie gilt: Führe den Handy-Speedtest nicht zu oft durch, wenn Du Dein Datenvolumen schonen möchtest.

Speedtest.net

Mit der App Speedtest.net ( Android | iOS) überprüfst Du ganz einfach die Übertragungsgeschwindigkeit Deiner Internetverbindung. Du lädst die App herunter, nimmst Deine persönlichen Einstellungen vor und schon kannst Du den Handy-Speedtest starten. Einfach auf den Los-Button klicken und in wenigen Sekunden hast Du das Ergebnis. Beim Test wird sowohl die Download- als auch Upload-Geschwindigkeit in Erfahrung gebracht und der Ping-Wert gemessen. Auf einer Karte kannst Du sehen, wie umfassend die Netzabdeckung einzelner Mobilfunkanbieter in Deutschland ist. Außerdem kannst Du Dir auch ältere Testergebnisse anschauen.