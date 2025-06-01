Datenvolumen sparen: Die 10 besten Tipps
Smartphone-Vertrag ohne große Datenflat? Nichts leichter als das! freenet verrät Dir, wie Du trotzdem länger mobil surfst.
Ob unterwegs in der Bahn, beim Spaziergang oder abends auf dem Sofa: Wir sind ständig online. Doch viele Mobilfunktarife beinhalten nur ein begrenztes Datenvolumen. Und dann kommt sie – die gefürchtete SMS: „Sie haben 80 % Ihres Datenvolumens verbraucht …“
Damit Dein Handy nicht zum Schneckentempo-Modus wechselt, solltest Du Deinen Datenverbrauch im Blick behalten. freenet hat für Dich 10 smarte Tipps zusammengestellt, mit denen Du Deinen Datenverbrauch deutlich reduzierst.
Tipp vorab:
Für alle, die ganz ohne Datenlimit surfen möchten, gibt es auch Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen. Damit surfst Du immer mit voller Power – egal, wie viel Du streamst, postest oder chattest.
Du möchtest einer gedrosselten Datenrate zum Monatsende vorbeugen? Eine erste Möglichkeit, Datenvolumen auf Deinem Handy zu sparen, findest Du in den Einstellungen. Hier spielt besonders der Punkt der automatischen App-Updates eine wichtige Rolle.
Um zu vermeiden, dass Dein Smartphone im mobilen Netz automatisch die neueste Version einer App herunterlädt, rät freenet Dir, die automatischen Updates zu deaktivieren und auf eine bestehende WLAN-Verbindung zu beschränken. Für iPhone- und Android-User funktioniert der Kniff wie folgt:
|iPhone
|Android
|1. Öffne die Einstellungen Deines iPhones.
|1. Öffne den Google Play Store auf Deinem Smartphone.
|2. Navigiere hier zum Bereich „App Store“.
|2. Wähle hier den Bereich „Einstellungen“ aus.
|3. Deaktiviere nun unter dem Punkt „Mobile Daten“ die automatischen App-Updates.
|3. Unter dem Punkt „Automatische App-Updates“ findest Du anschließend die Option „Apps nicht automatisch aktualisieren“.
|4. Somit legst du fest, dass Apps nur noch dann automatisch aktualisiert werden, wenn Dein Handy mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
|4. Tippe auf „Fertig“ und schon sparst Du Dein Datenvolumen.
WLAN ist der beste Freund aller, die ihren Datenverbrauch reduzieren wollen. Zu Hause, bei Freunden oder unterwegs in Bahnhöfen, Cafés und anderen Einrichtungen mit Hotspots heißt es daher: Wo immer es möglich ist, schalte das WLAN ein und die mobilen Daten aus.
Du fragst Dich, worin eigentlich der Unterschied zwischen beiden Internetverbindungen besteht? In unserem Ratgeber findest Du alle Infos rund um Mobile Daten und WLAN.
Messenger- oder Social-Media-Apps wie Facebook und WhatsApp sind von den Smartphone-Bildschirmen nicht mehr wegzudenken – und beide bieten sich ideal zum Datensparen an. Bei WhatsApp legst Du dafür in den Einstellungen einfach fest, dass Bilder und Videos nur heruntergeladen werden, wenn das Telefon mit dem WLAN verbunden ist. Dazu setzt Du in den Einstellungen der App unter „Daten und Speichernutzung“ einen Haken beim Punkt „WLAN“.
Bei Facebook sparst Du Datenvolumen, indem du das automatische Starten von Videos ausschaltest. Klicke dazu einfach unter den Videoeinstellungen „Videos nie automatisch abspielen“ an.
Nutze für das Surfen im Netz den Chrome-Browser von Google. Er bietet im Menü unter dem Punkt „Einstellungen“ einen Datensparmodus. Ist dieser aktiviert, laden Daten nur in einer reduzierten Größe auf Dein Handy. Du hast den Chrome-Browser noch nicht installiert? Er steht für alle User kostenlos zum Download zur Verfügung.
Navi-Apps auf dem Smartphone gelten mittlerweile als unverzichtbare Orientierungshilfen und begleiten ihre User im Urlaub oder auf ihren täglichen Wegen. Sie helfen jedoch nicht nur, den richtigen Weg zu finden, sondern verbrauchen dabei auch eine große Menge Deines Datenvolumens, da sie die Karten jedes Mal erneut laden und den Standpunkt des Handys ständig aktualisieren.
Diese datenfressende Eigenschaft Deiner Navi-App umgehst du mit dem nächsten Trick: Indem du Karten vorab zu Hause über WLAN herunterlädst und diese statt der Online-Version nutzt, sparst du ganz leicht mobile Daten.
Diese Apps ermöglichen Dir die Nutzung von Offline-Karten auf Deinem Smartphone:
Google Maps
Apple Maps
Here WeGo
Maps.Me
Sygic
Auf Deine Navi-App als Orientierungsstütze kannst Du im Alltag nicht verzichten? In unserem Ratgeber stellen wir Dir die beliebtesten Navigations-Apps vor.
Spielst Du gern kostenlose Games aus dem Internet, solltest Du bedenken, dass sich diese oft durch Werbung finanzieren – und die zieht jedes Mal Daten, wenn sie auf dem Bildschirm erscheint. Hier leistet ein Adblocker hilfreiche Unterstützung, der die unerwünschten Werbe-Datenfresser blockiert.
Um zusätzliches Datenvolumen zu sparen und Deinen Alltag zudem entspannter zu gestalten, hat freenet einen weiteren Tipp für Dich: Deaktiviere den Push-Modus und rufe Messages und E-Mails immer nur dann auf, wenn Du sie wirklich lesen willst. So bestimmst Du selbst, wann und wie Du Dein Datenvolumen für Deine Nachrichten einsetzt.
Der wohl einfachste Weg, Datenvolumen auf dem Handy zu sparen: der Flugzeugmodus. Du bist unterwegs und nutzt Dein Smartphone gerade sowieso nicht? Oder Du bist beschäftigt und möchtest absolut nicht gestört werden? Mit nur einem Klick aktiviert, kappt der Flugzeugmodus Dein Smartphone von jeglicher Datenübertragung ab. Keine Nachrichten, keine Telefonate – Ruhe für Dich und Dein Datenvolumen.
Da der Flugzeugmodus jedoch nicht nur Chats und Anrufe deaktiviert, sondern auch alle Datenübertragungen Deiner Anwendungen, lohnt es sich, auf die Offline-Optionen Deiner Apps zurückzugreifen. So bieten zum Beispiel auch Musik-Apps wie Spotify die Möglichkeit, Deine liebsten Songs vorab per WLAN in der App herunterzuladen, um sie jederzeit offline zu hören.
Wie mit den Musik -Apps verhält es sich auch mit den Streaming-Angeboten Netflix, Prime Video & Co. Deine neue Lieblingsserie ist so spannend, dass Du sie Dir auch unterwegs auf Deinem Smartphone ansehen willst? Dann empfiehlt freenet Dir, die entsprechenden Folgen vorher über ein WLAN-Netzwerk zu downloaden. Anschließend spielst Du sie einfach im Offline-Modus ab. Dadurch sparst Du eine große Menge an Datenvolumen, ohne auf spannendes Entertainment zu verzichten.
Sollte es Dir schwerfallen, regelmäßig mit Deinem vertraglich festgelegten Datenvolumen auszukommen, hilft Dir vielleicht auch eine App zur Überwachung Deiner eigenen Datennutzung weiter. Wenn Du als freenet-Kunde Datenvolumen sparen möchtest, steht Dir die kostenlose freenet-App zur Verfügung.
Keine Überraschungen mehr: Dank der App hast Du alle Infos rund um Deinen Tarif im Blick und beobachtest, welche Anwendung wie viel Datenvolumen verbraucht. So hilft Dir die freenet-App bereits im Voraus, das mobile Schneckentempo zum Ende des Monats zu vermeiden. Alternativ findest Du auch unabhängige Anwendungen im App Store oder Google Play Store.
Lege fest, dass Updates für Apps nur noch im WLAN heruntergeladen werden.
Wechsle so oft wie möglich ins WLAN.
Lade Karten herunter, statt die Online-Version zu nutzen.
Hindere Messenger-Dienste und Social-Media-Apps durch Einstellungsänderungen daran, Bilder automatisch zu laden und Videos abzuspielen.
Nutze den Chrome-Browser im Sparmodus.
Installiere einen Adblocker.
Deaktiviere den Push-Modus und rufe Nachrichten und E-Mails manuell ab.
Schalte öfter den Flugmodus ein.
Nutze Streamingdienste ausschließlich im Offline-Modus.
Überwache Deinen Datenverbrauch per App für eine bessere Vorausplanung.
In der Regel sind vor allem Deine installierten Apps dafür verantwortlich, dass Dein Datenvolumen schnell aufgebraucht ist. Zwar zieht nicht jede App gleich viele Daten, jedoch gibt es einige, die sich als wahre Datenfresser entpuppen. Der wesentliche Unterschied zu sparsameren Apps liegt darin, dass sie sogar dann Dein Datenvolumen verbrauchen, wenn Du sie gerade nicht nutzt.
Als wahre Datenfresser Deines monatlichen Datenvolumens gelten vor allem Social-Media- und Streaming-Apps. Hier stechen besonders Apps wie YouTube, Netflix, TikTok und Snapchat heraus, da sie die Inhalte im Hintergrund kontinuierlich aktualisieren.
