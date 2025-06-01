Ob unterwegs in der Bahn, beim Spaziergang oder abends auf dem Sofa: Wir sind ständig online. Doch viele Mobilfunktarife beinhalten nur ein begrenztes Datenvolumen. Und dann kommt sie – die gefürchtete SMS: „Sie haben 80 % Ihres Datenvolumens verbraucht …“

Damit Dein Handy nicht zum Schneckentempo-Modus wechselt, solltest Du Deinen Datenverbrauch im Blick behalten. freenet hat für Dich 10 smarte Tipps zusammengestellt, mit denen Du Deinen Datenverbrauch deutlich reduzierst.

Tipp vorab:

Für alle, die ganz ohne Datenlimit surfen möchten, gibt es auch Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen. Damit surfst Du immer mit voller Power – egal, wie viel Du streamst, postest oder chattest.

Tipp 1: Automatische App-Updates deaktivieren

Du möchtest einer gedrosselten Datenrate zum Monatsende vorbeugen? Eine erste Möglichkeit, Datenvolumen auf Deinem Handy zu sparen, findest Du in den Einstellungen. Hier spielt besonders der Punkt der automatischen App-Updates eine wichtige Rolle.

Um zu vermeiden, dass Dein Smartphone im mobilen Netz automatisch die neueste Version einer App herunterlädt, rät freenet Dir, die automatischen Updates zu deaktivieren und auf eine bestehende WLAN-Verbindung zu beschränken. Für iPhone- und Android-User funktioniert der Kniff wie folgt:

iPhone Android 1. Öffne die Einstellungen Deines iPhones. 1. Öffne den Google Play Store auf Deinem Smartphone. 2. Navigiere hier zum Bereich „App Store“. 2. Wähle hier den Bereich „Einstellungen“ aus. 3. Deaktiviere nun unter dem Punkt „Mobile Daten“ die automatischen App-Updates. 3. Unter dem Punkt „Automatische App-Updates“ findest Du anschließend die Option „Apps nicht automatisch aktualisieren“. 4. Somit legst du fest, dass Apps nur noch dann automatisch aktualisiert werden, wenn Dein Handy mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist. 4. Tippe auf „Fertig“ und schon sparst Du Dein Datenvolumen.

Tipp 2: WLAN bevorzugen

WLAN ist der beste Freund aller, die ihren Datenverbrauch reduzieren wollen. Zu Hause, bei Freunden oder unterwegs in Bahnhöfen, Cafés und anderen Einrichtungen mit Hotspots heißt es daher: Wo immer es möglich ist, schalte das WLAN ein und die mobilen Daten aus.

Du fragst Dich, worin eigentlich der Unterschied zwischen beiden Internetverbindungen besteht? In unserem Ratgeber findest Du alle Infos rund um Mobile Daten und WLAN.

Tipp 3: Spar-Funktionen in Apps aktivieren

Messenger- oder Social-Media-Apps wie Facebook und WhatsApp sind von den Smartphone-Bildschirmen nicht mehr wegzudenken – und beide bieten sich ideal zum Datensparen an. Bei WhatsApp legst Du dafür in den Einstellungen einfach fest, dass Bilder und Videos nur heruntergeladen werden, wenn das Telefon mit dem WLAN verbunden ist. Dazu setzt Du in den Einstellungen der App unter „Daten und Speichernutzung“ einen Haken beim Punkt „WLAN“.

Bei Facebook sparst Du Datenvolumen, indem du das automatische Starten von Videos ausschaltest. Klicke dazu einfach unter den Videoeinstellungen „Videos nie automatisch abspielen“ an.

Tipp 4: Den richtigen Browser nutzen

Nutze für das Surfen im Netz den Chrome-Browser von Google. Er bietet im Menü unter dem Punkt „Einstellungen“ einen Datensparmodus. Ist dieser aktiviert, laden Daten nur in einer reduzierten Größe auf Dein Handy. Du hast den Chrome-Browser noch nicht installiert? Er steht für alle User kostenlos zum Download zur Verfügung.