Vergleich: Samsung Galaxy Z Fold4 vs. Z Fold5
Das neue Samsung Galaxy Z Fold5 ist da. Hier erfährst Du, wie es im Vergleich zum Vorgängermodell abschneidet.
Neben den Flip-Modellen bietet Samsung in der Kategorie faltbare Smartphones auch die Fold-Reihe an. Aus dieser Modellserie ist seit August 2023 das neue Samsung Galaxy Z Fold5 erhältlich. Zum Release hat freenet es genau unter die Lupe genommen. Im Folgenden erfährst Du, wie sich das Foldable im Vergleich zu seinem Vorgängermodell Galaxy Z Fold4 schlägt.
Bei beiden Geräten handelt es sich um faltbare Smartphones, die sich seitlich aufklappen lassen, um auf diese Weise das Display deutlich zu vergrößern. Auf den ersten Blick sind kaum optische Unterschiede zwischen den beiden Modellen erkennbar. Das Design ist im ausgeklappten Zustand sowohl beim Samsung Galaxy Z Fold4 als auch beim Z Fold5 durch abgerundete Ecken und schmale Displayränder geprägt. Auf der Rückseite ragt bei beiden Modellen der pillenförmige Kamerablock mit den drei senkrecht untereinander angeordneten Kameralinsen minimal aus dem Gehäuse heraus.
Der größte optische Unterschied macht sich durch das sogenannte „No-Gap-Design“ am Scharnier bemerkbar. Damit lässt sich das Galaxy Z Fold5 auseinanderklappen, ohne dass zwischen den beiden aufgeklappten Displays eine Lücke entsteht. Auf diese Weise fällt das neue Smartphone zusammengeklappt auch deutlich schmaler aus als das Vorgängermodell Galaxy Z Fold4, bei dem in beiden Fällen noch eine kleine Lücke zu sehen ist.
Auch hinsichtlich der Farbauswahl bestehen einige Unterschiede zwischen den beiden Foldables. Das Galaxy Z Fold4 ist in den folgenden Farben erhältlich:
Graygreen
Phantom Black
Beige
Burgundy
Das Nachfolgemodell Galaxy Z Fold5 steht dagegen in den folgenden Farbvarianten zur Auswahl:
Icy Blue
Phantom Black
Cream
Das seit August 2022 erhältliche Samsung Galaxy Z Fold4 verfügt im ausgeklappten Zustand über ein 7,6 Zoll großes Dynamic-AMOLED-Hauptdisplay mit einer Auflösung von 2.176 x 1.812 Pixeln. Im zugeklappten Zustand ist es mit einem 6,2 Zoll großen Frontdisplay ausgestattet, das eine Auflösung von 2.316 x 904 Pixeln liefert. Beide Screens besitzen dabei eine Bildwiederholrate von 120 Hertz.
Beim seit August 2023 verfügbaren Samsung Galaxy Z Fold5 hat sich die Größe der Displays im Vergleich zu seinem Vorgängermodell nicht verändert. Auch die Werte für die Auflösung und die 120-Hz-Rate sind identisch. Um Energie zu sparen, passt sich die Bildwiederholfrequenz beim Z Fold5 jedoch an den dargestellten Inhalt an und variiert dementsprechend zwischen einem und 120 Hertz.
Die Kamera-Setups der beiden Foldables weisen im direkten Vergleich keine Unterschiede auf. Sowohl das Samsung Galaxy Z Fold4 als auch das Z Fold5 sind mit einer Triple-Cam ausgestattet, die aus einer Weitwinkel-Kamera mit 50 Megapixeln, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit zwölf Megapixeln sowie einer Telefoto-Kamera mit zehn Megapixeln besteht.
Auch bei der Frontkamera gibt es keine Veränderungen: So verfügen sowohl das Galaxy Z Fold4 als auch das Z Fold5 über eine äußere Frontkamera mit zehn Megapixeln und eine innere Frontkamera, die Deine Selfies mit vier Megapixeln knipst.
Für die Rechenleistung im Samsung Galaxy Z Fold4 sorgt der Achtkern-Prozessor Snapdragon 8+ Gen 1 von Qualcomm mit einer Taktrate von bis zu 3,19 GHz. Dagegen ist im Nachfolgemodell Galaxy Z Fold4 der Snapdragon 8 Gen 2 verbaut, die zweite Generation des Achtkern-Prozessors. Dieser erreicht sogar eine Taktfrequenz von bis zu 3,36 GHz und arbeitet zudem energiesparender. Ruckelfreies Gaming und schnelles Multitasking sind also mit beiden Foldables problemlos möglich.
Hinsichtlich der Batteriekapazität liegen beide Geräte hingegen gleichauf: Sowohl das Galaxy Z Fold4 als auch das Z Fold5 verfügen über einen Akku mit einer Kapazität von 4.400 mAh. Dank der Schnellladefunktion lassen sich beide Akkus mit maximal 25 Watt aufladen.
Bezüglich der Speicheroptionen bieten beide faltbaren Smartphones die gleiche Auswahl. Sowohl das Samsung Galaxy Z Fold4 als auch das Z Fold5 sind wahlweise mit 256 GB, 512 GB oder 1.000 GB internem Speicher sowie mit zwölf GB Arbeitsspeicher verfügbar. Dabei ist die günstigste 256-GB-Variante des Galaxy Z Fold4 bei freenet für 1.799 Euro erhältlich. Der Preis für die entsprechende Version des Nachfolgemodells Galaxy Z Fold5 liegt aktuell bei 1.899 Euro.
|Samsung Galaxy Z Fold4
|Samsung Galaxy Z Fold5
|Display
|Dynamic AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Bildschirmdiagonale
|7,6 Zoll (Hauptdisplay), 6,2 Zoll (Frontdisplay)
|7,6 Zoll (Hauptdisplay), 6,2 Zoll (Frontdisplay)
|Auflösung
|2.176 x 1.812 Pixel (Hauptdisplay), 2.316 x 904 Pixel (Frontdisplay)
|2.176 x 1.812 Pixel (Hauptdisplay), 2.316 x 904 Pixel (Frontdisplay)
|Bildwiederholrate
|120 Hz
|1-120 Hz
|Gewicht
|263 g
|253 g
|Abmessungen
|155,1 x 130,1 x 6,3 mm (aufgeklappt), 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm (zugeklappt)
|158,5 x 129,9 x 6,1 mm (aufgeklappt), 154,9 x 67,1 x 13,4 mm (zugeklappt)
|Kamera
|50-MP-Weitwinkel-Kamera / 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera / 10-MP-Telefoto-Kamera
|50-MP-Weitwinkel-Kamera / 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera / 10-MP-Telefoto-Kamera
|Frontkamera
|10 MP / 4 MP
|10 MP / 4 MP
|Prozessor
|Snapdragon 8+ Gen 1
|Snapdragon 8 Gen 2
|5G
|Ja
|Ja
|RAM
|12 GB
|12 GB
|Interner Speicher
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|Akkukapazität
|4.400 mAh
|4.400 mAh
|Betriebssystem
|Android 12
|Android 13
|IP-Zertifizierung
|IPX8
|IPX8
|Farben
|Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy
|Icy Blue, Phantom Black, Cream
Während das Samsung Galaxy Z Fold5 in den Farben Icy Blue, Phantom Black und Cream verfügbar ist, steht das Vorgängermodell Galaxy Z Fold4 in Graygreen, Phantom Black, Beige und Burgundy zur Auswahl.
Foto: © Samsung