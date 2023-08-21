Neben den Flip-Modellen bietet Samsung in der Kategorie faltbare Smartphones auch die Fold-Reihe an. Aus dieser Modellserie ist seit August 2023 das neue Samsung Galaxy Z Fold5 erhältlich. Zum Release hat freenet es genau unter die Lupe genommen. Im Folgenden erfährst Du, wie sich das Foldable im Vergleich zu seinem Vorgängermodell Galaxy Z Fold4 schlägt.

Samsung Galaxy Z Fold4 vs. Z Fold5: Das Design

Bei beiden Geräten handelt es sich um faltbare Smartphones, die sich seitlich aufklappen lassen, um auf diese Weise das Display deutlich zu vergrößern. Auf den ersten Blick sind kaum optische Unterschiede zwischen den beiden Modellen erkennbar. Das Design ist im ausgeklappten Zustand sowohl beim Samsung Galaxy Z Fold4 als auch beim Z Fold5 durch abgerundete Ecken und schmale Displayränder geprägt. Auf der Rückseite ragt bei beiden Modellen der pillenförmige Kamerablock mit den drei senkrecht untereinander angeordneten Kameralinsen minimal aus dem Gehäuse heraus.

Der größte optische Unterschied macht sich durch das sogenannte „No-Gap-Design“ am Scharnier bemerkbar. Damit lässt sich das Galaxy Z Fold5 auseinanderklappen, ohne dass zwischen den beiden aufgeklappten Displays eine Lücke entsteht. Auf diese Weise fällt das neue Smartphone zusammengeklappt auch deutlich schmaler aus als das Vorgängermodell Galaxy Z Fold4, bei dem in beiden Fällen noch eine kleine Lücke zu sehen ist.

Auch hinsichtlich der Farbauswahl bestehen einige Unterschiede zwischen den beiden Foldables. Das Galaxy Z Fold4 ist in den folgenden Farben erhältlich:

Graygreen

Phantom Black

Beige

Burgundy

Das Nachfolgemodell Galaxy Z Fold5 steht dagegen in den folgenden Farbvarianten zur Auswahl:

Icy Blue

Phantom Black

Cream

Samsung Galaxy Z Fold4 vs. Z Fold5: Die Displays im Vergleich

Das seit August 2022 erhältliche Samsung Galaxy Z Fold4 verfügt im ausgeklappten Zustand über ein 7,6 Zoll großes Dynamic-AMOLED-Hauptdisplay mit einer Auflösung von 2.176 x 1.812 Pixeln. Im zugeklappten Zustand ist es mit einem 6,2 Zoll großen Frontdisplay ausgestattet, das eine Auflösung von 2.316 x 904 Pixeln liefert. Beide Screens besitzen dabei eine Bildwiederholrate von 120 Hertz.

Beim seit August 2023 verfügbaren Samsung Galaxy Z Fold5 hat sich die Größe der Displays im Vergleich zu seinem Vorgängermodell nicht verändert. Auch die Werte für die Auflösung und die 120-Hz-Rate sind identisch. Um Energie zu sparen, passt sich die Bildwiederholfrequenz beim Z Fold5 jedoch an den dargestellten Inhalt an und variiert dementsprechend zwischen einem und 120 Hertz.