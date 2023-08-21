21.08.2023

Vergleich: Samsung Galaxy Z Fold4 vs. Z Fold5

Das neue Samsung Galaxy Z Fold5 ist da. Hier erfährst Du, wie es im Vergleich zum Vorgängermodell abschneidet.

Samsung Galaxy Z Fold4 vs. Z Fold5
Neben den Flip-Modellen bietet Samsung in der Kategorie faltbare Smartphones auch die Fold-Reihe an. Aus dieser Modellserie ist seit August 2023 das neue Samsung Galaxy Z Fold5 erhältlich. Zum Release hat freenet es genau unter die Lupe genommen. Im Folgenden erfährst Du, wie sich das Foldable im Vergleich zu seinem Vorgängermodell Galaxy Z Fold4 schlägt.

Samsung Galaxy Z Fold4 vs. Z Fold5: Das Design

Bei beiden Geräten handelt es sich um faltbare Smartphones, die sich seitlich aufklappen lassen, um auf diese Weise das Display deutlich zu vergrößern. Auf den ersten Blick sind kaum optische Unterschiede zwischen den beiden Modellen erkennbar. Das Design ist im ausgeklappten Zustand sowohl beim Samsung Galaxy Z Fold4 als auch beim Z Fold5 durch abgerundete Ecken und schmale Displayränder geprägt. Auf der Rückseite ragt bei beiden Modellen der pillenförmige Kamerablock mit den drei senkrecht untereinander angeordneten Kameralinsen minimal aus dem Gehäuse heraus.

Der größte optische Unterschied macht sich durch das sogenannte „No-Gap-Design“ am Scharnier bemerkbar. Damit lässt sich das Galaxy Z Fold5 auseinanderklappen, ohne dass zwischen den beiden aufgeklappten Displays eine Lücke entsteht. Auf diese Weise fällt das neue Smartphone zusammengeklappt auch deutlich schmaler aus als das Vorgängermodell Galaxy Z Fold4, bei dem in beiden Fällen noch eine kleine Lücke zu sehen ist.

Auch hinsichtlich der Farbauswahl bestehen einige Unterschiede zwischen den beiden Foldables. Das Galaxy Z Fold4 ist in den folgenden Farben erhältlich:

  • Graygreen

  • Phantom Black

  • Beige

  • Burgundy

Das Nachfolgemodell Galaxy Z Fold5 steht dagegen in den folgenden Farbvarianten zur Auswahl:

  • Icy Blue

  • Phantom Black

  • Cream

Samsung Galaxy Z Fold4 vs. Z Fold5: Die Displays im Vergleich

Das seit August 2022 erhältliche Samsung Galaxy Z Fold4 verfügt im ausgeklappten Zustand über ein 7,6 Zoll großes Dynamic-AMOLED-Hauptdisplay mit einer Auflösung von 2.176 x 1.812 Pixeln. Im zugeklappten Zustand ist es mit einem 6,2 Zoll großen Frontdisplay ausgestattet, das eine Auflösung von 2.316 x 904 Pixeln liefert. Beide Screens besitzen dabei eine Bildwiederholrate von 120 Hertz.

Beim seit August 2023 verfügbaren Samsung Galaxy Z Fold5 hat sich die Größe der Displays im Vergleich zu seinem Vorgängermodell nicht verändert. Auch die Werte für die Auflösung und die 120-Hz-Rate sind identisch. Um Energie zu sparen, passt sich die Bildwiederholfrequenz beim Z Fold5 jedoch an den dargestellten Inhalt an und variiert dementsprechend zwischen einem und 120 Hertz.

Samsung Galaxy Z Fold5 vs. Z Fold4: Die Kameras im Vergleich

Die Kamera-Setups der beiden Foldables weisen im direkten Vergleich keine Unterschiede auf. Sowohl das Samsung Galaxy Z Fold4 als auch das Z Fold5 sind mit einer Triple-Cam ausgestattet, die aus einer Weitwinkel-Kamera mit 50 Megapixeln, einer Ultraweitwinkel-Kamera mit zwölf Megapixeln sowie einer Telefoto-Kamera mit zehn Megapixeln besteht.

Auch bei der Frontkamera gibt es keine Veränderungen: So verfügen sowohl das Galaxy Z Fold4 als auch das Z Fold5 über eine äußere Frontkamera mit zehn Megapixeln und eine innere Frontkamera, die Deine Selfies mit vier Megapixeln knipst.

Samsung Galaxy Z Fold4 vs. Z Fold5: Prozessor und Akku

Für die Rechenleistung im Samsung Galaxy Z Fold4 sorgt der Achtkern-Prozessor Snapdragon 8+ Gen 1 von Qualcomm mit einer Taktrate von bis zu 3,19 GHz. Dagegen ist im Nachfolgemodell Galaxy Z Fold4 der Snapdragon 8 Gen 2 verbaut, die zweite Generation des Achtkern-Prozessors. Dieser erreicht sogar eine Taktfrequenz von bis zu 3,36 GHz und arbeitet zudem energiesparender. Ruckelfreies Gaming und schnelles Multitasking sind also mit beiden Foldables problemlos möglich.

Hinsichtlich der Batteriekapazität liegen beide Geräte hingegen gleichauf: Sowohl das Galaxy Z Fold4 als auch das Z Fold5 verfügen über einen Akku mit einer Kapazität von 4.400 mAh. Dank der Schnellladefunktion lassen sich beide Akkus mit maximal 25 Watt aufladen.

Samsung Galaxy Z Fold4 vs. Z Fold5: Speicherplatz und Preise

Bezüglich der Speicheroptionen bieten beide faltbaren Smartphones die gleiche Auswahl. Sowohl das Samsung Galaxy Z Fold4 als auch das Z Fold5 sind wahlweise mit 256 GB, 512 GB oder 1.000 GB internem Speicher sowie mit zwölf GB Arbeitsspeicher verfügbar. Dabei ist die günstigste 256-GB-Variante des Galaxy Z Fold4 bei freenet für 1.799 Euro erhältlich. Der Preis für die entsprechende Version des Nachfolgemodells Galaxy Z Fold5 liegt aktuell bei 1.899 Euro.

Samsung Galaxy Z Fold5 vs. Z Fold4: Das Wichtigste im Überblick

  • Beide Foldables verfügen über ein 7,6 Zoll großes AMOLED-Hauptdisplay mit einer Auflösung von 2.176 x 1.812 Pixeln sowie ein 6,2 Zoll großes Frontdisplay mit einer Auflösung von 2.316 x 904 Pixeln. Um Energie zu sparen, liefern die Displays des Samsung Galaxy Z Fold5 jedoch eine variable Bildwiederholfrequenz zwischen einem und 120 Hertz, die sich an den dargestellten Inhalt anpasst.

  • Im Galaxy Z Fold5 ist der leistungsstärkere Achtkern-Prozessor Snapdragon 8 Gen 2 verbaut, der statt 3,19 GHz eine Taktrate von bis zu 3,36 GHz erreicht.

  • Das Kamera-Setup besteht bei beiden faltbaren Smartphones aus einer 50-MP-Weitwinkel-Kamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera sowie einer 10-MP-Telefoto-Kamera.

  • Der Akku in beiden Foldables besitzt eine Kapazität von 4.400 mAh.

Samsung Galaxy Z Fold4Samsung Galaxy Z Fold5
DisplayDynamic AMOLEDDynamic AMOLED
Bildschirmdiagonale7,6 Zoll (Hauptdisplay), 6,2 Zoll (Frontdisplay)7,6 Zoll (Hauptdisplay), 6,2 Zoll (Frontdisplay)
Auflösung2.176 x 1.812 Pixel (Hauptdisplay), 2.316 x 904 Pixel (Frontdisplay)2.176 x 1.812 Pixel (Hauptdisplay), 2.316 x 904 Pixel (Frontdisplay)
Bildwiederholrate120 Hz1-120 Hz
Gewicht263 g253 g
Abmessungen155,1 x 130,1 x 6,3 mm (aufgeklappt), 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm (zugeklappt)158,5 x 129,9 x 6,1 mm (aufgeklappt), 154,9 x 67,1 x 13,4 mm (zugeklappt)
Kamera50-MP-Weitwinkel-Kamera / 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera / 10-MP-Telefoto-Kamera50-MP-Weitwinkel-Kamera / 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera / 10-MP-Telefoto-Kamera
Frontkamera10 MP / 4 MP10 MP / 4 MP
ProzessorSnapdragon 8+ Gen 1Snapdragon 8 Gen 2
5GJaJa
RAM12 GB12 GB
Interner Speicher256 GB / 512 GB / 1 TB256 GB / 512 GB / 1 TB
Akkukapazität4.400 mAh4.400 mAh
BetriebssystemAndroid 12Android 13
IP-ZertifizierungIPX8IPX8
FarbenGraygreen, Phantom Black, Beige, BurgundyIcy Blue, Phantom Black, Cream

Samsung Galaxy Z Fold4 vs. Z Fold5: Häufig gestellte Fragen

Wo liegt der Unterschied zwischen dem Samsung Galaxy Z Fold4 und dem Z Fold5?

Die Unterschiede zwischen dem Samsung Galaxy Z Fold4 und dem Z Fold5 fallen eher gering aus: So bieten beide Foldables ein 7,6 Zoll großes AMOLED-Hauptdisplay mit einer Auflösung von 2.176 x 1.812 Pixeln sowie ein 6,2 Zoll großes Frontdisplay mit einer Auflösung von 2.316 x 904 Pixeln. Um Energie zu sparen, liefern die Displays des Galaxy Z Fold5 jedoch eine variable Bildwiederholfrequenz zwischen einem und 120 Hertz, die sich an den dargestellten Inhalt anpasst. Zudem besitzt das Galaxy Z Fold5 den leistungsstärkeren Achtkern-Prozessor Snapdragon 8 Gen 2, der statt 3,19 GHz eine Taktrate von bis zu 3,36 GHz erreicht. Das Kamera-Setup besteht wiederum bei beiden faltbaren Smartphones aus einer 50-MP-Weitwinkel-Kamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera sowie einer 10-MP-Telefoto-Kamera. Darüber hinaus ist in beiden Foldables ein 4.400-mAh-Akku verbaut.

Welche Farben stehen für das Samsung Galaxy Z Fold4 und das Z Fold5 zur Auswahl?

Während das Samsung Galaxy Z Fold5 in den Farben Icy Blue, Phantom Black und Cream verfügbar ist, steht das Vorgängermodell Galaxy Z Fold4 in Graygreen, Phantom Black, Beige und Burgundy zur Auswahl.

Foto: © Samsung

Maro

Maro ist ein Phänomen, denn er liebt iOS und Android gleichermaßen. Beste Voraussetzungen, um neue Smartphones fair auf Herz und Nieren zu prüfen. Privat hat Maro eine dicke Katze und viel Humor.

