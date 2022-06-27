Auf dem iPhone 5G einschalten: So geht’s
Du willst auch unterwegs mit Highspeed surfen? Dann hast du Glück, denn viele aktuelle Apple-Handys sind bereits 5G-fähig.
Fast alle neueren Oberklasse-Smartphones unterstützen den pfeilschnellen 5G-Standard – auch die von Branchenprimus Apple. Das hat zur Folge, dass du auch unterwegs mit extrem hohen Datenraten surfen kannst. Wir zeigen dir, wie du auf deinem iPhone ganz leicht 5G aktivieren kannst und welche aktuellen Apple-Modelle die neue Highspeed-Konnektivität an Bord haben.
Du möchtest in Sekundenschnelle 5G auf deinem Handy einstellen? Kein Problem! Beim iPhone sind dafür glücklicherweise nur wenige Schritte notwendig. So wird’s gemacht:
Öffne die Einstellungen deines iPhones.
Navigiere zum Bereich „Mobiles Netz“ und tippe anschließend auf „Datenoptionen“.
Zu guter Letzt musst du nur noch auf „Sprache & Daten“ drücken. In diesem Bereich kannst du den 5G-Standard aktivieren oder deaktivieren. Ist der Modus „5G-Auto“ eingeschaltet, erkennt dein iPhone, ob ein Zugriff aufs 5G-Netz möglich ist. Wenn ja, wechselt das Gerät automatisch von LTE zu 5G.
Du bist glühender Apple-Fan und bevorzugst 5G-kompatible Handys? Dann hast du Grund zur Freude, denn alle Modelle, die der US-Hersteller seit Ende 2020 auf den Markt gebracht hat, sind mit einem 5G-fähigen Prozessor ausgestattet.
iPhone 12: Das iPhone 12 war das erste 5G-fähige Modell des Herstellers. Darüber hinaus bietet es eine tolle Displayqualität, hat ein spitzenmäßiges Dual-Kamera-Setup an Bord und punktet mit einem ausdauernden Akku. Top: Neben dem Basis-Modell sind noch drei Varianten erhältlich: das iPhone 12 mini, das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max.
iPhone 13: Dank dem leistungsstarken A15-Bionic-Prozessor unterstützt auch das iPhone 13 den superschnellen 5G-Standard. Zudem hat das aktuelle Spitzenmodell von Apple ein leicht verbessertes Kamerasystem im Gepäck und bietet ein etwas schnelleres Tempo. Eine Mini-, eine Pro- und eine Pro-Max-Version sind ebenfalls wieder erhältlich.
iPhone SE (2022): Wenn dein Budget nicht für ein High-End-Smartphone ausreicht, empfehlen wir dir die dritte Generation des iPhone SE. Das Modell ist ebenfalls mit dem A15 Bionic ausgestattet und liefert somit nicht nur flotte 5G-Verbindungen, sondern glänzt darüber hinaus mit einem grandiosen Arbeitstempo. Auch die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen.
Um mit 5G-Highspeed surfen zu können, reicht ein entsprechendes Handy allein leider nicht aus. Zwei weitere Bedingungen müssen erfüllt sein, damit du die schnellen Verbindungen nutzen kannst. Der erste wichtige Faktor ist dein Standort.
Vor allem in größeren Städten ist 5G bereits verfügbar, doch in einigen ländlichen Gebieten gucken die Nutzer nach wie vor in die Röhre. Ob deine Heimatregion mit 5G versorgt wird, kannst du ganz leicht online herausfinden.
Die zweite Voraussetzung für den Zugriff auf 5G-Verbindungen ist, dass du einen Mobilfunktarif abgeschlossen hast, der diese Option enthält. Wenn das nicht der Fall ist, solltest du unbedingt mal in unserem Shop vorbeischauen. Dort findest du nämlich nicht nur die neuesten Handys, sondern auch verschiedene Tarife.
