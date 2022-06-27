Fast alle neueren Oberklasse-Smartphones unterstützen den pfeilschnellen 5G-Standard – auch die von Branchenprimus Apple. Das hat zur Folge, dass du auch unterwegs mit extrem hohen Datenraten surfen kannst. Wir zeigen dir, wie du auf deinem iPhone ganz leicht 5G aktivieren kannst und welche aktuellen Apple-Modelle die neue Highspeed-Konnektivität an Bord haben.

iPhone: 5G ein- und ausschalten in wenigen Sekunden

Du möchtest in Sekundenschnelle 5G auf deinem Handy einstellen? Kein Problem! Beim iPhone sind dafür glücklicherweise nur wenige Schritte notwendig. So wird’s gemacht:

Öffne die Einstellungen deines iPhones. Navigiere zum Bereich „Mobiles Netz“ und tippe anschließend auf „Datenoptionen“. Zu guter Letzt musst du nur noch auf „Sprache & Daten“ drücken. In diesem Bereich kannst du den 5G-Standard aktivieren oder deaktivieren. Ist der Modus „5G-Auto“ eingeschaltet, erkennt dein iPhone, ob ein Zugriff aufs 5G-Netz möglich ist. Wenn ja, wechselt das Gerät automatisch von LTE zu 5G.

Welches iPhone ist 5G-fähig?

Du bist glühender Apple-Fan und bevorzugst 5G-kompatible Handys? Dann hast du Grund zur Freude, denn alle Modelle, die der US-Hersteller seit Ende 2020 auf den Markt gebracht hat, sind mit einem 5G-fähigen Prozessor ausgestattet.