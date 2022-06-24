Dein iPhone startet nicht mehr, sondern zeigt nur noch einen Apfel an – oder bleibt sogar komplett schwarz? Wenn dir diese Situation Schweißperlen auf die Stirn treibt, haben wir hier drei Tipps für dich, wie du dein Apple-Smartphone wieder zum Laufen bringen kannst.

iPhone startet nicht mehr: Vielleicht ist der Akku tiefenentladen?

Manchmal steckt hinter dem schwarzen Bildschirm ein ganz banales Problem: nämlich ein leerer Akku. Man spricht in diesem Fall von einem tiefenentladenen Akku. Er ist dann so leer, dass dem iPhone selbst das kleine bisschen Strom fehlt, das es braucht, um anzuzeigen, dass es geladen werden muss. Das hat natürlich auch zur Folge, dass sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt.

Aber keine Panik! Wenn du das iPhone länger nicht mehr benutzt hast oder es sich um ein älteres Modell handelt, das schon nach vergleichsweise kurzer Zeit überlastet ist, kann das schon einmal vorkommen.

Die Lösung für dieses Problem ist denkbar einfach. Verbinde das iPhone einfach per Ladekabel mit der Steckdose. Ein komplett entladenes Smartphone benötigt etwas länger, bevor es wieder anspringt und der Ladebildschirm zu sehen ist – eine Dauer von maximal einer Stunde ist normal. Anschließend kannst du dein Telefon wieder wie gewohnt starten.

Dein iPhone geht nicht mehr an und lädt auch nicht mehr? In diesem Fall liegt möglicherweise ein Problem mit der Hardware vor. Überprüfe daher Folgendes:

Ist das Ladekabel beschädigt? Falls du ein anderes Ladegerät zur Hand hast, zum Beispiel von einem iPad, probiere dieses aus. Alternativ kannst du versuchen, mit dem Ladekabel ein anderes iPhone oder iPad zu laden, um zu sehen, ob es bei diesem klappt.

Ist der Anschluss defekt oder verdreckt? Kontrolliere, ob die Ladebuchse vielleicht verstaubt ist, und reinige sie, zum Beispiel mit einem trockenen Tuch oder einem Zahnstocher. Dabei solltest du allerdings äußerste Vorsicht walten lassen, um den Anschluss nicht zu beschädigen.

Tipp: Wenn dein geliebtes Apple-Handy nicht mehr richtig lädt, solltest du dir unseren Ratgeber zum Thema "iPhone lädt nicht mehr" nicht entgehen lassen. In dem Text haben wir alle potenziellen Ursachen zusammengetragen.

iPhone lässt sich nicht mehr einschalten: Neustart erzwingen

Wenn der Akku nicht das Problem ist oder einfach nur der Bildschirm eingefroren ist und das iPhone nicht mehr reagiert, kannst du einen Neustart erzwingen. Bei diesem sogenannten Soft Reset gehen normalerweise keine Daten verloren, er dauert aber etwas länger als ein normaler Start. Wie er ausgeführt wird, hängt von deinem iPhone-Modell ab:

iPhone 8, iPhone X und neuer: Drücke die Lauter-Taste und lasse sie wieder los, dann die Leiser-Taste und lasse sie wieder los. Anschließend drückst du auf die Power-Taste an der Seite, bis der Bildschirm mit dem Apple-Logo erscheint.

iPhone 7: Drücke gleichzeitig auf die Standby-Taste an der Seite und die Leiser-Taste, bis der Screen mit dem Apfel erscheint.

iPhone 6s und älter: Drücke gleichzeitig auf die Standby-Taste und die Home-Taste, bis der Apple-Logo-Bildschirm erscheint.

Bis der Apfel-Bildschirm erscheint, können 10 bis 15 Sekunden vergehen. Anschließend sollte das iPhone normal hochfahren.