iPhone geht nicht mehr an: Das hilft
Dein iPhone geht nicht mehr an? Kein Grund zur Sorge. Mit diesen drei Tipps kannst du dein Smartphone wieder starten.
Dein iPhone startet nicht mehr, sondern zeigt nur noch einen Apfel an – oder bleibt sogar komplett schwarz? Wenn dir diese Situation Schweißperlen auf die Stirn treibt, haben wir hier drei Tipps für dich, wie du dein Apple-Smartphone wieder zum Laufen bringen kannst.
Manchmal steckt hinter dem schwarzen Bildschirm ein ganz banales Problem: nämlich ein leerer Akku. Man spricht in diesem Fall von einem tiefenentladenen Akku. Er ist dann so leer, dass dem iPhone selbst das kleine bisschen Strom fehlt, das es braucht, um anzuzeigen, dass es geladen werden muss. Das hat natürlich auch zur Folge, dass sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt.
Aber keine Panik! Wenn du das iPhone länger nicht mehr benutzt hast oder es sich um ein älteres Modell handelt, das schon nach vergleichsweise kurzer Zeit überlastet ist, kann das schon einmal vorkommen.
Die Lösung für dieses Problem ist denkbar einfach. Verbinde das iPhone einfach per Ladekabel mit der Steckdose. Ein komplett entladenes Smartphone benötigt etwas länger, bevor es wieder anspringt und der Ladebildschirm zu sehen ist – eine Dauer von maximal einer Stunde ist normal. Anschließend kannst du dein Telefon wieder wie gewohnt starten.
Dein iPhone geht nicht mehr an und lädt auch nicht mehr? In diesem Fall liegt möglicherweise ein Problem mit der Hardware vor. Überprüfe daher Folgendes:
Ist das Ladekabel beschädigt? Falls du ein anderes Ladegerät zur Hand hast, zum Beispiel von einem iPad, probiere dieses aus. Alternativ kannst du versuchen, mit dem Ladekabel ein anderes iPhone oder iPad zu laden, um zu sehen, ob es bei diesem klappt.
Ist der Anschluss defekt oder verdreckt? Kontrolliere, ob die Ladebuchse vielleicht verstaubt ist, und reinige sie, zum Beispiel mit einem trockenen Tuch oder einem Zahnstocher. Dabei solltest du allerdings äußerste Vorsicht walten lassen, um den Anschluss nicht zu beschädigen.
Tipp: Wenn dein geliebtes Apple-Handy nicht mehr richtig lädt, solltest du dir unseren Ratgeber zum Thema "iPhone lädt nicht mehr" nicht entgehen lassen. In dem Text haben wir alle potenziellen Ursachen zusammengetragen.
Wenn der Akku nicht das Problem ist oder einfach nur der Bildschirm eingefroren ist und das iPhone nicht mehr reagiert, kannst du einen Neustart erzwingen. Bei diesem sogenannten Soft Reset gehen normalerweise keine Daten verloren, er dauert aber etwas länger als ein normaler Start. Wie er ausgeführt wird, hängt von deinem iPhone-Modell ab:
iPhone 8, iPhone X und neuer: Drücke die Lauter-Taste und lasse sie wieder los, dann die Leiser-Taste und lasse sie wieder los. Anschließend drückst du auf die Power-Taste an der Seite, bis der Bildschirm mit dem Apple-Logo erscheint.
iPhone 7: Drücke gleichzeitig auf die Standby-Taste an der Seite und die Leiser-Taste, bis der Screen mit dem Apfel erscheint.
iPhone 6s und älter: Drücke gleichzeitig auf die Standby-Taste und die Home-Taste, bis der Apple-Logo-Bildschirm erscheint.
Bis der Apfel-Bildschirm erscheint, können 10 bis 15 Sekunden vergehen. Anschließend sollte das iPhone normal hochfahren.
Waren die genannten Maßnahmen nicht erfolgreich, gibt es noch eine letzte Möglichkeit, die du zuhause durchführen kannst. Wenn das Gerät nicht angeht, beim Starten nur das Apfel-Symbol anzeigt oder ein roter oder blauer Bildschirm zu sehen ist, kannst du es über den Wartungszustand wiederherstellen.
Verbinde dein Smartphone dafür zuerst mit deinem Computer. Bei einem Windows-PC oder einem Mac mit macOS Mojave 10.14 oder älter startest du iTunes; sofern du ein Gerät mit macOS Catalina 10.15 nutzt, öffnest du den Finder.
Danach versetzt du das immer noch mit dem Computer verbundene iPhone in den Wartungszustand. Diesen erkennst du daran, dass auf dem Display das Bild eines Ladekabels und eines Computers bzw. das iTunes-Logo erscheinen. Dies kann einige Sekunden dauern.
Um das iPhone in den Wartungszustand zu versetzen, musst du wie beim Zurücksetzen eine Tastenkombination drücken. Allerdings lässt du die Tasten nicht los, sobald das Apple-Logo erscheint, sondern du hältst sie stattdessen weiter gedrückt, bis der Wiederherstellungsmodus angezeigt wird. Wie du den Wartungszustand erreichst, hängt vom jeweiligen Modell ab:
iPhone 8, iPhone X und neuer: Drücke kurz die Lauter-Taste, dann kurz die Leiser-Taste und halte anschließend die Seitentaste gedrückt, bis auf dem Display der Wiederherstellungsmodus erscheint.
iPhone 7: Drücke gleichzeitig die Seitentaste und die Leiser-Taste und halte sie gedrückt, bis das iPhone im Wiederherstellungsmodus gestartet ist.
iPhone 6s und älter: Halte Home-Taste und Standby-Taste so lange gedrückt, bis auf dem Bildschirm der Wiederherstellungsmodus angezeigt wird.
Anschließend wirst du auf dem Computer gefragt, ob du das Gerät aktualisieren oder wiederherstellen möchtest. Entscheide dich, wenn möglich, für die Aktualisierung. Dabei wird das Betriebssystem neu installiert, deine Daten werden aber nicht entfernt. Dieser Vorgang kann durchaus eine Weile dauern.
Sollte der Download aber auch nach 15 Minuten noch nicht abgeschlossen sein, wird der Prozess automatisch abgebrochen. In diesem Fall musst du die Aktualisierung noch einmal neu starten.
Bei einer Wiederherstellung wird das komplette Gerät zurückgesetzt und in den Werkszustand gebracht. Dabei werden all deine Daten gelöscht. Daher solltest du zuvor via iCloud noch ein Backup erstellen. Die Option findest du in den Einstellungen deines iPhones. Nachdem du das Handy neu aufgesetzt hast, spielst du das Backup wieder auf.
Dein iPhone startet nicht mehr und du hast bereits alles versucht, um das zu ändern – leider erfolglos? In dem Fall solltest du dich mit dem Apple-Service oder einem Smartphone-Fachmann deines Vertrauens in Verbindung setzen, denn möglicherweise liegt ein ernsteres Problem vor.
Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn dein Smartphone nicht mehr angeht, weil es dir heruntergefallen ist oder einen Wasserschaden hat. In diesem Fall kannst du selbst nichts machen – da muss ein Profi ran.
Apropos Wasserschaden: Wenn du bereits das eine oder andere Gerät im Waschbecken versenkt hast, empfehlen wir dir ein wasserdichtes Smartphone mit IP-Zertifizierung. Praktischerweise sind immer mehr aktuelle Handys mit einem solchen Schutz ausgestattet. In unserer Bestenliste der wasserdichten Handys findest du die besten Modelle, die derzeit erhältlich sind. Auch mehrere Apple-Geräte befinden sich darunter.
Ist der Akku komplett leer, geht das iPhone manchmal nicht mehr an. Aufladen hilft in diesem Fall.
Wenn der Bildschirm eingefroren ist und nichts mehr geht, kann ein erzwungener Neustart helfen. Dabei gehen keine Daten verloren.
Hilft auch das nicht, kannst du das iPhone in den Wartungszustand versetzen und wiederherstellen.
Wenn sich dein iPhone weiterhin nicht einschalten lässt, solltest du dich an den Apple-Support wenden.
