Du willst dein iPhone mit iTunes verbinden, aber dein iPhone wird gar nicht angezeigt? Das kann leider viele Ursachen haben. Am besten gehst du systematisch vor und schließt die möglichen Fehlerquellen der Reihe nach aus. Hier bekommst du hilfreiche Praxis-Tipps.

iPhone mit iTunes verbinden

Klären wir zunächst den grundlegenden Ablauf: Du willst mit iTunes deine Daten sichern, Musik aufs iPhone übertragen oder Updates durchführen? Dann verbinde dein iPhone zunächst mit einem PC oder Mac, auf dem du iTunes installiert hast. Die Verbindung stellst du entweder per USB-Kabel oder per WLAN her.

USB

Verbinde dein iPhone per USB-Kabel bzw. Lightning-Kabel mit dem PC bzw. Mac. Öffne iTunes und warte kurz, bis oben links in der Leiste ein kleines iPhone-Symbol erscheint. Entsperre dein iPhone und bestätige im Pop-up, dass der angeschlossene Computer ein vertrauenswürdiges Gerät ist. Sonst geht es nicht weiter. Klicke auf das iPhone-Symbol in der Leiste.

Nun kannst du die Medien auf deinem iPhone verwalten und Aktualisierungen vornehmen. Wenn du dich für die USB-Verbindung entscheidest, wird der iPhone-Akku gleichzeitig aufgeladen.

WLAN

Möchtest du die WLAN-Variante nutzen, musst du dein iPhone dennoch zunächst einmal per USB-Kabel mit dem PC oder Mac verbinden. Stell zudem sicher, dass der Rechner und dein iPhone im selben WLAN eingewählt sind. Anschließend gehst du wie folgt vor:

Klick in iTunes oben links in der Leiste auf das kleine iPhone-Symbol. Navigiere zu „Einstellungen“, dann zu „Übersicht“. Unter „Optionen“ setzt du ein Häkchen bei „Mit diesem iPhone über WLAN synchronisieren“. Klicke unten rechts auf „Anwenden“.

Nun öffnest du in deinem iPhone die „Einstellungen“. Unter „Allgemein“ tippst du auf die Option „iTunes-WLAN-Sync“ und dann auf „Jetzt synchronisieren“, um dein iPhone mit iTunes zu verbinden und deine Mediendaten zu verwalten. Den Umweg über USB kannst du dir fortan zumindest mit diesem PC bzw. Mac sparen.

Was tun, wenn iTunes das iPhone nicht erkennt?

Wie die Verbindung zwischen PC/Mac und iPhone grundsätzlich funktioniert, ist klar? Perfekt. Wenn es noch immer hakt und dein iPhone bei iTunes eventuell gar nicht angezeigt wird, prüfst du am besten zunächst die folgenden Basics. Stell auch in jedem Fall sicher, dass du dein iPhone entsperrt hast, wenn du es mit dem PC oder Mac verbindest.

1. Ist die Software auf dem aktuellen Stand?

Stell zunächst sicher, dass du die neueste Softwareversion verwendest und alle notwendigen Betriebssystem- und Programm-Updates für deinen PC/Mac installiert sind. Das gilt natürlich auch für dein iPhone und für iTunes. Ist dies nicht der Fall, führst du die entsprechenden Updates durch und versuchst anschließend erneut, dein iPhone mit iTunes zu verbinden.

2. Versuch’s mit einem Neustart

Die Software ist aktuell, aber iTunes erkennt dein iPhone trotzdem nicht? Dann schalte beide Geräte aus und starte sie neu. So banal es klingt: Oft lassen sich viele Probleme bereits dadurch lösen. Vielleicht hat sich nur ein Prozess in einem der Geräte aufgehängt und braucht einen Reboot.

3. Prüfe die Verbindung

Verbindest du iPhone und iTunes per USB bzw. Lightning? Dann sitzt das Kabel vielleicht nur nicht richtig. Ziehe es ab und verbinde die Geräte neu. Möglicherweise ist das Kabel auch defekt. Versuch es mal mit einem anderen USB- bzw. Lightning-Kabel.

Am besten verwendest du stets das Originalkabel, das deinem iPhone beilag. In Apples Original-Lightning-Kabeln steckt nämlich oft mehr Technik als in sogenannten MFI-zertifizierten Drittanbieter-Kabeln oder besonders preiswerten Kabeln anderer Hersteller, die als Ersatz beworben werden. In vielen Fällen ist das Kabel Schuld, wenn sich das iPhone nicht mit iTunes verbinden lässt!