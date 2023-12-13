Diese Funktion kannst Du entweder automatisch einstellen oder manuell für jede App einzeln nutzen. Dazu tippst Du unter „iPhone Speicher“ auf die App und wählst aus, ob Du diese löschen oder auslagern möchtest. Das Icon einer ausgelagerten App bleibt übrigens auf dem Homescreen erhalten und erhält ein kleines Cloud-Symbol.

Seit iOS 11 bietet Dir Apple die Option, Apps auszulagern, um wieder Speicherplatz auf Deinem iPhone zu schaffen. Die Funktion findest Du in den Einstellungen unter „Allgemein“ und dem Punkt „iPhone Speicher“. Mit dieser Funktion kannst Du Apps, die Du länger nicht genutzt hast, automatisch deinstallieren und so den iPhone-Speicher leeren . Allerdings hast Du hierbei die Möglichkeit, die Apps jederzeit mit dem bisherigen Speicherstand wiederherzustellen – inklusiver aller Daten. So kannst Du sie bei Bedarf ohne Datenverlust weiternutzen .

Zudem steht Dir die Option zur Verfügung, Fotos sofort in die Cloud hochzuladen . Dadurch kannst Du viel Speicherplatz auf Deinem iPhone einsparen, denn hochauflösende Bilder benötigen viel Platz. Auf dem iPhone bleibt dann nur eine kleinere Version der Fotos zurück.

Bilder und Videos, die Du nicht unbedingt auf dem Handy bei Dir haben musst, sicherst Du am besten auf einem PC, auf einem externen Datenträger oder in der Cloud. Der Online-Dienst von Apple hat den Vorteil, dass Du online von überall aus auf Deine Daten zugreifen kannst. Zudem kannst Du die Daten auf all Deinen Apple-Geräten synchronisieren und so von jedem Endgerät auf den aktuellen Stand Deiner Bilder, Videos und Dokumente zugreifen.

Tracks, die Du im iTunes Store gekauft hast, kannst Du übrigens bedenkenlos löschen. Du besitzt sie weiterhin und kannst sie jederzeit erneut herunterladen.

Um den iPhone-Speicher zu leeren, löschst Du am besten konsequent alles, was Du nicht brauchst. Vor allem__Videos, Bilder und Musik benötigen viel Speicherplatz__. Aber auch Apps sammeln mit der Zeit immer mehr Daten an, zum Beispiel durch Software-Updates. Apps kannst Du einfach unter dem Menüpunkt „iPhone Speicher“ unter Allgemeines in den Einstellungen löschen. Oder Du hältst das jeweilige App-Symbol auf dem Startbildschirm gedrückt, bis es anfängt zu wackeln. Dann kannst Du die App entfernen, indem Du das 'X' antippst.

Hier hast Du zudem die Option, Apps auszulagern , zu löschen oder bestimmte Daten zu entfernen. Um den iPhone-Speicher zu leeren, gibt Dir das iPhone an dieser Stelle auch automatische Empfehlungen .

Hier werden Dir Empfehlungen zur Optimierung des Speicherplatzes angezeigt sowie eine Liste aller Apps und ihrem jeweiligen Platzbedarf auf dem Speicher.

Dein iPhone wird immer langsamer und Du fragst Dich, ob dies an einem vollen Speicher liegt? Apple bietet Dir eine Möglichkeit, wie Du ganz einfach den verfügbaren Speicherplatz auf Deinem iPhone überprüfen kannst:

Der Speicherplatz Deines iPhones ist begrenzt: Je mehr Apps, Bilder, Musik, Filme, Chats, Dokumente und Co. Du speicherst, desto weniger Platz steht für neue Daten zur Verfügung. Irgendwann bekommst Du von Deinem iPhone die Meldung „ Speicher fast voll “. Zudem läuft das Gerät womöglich immer langsamer. Spätestens jetzt solltest Du den iPhone-Speicher leeren. Wie Du dabei vorgehen kannst, verrät Dir freenet.

iPhone-Speicher leeren: Browser-Cache löschen

Wenn Dir Dein iPhone die „Speicher fast voll“-Nachricht anzeigt, obwohl Du kaum Apps, Bilder, Musik oder sonstige Daten auf dem Gerät hast, kann das auch am Browser-Cache liegen. Je länger Du Dein Handy nutzt, desto mehr überflüssige Daten sammeln sich darin an.Je mehr Du surfst, desto voller wird der Browser-Cache.

Diese Junk-Dateien solltest Du regelmäßig löschen, um den iPhone-Speicher zu leeren.

So räumst Du den Cache ganz einfach auf:

Gehe in die Einstellungen. Navigiere zu „Safari“. Klicke hier auf „Verlauf und Websitedaten löschen“.

iPhone-Speicher leeren: Gelöschte E-Mails entfernen

Auch E-Mails und ihre Dateianhänge können den Speicher auf Dauer belasten. Wenn Du E-Mails löschst, werden sie zudem nicht automatisch vom Smartphone entfernt, sondern womöglich nur archiviert. Um das zu ändern, gehe folgendermaßen vor:

Gehe in die Einstellungen. Tippe auf den Menüpunkt „Mail, Kontakte, Kalender“. Wähle Deinen E-Mail-Account aus (z.B. Gmail). Tippe auf den jeweiligen Account und wähle „Erweitert“. Hier kannst Du einstellen, dass gelöschte Mails direkt in den Papierkorb wandern, statt in ein Archiv.

iPhone-Speicher voll: Alte Daten automatisch löschen

Manche Apps bieten Dir die Option einzustellen, wie lange alte Daten auf dem iPhone-Speicher verbleiben sollen. Bei Messenger-Diensten wie WhatsApp kannst Du unter „Einstellungen“, „Nachrichten“ und „Nachrichten behalten“ auswählen, dass alte Nachrichte nach einem bestimmten Zeitraum automatisch gelöscht werden. So kannst Du verhindern, dass Dein iPhone-Speicher schnell voll wird.

iPhone-Speicher voll: Automatische Medien-Downloads deaktivieren

Du chattest regelmäßig per WhatsApp und bekommst jeden Tag Bilder und Videos zugeschickt? Diese werden direkt auf den iPhone-Speicher geladen. Damit dadurch der Speicherplatz nicht zu schnell zu voll wird, kannst Du diese Funktion auch deaktivieren:

Öffne die Einstellungen von WhatsApp. Wähle den Menüpunkt „Speicher und Daten“. Passe die Settings unter „Automatischer Download von Medien“ an. Hier kannst Du auf die gewünschten Optionen (z.B., "Nie" für alles) tippen, um das automatische Herunterladen zu deaktivieren.

Video-Auflösung heruntersetzen, für mehr Speicherplatz auf dem iPhone

Mit Deinem iPhone kannst Du spektakuläre und gestochen scharfe 4K-Videos aufnehmen. Doch die herausragende Qualität hat einen großen Nachteil – die Dateien sind sehr groß und belasten dadurch den iPhone-Speicher. Dies kannst Du verhindern, indem Du die Auflösung der Videos heruntersetzt. Allerdings geht dabei dann auch etwas von der Qualität der Filmchen verloren. Doch wenn Du nicht gerade einen professionellen Clip drehst, kannst Du dieses Manko unter Umständen in Kauf zu nehmen.

Und so setzt Du die Video-Auflösung herunter:

Gehe in die Einstellungen. Wähle den Punkt „Fotos & Kamera“ aus. Tippe hier auf „Video aufnehmen“. Reduziere hier die Auflösung.

Mehr Speicherplatz mit einer externen Speicherkarte?

Viele Smartphones stellen Dir Slots für eine externe Speicherkarte zur Verfügung, um den internen Speicher des Geräts erweitern zu können. So hast Du mehr Platz für Bilder, Apps oder Musik. Bei Bedarf kannst Du so auch Daten auf die SD-Karte verschieben, um den Speicherplatz des Smartphones zu leeren.

Bei den aktuellen iPhone-Modellen ist dies leider jedoch nicht möglich. Daher solltest Du beim Handykauf genau darauf achten, wie viel Speicherplatz Du für Deine Daten benötigst und ob Dein Wunschmodell Dir ausreichend Speicher zur Verfügung stellen kann.

Übrigens: Bei den beiden Pro-Modelle der neuen 15er-Baureihe von Apple, dem iPhone Pro sowie dem iPhone Pro Max, stehen Dir bis zu 1.000 GB Speicherplatz zur Verfügung!

iPhone-Speicher leeren: Hard Reset als Notlösung

Zugegeben: Das ist die Holzhammer-Methode. Aber wenn Dein iPhone so sehr lahmt, dass die Software hakt und sich Apps gar nicht mehr öffnen lassen, kannst Du einen iPhone-Reset durchführen. Damit setzt Du das Gerät__auf die Werkseinstellungen zurück__. Das sollte aber stets das letzte Mittel sein, denn zu viele Resets können zu Schäden führen.

Außerdem solltest Du zuvor alle wichtigen Daten sichern, denn sie werden beim Zurücksetzen auf Werkseinstellung gelöscht. Du kannst auf diese Weise also auch den iPhone-Speicher leeren. Am besten machst Du ein Backup in der Cloud oder auf dem PC.

Und so kannst Du den Hard Reset auf Deinem iPhone durchführen:

Gehe in die Einstellungen. Wähle den Menüpunkt „Allgemein“. Tippe hier auf „Zurücksetzen“. Wähle „Inhalte & Einstellungen löschen“ aus.

Alternativ kannst Du das iPhone auch mit einer Tastenkombination zurücksetzen.

Dein iPhone ist schon etwas in die Jahre gekommen? Dann ist es möglicherweise Zeit für ein neues Gerät.

iPhone-Speicher voll: Die wichtigsten Tipps im Überblick

Verschaffe Dir zunächst in den Einstellungen einen Überblick über den vorhandenen Speicherplatz und besonders „speicherhungrige“ Apps.

Wenn die Kapazitäten auf Deinem Apple-Handy zur Neige gehen, empfiehlt es sich, den iPhone-Speicher zu leeren. Lösche alle Fotos, Videos und Apps, die Du nicht mehr brauchst.

Sichere wichtige Daten auf anderen Geräten oder in der Cloud.

iPhone-Apps kannst Du ab iOS 11 auch auslagern.

Reduziere die Video-Auflösung, um Speicherplatz auf dem iPhone einzusparen.

Stelle sicher, dass Apps alte Daten automatisch löschen, verschiebe alte Mails und Anhänge direkt in den Papierkorb und leere regelmäßig den Browser-Cache.

Falls Du einen Hard Reset machst, lege vorher unbedingt ein Backup wichtiger Daten an.

FAQ

Was kann ich tun, wenn mein iPhone Speicher voll ist?

Um wieder Speicherplatz auf Deinem iPhone zu schaffen, lösche Apps und Dateien, die Du nicht unbedingt auf dem Handy brauchst. Du kannst auch Daten in die Cloud oder auf Deinen PC auslagern. Zudem solltest Du regelmäßig den Browser-Cache leeren und alte E-Mails direkt löschen. Zudem kannst Du die Video-Auflösung reduzieren, um Speicherplatz einzusparen.

Wie kann ich mein iPhone Speicher leeren?

Deinen iPhone-Speicher kannst Du auf verschiedene Arten leeren: Lösche Apps und Daten, die Du nicht benötigst, oder lagere Apps aus. Dann kannst Du sie zu einem späteren Zeitpunkt mit allen Daten wiederverwenden. Alternativ kannst Du Deine Daten in die Cloud laden oder auf dem PC oder einem externen Speichermedium ablegen.

