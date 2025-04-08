Meta Quest 3 vs. 3S: beliebte VR-Headsets im Vergleich
Du interessierst Dich für VR-Headsets? Dann ist der der Vergleich von Meta Quest 3 vs. 3S mit allen Details genau das Richtige für Dich.
Du interessierst Dich für VR-Headsets? Dann ist der der Vergleich von Meta Quest 3 vs. 3S mit allen Details genau das Richtige für Dich.
VR-Headsets sind für das Erlebnis computerbasierter Realitäten unverzichtbar. Zwei Modelle, die Du kabellos mit dem PC verbinden kannst und die somit autark funktionieren, sind die Meta Quest 3 und die Meta Quest 3S. Im freenet-Vergleich Meta Quest 3 vs. 3S findest Du alle wichtigen Unterschiede der beiden VR-Headsets.
|Merkmal
|Meta Quest 3
|Meta Quest 3S
|Gewicht
|515 Gramm
|514 Gramm
|Display
|Dual-LCD-Display, 1.218 ppi
|Single-LCD-Display, 773 ppi
|Linsen
|Pancake-Linsen
|Fresnel-Linsen
|Linsenabstände
|58 bis 70 mm
|58/63/68 mm
|Sichtfeld
|110° horizontal, 96° vertikal
|96° horizontal, 90° vertikal
|Prozessor
|Snapdragon XR2 Gen 2
|Snapdragon XR2 Gen 2
|Akku
|5.060 mAh, 2,2 Stunden Akkulaufzeit
|4.324 mAh, 2,5 Stunden Akkulaufzeit
|Arbeitsspeicher
|8 GB
|8 GB
|Gerätespeicher
|512 GB
|128 oder 256 GB
Der erste wichtige Unterschied zwischen der Meta Quest 3S und Meta Quest 3 betrifft die Displays. Das Dual-LCD-Display der Meta Quest 3 hat eine deutlich höhere Auflösung von 2.064 x 2.208 Pixeln und 1.218 ppi Pixeldichte. Bei der günstigeren Meta Quest 3S hat das Single-LCD-Display eine Auflösung von 1.832 x 1.920 Pixeln und eine Pixeldichte von 773 ppi. In den meisten Anwendungsfällen ist dieser Unterschied jedoch kaum zu bemerken.
Meta Quest 3: Dual-LCD-Display, 1.218 ppi
Meta Quest 3S: Single-LCD-Display, 773 ppi
Den wichtigsten Unterschied zwischen der Meta Quest 3 und 3s stellen die verbauten Linsen dar. Sie haben maßgeblichen Einfluss auf die Qualität der Darstellung. Die Meta Quest 3 nutzt Pancake-Linsen, die Meta Quest 3S ist mit den älteren Fresnel-Linsen ausgestattet. Dich erwarten daher bei der Meta Quest 3 ein größeres Sichtfeld von 110° horizontal und 96° vertikal, eine bessere Randschärfe und weniger Störlichter. Ebenfalls unterschiedlich sind die Möglichkeiten zum Einstellen der Linsenabstände. Bei der Meta Quest 3 ist eine stufenlose Einstellung zwischen 58 und 70 mm möglich. Die Meta Quest 3s bietet drei Stufen mit 58, 63 und 68 mm.
Meta Quest 3: Pancake-Linsen, 110°/96° Sichtfeld, stufenloser Linsenabstand von 58 bis 70 mm
Meta Quest 3S: Fresnel-Linsen, 96°/90° Sichtfeld, Linsenabstand von 58/63/68 mm
Um computerbasierte Welten mit einem VR-Headset ungestört erleben zu können, spielt die Leistung des Akkus eine wichtige Rolle. In diesem Punkt des Duells Meta Quest 3S vs. 3 unterscheiden sich die beiden Modelle kaum voneinander. Zwar hat die Meta Quest 3 mit 5.060 mAh einen stärkeren Akku, die Laufzeit ist mit 2,2 Stunden jedoch geringfügig kürzer als bei der Meta Quest 3s mit zweieinhalb Stunden.
Meta Quest 3: 5.060 mAh, Laufzeit von 2,2 Stunden
Meta Quest 3s: 4.324 mAh, Laufzeit von 2,5 Stunden
Im Duell Meta Quest 3 vs. 3S schaffen beide bei der Performance eine ähnliche Leistung. Dafür sind der verwendete Prozessor und der vorhandene Arbeitsspeicher verantwortlich. Beide Modelle sind mit einem Snapdragon XR2 Gen 2 ausgestattet, was eine Verbesserung zur Meta Quest 2 darstellt. Dank der acht Gigabyte Arbeitsspeicher geben beide VR-Brillen Inhalte flüssig wieder.
Snapdragon XR2 Gen 2 von Qualcomm als Prozessor
8 GB Arbeitsspeicher
starke Performance selbst bei anspruchsvollen Inhalten
Die günstigere Meta Quest 3S ist in zwei Speichervarianten mit 128 GB oder 256 GB erhältlich. Deutlich mehr Speicher steht Dir bei der Meta Quest 3 zur Verfügung, denn hier ist der Gerätespeicher 512 GB groß. Bei beiden Modellen lässt sich der Speicher nicht erweitern. Deshalb lohnt es sich vor dem Kauf, den individuellen Speicherbedarf gründlich abzuwägen.
Meta Quest 3: 512 GB Speicher, nicht erweiterbar
Meta Quest 3S: 128 oder 256 GB Speicher, nicht erweiterbar
nahezu identisches Gewicht von 515 Gramm (Meta Quest 3) und 514 Gramm (Meta Quest 3S)
gleichwertige Passthrough-Kameras
Meta Elite-Riemen für beide Modelle separat erhältlich
nach vorne schmaleres Design bei der Meta Quest 3 mit höherem Tragekomfort
Verwendung von Touch Plus Controllern
Klinkenanschluss für Kopfhörer nur bei Meta Quest 3
beide Modelle mit weichem Riemen ausgestattet
gleiches Angebot von Spielen und Apps
Der Vergleich von Meta Quest 3 vs. 3S zeigt, dass nur in wenigen Bereichen Unterschiede bestehen. Die deutlich günstigere Meta Quest 3S eignet sich für alle, die ein VR-Headset mit solider Ausstattung verwenden und möglichst wenig Geld ausgeben möchten. In den Bereichen Sichtfeldgröße, Auflösung des Displays und internem Speicher überzeugt die Meta Quest 3 gegenüber der 3S mehr. Bei häufiger Verwendung und längerer Nutzungszeit bietet die Meta Quest 3 zudem einen höheren Tragekomfort.
In vielen Bereichen wie der Performance, den Mixed-Reality-Features, Software-Funktionen und dem Spielangebot unterscheiden sich die Meta Quest 3 und 3S nicht voneinander. Allerdings sind die Auflösung des Displays, die Qualität der Linsen, die Größe des Sichtfelds und die Speichergröße bei der Meta Quest 3 besser.
Durch die Verwendung von Apps kannst Du auf der Meta Quest 3 sowohl Filme als auch Serien streamen und dazu das Angebot beliebter Streaming-Plattformen nutzen.
Die Meta Quest 3 eignet sich auch für Brillenträger, sofern die Brille eine durchschnittlich große Fassung aufweist. Zur Verwendung mit einer Brille lässt sich der Linsenabstand bei der Meta Quest 3 stufenlos einstellen. Außerdem ist ein Brillenabstandshalter beim VR Headset integriert.
Um die Meta Quest 3 mit dem PC oder anderen Geräten kabellos zu koppeln, wird die App Meta Horizon benötigt. Sie ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.
Quelle: ©Meta, Unsplash/Azwedo L.LC.