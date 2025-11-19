Die besten kompakten Smartphones bis 5,5 Zoll

Smartphones zwischen 5 und 5,5 Zoll sind praktisch und kompakt: freenet zeigt Dir, welche die besten 5/5,5-Zoll-Handys sind.

Smartphones zwischen 5 und 5,5 Zoll bieten die perfekte Balance zwischen Handlichkeit und Leistung. Sie passen in jede Hosentasche, sind leicht zu bedienen und bieten trotz ihrer kompakten Größe oftmals sowohl leistungsstarke Hardware als auch beeindruckende Kameras. freenet stellt Dir die besten kompakten Smartphones 2025 vor und zeigt, warum diese Geräte auch im Zeitalter großer Displays ein Must-have bleiben! Handys bis 5,5 Zoll - kompakte Smartphones im Überblick Ob für den Alltag, unterwegs oder im Business: Kompakte Handys mit einer Bildschirmgröße zwischen 5 und 5,5 Zoll überzeugen durch: Ergonomie: Handys bis 5,5 Zoll, wie das iPhone SE (2022), lassen sich mit einer Hand bedienen.

Portabilität: Geräte wie das Samsung Galaxy Z Flip7 FE mit Vertrag passen durch ihre geringe Größe in Hosentaschen oder Handtaschen.

Akkulaufzeit: Kleinere Displays verbrauchen weniger Energie. Dadurch erhöht sich die Laufzeit. Diese Tabelle zeigt die besten Smartphones bis 5,5 Zoll, die mit kompaktem Design, starker Leistung und praktischen Features überzeugen: Handy zwischen 5 & 5,5 Zoll Display Betriebssystem Akkukapazität Samsung Galaxy Z Flip7 mit Vertrag 4,1 Zoll AMOLED Display mit 1.048 x 948 Pixeln Android 16 4.300 mAh Samsung Galaxy Z Flip7 FE mit Vertrag 3,4 Zoll AMOLED Display mit 720 x 748 Pixeln Android 16 4.000 mAh Apple iPhone SE (2022) 4,7 Zoll Retina HD Display, 1.334 x 750 Pixel iOS 16 2.018 mAh nubia Flip 2 5G 3 Zoll AMOLED Display mit 900 Nits Android 14 4.325 mAh Motorola Razr 60 Ultra 4 Zoll, 165 Hz Android 15 4.700 mAh Samsung Galaxy Z Flip 6 3,4 Zoll Super AMOLED Display, 720 x 748 Pixel Android 14 4.000 mAh Platz 1: Samsung Galaxy Z Flip7 WDie kompaktesten Maße haben derzeit faltbare Smartphones, und unter ihnen sticht das Samsung Galaxy Z Flip7 besonders hervor. Es misst zusammengeklappt lediglich 166,7 x 75,2 Millimeter und ist 6,5 Millimeter dick. Das Außendisplay ist mit 4,1 Zoll klein gehalten, jedoch für einfache Anwendungen ideal geeignet. Aufgeklappt lässt sich ein 6,9 Zoll großes Hauptdisplay nutzen. Zur weiteren technischen Ausstattung des Galaxy Z Flip7 von Samsung gehören der Prozessor Exynos 2500 und eine Dual-Kamera, die sich aus einer 50-MP-Hauptkamera und einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera zusammensetzt. Außerdem gibt es für Selfies eine Frontkamera mit 10 Megapixeln Auflösung. Die Kapazität des Akkus liegt bei 4.300 mAh.

Platz 2: Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Auch das nächste Modell in der Bestenliste der Smartphones bis 5 Zoll stammt von Samsung. Es handelt sich um die Fan Edition des Foldables, nämlich das Galaxy Z Flip7 FE. Sein Außendisplay ist mit 3,9 Zoll noch etwas kompakter als beim Galaxy Z Flip7. Aufgeklappt bietet es mit 6,64 Zoll ein deutlich größeres Hauptdisplay. Die Gerätemaße belaufen sich auf 165,1 x 71,9 x 6,9 Millimeter, wodurch es problemlos in die Hosentasche passt. Die technische Ausstattung fällt beim Galaxy Z Flip7 FE etwas schwächer aus. In ihm steckt der Exynos 2400 als Prozessor und Du wählst zwischen 128 und 256 GB Gerätespeicher. Auch der Akku hat mit 4.000 mAh eine etwas geringere Kapazität. Gleichwertig zum Galaxy Z Flip7 ist hingegen die Dual-Kamera mit 50-MP-Hauptkamera und 12-MP-Ultraweitwinkelkamera.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 128 GB Black Kamera Design Performance Online bestellbar Details 999.00 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 3: Apple iPhone SE (2022) Das Apple iPhone SE (2022) bietet in einem kompakten 5-Zoll-Design alles, was Du von einem Premium-Smartphone erwartest – und das zu einem attraktiven Preis. Mit seinem Retina HD Display und der True Tone-Technologie liefert es brillante Farbdarstellung, die auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar bleibt. Der Apple A15 Bionic Chip sorgt für Top-Leistung, sei es beim Surfen, Gaming oder Multitasking. In Kombination mit iOS 16 kannst Du Dich auf schnelle Updates und eine reibungslose Nutzung verlassen. Die 12 MP Hauptkamera des iPhone SE (2022) bietet beeindruckende Fotografie-Features, darunter Smart HDR 4 für noch bessere Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen. Zudem kannst Du mit der Kamera 4K-Videos aufnehmen – eine seltene Funktion in dieser Smartphone-Größe. Der Akku mit 2.018 mAh sorgt für eine solide Laufzeit und das Gerät unterstützt auch kabelloses Laden. Perfekt, wenn Du ein kleines, leistungsstarkes Handy suchst, das alle modernen Anforderungen erfüllt.

Platz 4: nubia Flip 2 5G Auch das nubia Flip 2 5G ist ein faltbares Smartphone mit kleinem Außendisplay. Es misst 3 Zoll und bietet eine Spitzenhelligkeit von 900 Nits. Viele Apps lassen sich direkt darüber bedienen. Zum Streamen von Filmen oder Ähnliches steht zusätzlich das 6,9 Zoll große Innendisplay zur Verfügung. Die Maße des nubia Flip 2 5G fallen mit 169,4 x 76 x 7,2 Millimeter kompakt aus. Zudem ist es mit 193 Gramm relativ leicht und handlich. Zum Technikpaket des nubia Flip 2 5G gehört der Prozessor MediaTek Dimensity 7300 mit 8 GB Arbeitsspeicher. Der Akku hat eine Kapazität von 4.325 mAh und an Bord ist eine 32 Megapixel starke Frontkamera. Zusätzlich gibt es eine Dual-Kamera mit 50 Megapixel starker Hauptkamera.

nubia Flip 2 5G 256 GB Night Black Akku Design Display Online bestellbar Details 699.90 € Zum Produkt Zum Produkt

Platz 5: Motorola Razr 60 Ultra In einer Bestenliste für Smartphones bis 5 Zoll darf auch das 2025 erschienene Razr 60 Ultra von Motorola nicht fehlen. Bei ihm handelt es sich um ein faltbares Smartphone, dessen Außendisplay vier Zoll misst. Dadurch ist das Motorola-Smartphone sehr handlich und kann sogar in der Hosentasche verstaut werden. Sowohl das Außen- als auch das Innendisplay überzeugen mit 165 Hertz Bildwiederholrate und einer hohen Auflösung. Beim Innendisplay erwarten Dich großzügige sieben Zoll. Auch im Hinblick auf die weiteren technischen Werte weiß das Motorola Razr 60 Ultra zu überzeugen. Es kommt mit einem ausdauernden 4.700 mAh Akku und dem Snapdragon 8 Elite als Prozessor, für den 16 GB Arbeitsspeicher bereitstehen. Eine starke Performance ist beim Razr 60 Ultra also sicher. Hinzu kommt eine Kameraausstattung, die den meisten Alltagssituationen gewachsen ist. Sie setzt sich aus einer 50-MP-Hauptkamera, einer 50-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer internen Kamera mit ebenfalls 50 Megapixeln Auflösung zusammen.

Platz 6: Samsung Galaxy Z Flip 6 Ein weiteres Smartphone zum Aufklappen in der Liste der besten Handys bis 5,5 Zoll ist das Samsung Galaxy Z Flip 6. Bei ihm misst das Außendisplay 3,4 Zoll und hat eine Auflösung von 720 x 748 Pixeln. Ergänzend dazu gibt es ein Innendisplay mit 6,7 Zoll, 1.080 x 2.640 Pixeln Auflösung und bis zu 120 Hertz. Herzstück des faltbaren Samsung-Handys ist der Prozessor Snapdragon 8 Gen 3 mit 12 GB RAM, welcher solide Performancewerte abliefert. Auch der Akku bewegt sich auf einem guten Niveau und hat eine Kapazität von 4.000 mAh. Zur Kameraausstattung des Galaxy Z Flip 6 von Samsung gehören eine 50-MP-Hauptkamera, eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln und die Selfie-Kamera mit 10 Megapixeln Auflösung.

FAQ zu Smartphones zwischen 5 und 5,5 Zoll Welches Smartphone hat weniger als 5,5 Zoll? Ein Smartphone bis 5,5 Zoll ist das iPhone SE (2022) von Apple. Darüber hinaus sind faltbare Smartphones im zusammengeklappten Zustand teilweise kleiner als 5,5 Zoll. Das trifft auf das Samsung Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE, Galaxy Z Flip6, das Motorola razr 60 Ultra und das nubia Flip 2 5G zu. Wie groß ist ein Handy mit 5 Zoll? Ein Smartphone mit einem 5 Zoll großen Display hat eine Bildschirmdiagonale von 12,7 Zentimetern. Damit ist ein solches Gerät kleiner als die Handfläche einer durchschnittlichen erwachsenen Person. Damit sind sie deutlich kleiner als die meisten aktuellen Flaggschiff-Modelle, deren Diagonale über 6 Zoll beträgt. Welches Samsung-Smartphone ist unter 6 Zoll? Die meisten Samsung-Smartphones der Mittel- und Spitzenklasse sind größer als sechs Zoll. Dazu gehören auch die aktuellen Flaggschiffe wie das Samsung Galaxy S25. Mit dem Samsung Galaxy Z Flip7 sowie seinem Vorgänger Galaxy Z Flip6 und der Fan Edition Galaxy Z Flip7 FE bietet Samsung mehrere faltbare Handys, die ein Außendisplay unter 5,5 Zoll haben. Sie sind zusammengeklappt angenehm handlich und bieten im aufgeklappten Zustand ein komfortabel großes Hauptdisplay. Welche kompakten Smartphones eignen sich für Senioren? Das emporiaSUPEREASY und das Doro 8050 Plus sind ideal für Senioren. Beide Geräte sind kompakt und bieten eine einfache Benutzeroberfläche sowie praktische Funktionen wie Notfalltasten. Welches kompakte Smartphone bietet die beste Kameraqualität? Das Samsung Galaxy Z Flip7 hat eine hochwertige Dual-Kamera, die in verschiedenen Situationen gute Fotos liefert. Auch beim Motorola Razr 60 Ultra und dem Galaxy Z Flip7 FE von Samsung wurden lichtstarke Kameras verbaut. Welches kompakte Smartphone eignet sich am besten für Outdoor-Aktivitäten? Wenn Du ein robustes, kompaktes Smartphone für Outdoor-Aktivitäten suchst, ist das iPhone SE (2022) eine gute Wahl. Seine robuste Verarbeitung und die Schutzklasse IP67 sorgen dafür, dass Staub und kurzzeitiger Kontakt mit Wasser dem Gerät nicht schaden. Foto: ©Samsung, Apple

Daniel Das Beste ist für Daniel gerade gut genug, und das will der gebürtige Berliner auch immer für seine Leser rausholen. Auf seiner persönlichen Tier-Bestenliste stehen übrigens Giraffen ganz oben. Alle Artikel aufrufen