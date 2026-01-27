Was ist das beste Handy für Gamer? freenet nimmt die Top-Gaming-Smartphones 2026 unter die Lupe. Mobiler Spielspaß ist bei diesen Modellen garantiert!

Spielen ist eine ernste Sache – zumindest, wenn es um die Kür der besten Gaming-Handys geht! Gerade beim Online-Gaming können die Spezifikationen zu Display, Prozessor, Akku, Speicher und Co. einen großen Unterschied machen. Tipp vorab:

Wenn Du beim Zocken nicht ständig auf Dein Datenvolumen achten willst, lohnt sich ein Blick auf die Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen. Damit surfst und spielst Du jederzeit mit voller Geschwindigkeit – ganz ohne Limit! Das Wichtigste zu den besten Gaming-Handys in Kürze Was Du unbedingt zu den besten Gaming-Handys 2026 wissen musst, siehst Du hier auf einen Blick: Wichtig für ein gutes Gaming-Handy sind ein starker Prozessor und großer Arbeitsspeicher.

Für eine überzeugende grafische Darstellung spielen Displaygröße und -technologie eine entscheidende Rolle.

Sowohl Apple als auch Samsung, Google, Xiaomi, Asus und Nubia haben erstklassige Gaming-Handys im Sortiment. Die wichtigsten technischen Daten zu den besten Gaming-Handys findest Du in dieser Tabelle und anschließend in den ausführlichen Modellbeschreibungen. Die Top-Ten der Gaming-Handys in der Übersicht Mit welchen Smartphones kannst Du am besten spielen und welches Modell erklimmt den Thron als bestes Gaming-Handy 2026? freenet hat den großen Vergleich. In der Tabelle findest Du die Top-Gaming-Modelle auf einen Blick: Handy Prozessor RAM Display, Bildwiederholrate Akku und besondere Merkmale Asus ROG Phone 8 Pro Snapdragon 8 Gen 3 16 GB / 24 GB 6.78" AMOLED, 165 Hz 5.500 mAh, RGB-Beleuchtung, AirTrigger, Game Genie Nubia RedMagic 9 Pro Snapdragon 8 Gen 3 12 GB / 16 GB 6.8" AMOLED, 120 Hz 6.500 mAh, Schultertasten, aktive Kühlung Samsung Galaxy S25 Ultra Snapdragon 8 Elite 12 GB 6,9" Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz 5.000 mAh, VApor Chamber, leistungsstarker Prozessor iPhone 17 Bionic A19 Chip 8 GB 6.3" OLED, 120 Hz 3.692 mAh, Hardware-basiertes Raytracing, Action-Taste Xiaomi Black Shark 5 Pro Snapdragon 8 Gen 1 8 GB / 12 GB /16 GB 6.67" OLED, 144 Hz 4.650 mAh ,Pop-up Schultertasten, magnetischer Anschluss Google Pixel 10 Pro Fold Google Tensor G5 16 GB 8 + 6,4 Zoll Actua, 120 Hz 5.015 mAh, faltbares Display Samsung Galaxy Z Flip6 Snapdragon 8 Gen 3 12 GB 6.7" Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz 4.000 mAh, faltbar Sony Xperia 1 VI Snapdragon 8 Gen 3 12 GB 6.5" Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz 5.000 mAh, Wärmemanagement Nothing Phone (2) Snapdragon 8+ Gen 1 8 GB / 12 GB 6.7" OLED, 120 Hz 4.700 mAh, Glyph Interface, transparentes Design Platz 1: Asus ROG Phone 8 Pro Das neue Asus ROG Phone 8 Pro hat das ROG Phone 7 Ultimate und das ROG Phone 6 als bestes Gaming-Handy abgelöst. Die Kombination aus Hochleistungshardware, einem großen, hellen AMOLED-Display, langer Akkulaufzeit und umfangreichen Gaming-Funktionen machen das ROG Phone 8 Pro zu einem der besten Smartphones speziell für Mobile Gamer. Die 165 Hz Bildwiederholrate und 6,78" AMOLED Bildschirmdiagonale sorgen für eine extrem flüssige und detaillierte Darstellung von Spielen. Der 5.500 mAh Akku mit 65W Schnellladen ermöglicht stundenlanges Zocken ohne Unterbrechungen. Mit seiner speziell auf Mobile Gaming zugeschnittenen Hardware und Software festigt das Asus ROG Phone 8 Pro seinen Ruf als eines der besten Handys für Gamer 2026. Spezifikationen ASUS ROG Phone 8 Pro Display 6,78 Zoll großes AMOLED-Display Bildwiederholfrequenz 165 Hz Auflösung, Pixeldichte 1.080 x 2.400 Pixel, 388 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Akkukapazität 5.500 mAh RAM 16 GB/24 GB Besondere Gaming-Handy-Merkmale RGB-Beleuchtung, AirTrigger, AeroActive Cooler Buttons, ROG Tessen Mobile Controller Platz 2: Nubia RedMagic 9 Pro Auf der Liste der besten Gaming-Handys 2026 darf auch das Nubia RedMagic 9 Pro nicht fehlen. Es bietet Dir den leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor und bis zu 16 GB RAM für flüssiges Gameplay selbst bei anspruchsvollen 3D-Titeln wie Genshin Impact. Die 6.500 mAh Akkukapazität mit 80W Schnellladung sorgt für sehr lange Akkulaufzeiten beim Zocken. Darüber hinaus bietet das Gaming-Handy eine aktive Kühlung mit eingebautem Lüfter, um die Leistung auch unter Dauerlast aufrechtzuerhalten. Hinzu kommen spezielle Gaming-Features wie zwei programmierbare Schultertasten, RGB-Beleuchtung und ein dediziertes Gaming-Betriebssystem. Die Kombination aus hoch leistender Hardware, großem AMOLED-Display, langer Akkulaufzeit, aktivem Kühlsystem und umfangreichen Gaming-Optimierungen machen das RedMagic 9 Pro zu einem der besten Smartphones speziell für Mobile Gamer. Spezifikationen Nubia RedMagic 9 Pro Display 6,8 Zoll großes AMOLED-Display Bildwiederholfrequenz 120 Hz Auflösung, Pixeldichte 1.116 x 2.480 Pixel, 400 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Akkukapazität 6.500 mAh RAM 12 GB/16 GB Besondere Gaming-Handy-Merkmale Schultertasten, aktive Kühlung, extrem schnelle Touch-Abtastrate Platz 3: Samsung Galaxy S25 Ultra Das Samsung Galaxy S25 Ultra ist dank des mächtigen Prozessors, Snapdragon 8 Elite, ein absolutes Powerhaus – und schafft die meisten Spiele fast schon mühelos. Dafür sorgen die acht integrierten Kerne, wovon sechs auf 3,52 GHz laufen. Darüber hinaus gibt es zwei Kerne, die auf 4,47 GHz getaktet sind, bei der Konkurrenz sind es häufig nur 4,32 GHz. Das macht das Samsung Galaxy S25 Ultra zu einem der schnellsten Smartphones auf dem Markt. Selbst bei Spielen, die wie beispielsweise Call of Duty höchste Leistung erfordern, läuft das Gameplay flüssig. Damit das Gaming-Handy bei großer Anstrengung nicht überhitzt, kühlt die eingebaute Vapor Chamber das Smartphone und ermöglicht so ein stabiles Spielerlebnis. Auch die Grafik kann sich sehen lassen. Mit einer Auflösung von 1.440 x 3.120 Pixel und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz macht das Gamen noch mehr Spaß. Die adaptive Helligkeit sowie das entspiegelte Display erweisen sich immer wieder als praktisch. Zudem geben die integrierten Lautsprecher einen hervorragenden Klang wieder und stellen eine gute Option dar, wenn das Headset mal fehlt. Insgesamt liefert das Samsung Galaxy S25 Ultra überzeugende Ergebnisse beim Gaming und ist somit eine gute Wahl als Gaming-Handy. Spezifikationen Samsung Galaxy S25 Ultra Display 6,9 Zoll Dynamic AMOLED 2X Bildwiederholfrequenz 120 Hz Auflösung, Pixeldichte 3.120 x 1.440 Pixel (Quad HD+) Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Akkukapazität 5.000 mAh RAM 12 GB Besondere Gaming-Handy-Merkmale Sehr leistungsstarker Prozessor, aktive Kühlung durch Vapor Chamber, entspiegeltes Display

Platz 4: Samsung Galaxy Z Fold6 Das neue Samsung-Foldable, das Samsung Galaxy Z Fold6, gehört nicht nur zu den besten faltbaren Handys, sondern ist auch als Handy für Gamer interessant: Erstklassige Kontraste, Helligkeitswerte von bis zu 500 Nits, dazu eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz – das Galaxy Z Fold6 lässt im Hinblick auf die Darstellung wirklich keine Wünsche offen. Und auch in Sachen Prozessorleistung sammelt das Samsung-Foldable eifrig Pluspunkte: Mit dem Snapdragon 8 Gen 3 besitzt das Gerät einen kraftvollen Acht-Kern-Chip, der jedes 3D-Game mühelos zum Laufen bringt. Der größte Pluspunkt ist allerdings das große 7,6 Zoll große Display, das Dir Tablet-Feeling und genügend Platz zum Gamen bietet. Zudem unterstützt das Samsung-Foldable den S Pen zum präzisen Zielen und Steuern in Spielen. Spezifikationen Samsung Galaxy Z Fold6 Display 7,6 Zoll großes Dynamic-AMOLED-Display Bildwiederholfrequenz 120 Hz Auflösung, Pixeldichte 1.850 x 2.160 Pixel, 374 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Akkukapazität 4.400 mAh RAM 12 GB Besondere Gaming-Handy-Merkmale Besonders großer Bildschirm, faltbar, S Pen Unterstützung

Platz 5: iPhone 17

Das iPhone 17 aus dem September 2025 ist ein Allrounder, mit dem Gaming ebenso wie KI-Anwendungen, Fotografie und Streaming Spaß bereiten. Dafür sorgt unter anderem das 6,3 Zoll messende Display, dessen Pixeldichte bei 460 ppi liegt und das eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz erreicht. Flüssige und gestochen scharfe Grafikwiedergaben sind dadurch garantiert. Auch die Rechenleistung des iPhone 17 von Apple kann sich durch den neuen A19 Chip sehen lassen. Für ihn stehen acht GB Arbeitsspeicher bereit. Durch die 3D Audiowiedergabe beim iPhone 17 fühlst Du Dich beim Gaming wie in das Spiel hineingezogen und erlebst alle Sounds beeindruckend echt. Wünschst Du Dir ein Smartphone für alle alltäglichen Anwendungen, das sich zusätzlich auch zum mobilen Gaming eignet, ist das iPhone 17 eine gute und preislich attraktive Wahl. Spezifikationen Apple iPhone 17 Display 6,3 Zoll OLED-Display Bildwiederholfrequenz 120 Hz Auflösung, Pixeldichte 2.622 x 1.206 Pixel, 460 ppi Prozessor A19 RAM 8 GB Akkukapazität 3.692 mAh Besondere Gaming-Handy-Merkmale hohe Grafikleistung, 3D Audiowiedergabe, Action-Taste

Platz 6: Xiaomi Black Shark 5 Pro Auch das Black Shark 5 Pro schafft es in die Top 10 unseres Rankings „Bestes Gaming-Smartphone“. Das Android-Handy von Hersteller Xiaomi überzeugt im Test vor allem durch einen brillanten 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixel. Dank einer Frequenz von 144 Hz wirken alle Animationen extrem flüssig. Damit Du all Deine Games ohne Ruckler und lange Ladezeiten genießen kannst, hat Xiaomi sein Gaming-Handy mit dem Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet, einem High-End-Prozessor von Qualcomm. Mit einer Akkukapazität von 4.650 mAh und einer Schnelladefunktion steht langem und ausgiebigem Spielen mit dem Black Shark 5 Pro garantiert nichts mehr im Weg. Einen Extra-Punkt gibt es für die Schultertasten, die Xiaomi auf der rechten Seite des Geräts untergebracht hat. Die Buttons sorgen für besonders authentische Gaming-Vibes. Spezifikationen Xiaomi Black Shark 5 Pro Display 6,67 Zoll großes AMOLED-Display Bildwiederholfrequenz 144 Hz Auflösung, Pixeldichte 1.080 x 2.400 Pixel, 395 ppi Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 Akkukapazität 4.650 mAh RAM 12 GB Besondere Gaming-Handy-Merkmale Optimierte Kühlung, RGB-Beleuchtung, Gaming-Modus, Stereolautsprecher, Pop-up Schultertasten

Platz 7: Google Pixel 10 Pro Fold

Mit dem Pixel 10 Pro Fold hat Google ein faltbares Smartphone auf den Markt gebracht, welches es in die Bestenliste der Gaming-Handys schafft. Ein wichtiger Vorteil ist das acht Zoll große Innendisplay, auf dem Du komfortabel Games spielst. Doch selbst im zusammengeklappten Zustand bietet das Pixel 10 Pro Fold noch ein Außendisplay mit 6,4 Zoll Größe. Darüber hinaus sorgen der Tensor G5 Prozessor und die stattlichen 16 GB RAM für ausreichend Rechenleistung, um selbst sehr komplexe Spiele flüssig wiedergeben zu können. Der 5.012 mAh starke Akku lässt Dich auch unterwegs nicht im Stich, wenn Du beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit Dein Lieblingsgame spielen möchtest. Unter dem Strich gehört das Google Pixel 10 Pro Fold mit seinem satten Technikpaket zu den besten Gaming-Handys des Jahres 2026. Spezifikationen Google Pixel 10 Pro Fold Display 8 und 6,4 Zoll Actua-Displays Bildwiederholfrequenz 120 Hz Auflösung, Pixeldichte 1.080 × 2.364 Pixel, 408 ppi und 2.076 × 2.152 Pixel, 373 ppi Prozessor Google Tensor G5 RAM 16 GB RAM Akkukapazität 5.015 mAh Besondere Gaming-Handy-Merkmale Stereolautsprecher, Wi-Fi 7

Platz 8: Samsung Galaxy Z Flip6 Ein weiteres faltbares Handy von Samsung ist das Galaxy Z Flip6. Es gefällt nicht nur mit seinen handlichen Abmessungen, sondern ist für Gamer auch aus anderen Gründen interessant: Das 6,7-Zoll-Display bietet Helligkeitswerte von bis zu 500 Nits sowie eine adaptive Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz - so werden alle Inhalte besonders ruckelfrei dargestellt. Hinzu kommt eine hervorragende Prozessorleistung durch den Snapdragon 8 Gen 3. Dieser bringt auch 3D-Games problemlos auf den Bildschirm. Spezifikationen Samsung Galaxy Z Flip6 Display 6,7 Zoll großes AMOLED-Display Bildwiederholfrequenz 120 Hz Auflösung, Pixeldichte 1.080 x 2.640 Pixel, 425 ppi Prozessor Snapdragon 8 Gen 3 Akkukapazität 4.000 mAh RAM 12 GB Besondere Gaming-Handy-Merkmale Stereolautsprecher, adaptive Bildwiederholrate

Platz 9: Sony Xperia 1 VI Das Sony Xperia 1 VI bietet eine Reihe von Funktionen, die es zu einer attraktiven Wahl für Gamer machen: Für Deine Gaming-Sessions bietet Dir dieses Sony-Modell ein hochauflösendes Display mit hoher Bildfrequenz für eine flüssige Darstellung. Und dank des leistungsstarken und energieeffizienten Snapdragon 8 Gen 3 Prozessors kannst Du Dich über eine hervorragende Performance freuen. Mit dem ausdauernden 5.000-mAh-Akku geht Dir beim Zocken nicht so schnell der Saft aus. Spezifikationen Sony Xperia 1 VI Display 6,5 Zoll großes OLED-Display Bildwiederholfrequenz 120 Hz Auflösung, Pixeldichte 1.080 x 2.340 Pixel, 396 ppi Prozessor Snapdragon 8 Gen 3 Akkukapazität 5.000 mAh RAM 12 GB Besondere Gaming-Handy-Merkmale Verbesserte Kühlung, Stereolautsprecher

Platz 10: Nothing Phone (2) Das Nothing Prone (2) ist ein echter Hingucker in unserem Ranking, dank seines einzigartigen Designs und innovativen Features. Die transparente Rückseite setzt nicht nur ein klares Design-Statement, sondern bietet auch die Möglichkeit, ständig neue Details am Gerät zu entdecken. Die Glyphen auf der Rückseite, bestehend aus fast 900 LEDs, bieten zwar keine direkte Funktion für das Gaming, tragen aber zur Ästhetik und Personalisierung des Handys bei. Sie können auch als visuelle Benachrichtigungen dienen, die während des Spielens nützlich sein können, um wichtige Anrufe oder Nachrichten zu erkennen, ohne das Spiel zu unterbrechen. Das 6,7 Zoll große OLED-Display mit Full-HD-Plus-Auflösung sorgt für satte Farben und eine ideale Weiß-Darstellung, was Spiele grafisch zum Leben erweckt. Außerdem bietet das Nothing Phone (2) innovative Funktionen wie eine Musikvisualisierung und eine Akkuladestand-Animation. Insgesamt macht die Kombination aus Design, Display und Features das Nothing Phone (2) zu einem attraktiven Handy für Gamer, die Wert auf Stil und Innovation legen. Spezifikationen Nothing Phone (2) Display 6,7 Zoll großes OLED-Display Bildwiederholfrequenz 120 Hz Auflösung, Pixeldichte 1.080 x 2.412 Pixel, 394 ppi Prozessor Snapdragon 8+ Gen 1 Akkukapazität 4.700 mAh RAM 12 GB Besondere Gaming-Handy-Merkmale Leistungsstarker Prozessor und hohe Bildwiederholrate für flüssiges Gamen, 12 GB RAM für Multitasking

Beste Gaming-Handys: FAQ Welches Gaming-Handy ist das beste? Welches Gaming-Handy das beste ist, ist stark von den individuellen Bedürfnissen abhängig. So überzeugen neben klassischen Gaming-Handys wie dem Asus ROG Phone 8 Pro auch Smartphones von Herstellern, die eher nicht für die Spiele-Branche bekannt sind. Darunter befinden sich unter anderem Neuheiten wie das Samsung Galaxy Z Fold6, das iPhone 16 Pro Max oder das Google Pixel 9 Pro XL. Welches Samsung-Handy ist gut zum Zocken? Aktuell ist das Samsung Galaxy Z Fold6 das beste Gaming-Handy von Samsung. Es bietet ein großes, faltbares 7,6-Zoll-Display mit einer hohen Auflösung und einer adaptiven Bildwiederholrate. Zudem besitzt das Modell mit dem Snapdragon 8 Gen 3 einen kraftvollen Acht-Kern-Chip, der jedes 3D-Game mühelos zum Laufen bringt. Wofür ist ein Gaming-Handy nützlich? Gaming-Handys lohnen sich vor allem für diejenigen, die viel und gerne mit ihrem Handy spielen. Besonders rechenintensive Games mit hochwertigen Grafiken bringen herkömmliche Smartphones schnell an ihr Limit. Wer solche Spiele möglichst flüssig und in hochwertiger Bild- und Klangqualität genießen möchte, sollte auf gute Gaming-Handys mit entsprechend leistungsstarken Prozessoren, Displaywerten und Lautsprechersystemen achten. Gut zu wissen: Auf das Gaming ausgelegte Smartphones maximieren das Spielerlebnis oftmals zusätzlich durch die Integration intuitiver Gaming-Softwares. Was bedeutet Metaloptimierung bei Gaming-Handys? Metal ist eine von Apple entwickelte Technologie, die speziell für die Optimierung der Leistung grafikintensiver Anwendungen wie Spiele auf iOS-Geräten konzipiert wurde. Diese API ermöglicht es Entwicklern, die Grafikprozessoren (GPU) von Apple-Geräten effizienter zu nutzen, um eine höhere Grafikleistung und schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Welche Gaming-Handys sind AAA-kompatibel? Gaming-Smartphones mit guten Prozessoren, viel RAM, leistungsstarker Grafik und aktivem Kühlsystem haben die nötige Rechenleistung, um grafisch aufwendige AAA-Titel flüssig darzustellen. Das Asus ROG Phone 8 Pro, das Nubia RedMagic 8 Pro, das Samsung Galaxy S24 Ultra und andere Gaming-Handys können AAA-Spiele flüssig darstellen. Beispiele für AAA-Games sind Spiele wie "The Witcher 3: Wild Hunt", "Grand Theft Auto V" oder "Call of Duty". Was bedeutet RGB-Beleuchtung bei Gaming-Handys? RGB-Beleuchtung bei Handys bezieht sich auf die Verwendung von Lichtern, die in den Farben Rot, Grün und Blau (RGB) leuchten können, um visuelle Effekte auf dem Gerät zu erzeugen. Gaming-Handys, die RGB-Beleuchtung einsetzen, sind zum Beispiel die ASUS ROG Phone Serie und die Xiaomi Black Shark Serie. Foto: ©Unsplash | Onur Binay, Sony, Google, Samsung, Apple, Nothing

