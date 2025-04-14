Google hat sich als Smartphone-Hersteller längst einen Namen gemacht und rangiert mit seinen Modellen in den Rankings der besten Smartphones weit vorn. Bereits seit September 2024 ist das Google Pixel 9 als Flaggschiff erhältlich. Mit dem Google Pixel 9a schickt der Hersteller jetzt zusätzlich ein Mittelklasse-Smartphone ins Rennen. Im großen Duell Google Pixel 9 vs. 9a treten beide Modelle gegeneinander an.

Ein Vergleich der Displays des Google Pixel 9 vs. 9a bringt in erster Linie Gemeinsamkeiten zum Vorschein. Beide Displays messen 6,3 Zoll und haben eine Auflösung von 2.424 x 1.080 Pixeln. Mit einem Maximalwert von 2.700 Nits und einem Spielraum von 60 bis 120 Hertz bei der Bildwiederholrate liegen die Smartphones ebenfalls auf Augenhöhe. Lediglich beim Material der Displays zeigt sich ein Unterschied. Das Google Pixel 9 ist mit dem besonders robusten Gorilla Glass Victus 2 ausgestattet, das Pixel 9a mit Gorilla Glass 3.



Nicht eindeutig ist das Ergebnis im Vergleich der Kameras des Google Pixel 9 vs. 9a. Bei der Frontkamera hat das günstigere Google Pixel 9a mehr zu bieten, denn die Auflösung liegt bei 13 MP gegenüber 10,5 MP beim Pixel 9. Was die rückseitige Dual-Kamera betrifft, ist jedoch das Google Pixel 9 besser ausgestattet. Es bietet eine Weitwinkelkamera mit 50 MP und eine Ultraweitwinkelkamera mit 48 MP sowie jeweils bessere Sensoren. Beim Pixel 9a erwarten Dich eine Weitwinkelkamera mit 48 MP und eine Ultraweitwinkelkamera mit 13 MP Auflösung.

Kameras Google Pixel 9 Google Pixel 9a Frontkamera 10,5 MP 13 MP Hauptkamera 50 MP 48 MP Ultraweitwinkel 48 MP 13 MP

Vergleich der Videoqualität zeigt Unterschiede

Wenn Du Content für Social Media produzierst oder besondere Alltagsmomente gerne in bewegten Bildern festhältst, ist die Videoqualität bei der Wahl eines Smartphones entscheidend. Das Google Pixel 9a kann Videos mit 30 und 60 fps machen. Beim Pixel 9 erwartet Dich eine etwas bessere Videotechnik, denn neben 24, 30 und 60 fps bietet es auch den praktischen Moviemodus und kann 10-Bit-HDR-Videos aufnehmen.

Google Pixel 9: 24/30/60 fps, 10-Bit-HDR-Videos, exklusiver Moviemodus

Google Pixel 9a: 30/60 fps, 4k Videos

Soundqualität beim Google Pixel 9a vs. 9

Bei der Wiedergabe von Musik, dem Streamen von Serien oder Filmen und Games hat die Klangqualität Einfluss auf Dein Entertainmenterlebnis. Während das Google Pixel 9a mit zwei Lautsprechern ausgestattet ist, kommt der Sound beim Google Pixel 9 aus drei Lautsprechern. Außerdem hat das teurere Pixel 9 eine integrierte Geräuschunterdrückung und verfügt über Spatial Audio für ein besseres Klangerlebnis.

Google Pixel 9: drei Lautsprecher, Spatial Audio und Geräuschunterdrückung

Google Pixel 9a: zwei Lautsprecher

Unterschiede bei Performance und Speicher

Beim Vergleich der Performance im Duell Google Pixel 9 vs. 9a schneidet das teurere Flaggschiff besser ab. Zwar ist der Chip in beiden Smartphones das gleiche Modell, nämlich der Tensor G4 von Google, allerdings unterscheidet sich der Arbeitsspeicher. Mit 8 GB fällt er beim Google Pixel 9a deutlich kleiner als beim Pixel 9 mit 12 GB aus. Beim Gerätespeicher hast Du in beiden Fällen die Wahl zwischen 128 GB und 256 GB.

Google Pixel 9: Tensor G4, 12 GB RAM, 128 oder 256 GB

Google Pixel 9a: Tensor G4, 8 GB RAM, 128 oder 256 GB

Akkuleistung des Google Pixel 9 vs. 9a

Überraschend ist, dass das günstigere Google Pixel 9a mit 5.100 mAh den stärkeren Akku der beiden Smartphones hat. Im Pixel 9 steckt ein 4.700 mAh starker Akku. Die Akkukapazität hat Auswirkungen auf die Laufzeit. Beim Pixel 9 liegt sie laut Hersteller Google bei 24 Stunden, beim Pixel 9a sogar bei 30 Stunden. Hinsichtlich der Ladegeschwindigkeit gewinnt jedoch das Google Pixel 9 den Vergleich. Du kannst es mit maximal 27 Watt aufladen, wohingegen das Pixel 9a einen Maximalwert von 23 Watt erreicht.

Google Pixel 9: 4.700 mAh, 24 Stunden Laufzeit, 27 Watt

Google Pixel 9a: 5.100 mAh, 30 Stunden Laufzeit, 23 Watt

Fazit zum Vergleich Google Pixel 9 vs. 9a



Erwartungsgemäß entscheidet das Pixel 9 den ausführlichen Vergleich Google Pixel 9 vs. 9a für sich. Es überzeugt mit einer besseren Kamera- und Videotechnik, erstklassigem Sound, der stärkeren Performance und mehr KI-Features. Gemessen am deutlich geringeren Preis ist das Google Pixel 9a jedoch eine attraktive Alternative für preisbewusste Käufer, die auf High-End-Features verzichten können.

FAQ

Was ist besser, das Google Pixel 9 oder 9a?

Beim Google Pixel 9 erwartet Dich eine stärkere technische Ausstattung, was den Arbeitsspeicher, die Kameras, die Ladekapazität des Akkus, den Sound und die Videoqualität betrifft. Gleichwertig sind beide Google-Smartphones hinsichtlich des Gerätespeichers und Displays. Bei der Akkulaufzeit und Frontkamera bietet das Google Pixel 9a bessere Werte.

Worin unterscheiden sich das Google Pixel 9 und 9a?

Eine höhere Auflösung der Dual-Kamera, eine bessere Performance dank größerem Arbeitsspeicher, mehr Klangqualität und robustere Materialien sind die Stärken des Google Pixel 9. Allerdings kann auch das Google Pixel 9a in einigen Bereichen wie der Frontkamera und Akkulaufzeit punkten.

Lohnt sich der Umstieg vom Google Pixel 9 auf das 9a?

Ein Umstieg vom Flaggschiff Google Pixel 9 zum Mittelklasse-Smartphone Google Pixel 9a lohnt sich nicht, da die technische Ausstattung in einigen Bereichen zwar gleichwertig, in anderen Punkten allerdings etwas schwächer ausfällt. Nur bei der Akkulaufzeit und Frontkamera ist das Pixel 9a etwas besser.

Foto: ©Google