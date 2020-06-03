WhatsApp, Instagram und Co.: Auf Smartphones funktioniert fast nichts ohne eine zuverlässige Internetverbindung. WLAN-Verbindungen sind zunehmend flächendeckend verfügbar und bieten meistens einen stabilen Internetzugang.

Zum Glück, denn egal, wie viel Datenvolumen ein Mobilfunkvertrag enthält – es ist immer zu wenig. Viele Nutzer lassen ihre mobilen Daten immer aktiviert. Warum auch nicht – Smartphones sind schließlich smart und priorisieren die WLAN-Verbindung. Doch erhöht sich dadurch unbemerkt der Datenverbrauch und sollte man mobile Daten besser ausschalten? Wir erklären, ob das so ist, und was sich lohnt!

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen mobilen Daten und WLAN?

WLAN (Wireless Local Area Network) gehört fast schon zur Standardausstattung eines jeden Haushalts. Damit verfügst du zuhause über einen stabilen und vor allem unbegrenzten Internetzugang und brauchst dir keine Gedanken über den Verbrauch von mobilem Datenvolumen und die dadurch entstehenden Kosten zu machen. Mittlerweile stehen auch in vielen öffentlichen Räumen kostenlose WLAN-Hotspots zur Verfügung.

Mobile Daten kommen immer dann ins Spiel, wenn kein WLAN vorhanden ist. Dann greifst du auf das Internet deines Vertragsanbieters zurück. Hast du keine Flatrate, wird das jedoch schnell teuer oder mühsam, wenn das verfügbare Datenvolumen aufgebraucht ist und die Verbindung langsamer wird. Im Unterschied zu WLAN sind mobile Daten jedoch nicht auf einen bestimmten Radius begrenzt, sondern überall verfügbar.