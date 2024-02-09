Handyvertrag wechseln: So klappt’s
Wie Du Deinen Handyvertrag wechseln kannst – Rufnummernmitnahme inklusive, erklärt Dir freenet.
Wie Du Deinen Handyvertrag wechseln kannst – Rufnummernmitnahme inklusive, erklärt Dir freenet.
Timing ist alles – auch wenn es darum geht, den Handyvertrag zu wechseln. Die Kündigung des alten Vertrags, der Abschluss des neuen und die Mitnahme der Rufnummer wollen dabei gut koordiniert sein. freenet erklärt Dir, was Du beachten solltest.
Es gibt verschiedene Gründe, warum es sich für Dich lohnen könnte, Deinen Handyvertrag zu wechseln. Dazu gehören:
Häufig kannst Du durch das Wechseln Deines Handyvertrages einen Tarif mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen.
Deine Bedürfnisse haben sich geändert und Du suchst nach einem Tarif, dessen Leistungsspektrum besser auf Dich zugeschnitten ist.
Du brauchst ein neues Smartphone und möchtest Dich daher für einen Handyvertrag mit Handy entscheiden, weil das für Dich Preisvorteile bietet.
Hast Du einen Handyvertrag mit Laufzeit – z.B. einen Zweijahresvertrag – abgeschlossen, ist dieser nicht zwingend nach der Laufzeit zu Ende. Manchmal verlängert sich solch ein Vertrag automatisch. Um das zu verhindern und Deinen Handytarif erfolgreich zu wechseln, musst Du ihn rechtzeitig kündigen.
Das neue verbraucherfreundlich gestaltete Telekommunikationsgesetz vom März 2022 schreibt vor, dass die Kündigungsfrist bei Neuverträgen maximal einen Monat betragen darf. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kannst Du jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Details zur Kündigungsfrist kannst Du in Deinem Vertrag nachlesen.
Seit Juli 2022 ist es Pflicht für Vertragsanbieter, einen gut sichtbaren Kündigungsbutton auf ihrer Website zu platzieren. Damit soll die Kündigung für Verbraucher einfacher gemacht werden. Auch das Zusenden einer Kündigungsbestätigung ist seitdem Pflicht.
Du möchtest vor dem Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer Deinen Handytarif und Anbieter wechseln? Das ist leider nicht ohne Weiteres möglich. Denn das Sonderkündigungsrecht greift nur unter besonderen Umständen, etwa wenn Dein Anbieter Rechnungsbeträge wiederholt falsch abbucht, seine vereinbarte Leistungspflicht nicht einhält, die Vertragsbedingungen oder die AGBs plötzlich ändert, die Rufnummernmitnahme ohne Dein eigenes Verschulden fehlschlägt oder Du ins Ausland ziehst.
Du hast aber die Möglichkeit, beim gleichen Anbieter in einen anderen Handyvertrag zu wechseln. Handelt es sich um ein Tarifupgrade, ist dies in der Regel kostenlos. Ein Downgrade hingegen kann mit Kosten verbunden oder erst ab einem bestimmten Vertragsmonat zulässig sein.
Gut zu wissen: Hast Du Deinen neuen Handyvertrag im Internet abgeschlossen, steht Dir wie bei Online-Geschäften üblich ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu.
Wenn Du von neuen Konditionen profitieren möchtest, mehr Datenvolumen brauchst oder einen günstigeren Preis suchst, musst Du nicht zwingend von einem Anbieter zum anderen springen. Bleibst Du beim gleichen Mobilfunkanbieter, kannst Du oft einfach Deinen Handytarif wechseln – vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Meistens ist das sogar online möglich, zum Beispiel in Deinem Kundenaccount.
Manchmal musst Du gar nicht selbst aktiv werden, um einen neuen Handyvertrag zu bekommen. Viele Anbieter kontaktieren Dich von sich aus, bevor die Vertragslaufzeit abläuft. Sprich mit den Kundenberatern und finde zusammen mit ihnen einen Tarif, der zu Dir passt. Aber Achtung: Du schließt beim Wechsel immer einen neuen Vertrag ab, der auch eine neue Laufzeit hat.
Die Rufnummernmitnahme – auch Portierung genannt – war früher gebührenpflichtig. Seit Dezember 2021 jedoch ist sie kostenlos – dem neuen Telekommunikationsgesetz sei Dank.
So gehst Du vor, wenn Du Deinen Handyvertrag wechseln und dabei Deine Rufnummer mitnehmen willst:
Kündige Deinen alten Handyvertrag. Normalerweise musst Du für die Portierung die Kündigungsbestätigung vorlegen.
Stelle sicher, dass Deine Kundendaten wie Rufnummer, Name oder Geburtsdatum bei Deinem alten Anbieter korrekt hinterlegt sind, denn diese müssen beim alten und neuen Vertrag übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, weil sich zum Beispiel Dein Nachname geändert hat, solltest Du dies beim alten Anbieter korrigieren lassen.
Gebe bei Deinem neuen Anbieter direkt bei Vertragsabschluss an, dass Du eine Rufnummernmitnahme wünschst.
Dein neuer Anbieter wird Dich darüber informieren, wenn die Portierung erfolgt ist. Das dauert in der Regel einige Tage. Bis dahin bist Du ganz normal unter deiner Handynummer erreichbar.
Übrigens: Du kannst Deine Rufnummer auch auf einen anderen Vertrag übertragen, ohne den alten Vertrag zu kündigen. Wenn Du die Portierung beantragst, weist Dir Dein bisheriger Anbieter eine neue Nummer für den alten Vertrag zu.
Wenn Du Deinen Provider und Handyvertrag wechseln möchtest, musst Du Deinen alten Vertrag rechtzeitig vor Vertragsende kündigen. Das heißt: Spätestens bis zu einem Monat vor Ende der Mindestlaufzeit.
Den Handyvertrag trotz bestehendem Vertrag zu wechseln, ist meist nur unter dem Sonderkündigungsrecht möglich. Wenn Du aber beim gleichen Anbieter bleibst, kannst Du in der Regel ein Tarifupgrade trotz bestehendem Vertrag anfordern.
Die Rufnummernmitnahme beim Wechseln des Handyvertrags ist seit Ende 2021 kostenlos. Teile Deinem neuen Anbieter direkt bei Vertragsabschluss mit, dass Du die Portierung wünschst.
Zunächst solltest Du Dich darüber informieren, wann Dein aktueller Handyvertrag endet und wann Du die Kündigung einreichen solltest. Etwa einen Monat vor Ablauf Deines alten Vertrags kannst Du Dich dann auf die Suche nach einem neuen Tarif machen. Bestenfalls gelingt es Dir, dessen Vertragsbeginn kurz vor das Vertragsende des alten Tarifs zu legen.
Die Portierung ist grundsätzlich immer möglich, wenn Du das Mobilfunknetz und/oder den -anbieter wechselst. Bleibst Du allerdings beim gleichen Anbieter und möchtest nur auf einen anderen Tarif umsteigen, ist die Rufnummernmitnahme oft nicht möglich. Welche Optionen Du genau hast, kannst Du bei Deinem Mobilfunkanbieter erfragen.
Foto: © Unsplash/Romain Dancre