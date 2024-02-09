Timing ist alles – auch wenn es darum geht, den Handyvertrag zu wechseln. Die Kündigung des alten Vertrags, der Abschluss des neuen und die Mitnahme der Rufnummer wollen dabei gut koordiniert sein. freenet erklärt Dir, was Du beachten solltest.

Handyvertrag wechseln – warum?

Es gibt verschiedene Gründe, warum es sich für Dich lohnen könnte, Deinen Handyvertrag zu wechseln. Dazu gehören:

Häufig kannst Du durch das Wechseln Deines Handyvertrages einen Tarif mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis bekommen.

Deine Bedürfnisse haben sich geändert und Du suchst nach einem Tarif, dessen Leistungsspektrum besser auf Dich zugeschnitten ist.

Du brauchst ein neues Smartphone und möchtest Dich daher für einen Handyvertrag mit Handy entscheiden, weil das für Dich Preisvorteile bietet.

Handyvertrag wechseln: Alten Handyvertrag kündigen

Hast Du einen Handyvertrag mit Laufzeit – z.B. einen Zweijahresvertrag – abgeschlossen, ist dieser nicht zwingend nach der Laufzeit zu Ende. Manchmal verlängert sich solch ein Vertrag automatisch. Um das zu verhindern und Deinen Handytarif erfolgreich zu wechseln, musst Du ihn rechtzeitig kündigen.

Das neue verbraucherfreundlich gestaltete Telekommunikationsgesetz vom März 2022 schreibt vor, dass die Kündigungsfrist bei Neuverträgen maximal einen Monat betragen darf. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kannst Du jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Details zur Kündigungsfrist kannst Du in Deinem Vertrag nachlesen.

Seit Juli 2022 ist es Pflicht für Vertragsanbieter, einen gut sichtbaren Kündigungsbutton auf ihrer Website zu platzieren. Damit soll die Kündigung für Verbraucher einfacher gemacht werden. Auch das Zusenden einer Kündigungsbestätigung ist seitdem Pflicht.

Handyvertrag wechseln trotz bestehendem Vertrag

Du möchtest vor dem Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer Deinen Handytarif und Anbieter wechseln? Das ist leider nicht ohne Weiteres möglich. Denn das Sonderkündigungsrecht greift nur unter besonderen Umständen, etwa wenn Dein Anbieter Rechnungsbeträge wiederholt falsch abbucht, seine vereinbarte Leistungspflicht nicht einhält, die Vertragsbedingungen oder die AGBs plötzlich ändert, die Rufnummernmitnahme ohne Dein eigenes Verschulden fehlschlägt oder Du ins Ausland ziehst.

Du hast aber die Möglichkeit, beim gleichen Anbieter in einen anderen Handyvertrag zu wechseln. Handelt es sich um ein Tarifupgrade, ist dies in der Regel kostenlos. Ein Downgrade hingegen kann mit Kosten verbunden oder erst ab einem bestimmten Vertragsmonat zulässig sein.

Gut zu wissen: Hast Du Deinen neuen Handyvertrag im Internet abgeschlossen, steht Dir wie bei Online-Geschäften üblich ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu.

Handyvertrag wechseln, Anbieter behalten

Wenn Du von neuen Konditionen profitieren möchtest, mehr Datenvolumen brauchst oder einen günstigeren Preis suchst, musst Du nicht zwingend von einem Anbieter zum anderen springen. Bleibst Du beim gleichen Mobilfunkanbieter, kannst Du oft einfach Deinen Handytarif wechseln – vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Meistens ist das sogar online möglich, zum Beispiel in Deinem Kundenaccount.

Manchmal musst Du gar nicht selbst aktiv werden, um einen neuen Handyvertrag zu bekommen. Viele Anbieter kontaktieren Dich von sich aus, bevor die Vertragslaufzeit abläuft. Sprich mit den Kundenberatern und finde zusammen mit ihnen einen Tarif, der zu Dir passt. Aber Achtung: Du schließt beim Wechsel immer einen neuen Vertrag ab, der auch eine neue Laufzeit hat.