Jedes Mobiltelefon ist einzigartig. Damit das auch so bleibt, verfügt jedes Handy über eine eigene fünfzehnstellige IMEI-Nummer. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier.

Was ist eine IMEI-Nummer?

IMEI steht für International Mobile Station Equipment Identity und ist im Prinzip gleichbedeutend mit einer Seriennummer. Die IMEI deines Telefons solltest du möglichst immer griffbereit haben, da du besonders im Fall eines Diebstahls nur so nachweisen kannst, dass das Handy wirklich dir gehört.

Die 15 Ziffern folgen dabei einer einheitlichen Zusammensetzung: Die ersten acht Ziffern sind reserviert für den Type Allocation Code (TAC), der sich wiederum aus zwei Teilen zusammensetzt.

Die ersten beiden Ziffern sind der Ländercode und die folgenden sechs Ziffern kennzeichnen den Typ des Handys. Danach folgt die sechsstellige eigentliche Seriennummer und zum Schluss die einstellige Prüfziffer.

Wofür wird die IMEI-Nummer benötigt?

Sobald du ein neues Handy kaufst, solltest du die IMEI-Nummer auf einem Zettel notieren, sodass du sie immer griffbereit hast. Sollte nämlich dein geliebtes Smartphone gestohlen werden, fragt dich die Polizei nach der Nummer, damit sie eventuell beschlagnahmte Telefone damit abgleichen oder dein Telefon mit einem richterlichen Beschluss orten lassen kann.

Leider gibt es bereits Software, mit der Diebe die IMEI-Nummer nachträglich ändern können. Die Chance, dass dein entwendetes Telefon dann wieder aufgespürt wird, ist in solchen Fällen eher gering.

Du benötigst die IMEI-Nummer allerdings auch, wenn du dein Handy zur Reparatur einschickst oder eine Online-Fehleranalyse durchführen lassen möchtest. Auch eine Handyversicherung gegen Diebstahl oder Beschädigung wird mithilfe dieser Nummer abgeschlossen.

So kannst du dir deine IMEI-Nummer anzeigen lassen

Die einfachste Methode, deine IMEI-Nummer herauszufinden, ist ein Blick auf die Verpackung. Der Hersteller hat die Zahlenreihe normalerweise hier aufgedruckt, sodass du sie einfach abschreiben kannst. Viele Anbieter vermerken die Nummer zusätzlich auf einem Sticker unter dem Akku des Smartphones.

Falls du dein Handy gerade in Betrieb hast, gibt es einen einfachen Trick, mit dem du deine IMEI-Nummer herausfinden kannst. Wenn du über deine Wähltastatur die Tastenkombination *#06# eingibst, wird dir die Nummer sofort angezeigt.