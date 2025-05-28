Bald geht es auf Reisen? Bei freenet erfährst Du alles, was Du zum Telefonieren und Roaming im Ausland wissen musst.

Bis vor wenigen Jahren gehörten hohe Kosten für Telefonate über Landesgrenzen hinweg zur Normalität. Mit der Einführung der EU-Roaming-Richtlinie im Juni 2017 ist Roaming und Telefonieren im Ausland nicht nur einfacher, sondern auch günstiger geworden. In diesem Artikel findest Du alles, was Du über Telefonieren und Roaming im Ausland wissen musst. Wenn Du auf der Suche nach der richtigen Auslandsvorwahl eines Landes bist, findest Du sie in der Übersicht am Ende des Artikels. Roaming im Ausland: Was ist das? EU-Roaming bedeutet, dass Du Deinen Mobilfunk-Heimtarif auch auf Reisen durch die 27 Mitgliedsländer der EU sowie in Norwegen, Island oder Liechtenstein nutzen kannst. Das heißt, dass beim Surfen im Internet, Simsen oder Telefonieren im Ausland keine zusätzlichen Kosten anfallen und Du auch keine zusätzliche SIM-Karte benötigst. Im Urlaub mit Freunden oder Familie in Kontakt zu bleiben, ist dank “Roam like at home” also ganz einfach möglich. In Nicht-EU-Staaten wie der Schweiz, dem Vereinigten Königreich oder Monaco bzw. außerhalb Europas fallen hingegen weiterhin teils hohe Gebühren für die Handynutzung an. Schweiz und andere Nicht-EU-Länder In der Schweiz fallen in jedem Fall Roaming-Gebühren an, da das Land nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Es gibt aber einige Telefonanbieter, die in ihren Tarifen spezielle Konditionen für die Schweiz anbieten. Damit kannst Du auch in der Alpenrepublik günstig telefonieren, chatten und surfen. Die Kleinstaaten Monaco, San Marino, Vatikanstadt und Andorra sind zwar komplett von EU-Mitgliedsstaaten umschlossen, doch auch in diesen Ländern gilt die EU-Roaming-Verordnung nicht. Manche Anbieter bieten aber für diese Gebiete besondere, günstigere Konditionen an. Sonderfall Großbritannien und Nordirland Seit dem 1. Januar 2021 ist das Vereinigte Königreich kein Mitglied der EU mehr, sodass die Roaming-Verordnung hier nicht mehr zwingend gilt. Viele Mobilfunkanbieter behandeln das Land vorerst aber weiterhin als EU-Land und erheben dementsprechend keine Zusatzgebühren. Diese Regelung kann sich aber in Zukunft ändern. Daher solltest Du vor einer Reise nach Großbritannien oder Nordirland unbedingt die aktuellen Konditionen Deines Vertrages ansehen. Deine Roaming-Optionen bei freenet Damit Dein Smartphone auch im Ausland rundum versorgt ist, bietet freenet spezielle Roaming-Pakete und Reisetarife an. Egal ob Europa oder Weltreise – mit freenet Travel kannst Du bequem die passenden Optionen buchen, die Dir günstiges Telefonieren, Surfen und Simsen im Ausland ermöglichen. So vermeidest Du böse Überraschungen auf der Rechnung und bleibst jederzeit bestens vernetzt. Schau Dir die flexiblen Angebote an und reise entspannt mit freenet! Telefonieren und Roaming im Ausland: Das gilt seit Mai 2019 Wer bis 2019 von zuhause aus ins EU-Ausland telefonierte, erlebte oftmals eine böse Überraschung, wenn die monatliche Abrechnung ins Haus flatterte. Denn anders als viele Menschen vermuten, fand die „Roam like at home“-Richtlinie keine Anwendung für Telefonate von Deutschland aus in andere EU-Netze. Seit Mai 2019 gilt jedoch eine neue EU-Richtlinie für Intra-EU-Kommunikation, dank der das Telefonieren und Simsen von einem zum anderen EU-Land deutlich günstiger ist. Verbraucher müssen seither für Telefonate in andere EU-Länder nur noch maximal 0,19 Euro pro Minute zahlen. Auch in Sachen SMS hat die EU an der Preisschraube gedreht und einen Höchstpreis von 0,06 Euro pro Nachricht festgelegt (Nettopreis). Doch Vorsicht: Die neue Regelung gilt nur, wenn Du aus Deinem Heimatland ins EU-Ausland telefonierst. Für Gespräche in die Schweiz, nach Nordamerika, in die Türkei usw. gelten weiterhin andere Bestimmungen und Tarife. Für Telefonate außerhalb der EU rät freenet Dir, einen optionalen Auslandstarif zu Deinem Mobilfunkvertrag dazu zu buchen. Damit sind die Kosten pro Gesprächsminute weitaus geringer als ohne. Zudem sind viele Optionen in Sachen Laufzeit sehr flexibel wählbar. Auf lange Sicht kannst Du also eine Menge Geld sparen und trotzdem mit Deinen Freunden in Verbindung bleiben. Roaming und Telefonieren im Ausland: Neufassung der Roaming-Regelungen ab Juli 2022 Reisende können sich auch in Zukunft über den Wegfall der Roaming-Gebühren freuen: 2022 haben sich die EU-Mitgliedsländer für eine Verlängerung der Roaming-Verordnung um weitere zehn Jahre, also bis 2032, entschieden. Darüber hinaus gelten ab Juli 2022 folgende Verbesserungen: Gleicher Preis und gleiche Bedingungen : Beim Roaming im EU-Ausland hast Du nicht nur Anspruch auf den gleichen Preis, sondern auch auf die gleichen Bedingungen bzw. die gleiche Qualität wie zuhause.

Mehr Transparenz: Fährst Du in ein anderes Land, erhältst du nun bei Einreise eine SMS Deines Roaming-Anbieters, die Dich vor dem Risiko zusätzlicher Kosten warnt. Außerdem klärt dich eine SMS über Notrufe in dem jeweiligen Land auf.

Internetnutzung im EU-Ausland: die Fair Use Policy Im Bezug auf die Nutzung des Internets im EU-Ausland gibt es die sogenannte Fair Use Policy, kurz FUP. Mit ihr soll ein Missbrauch der Roaming-Regelung innerhalb der EU verhindert werden. Mobilfunkunternehmen haben demnach die Möglichkeit, Begrenzungen für das Datenvolumen oder die zeitliche Nutzungsdauer festzulegen. Das gilt sowohl im Zusammenhang mit Mobilfunkverträgen als auch bei Prepaid-Tarifen. Voraussetzung dafür ist jedoch ein Hinweis des Mobilfunkanbieters auf seine Teilnahme an der Fair Use Policy. Solltest Du bei einem Aufenthalt im Ausland die zeitliche Obergrenze oder das Datenlimit erreichen, muss zudem ein Hinweis darauf von Deinem Mobilfunkanbieter kommen. Limit des Datenvolumens beim Surfen im EU-Ausland Wenn Du bei einem Aufenthalt im EU-Ausland surfst, kann Dein Mobilfunkanbieter das Datenvolumen begrenzen. Diese Grenze liegt gerade bei sehr günstigen Tarifen und Mobilfunktarifen mit hohem Datenvolumen oft unter den für Deutschland geltenden Begrenzungen. Eine solche Datenbegrenzung gilt unter Umständen auch für Mobilfunktarife ohne Datenlimit, oft als Unlimited-Tarif bezeichnet. Zu ihnen gehören auch die Handytarife mit unbegrenztem Datenvolumen von freenet, welche Dir in Deutschland grenzenloses Surfen ermöglichen. Dein maximales Datenvolumen für das Surfen im EU-Ausland berechnest Du mit einer einfachen Formel. Formel zur Berechnung des Datenvolumens im EU-Ausland: Dein monatlicher Grundpreis : den Großhandelspreis je Gigabyte x 2 Hast Du beispielsweise einen Mobilfunkvertrag für 15 GB Datenvolumen und bezahlst dafür 9,99 Euro im Monat, sieht die Rechnung folgendermaßen aus: 9,99 Euro : 1,55 Euro x 2 = 12,89 GB. Folglich kannst Du ohne Roaming-Gebühren oder Zuschläge im Rahmen der FUP im EU-Ausland maximal 12,89 GB Datenvolumen beim Surfen verbrauchen. Surfst Du danach weiter, können Mobilfunkanbieter Gebühren erheben. Wie hoch die Gebühren bei der Überschreitung des Datenvolumens im EU-Ausland ausfallen, siehst Du hier: Jahr Bruttopreis 2024 1,84 € je GB 2025 1,55 € je GB ab 2026 1,31 € je GB Zeitliches Limit für Surfen im EU-Ausland Neben einem Limit des Datenvolumens im Rahmen der FUP können Mobilfunkanbieter auch eine zeitliche Begrenzung geltend machen. Wichtig ist hierbei ebenfalls, dass Kunden vorab darauf hingewiesen werden müssen. Konkret bedeutet dieses zeitliche Limit, dass bei einem Aufenthalt im EU-Ausland von mehr als vier Monaten trotz Wegfall der Roaming-Gebühren Zuschläge erhoben werden können. Die Regelung greift außerdem, wenn Du Dich in einem Zeitfenster von mindestens vier Monaten mehr im Ausland als in Deutschland aufhältst. In diesen Fällen können Mobilfunkanbieter im Jahr 2025 für im EU-Ausland verbrauchtes Datenvolumen 1,55 Euro pro Gigabyte in Rechnung stellen. Ab 2026 gilt ein Preis von 1,31 Euro inklusive Mehrwertsteuer als Höchstsatz. Internetnutzung im EU-Ausland: Diese Regelungen gelten Wenn Du einen Handyvertrag mit begrenzter Datenkapazität hast, ändert sich auf Deiner Reise ins EU-Ausland in den meisten Fällen gar nichts. Du kannst Deine mobilen Daten wie gewohnt nutzen, bis Deine im Vertrag verankerte Obergrenze erreicht ist. Liegt eine begrenzte Datenkapazität vor oder handelt es sich um einen besonders günstigen Tarif (im Jahr 2024 weniger als 1,55 Euro pro GB), können Betreiber das Datenvolumen begrenzen. Auch bei Prepaid-Tarifen ist eine Limitierung des Datenvolumens möglich. Mobilfunkanbieter müssen ihre Kunden dahingehend informieren. Wer das Datenvolumen im EU-Ausland überschreitet, kann mit folgenden Gebühren rechnen: Jahr Preis 2024 1,55 € / GB 2025 1,30 € / GB 2026 1,10 € / GB 2027 1,00 € / GB WiFi-Calling: Vorsicht vor der Kostenfalle! Mit den allermeisten aktuellen Smartphone-Modellen kannst Du mittlerweile via WLAN telefonieren. Das kann vor allem bei Auslandsreisen praktisch sein. Denn diese sogenannten WiFi-Calls werden grundsätzlich wie klassische Mobilfunkgespräche aus dem Inland abgerechnet. Wie hoch die Kosten letztlich ausfallen, hängt also von Deinem individuellen Tarif ab. Dass WiFi-Calls stets wie Gespräche aus dem Heimatland gewertet werden, birgt aber auch eine gewisse Gefahr. Bist Du beispielsweise gerade im Urlaub auf Mallorca und möchtest einen Freund anrufen, der sich ebenfalls auf der Insel befindet, zählt dies als Auslandstelefonat. Selbiges gilt, wenn Du eine Person in einem Drittstaat anrufst. Dann kann es schnell teuer werden. Solltest Du also im EU-Ausland verweilen, kann es günstiger sein, auf dem klassischen Wege zu telefonieren, statt auf WiFi-Calling zurückzugreifen – nämlich dann, wenn Du nicht gerade nach Deutschland telefonierst. In diesem Fall sind nämlich die Gebühren für den Anruf höher als die Roaming-Gebühren. Tipps für die Handynutzung, Telefonieren und Roaming im Ausland Du steckst mitten in den Vorbereitungen für eine große Reise nach Südamerika, Südostasien oder in eine andere spannende Region? Um Dein Smartphone während Deines Abenteuers problemlos nutzen zu können und auch für den Notfall gerüstet zu sein, solltest Du einige Vorkehrungen treffen. Mit unseren Tipps zur Handynutzung im Ausland bist Du für Dein Abenteuer gewappnet und vermeidest explodierende Mobilfunkkosten. Steckdosen-Adapter: Informiere Dich vor Deiner Reise, welcher Stecker- und Steckdosentyp im Zielland gängig sind, um Dein Handy auch auf Reisen laden zu können. Kaufe Dir ggf. vor Reiseantritt einen Steckdosen-Adapter im Elektronikfachmarkt oder im Mobilfunkladen.

Internationale Vorwahlen: Speichere die Telefonnummern Deiner Kontakte mit der internationalen Vorwahl. Das spart das lästige manuelle Eintippen der Rufnummer, wenn Du Dich im Ausland befindest. Für deutsche Anschlüsse setzt Du einfach +49 (das + ersetzt die zwei Nullen vor der Auslandsvorwahl) vor die Rufnummer. Die Null der Orts- oder Netzvorwahl entfällt.

Notfallnummern: Um im Notfall schnell reagieren zu können, solltest Du Dir die örtlichen Notfallnummern ins Handy einspeichern, zum Beispiel von der Polizei oder der Feuerwehr. Suche Dir auch die Adresse und Telefonnummer der lokal ansässigen Deutschen Botschaft heraus, um etwaige Passschwierigkeiten schnell lösen zu können.

Netzstandard: Die meisten Smartphones funktionieren in allen Netzen weltweit. In einigen Gegenden Japans und der USA gibt es hingegen andere Netzstandards, die nicht von jedem Handy unterstützt werden. Häufig gibt es jedoch an Flughäfen vor Ort ein kompatibles Handy zum Ausleihen.

Reisetarif buchen: Erkundige Dich vor Antritt der Reise, ob Dein Mobilfunkanbieter spezielle Tarife oder Pakete zum Telefonieren und Surfen für Dein Reiseland anbietet.

Kreuzfahrt: Auf einem Schiff kannst Du meistens nicht über das Inlandsnetz telefonieren, simsen oder surfen, sondern nur via Satellit. Das kann schnell teuer werden. Informiere Dich daher vorab, ob das Schiff eigene Tarife anbietet. Wer auf das Smartphone verzichten kann, sollte den Flugmodus aktivieren, um zu verhindern, dass das Handy automatisch Daten aus dem Internet zieht.

Netzwahl: Nicht immer ist das Netz, in das sich das Smartphone im Ausland automatisch einwählt, auch das günstigste. Ein Preisvergleich der örtlichen Anbieter kann sich lohnen. Über die „manuelle Netzwahl“ in den Einstellungen kannst Du Dein bevorzugtes Mobilfunknetz einrichten.

Lokale Provider: Für längere Aufenthalte im Ausland solltest Du Dir einen örtlichen Mobilfunkvertrag oder Prepaid-Tarif zulegen. Mit diesen telefonierst Du innerhalb des Landes weitaus günstiger. Hierfür kannst Du auch ganz bequem eine eSIM nutzen und sparst Dir damit das lästige Umstecken der SIM-Karten. Mit einer Auslandsoption kannst Du außerdem vergleichsweise günstig nach Hause telefonieren. Übrigens: Bei freenet findest Du eSIM-Tarife zu besten Preisen.

Telefonieren im Ausland: Internationale Vorwahlen Du bist auf der Suche nach der Vorwahl für Italien, Australien oder einem anderen Land? In unserer Liste findest Du alle Auslandsvorwahlen alphabetisch sortiert und bleibst mit Deinen Freunden und Bekannten in anderen Ländern in Kontakt. A Afghanistan: 0093

Ägypten: 0020

Albanien: 00355

Algerien: 00213

Andorra: 00376

Angola: 00244

Äquatorialguinea: 00240

Argentinien: 0054

Armenien: 00374

Aruba: 00297

Ascension: 00247

Aserbaidschan: 00994

Australien: 0061 B Bahamas: 001242

Bahrain: 00973

Bangladesch: 00880

Barbados: 001246

Belarus: 00375

Belgien: 0032

Belize: 00501

Benin: 00229

Bermuda: 001441

Bhutan: 00975

Bolivien: 00591

Bonaire: 00599

Bosnien und Herzegowina: 00387

Botswana: 00267

Brasilien: 0055

Brunei: 00673

Bulgarien: 00359

Burkina Faso: 00226

Burundi: 00257 C Chile: 0056

China: 0086

Cookinseln: 00682

Costa Rica: 00506

Curaçao: 00599 D Dänemark: 0045

Deutschland: 0049

Dominikanische Republik: 00180952

Dschibuti: 00253 E Ecuador: 00593

El Salvador: 00503

Elfenbeinküste: 00225

Eritrea: 00291

Estland: 00372 F Falklandinseln: 00500

Faröer Inseln: 00298

Fidschi: 00679

Finnland: 00358

Frankreich: 0033

Französisch-Guayana: 00594

Französisch-Polynesien: 00689 G Gabun: 00241

Gambia: 00220

Georgien: 00995

Ghana: 00233

Gibraltar: 00350

Griechenland: 0030

Grönland: 00299

Großbritannien: 0044

Guadeloupe: 00590

Guatemala: 00502

Guinea: 00224

Guinea-Bissau: 00245

Guyana: 00592 H Haiti: 00509

Honduras: 00504

Hongkong: 00852 I Indien: 0091

Indonesien: 0062

Irak: 00964

Iran: 0098

Irland: 00353

Island: 00354

Israel: 00972

Italien: 0039 J Jamaika: 001876

Japan: 0081

Jemen: 00967

Jordanien: 00962 K Kambodscha: 00855

Kamerun: 00237

Kanada 001

Kap Verde: 00238

Kasachstan: 007

Katar: 00974

Kenia: 00254

Kirgisistan: 00996

Kiribati: 00686

Kokosinseln: 0061

Kolumbien: 0057

Komoren: 00269

Republik Kongo (Brazzaville): 00242

Demokratische Republik Kongo: 00243

Kosovo: 00383

Kroatien: 00385

Kuba: 0053

Kuwait: 00965 L Laos: 00856

Lesotho: 00266

Lettland: 00371

Libanon: 00961

Liberia: 00231

Libyen: 00218

Liechtenstein: 00423

Litauen: 00370

Luxemburg: 00352 M Macau: 00853

Madagaskar: 00261

Malawi: 00265

Malaysia: 0060

Malediven: 00960

Mali: 00223

Malta: 00356

Marokko: 00212

Marshallinseln: 00692

Martinique: 00596

Mauretanien: 00222

Mauritius: 00230

Mayotte: 00262

Mazedonien: 00389

Mexiko: 0052

Mikronesien: 00691

Moldau: 00373

Monaco: 00377

Mongolei: 00976

Montenegro: 00382

Montserrat: 001

Mosambik: 00258

Myanmar: 0095 N Namibia: 00264

Nauru: 00674

Nepal: 00977

Neukaledonien: 00687

Neuseeland: 0064

Nicaragua: 00505

Niederlande: 0031

Niger: 00227

Nigeria: 00234

Niue Inseln: 00683

Nordkorea: 00850

Norfolk Inseln: 006723

Norwegen: 0047 O Oman: 00968

Osterinseln: 005639

Österreich: 0043

Osttimor: 00670 P Pakistan: 0092

Palästinensische Autonomiegebiete: 00970

Palau: 00680

Panama: 00507

Papua-Neuguinea: 00675

Paraguay: 00595

Peru: 0051

Philippinen: 0063

Polen: 0048

Portugal: 00351

Puerto Rico: 001787 R Réunion: 00262

Ruanda: 00250

Rumänien: 0040

Russland: 007 S Sambia: 00260

Samoa: 00685

San Marino: 00378

Saudi-Arabien: 00966

Schweden: 0046

Schweiz: 0041

Senegal: 00221

Serbien: 00381

Seychellen: 00248

Sierra Leone: 00232

Simbabwe: 00263

Singapur: 0065

Slowakei: 00421

Slowenien: 00386

Somalia: 00252

Spanien: 0034

Sri Lanka: 0094

Südafrika: 0027

Sudan: 00249

Südsudan: 00249

Südkorea: 0082

Suriname: 00597

Swasiland: 00268

Syrien: 00963 T Tadschikistan: 00992

Taiwan: 00886

Tansania: 00255

Thailand: 0066

Togo: 00228

Tonga: 00676

Trinidad und Tobago: 001

Tschad: 00235

Tschechien: 00420

Tunesien: 00216

Türkei: 0090

Turkmenistan: 00993

Tuvalu: 00688 U Uganda: 00256

Ukraine: 00380

Ungarn: 0036

Uruguay: 00598

USA: 001

Usbekistan: 00998 V Vanuatu: 00678

Vatikan: 0039

Venezuela: 0058

Vereinigte Arabische Emirate: 00971

Vietnam: 0084 W Weihnachtsinseln: 006724 Z Zentralafrikanische Republik: 00236

Zypern: 00357 Häufig gestellte Fragen zu Telefonieren und Roaming im Ausland Was ist Roaming im Ausland? Als Roaming wird die Nutzung eines mobilen Endgerätes in einem ausländischen Mobilfunknetz für Telefonate, Nachrichten und mobile Daten bezeichnet. Im EU-Ausland kannst Du dank der entsprechenden Verordnung ohne zusätzliche Kosten telefonieren, chatten und surfen. Allerdings ist es im Rahmen der Fair Use Policy möglich, dass Mobilfunkanbieter das Datenvolumen oder die Nutzungsdauer für Internetnutzung im EU-Ausland begrenzen. Kann ich mit Roaming im Ausland telefonieren? Mit Roaming kannst Du im EU-Ausland telefonieren, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen. Das heißt, Du zahlst für einen Anruf innerhalb Italiens oder von Italien nach Frankreich genauso viel, wie innerhalb Deutschlands. Kann ich mit dem Handy kostenlos im Ausland telefonieren? Wer einen Handytarif hat, bei dem Roaming-Leistungen eingeschlossen sind, kann mit dem Handy kostenlos im Ausland telefonieren. Bei Anrufen von Deutschland aus ins europäische Ausland belaufen sich die Kosten auf maximal 19 Cent pro Minute (zzgl. MwSt.). Warum kann ich im Ausland nicht telefonieren? Am besten vor Abreise ist zu prüfen, ob das eigene Handy das Mobilfunknetz im Zielland unterstützt. Das ist bei Fernreisen, etwa nach Nord- oder Südamerika, nach Japan oder Korea, nicht unbedingt gegeben. Wenn Du im Ausland zunächst kein Netz hast, kannst Du Dein Handy neu starten oder die SIM-Karte kurz entfernen. Außerdem kannst Du prüfen, ob Du die Roaming-Funktion aktiviert hast. Schalte ich im Ausland Roaming an oder aus? Möchtest Du Deinen Mobilfunktarif im EU-Ausland nutzen, musst Du das Datenroaming auf Deinem Handy aktivieren. Wenn Du Dich jedoch außerhalb der EU aufhältst, ist es besser, das Roaming auszuschalten, um hohe Kosten zu umgehen. Wie aktiviere ich Roaming im Ausland? Das Roaming kannst Du bei Deinem Smartphone in den Einstellungen aktivieren: Bei einem iPhone findest Du die entsprechende Option unter „Mobiles Netz“ in der Kategorie „Datenoptionen“. Bei einem Android-Gerät kannst Du Roaming über den Menüpunkt „Verbindungen“ und „Mobile Netzwerke“ aktivieren. Kein Internet im Ausland trotz Roaming – was tun? Kannst Du im EU-Ausland nicht aufs Internet zugreifen, solltest Du Folgendes prüfen: Unterstützt Dein Datenpaket Roaming-Datendienste?

Ist die Daten-Roaming-Funktion aktiviert? (Einstellungen > Mobile Daten/Netzwerke)

Ist genügend Guthaben vorhanden? Funktioniert trotz aktiviertem Datenroaming das Internet nicht, kannst Du Dich an Deinen Netzbetreiber wenden. Foto: ©GettyImages|Milindri, Pexels|Nataliya Vaitkevich

