Samsung KI: Samsung stellt Galaxy AI vor

Im Januar 2024 hat Samsung seinen neuen KI-Assistenten vorgestellt – seitdem ist die Galaxy AI fester Bestandteil der neuen Flaggschiff-Modelle. Die neue Galaxy-S25-Reihe ist selbstverständlich mit der praktischen KI serienmäßig ausgestattet und bietet sogar einige exklusive Funktionen wie die personalisierte Tageszusammenfassung “Now Brief” oder die Audioverbesserungsfunktion “Audio Eraser”, die es aktuell nur für die Galaxy-S25-Geräte gibt. Aber auch wenn Du ein älteres Modell besitzt, kannst Du per Update viele der hilfreichen Funktionen nutzen, die Dein Leben im Handumdrehen leichter machen. Wir haben für Dich zusammengefasst, mit welchen Geräten Du auf Galaxy AI zurückgreifen kannst.

Samsung Geräte mit Galaxy AI:

Die unterschiedlichen Funktionen von Samsungs KI lassen sich teilweise ohne Internetverbindung auf dem Gerät nutzen und wurden von Samsung selbst entwickelt. Andere Funktionen laufen über eine Cloud und wurden in Zusammenarbeit mit Microsoft und Google entwickelt. Für Dich bringt die neue Samsung KI viele praktische Funktionen wie eine Transkriptionshilfe, einen Browsingassistent, eine Dolmetscherapp oder KI-Fotobearbeitung mit.

Funktionen von Galaxy AI

Die neuen Funktionen der KI von Samsung sollen Dir die Smartphonenutzung im Alltag erleichtern. Telefonate, Websuche und Bildbearbeitung werden dank künstlicher Intelligenz auf dem Gerät noch komfortabler. Was heißt das im Detail? Wir stellen Dir die wichtigsten KI-Funktionen vor, auf die Du mit Galaxy AI Zugriff hast.

Samsung KI Live-Übersetzung für Telefonate

Die sicherlich am meisten besprochene Funktion von Galaxy AI ist die Echtzeit-Übersetzung bei Telefonaten. Mit der Live-Übersetzung per Dolmetscher-App wird Samsung Galaxy zum idealen Begleiter für Vielreisende und internationale Gespräche. Sie erlaubt es Dir, Telefonate mit Menschen zu führen, die eine andere Sprache sprechen. Dabei wird das Gesagte ähnlich wie von einem Dolmetscher umgehend übersetzt.

Du siehst beim Sprechen, welche Worte die Spracherkennung von Dir verarbeitet und hörst direkt im Anschluss die Übersetzung. Nutzt ein Anrufer die Übersetzungsfunktion, wirst Du direkt zu Beginn des Telefonats darauf hingewiesen. Bisher steht diese Funktion der Samsung KI in 13 verschiedenen Sprachen zur Verfügung, unter anderem in Englisch, Deutsch, Französisch, Chinesisch und Spanisch. Vor der ersten Nutzung muss jedes Sprachpaket separat heruntergeladen werden und kann später ohne Internet genutzt werden, was besonders in Regionen mit schlechter Verbindung praktisch ist. Ob künftig noch weitere Sprachen für die Echtzeit-Übersetzung mit Samsung AI angeboten werden, lässt Samsung bisher offen.

Besonders praktisch: Die Samsung KI gibt die Inhalte wahlweise als gesprochene oder schriftliche Übersetzung wieder.

Circle-to-search: die KI-Websuche von Galaxy AI

Du streamst eine Serie und verliebst Dich spontan in das Shirt eines Darstellers. Bisher folgte darauf eine umständliche Suche im Netz, die bestenfalls mit dem Finden des Produkts endete, oft jedoch erfolglos blieb. Mit dem neuen Feature Circle-to-search von Samsung AI geht die Websuche nach Artikeln deutlich leichter. Du kreist das Produkt auf dem Bildschirm einfach ein, aktivierst die intelligente Suche und bekommst umgehend passende Produkte vorgeschlagen. Das funktioniert nicht nur bei Filmen und Serien, sondern auch bei Fotos.

Samsung KI mit Nightography-Zoom und Foto Assistant

Schlechte Lichtverhältnisse am Abend, bei wolkenverhangenem Himmel oder am frühen Morgen machen Handyfotografen das Leben schwer. Fotos sind in solchen Situationen oft verrauscht und nicht brauchbar. Auch hier stellt Samsung mit dem neuen Feature Nightography-Zoom eine intelligente Hilfestellung bereit. Damit gelingen Dir selbst bei wenig Licht gestochen scharfe Fotos, denn die AI-Stereo-Tiefenkarte sorgt für detailreiche und klare Aufnahmen.

Auch der Foto Assistant von Samsung erhält Unterstützung von künstlicher Intelligenz. Du hast bei einem Städtetrip ein Selfie vor einer markanten Sehenswürdigkeit gemacht und Dir ist ein anderer Tourist in den Bildhintergrund gelaufen? Kein Problem dank Samsung KI, denn unliebsame Objekte im Bild lassen sich damit im Handumdrehen wegretuschieren. Außerdem kannst Du mit den neuen AI-Bildbearbeitungsfunktionen einzelne Objekte verschieben oder ihre Größe verändern, für ein optimales Bildergebnis.

Audio Eraser für die S25-Reihe: Bessere Audios mit Galaxy AI

Verabschiede Dich von störenden Hintergrundgeräuschen! Mit der neuen Audio-Eraser-Funktion im Galaxy S25 bietet Dir Galaxy AI die Möglichkeit, Audioaufnahmen zu optimieren. Diese smarte Funktion isoliert unerwünschte Geräusche und hebt klare Stimmen und wichtige Töne hervor – perfekt für Aufnahmen, bei denen es aufs Detail ankommt. Ob für Podcasts, Sprachmemos oder Videoaufnahmen, Deine Audios klingen jetzt klarer denn je. Nie war es einfacher, das Wesentliche in Deiner Aufnahme in den Vordergrund zu rücken.

Notizen-Assistent: Smarte Unterstützung für Dein Notizenmanagement

Der Notizen-Assistent von Galaxy AI vereinfacht das Verwalten Deiner Notizen erheblich. Durch Funktionen wie automatische Formatierung, Zusammenfassung, Rechtschreibkorrektur und Übersetzung werden Deine Notizen effizienter gestaltet. Die automatische Formatierung strukturiert Texte mit Überschriften und Aufzählungen, während die Zusammenfassungsfunktion längere Notizen komprimiert darstellt. Mit der automatischen Übersetzung lassen sich Deine Notizen in Sekundenschnelle in verschiedene Sprachen übertragen und die Rechtschreibkorrektur hilft, Tippfehler zu beseitigen. Den Notizen-Assistenten findest Du in der Samsung Notes App über der Tastatur, wo Du dann alle genannten Funktionen auswählen kannst.

Now Brief für die S25-Reihe: Tagesplanung leicht gemacht

Der Tag beginnt oft mit der Frage: „Was steht eigentlich an?“ Mit Now Brief wird Dir diese Frage im Galaxy S25 direkt beantwortet. Die KI hilft Dir, Deinen Tag zu strukturieren, indem sie Dir personalisierte Zusammenfassungen und Empfehlungen liefert – alles auf einen Blick. Ob Meetings, wichtige Aufgaben oder einfach nur Erinnerungen an alltägliche Dinge, Now Brief macht es Dir leichter, fokussiert zu bleiben und den Tag produktiv zu gestalten. Dank der smarten KI brauchst Du nicht mehr nach Deiner Planung zu suchen – sie ist immer zur richtigen Zeit an Deiner Seite.

Drawing Assist für die S25-Reihe: Erwecke Deine Ideen zum Leben

Du hast eine Vision, aber weißt nicht, wie Du sie umsetzen sollst? Drawing Assist im Galaxy S25 hilft Dir, Deine kreativen Ideen schnell und präzise zu visualisieren. Die KI unterstützt Dich dabei, Skizzen, Texte und Bilder miteinander zu kombinieren und Deine Designs direkt auf dem Bildschirm zu perfektionieren. Ob Du ein Konzept für Dein nächstes Projekt skizzieren oder eine digitale Zeichnung anfertigen möchtest – mit Drawing Assist in der neuen Samsung-Galaxy-S25-Reihe wird Dein kreativer Prozess flüssiger und intuitiver. Lass Deiner Fantasie freien Lauf und setze Deine Ideen in Sekunden um!

Chat-Assistent: Der Samsung KI Chatbot

Der Samsung KI Chatbot ist mehr als nur ein digitaler Assistent – er ist eine echte Alltagshilfe für Samsung-Nutzer. Egal, ob es um Fragen zur Bedienung des Galaxy-Smartphones, um schnelle Infos oder Tipps zu neuen Funktionen geht, der Chatbot liefert die Antworten. Dank Sprach- und Texteingabe passt sich der Chatbot Deinen Bedürfnissen an und bietet Dir unkomplizierte Hilfe direkt im Chatfenster. Besonders praktisch: Der KI-Chatbot integriert sich nahtlos in die Geräteservices und hilft nicht nur bei Wissensfragen, sondern übernimmt auch Aufgaben wie das Starten von Apps oder das Setzen von Erinnerungen.

Transkriptionshilfe mit der Samsung KI

Ob im Meeting, in der Vorlesung oder beim Interview: Die Transkriptionshilfe der Galaxy AI von Samsung hilft Dir bei Deiner Dokumentation. Diese clevere KI-Funktion erfasst gesprochene Inhalte automatisch und wandelt sie in Text um. Ein praktisches Tool für alle, die sich im Gespräch voll konzentrieren wollen und trotzdem eine komplette Mitschrift benötigen. Besonders hilfreich ist die Erkennung und Trennung einzelner Sprecher, die gerade bei Besprechungen mit mehreren Teilnehmenden für Klarheit sorgt. Die Transkriptionshilfe eignet sich sowohl für den beruflichen Einsatz als auch für Bildungszwecke und ermöglicht Dir eine spätere Analyse der Inhalte ohne Qualitätsverlust.

Weitere Funktionen der Samsung KI Galaxy AI

Falls Du mit dem Smartphone viel im Internet recherchierst, kann die neue Samsung AI Dir den Alltag erleichtern. Im Funktionspaket ist nämlich auch eine Möglichkeit zum Zusammenfassen von Seiteninhalten vorhanden. Dadurch sparst Du es Dir, den gesamten Artikel zu lesen und bekommst die Kernaussagen kompakt zusammengefasst. Ein weiteres interessantes Feature ist die Instant Slow Motion Funktion. Mit ihr kannst Du aus jedem Video ein Slow Mo machen - auch von Downloads.